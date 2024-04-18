После скандала с трассой в Малиновке от области отказался спонсор – топ-лыжники бегут в другие регионы
История с (не)проведением в Архангельской области детского фестиваля Кубок Устьи в конце марта получила неожиданное продолжение.
Напомним вкратце, что тогда случилось:
● Из-за теракта в «Крокус Сити Холле» были отменены детские соревнования на трассах Малиновки.
● Однако более 200 детей уже успели приехать. Тренеры приняли решение провести контрольную тренировку как замену стартам. Но во время нее приехали представители полиции и попытались помешать.
● На следующий день трассу перепахали бульдозером – тренироваться на ней стало невозможно. Инициатором этого называли Владимира Буторина – главу группы компаний УЛК и председателя попечительского совета местной спортшколы.
● По итогам инцидента тренеры составили письмо на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, генерального прокурора Игоря Краснова и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского с просьбой разобраться в ситуации.
«Мы сделали так, как вы хотели». Буторин уходит из лыж – и сосредоточится на хоккее
И вот теперь Буторин – главный инвестор лыж в Архангельской области – объявил о прекращении сотрудничества. Вот его открытое письмо к жителям Устьянского округа.
«В конце марта супругами Счастливыми было инициировано коллективное письмо родителей и тренеров СШОР УЛК на имя губернатора области с критикой в адрес работы Группы компаний УЛК. Я согласен с тем, что недостаточно хорошо разбираюсь в лыжном спорте и что мы не уделяли должного внимания учебно-тренировочному процессу.
В связи с этим мной было принято решение выйти из наблюдательного совета и всех соглашений по СШОР УЛК и Малиновке (д. Кононовская). Все объекты недвижимости в Малиновке (д. Кононовская), принадлежащие ГК УЛК, мы безвозмездно передаем Правительству Архангельской области. И я искренне желаю развития и процветания СШОР, Малиновке и всему лыжному спорту Устьян!
Группа компаний УЛК сосредоточит свои усилия и финансы на том, что получается у нас хорошо – на развитии детского хоккея в Березнике.
Обращаюсь к администрации СШОР – с этого момента прошу больше не использовать корпоративную символику УЛК (наименование, логотип и т.д.) в документах, на баннерах, спортивной форме, атрибутике, оформлении территорий, мероприятий.
Я очень прошу не раздувать эту тему и не комментировать мое решение – мы сделали так, как вы хотели!
С уважением, генеральный директор ГК УЛК В.Ф. Буторин».
«Некоторым нужно было сильно постараться, чтобы так все профукать»
Из очевидных последствий такого решения Буторина: лыжная топ-команда Архангельской области больше не существует.
В минувшем сезоне они выиграли обе эстафеты на чемпионате страны. А за регион выступали практически все наши лидеры: Александр Большунов, Вероника Степанова, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Алина Пеклецова и другие.
И вот теперь финансирование прекращено. Все топы точно уйдут: ничего, кроме контракта с Буториным, их с Архангельской областью не связывало.
«Я так понимаю, лыжная сказка в Архангельской области закончена, – негодовал Дмитрий Губерниев. – Был спонсор, который всех содержал? и нету теперь его… Спортсменов сборной тоже касается. Что имеем? не храним, потерявши-плачем. Эх…Надо было сильно постараться некоторым, чтобы вот так все профукать».
Вероника Степанова в блоге сравнила ситуацию с пьесой «Вишневый сад» (в смысле столкновения старого и нового миров) и обвинила в уходе Буторина «активисток, кто бросался под ратрак в Малиновке в прошлом месяце».
«У Буторина был четкий, продуманный план: создать в Малиновке лыжный центр подготовки сборных команд России. Ключевое слово: «сборных», – написала Степанова на сайте «Матч ТВ». – У меня нет иллюзий: мы, сборники, потеснили серьезно лыжников-любителей в архангельском лесу. В последнее время мы по четыре-пять раз в год в Малиновку приезжали, гостиницы оккупировали, трассы занимали иногда. Кто-то почувствовал себя «лыжником второго сорта» от этого? Есть впечатление, что это и стало причиной конфликта».
Интересно, кстати, что еще год назад Вероника приветствовала тренировки в Малиновке детей и любителей. И трасс и гостиниц, кажется, тогда всем хватало:
«Мы здесь сейчас тренируемся бок о бок с сотнями юных лыжников и уже вовсю с ними знакомимся. Такие центры не могут быть созданы в каждой области, это слишком дорого – проще и правильнее детей сюда возить. Что и происходит. Приезжай в Малиновку и убедись сам: все делается как раз правильно, дела в верном направлении идут», – писала она прошлым летом.
Виноваты в уходе Буторина, по версии Вероники, не только «активистки» (видимо, имеются в виду детские тренеры, которые были недовольны вызовом полиции), но и «блогеры».
«Блогерам, которые пытались работать по событиям вокруг Малиновки агрессивно, в псевдо-стиле Губерниева, отдельный привет. Сам Дмитрий, кстати, очень взвешенно отреагировал, в очередной раз с ним согласна. Потому что чувствует ответственность за сказанное. В отличие от коллег по цеху, которых я в прошлой колонке назвала «интершумом». Радуйтесь, в данном случае ваши вопли, видимо, стали соломинкой, которая сломала спину верблюда. «Такие блогеры нам не нужны», но и «других блогеров у нас для вас нет». Увы».
Степанова уже подтвердила, что после отказа Буторина от финансирования сменит регион. Александр Легков в соцсетях, выложив фото в форме сборной Татарстана, прозрачно намекнул, на какой именно. За эту команду уже выступает младшая сестра Натальи Терентьевой Дарья. Кажется, скоро присоединится и сама Терентьева – с Архангельском она уже попрощалась, а с родной Тверской областью сестер сейчас не связывает даже параллельный зачет.
«На протяжении последних пяти лет группа компаний «УЛК» поддерживала сильнейших лыжников нашей страны, – напомнила Терентьева. – Хочу выразить личную благодарность Владимиру Федоровичу Буторину за его огромный вклад в развитие и мотивацию спортсменов! Уверена, он и дальше продолжит развивать детский и профессиональный спорт в своем регионе. Ну а меня в следующем году ждут перемены, так сказать, по всем фронтам, к ним теперь добавится и новый регион, с которым нас ожидает не менее интересное и яркое сотрудничество».
Что за перемены – Наталья раскрыла спустя несколько дней. Они с Александром Терентьевым скоро станут родителями. А еще они сменили тренера: вместо Юрия Бородавко будут теперь готовиться у Егора Сорина.
Бородавко, кстати, до сих пор – главный тренер сборной Архангельской области. Хотя, видимо, ненадолго. И прощается с регионом тоже с болью в сердце и обидой на «активистов».
«К сожалению, очень негативно сказался инцидент после чемпионата России. К сожалению для всех нас, Владимир Федорович закрыл программу лыжных гонок», – констатировал Бородавко.
Легионеров в команде Архангельской области больше не будет. Что будет с лыжным центром в Малиновке (возможно, лучшим в стране) – скоро узнаем.
Дикая разборка в лыжах: детей выгнали с соревнований, а трассу перепахали. Почему и кто виноват?
Фото: t.me/lizzerinchat2; РИА Новости/Пресс-служба президента РФ, Павел Бедняков, Иван Михайлов; vk/championship_ust
То что спонсор ушёл - конечно всегда проблема, особенно в России. Так как тут их просто особо нет, а с теми кто есть не умеют работать так, что бы они себя баринами при холопах не чувствовали.
Что лучше: остаться без спонсора или позволять спонсору творить то, что он хочет? Каждый выбирает сам.
При том, что нормативные акты вышестоящих органов власти (и федеральных, и региональных) вполне допускали проведение подобных мероприятий.
Вот и пришлось Буторину исполнять горе-распоряжение местной власти.
Наверное, целесообразнее было выполнить этот несложный финт ушами, нежели разворачивать уже прибывшую делегацию в 200+ человек с разных концов страны.
А чтобы "что-то не случилось", надо всем залезть в бункер и вообще никуда не высовываться.
Так надëжнее.
С какой это стати?))) Он вкладывал деньги, не просто так, а чтобы была хоть какая-то отдача.
За регион бегали лучшие лыжники страны, медийные лица (вроде Степановой), они светили его рекламу на себе, была отдача.
А сейчас кто-то пришел, рассорил его с властями, а сейчас учит его, как нужно деньгами распоряжаться.
За рубежом та же ситуация, только там более трепетное отношение к чужим деньгам, тем более если они вкладываются в вас. Не стоит кусать руку, которая тебя кормит.
И еще один момент. Насколько я понимаю, там и до Буторина не пусто было. Он пришел вроде бы в 2018, а еще в 2012 там все выглядело примерно вот так.
https://www.skisport.ru/articles/read/64693/
Люди работали, свой бизнес развивали. Что дал Буторин комплексу кроме кучи сборников, от которых оказалось невесело, из всех статей и интервью не очень понятно. ИМХО.
Вообще-то, Терентьев из Ненецкого АО Архангельской области. Да, конечно, он уйдёт, но то, что его не связывает ничего с регионом -- не так.
"У нас давно были куплены билеты в Малиновку. Я спросила в чате родителей: поедем? Они единогласно решили, что нужно, несмотря ни на что, делать то, что мы умеем и любим – то есть тренироваться. Неважно, состоятся там в итоге соревнования или нет, надо ехать"
Не с организаторами соревнований советовалась. С родителями...
И приехав выяснили, что соревнований нет.
"Ну, собрались с тренерами, решили, раз уж дети приехали, провести контрольную тренировку. Попросили в местной спортшколе старые номера, сами провели жеребьевку, организовали судейство. Дети, наверное, и не заметили разницы, официальные соревнования это или нет"
Вы считаете это нормально?
"Мы же приехали - идем соревноваться "неофициально""
Правильно Губерниев здесь сказал: "Самоуправство это плохо".
"Должно же быть и сопровождение медицинское, безопасность, полиция, Росгвардия и т. д."
Случись что, кто ответил бы?
А вообще что его пригонять, ратрак там всегда стоит, чтобы обеспечивать готовность трассы, по которой решили покататься без разрешения собственника.
И спорт, кстати, не самый привлекательный для спонсоров и рекламодателей.
Не умеют у нас работать с теми, кто вкладываться в спорт ...
А если бы что-то случилось, кто был бы виноват?