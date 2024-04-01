Дикая разборка в лыжах: детей выгнали с соревнований, а трассу перепахали. Почему и кто виноват?

В лыжном мире – скандал (на уровне завала девушек в Сочи , только, к счастью, без травм).

И удивительно, что он связан не с назначением тренеров или руководства федерации, не с выбором состава – обычно это самые дискуссионные темы в любом виде. История разгорается вокруг лыжного центра в Малиновке (Архангельская область). Неделю назад там завершился взрослый чемпионат России.

А дальше события развивались стремительно. Вот хронология:

● Из-за теракта в «Крокус Сити Холле» на чемпионате России отменили два заключительных соревновательных дня (23 и 24 марта). Лыжники разъехались.

● С 25 по 31 марта в Малиновке планировался фестиваль Кубок Устьи. Всю неделю на трассах должны были соревноваться дети разных возрастов, а финалом стал бы взрослый марафон.

● Министр спорта Архангельской области Алексей Аксенов выпустил приказ , согласно которому в регионе в период с 25 по 31 марта соревнования проводятся только при соблюдении определенных условий (повышенные меры безопасности, минута молчания в память о погибших в «Крокус Сити Холле», отсутствие увеселительной программы).

Однако руководство района отменило Кубок Устьи.

● На детские соревнования в Малиновку съехались в общей сложности более 200 участников. Тренеры решили провести контрольную тренировку – как замену стартам. Однако во время тренировки на трассу выбежали люди и попытались помешать.

Затем федеральную трассу перепахали бульдозерами, так что теперь кататься на ней невозможно. А на заборе появилась надпись, что тренировки запрещены.

● Приехавшие и местные тренеры составили письмо на имя уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, генерального прокурора Игоря Краснова и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского с просьбой разобраться в ситуации.

● Важным действующим лицом стал глава группы компаний «УЛК» Владимир Буторин. Формально он – председатель попечительского совета местной спортшколы. Буторин руководит крупнейшим лесопромышленным комплексом на Северо-Западе страны. Именно по его распоряжению прервали контрольную тренировку, а затем перекопали трассу.

Так что же случилось?

Бизнесмен считает, что во всем виноваты деньги. При чем тут они?

Владимир Буторин не отрицает прямого участия в событиях. На днях он дал письменное интервью «Советскому спорту», которое также вышло в качестве открытого письма к жителям Устьянского округа. Вот главные тезисы:

● Организаторы соревнований Кубок Устьи Елена и Николай Счастливые (о них мы еще расскажем) проигнорировали запрет и вовремя не проинформировали участников об отмене соревнований.

● Дети и тренеры, не согласовав ни с кем свои действия, пришли на стадион и стали проводить гонки. Далее цитата: «Наплевали на все запреты, соревнования были проведены. В соцсетях их попытались назвать тренировкой, но сами лыжники начали выкладывать фото и комментарии в сеть и демонстрировать победы на Кубке Устьи».

Такие публикации действительно были, например:

● Во всем виноваты деньги. Цитата Буторина: «Организаторов Кубка Устьи, приезжих тренеров и постоянных «диванных критиков» в соцсетях поддержали владельцы гостиниц и частных домов в Кононовской, которые имеют свой коммерческий интерес в этой истории – откажись организаторы от проведения соревнований, предпринимателям пришлось бы возвращать участникам деньги за проживание».

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Тут нужно объяснить: на территории лыжной базы расположен гостиничный комплекс «Круча», который раньше принадлежал Буторину. «Круча» – современный комфортабельный комплекс, однако проживание там часто оказывается не по карману региональным или детским командам. Базовая цена, согласно официальному сайту – от 5400 за двухместный номер.

При этом в соседней деревне Кононовская активно развивается частный гостиничный бизнес. Гостевых домов разного уровня много, владельцы постепенно благоустраивают территорию вокруг. Как правило, получается так: в «Круче» живут сборные, в Кононовской – команды уровнем ниже и любители.

● Судя по видео, Буторин не просто воспрепятствовал проведению детских соревнований (или проведению контрольной тренировки) в Малиновке, но и физически испортил трассу. Теперь проводить там мероприятия и даже тренировки невозможно. Зачем он это сделал – в письме не объясняется.

● Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал позицию властей Малиновки.

«Здесь было конкретное распоряжение властей. Почему оно было сделано – нужно спрашивать у руководителей района. Самовольно что-то делать ни в коем случае нельзя. Должно же быть и сопровождение медицинское, безопасность, полиция, Росгвардия и т. д.

Даже если контрольная тренировка, то на тех трассах это может быть опасно. Я сейчас никого не оправдываю, потому что дети пострадали, организаторы убытки понесли, люди приехали издалека. Но тем не менее было распоряжение главы района. Самоуправство – это плохо», – сказал Губерниев в эфире «Матч-ТВ».

«Мы, взрослые, натворили в мире столько боли и зла. Зачем еще лишать детей праздника?»

Мы поговорили с Ольгой Космачевой – тренером комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Зоркий» и участницей событий в Малиновке. Она привезла туда группу детей.

– Ирония судьбы еще и в том, что я живу и работаю в Красногорске, – рассказала Ольга Анатольевна. – Когда случилась трагедия, поверьте, соревнования – это было последнее, о чем мы думали. Тем вечером мы пришли на базу, стали собирать лыжи, смазки, и потом пошли новости... Было страшно, мы не понимали: что делать с детьми? Как сохранять спокойствие?

У нас давно были куплены билеты в Малиновку. Я спросила в чате родителей: поедем? Они единогласно решили, что нужно, несмотря ни на что, делать то, что мы умеем и любим – то есть тренироваться. Неважно, состоятся там в итоге соревнования или нет, надо ехать. Пусть дети вместо этого ужаса вернутся в привычный мир, отвлекутся от телевизоров и интернета.

Так что утром 25 марта мы приехали в Малиновку. У нас была самая большая группа из всех регионов – 34 ребенка от 10 до 17 лет, плюс три тренера. Тут вы еще должны учесть, что детский тренер – это далеко не только про тренировки, особенно в поездках. Мы занимаемся всем на свете: расселить, покормить, пожалеть – все на нас. День приезда – всегда максимально суматошный.

И вот мы только ближе к вечеру сообразили, что новостей про соревнования нет, запланированной мандатной комиссии не было, и похоже, никаких гонок не состоится.

Ну, собрались с тренерами, решили, раз уж дети приехали, провести контрольную тренировку. Попросили в местной спортшколе старые номера, сами провели жеребьевку, организовали судейство. Дети, наверное, и не заметили разницы, официальные соревнования это или нет. Им же главное – соревноваться, чувствовать этот азарт!

И вдруг, посреди одного из забегов, на трассу наперерез детям выбежали какие-то мужики в рабочей форме. Мы реально испугались: кто это вообще такие? Все тренеры тут же стали кричать и снимать происходящее на видео. Это несколько отрезвило наших оппонентов, они отстали от детей, но быстренько собрали все борды и ограждения, которыми мы разметили трассу.

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Приехала полиция, какие-то еще люди, хамски с нами разговаривали. Не понимаю такого отношения: мы же тренеры, мы выполняем свою работу. Вообще-то нам деньги платят и отправили в командировку именно для того, чтобы мы проводили тренировки, в том числе и контрольные. Мы же не в отпуск в Малиновку приехали.

А если говорить о безопасности, ну допустим, у местных спецслужб был инсайд, что массовые скопления людей недопустимы. Почему тогда они остановили забеги, в которых было максимум по 20 человек, а жить в гостинице и собираться в той же столовой, где было и 100 человек, можно? Ведь гостиница – это тоже спортивный объект, там единый комплекс.

Потом они повесили табличку, что тренироваться на лыжном комплексе можно только местным, а приезжим нельзя. Это тоже парадокс: если там опасно, то почему опасно только для приезжих? И вообще, бумажка без подписи, без печати – откуда мы знаем, кто ее повесил?

– Что за история с ратраком и испорченной трассой?

– Ночью приехал бульдозер и испортил ту часть трассы, на которой мы проводили гонку.

Но в Малиновке круг – 25 км, перепахать его за одну ночь физически невозможно. Так что на следующий день мы пошли пешком на дальний кусочек трассы 3 км, чтобы провести там вторую тренировку. Хотели, чтобы все было как положено: один день – классика, другой – конек.

Мы провели контрольную, а на следующий день по плану уехали домой. В Малиновке оставалось порядка 40 детей, которые должны были оттуда ехать на соревнования в Сыктывкар. И ужас в том, что они уже после отъезда основной массы спортсменов 29 марта взрыли и оставшиеся 10 км трассы. Хулиганство, диверсия – я не знаю, как еще это назвать?

– Почему изначально, когда вы поняли, что гонок не будет, не уехали обратно?

– А как мы могли это сделать? Поездов из Малиновки ходит крайне мало, билеты на 30-40 человек нужно покупать за 90 дней. Уехать на машине или автобусе, как представители соседних регионов, мы не могли. Если мы так мешали в Малиновке, наверное, можно было организовать прицепной вагон или еще как-то спланировать наш отъезд?

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Мы ведь приехали на официальные соревнования, и если их нет – логично было бы нам предоставить дорожную карту, как быть дальше. Вместо этого у нас от представителей местных властей не было никакой информации. Мы их даже в глаза не видели.

Сейчас, оглядываясь назад, я не жалею, что мы провели те контрольные. Нужно было видеть счастье в глазах детей. Это же был заключительный старт сезона, итог их работы за год. Мы, взрослые, и так натворили в мире столько боли и зла. Зачем же мы будем еще издеваться над собственными детьми, лишать их праздника, который они заслужили своим трудом?

– После этой истории вы готовы вернуться в Малиновку?

– Даже не знаю... Я почитала про все эти местные конфликты, кажется странным и непонятным. Ведь когда я впервые приехала в Малиновку, восхитилась: красивые рубленые дома в скандинавском стиле, адекватные цены, вкусная еда, масса спортивных городков в округе. Каждый год появляется что-то новенькое, место развивается.

И вот, вместо того, чтобы помочь бизнесменам, которые это делают, им начинают вставлять палки в колеса.

Знаете, что недавно сделали? Вдоль деревни построили сплошной забор. И теперь тем, кто там живет, нельзя напрямую выйти на трассу, а надо километр обходить.

Или еще пример: там есть асфальтовая дорога 2,5 км, которая ведет к основному роллерному кругу. Летом на этой дороге тренируется основная масса детей, потому что на роллерке для них слишком сложно, а дорога ровная, в лесу и без движения машин. Так осенью ее перекопали! Потому что в гостинице живут сборники, которым она не нужна, а на всех остальных, видимо, плевать.

И теперь я думаю, что летом нам в Малиновку ехать бессмысленно. И бронь на август, которая у нас уже есть, я, наверное, отменю. Хотя сказать, что мне жаль, это не сказать ничего. Там куда ни посмотришь – поля, лес, река, красота потрясающая!

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«Почему у нас дома снега завались, а праздника, как в Италии или Финляндии, нет?» Как начиналась лыжная история Малиновки

У людей из лыжной тусовки Малиновка ассоциируется с семьей Счастливых. В конце 1990-х Николай и Елена, бросив успешный бизнес, приехали в деревню, устроились тренерами в местную спортшколу, на свои деньги купили детям инвентарь – и понеслось.

Счастливые стали для Малиновки одновременно инвесторами, тренерами, мотиваторами. Построили постепенно лыжную базу и гостевой дом, набрали группу детей.

Николай долгое время возглавлял сборную Архангельской области. Сейчас он – вице-президент областной федерации лыжных гонок и биатлона. И тот самый организатор Кубка Устьи, которого Буторин обвинил в халатности.

– Мне особенно больно, потому что я как раз был инициатором создания здесь трассы, – рассказал нам Николай Счастливый. – Все началось с того, что мы с супругой поездили по европейским марафонам, были в лучших местах: в Финляндии, в Италии на «Марчалонге», ну и так далее.

И вот мы видим, как там привозят откуда-то снег, раскладывают его перед гонкой, потом проводят потрясающий праздник. А у нас дома снега завались, а ничего подобного не происходит. У меня душа болела, хотелось что-то изменить.

Изначально мы ни о каком бизнесе не думали, создали спортшколу, работали там тренерами. Потом сюда поехали люди, нужно было где-то их размещать. Первое время селили прямо в здании лыжной базы, там же и кормили. Постепенно построили гостевые дома, кафе, создали все условия.

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Потом подключился Олег Васильевич Воробьев, мы показали ему место в Кононовской, где построили горнолыжные трассы. Он же нашел финансы, и в Малиновке появилась роллерка. А Буторин появился на горизонте всего три года назад. Он к созданию базы в Малиновке не имеет никакого отношения.

– Почему вы, как утверждает Буторин, вовремя не проинформировали участников об отмене соревнований?

– Мы находились на телефоне с субботы и всех-всех предупредили об отмене стартов – все гостиницы и гостевые дома, детские команды и марафонцев, которые должны были заезжать на днях. Мы отменили приезд хронометража и сервиса лыж.

В ответ мы услышали почти от всех: «На каком основании отмена? Предоставьте нам документ!» Этим мы и начали заниматься далее – просить документ где только можно, чтобы разослать его людям и опубликовать официальную отмену соревнований. В ответ мы услышали: «Ждите понедельника».

Здесь важно отметить, что детские соревнования запланированы были на каникулы, в связи с этим почти все тренеры, когда услышали новости об отмене, все равно приняли решение поехать в Малиновку и тренироваться здесь. Как только мы получили от главы округа документ об отмене – а это было в 15:00 понедельника – сразу опубликовали информацию.

– Что все-таки происходило на трассе: соревнования или контрольная тренировка?

– Обвинения Буторина, что мы наплевали и ослушались, просто смешны. У нас дома по-прежнему лежат медали и дипломы для каждого участника за два соревновательных дня, а также выпущенные специально для Кубка Устьи номера. Мы их никому не выдавали и ничего не проводили. Мы за все эти дни даже ни разу не выезжали на трассу. Каким образом, объясните, мы могли провести соревнования, не выходя из дома?

– Тогда объясните, как можно взять и испортить бульдозером федеральную трассу? Почему не вызвали полицию?

– Так тренеры, которые были на месте, ее вызвали! Заявление написано, проверка ведется. Все тренеры в шоке, такого произвола никто в жизни не видел. Когда мы создавали здесь лыжный центр, наоборот, мечтали, чтобы к нам со всей страны приезжали тренеры, спортсмены... И вот теперь, когда все сбылось, вдруг начинается произвол.

***

Лыжная сборная Архангельской области – сильнейшая у нас, на чемпионате России выиграла обе эстафеты. Но есть нюанс: за команду выступают «легионеры».

Александр Большунов, Вероника Степанова, Алексей Червоткин, Мария Истомина, Александр Терентьев, Алина Пеклецова – все они по рождению никакого отношения не имеют к региону, но представляют его параллельным зачетом. Инвестором выступил... как раз глава «УЛК» Владимир Буторин.

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Вот фото подписания контракта с Большуновым и Натальей Непряевой, Буторин – второй справа.

Своих лыжников уровня сборной в области давно нет.

P.S. Мы отправляли Буторину запрос на комментарии, но он не вышел на связь.

Фото: t.me/ski_lizzerin ; vk.com/Ольга Космачева ; из личного архива Счастливых; vk.com/malinovkaskisport ; РИА Новости /Иван Михайлов; malinovka-nord.ru/ ; ulkust.ru/ ; ski-malinovka.ru/ ; instagram.com ; vk.com/championship_ust