После скандала с трассой в Малиновке от области отказался спонсор – топ-лыжники бегут в другие регионы

История с (не)проведением в Архангельской области детского фестиваля Кубок Устьи в конце марта получила неожиданное продолжение.

Напомним вкратце, что тогда случилось:

● Из-за теракта в «Крокус Сити Холле» были отменены детские соревнования на трассах Малиновки.

● Однако более 200 детей уже успели приехать. Тренеры приняли решение провести контрольную тренировку как замену стартам. Но во время нее приехали представители полиции и попытались помешать.

● На следующий день трассу перепахали бульдозером – тренироваться на ней стало невозможно. Инициатором этого называли Владимира Буторина – главу группы компаний УЛК и председателя попечительского совета местной спортшколы.

● По итогам инцидента тренеры составили письмо на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, генерального прокурора Игоря Краснова и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского с просьбой разобраться в ситуации.

«Мы сделали так, как вы хотели». Буторин уходит из лыж – и сосредоточится на хоккее

И вот теперь Буторин – главный инвестор лыж в Архангельской области – объявил о прекращении сотрудничества. Вот его открытое письмо к жителям Устьянского округа.

«В конце марта супругами Счастливыми было инициировано коллективное письмо родителей и тренеров СШОР УЛК на имя губернатора области с критикой в адрес работы Группы компаний УЛК. Я согласен с тем, что недостаточно хорошо разбираюсь в лыжном спорте и что мы не уделяли должного внимания учебно-тренировочному процессу.

В связи с этим мной было принято решение выйти из наблюдательного совета и всех соглашений по СШОР УЛК и Малиновке (д. Кононовская). Все объекты недвижимости в Малиновке (д. Кононовская), принадлежащие ГК УЛК, мы безвозмездно передаем Правительству Архангельской области. И я искренне желаю развития и процветания СШОР, Малиновке и всему лыжному спорту Устьян!

Группа компаний УЛК сосредоточит свои усилия и финансы на том, что получается у нас хорошо – на развитии детского хоккея в Березнике.

Обращаюсь к администрации СШОР – с этого момента прошу больше не использовать корпоративную символику УЛК (наименование, логотип и т.д.) в документах, на баннерах, спортивной форме, атрибутике, оформлении территорий, мероприятий.

Я очень прошу не раздувать эту тему и не комментировать мое решение – мы сделали так, как вы хотели!

С уважением, генеральный директор ГК УЛК В.Ф. Буторин».

«Некоторым нужно было сильно постараться, чтобы так все профукать»

Из очевидных последствий такого решения Буторина: лыжная топ-команда Архангельской области больше не существует.

В минувшем сезоне они выиграли обе эстафеты на чемпионате страны. А за регион выступали практически все наши лидеры: Александр Большунов, Вероника Степанова, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Алина Пеклецова и другие.

И вот теперь финансирование прекращено. Все топы точно уйдут: ничего, кроме контракта с Буториным, их с Архангельской областью не связывало.

«Я так понимаю, лыжная сказка в Архангельской области закончена, – негодовал Дмитрий Губерниев. – Был спонсор, который всех содержал? и нету теперь его… Спортсменов сборной тоже касается. Что имеем? не храним, потерявши-плачем. Эх…Надо было сильно постараться некоторым, чтобы вот так все профукать».

Вероника Степанова в блоге сравнила ситуацию с пьесой «Вишневый сад» (в смысле столкновения старого и нового миров) и обвинила в уходе Буторина «активисток, кто бросался под ратрак в Малиновке в прошлом месяце».

«У Буторина был четкий, продуманный план: создать в Малиновке лыжный центр подготовки сборных команд России. Ключевое слово: «сборных», – написала Степанова на сайте «Матч ТВ». – У меня нет иллюзий: мы, сборники, потеснили серьезно лыжников-любителей в архангельском лесу. В последнее время мы по четыре-пять раз в год в Малиновку приезжали, гостиницы оккупировали, трассы занимали иногда . Кто-то почувствовал себя «лыжником второго сорта» от этого? Есть впечатление, что это и стало причиной конфликта».

Интересно, кстати, что еще год назад Вероника приветствовала тренировки в Малиновке детей и любителей. И трасс и гостиниц, кажется, тогда всем хватало:

«Мы здесь сейчас тренируемся бок о бок с сотнями юных лыжников и уже вовсю с ними знакомимся. Такие центры не могут быть созданы в каждой области, это слишком дорого – проще и правильнее детей сюда возить. Что и происходит. Приезжай в Малиновку и убедись сам: все делается как раз правильно, дела в верном направлении идут», – писала она прошлым летом.

Виноваты в уходе Буторина, по версии Вероники, не только «активистки» (видимо, имеются в виду детские тренеры, которые были недовольны вызовом полиции), но и «блогеры».

«Блогерам, которые пытались работать по событиям вокруг Малиновки агрессивно, в псевдо-стиле Губерниева, отдельный привет. Сам Дмитрий, кстати, очень взвешенно отреагировал, в очередной раз с ним согласна. Потому что чувствует ответственность за сказанное. В отличие от коллег по цеху, которых я в прошлой колонке назвала «интершумом». Радуйтесь, в данном случае ваши вопли, видимо, стали соломинкой, которая сломала спину верблюда. «Такие блогеры нам не нужны», но и «других блогеров у нас для вас нет». Увы».

Степанова уже подтвердила, что после отказа Буторина от финансирования сменит регион. Александр Легков в соцсетях, выложив фото в форме сборной Татарстана, прозрачно намекнул, на какой именно. За эту команду уже выступает младшая сестра Натальи Терентьевой Дарья. Кажется, скоро присоединится и сама Терентьева – с Архангельском она уже попрощалась, а с родной Тверской областью сестер сейчас не связывает даже параллельный зачет.

«На протяжении последних пяти лет группа компаний «УЛК» поддерживала сильнейших лыжников нашей страны, – напомнила Терентьева. – Хочу выразить личную благодарность Владимиру Федоровичу Буторину за его огромный вклад в развитие и мотивацию спортсменов! Уверена, он и дальше продолжит развивать детский и профессиональный спорт в своем регионе. Ну а меня в следующем году ждут перемены, так сказать, по всем фронтам, к ним теперь добавится и новый регион, с которым нас ожидает не менее интересное и яркое сотрудничество».

Что за перемены – Наталья раскрыла спустя несколько дней. Они с Александром Терентьевым скоро станут родителями . А еще они сменили тренера: вместо Юрия Бородавко будут теперь готовиться у Егора Сорина.

Бородавко, кстати, до сих пор – главный тренер сборной Архангельской области. Хотя, видимо, ненадолго. И прощается с регионом тоже с болью в сердце и обидой на «активистов».

«К сожалению, очень негативно сказался инцидент после чемпионата России. К сожалению для всех нас, Владимир Федорович закрыл программу лыжных гонок», – констатировал Бородавко.

Легионеров в команде Архангельской области больше не будет. Что будет с лыжным центром в Малиновке (возможно, лучшим в стране) – скоро узнаем.

Дикая разборка в лыжах: детей выгнали с соревнований, а трассу перепахали. Почему и кто виноват?

Фото: t.me/lizzerinchat2 ; РИА Новости /Пресс-служба президента РФ, Павел Бедняков, Иван Михайлов; vk/championship_ust