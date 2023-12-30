В 2023-м нашим спортсменам стало все равно – возвращаться в мировой спорт или нет

2023-й – год, когда наш спорт погрузился в новую реальность.

Еще в декабре-2022 прогноз тотального пропуска Олимпийских игр-2024 в Париже казался излишне сумрачным. А Игры Дружбы и Спартакиада – примерно такой же равноценной заменой Олимпиаде, как новый «Москвич» – привычным иномаркам.

Теперь все иначе: президент ОКР Станислав Поздняков видит свою функцию в том, чтобы предостеречь и уберечь спортсменов от «унизительной процедуры нейтрализации». Альтернативные соревнования набирают вес: у них теперь международный статус, заметные призовые и даже своеобразное признание от МОК и WADA (отдельные заявления с рекомендацией не участвовать – это ведь тоже признание).

Но главное: в этом году у наших спортсменов впервые появилась возможность по-настоящему решать свою судьбу. Раньше это было возможно только через смену спортивного гражданства. Если МОК не пускал на Олимпийские игры или лишал флага и гимна, то всех россиян без разбору, независимо от политической позиции и желания.

Теперь все иначе: выбор – и в теории, и на практике – за спортсменами. Наконец у них есть шанс выглянуть из-за спин Позднякова, министра Матыцина, тренеров и сказать: вообще-то мы хотим вот так.

Да, выбор есть далеко не во всех видах, многих все так же массово никуда не пускают, или олимпийская квалификация давно прошла. Но спортсменов, которые действительно могут что-то про себя решить, сейчас в стране несколько десятков, не меньше.

Даже патриотичный ОКР ничего не может сделать с простым посылом от МОК: если кто-то из россиян действительно хочет на Игры – он может об этом заявить и поехать. С множеством сложностей и порой безумных ограничений, но участвовать и бороться за медаль. Решать только самим спортсменам.

И что, вы думаете, они сделали?

Для меня одно из самых ярких профессиональных впечатлений года – заседание комиссии спортсменов ОКР осенью 2023-го. Точнее, даже не само заседание, а потрясающий контраст между разговорами в кулуарах и позициями, озвученными с трибуны. Неформально для абсолютного большинства все однозначно: в Париж нужно ехать в любом статусе и на любых условиях, если только представится возможность.

Но после того, как Станислав Поздняков по-фехтовальному жестко рубанул с президиума традиционными ценностями, все затихли.

Как-то сразу стали неуместными вопросы про то, что будет с теми, кто поедет, на каких условиях, будет ли поддержка от ОКР... Интуиция в моменте у наших спортсменов отлично развита. Посыпались нейтральные вопросы про программу «Игр Дружбы», хотя и тут не всем хватило дерзости, чтобы поднять острую тему.

Вот, например, казус: в программе Игр Дружбы пока нет велоспорта ни на шоссе, ни на треке, только BMX и маунтинбайк. Хотя если нежелание перекрывать город из-за длинной шоссейной гонки еще в теории можно понять, то что мешает провести соревнования в Москве на давно готовом олимпийском велотреке – загадка.

Я точно знаю, что в зале были несколько топовых спортсменов из нашей велосипедной сборной. Но они промолчали. Хотя решался, возможно, главный вопрос их карьеры. Не будет, скорее всего, другой Олимпиады, не будет другого шанса заработать деньги хотя бы на внутренних соревнованиях. Но страх подать голос оказался сильнее любых амбиций.

Мы почему-то привыкли думать, что качества, которые наши чемпионы демонстрируют в спорте, свойственны им и в обычной жизни. Есть даже понятие «спортивный характер» – как символ чего-то стойкого и несгибаемого.

В этом году я убедилась: хороший спортсмен – это только хороший спортсмен. Он смело сражается против любого противника, идет к цели, терпит боль, стремится к уникальности – но только на спортивной арене, не в жизни.

Те самые люди, которым хватает характера десятки часов и в любую погоду крутить педали, не могут поднять руку и задать вопрос. Нестрашно остаться без соревнований, без призовых, без будущего. Страшно выйти из общего строя.

Десятки раз за этот год наши спортсмены говорили про Олимпиаду что-то в духе «как президент/руководитель скажет – так и поступим». Так говорили самые топовые люди, рекордсмены мира, олимпийские чемпионы.

«Поддержка президента для меня важнее, чем Олимпиада», – предельная откровенность от пловца Евгения Рылова. Безусловно, он имеет право на такое мнение. Но не ехать на Игры – не потому что это противоречит твоим собственным ценностям, а потому что так решило начальство – главный тренд для людей российского спорта.

Людей, выросших в парадигме, что что-то про себя решать они могут только на катке/трассе/в бассейне. А в жизни стоит слушаться старших товарищей – им лучше знать, как поступить.

Что ж, старшие товарищи все решили. А спортсменам, похоже, все равно, главное – не выделяться. Потому что судьба каждого из выделившихся печальна по-своему.

Елена Исинбаева в этом году потеряла не только стадион своего имени, но и народную любовь. Мария Ласицкене даже опубликовала письмо украинской сопернице Ярославе Магучих, но не надеется быть понятой ни с одной стороны. Уехавшая фехтовальная семья Бида – теперь фигуранты уголовного дела. Нужны ли еще примеры?

Нет, мы не можем, конечно, ждать от спортсменов того, на что не готовы сами. Рискнуть родиной, судьбами близких, карьерой, поступиться принципами, какими бы они ни были... Слишком сложный выбор. И в какую сторону его ни сделай – это будет понятно.

Но странно, когда оказавшись перед этим выбором, ты даже не пытаешься. Не протестовать, нет, но хотя бы узнать дополнительную информацию, чтобы решать было проще.

А вместо этого плывешь по течению, доверив все решения по собственной судьбе чиновникам. И словно забыв, что их карьера, если повезет, будет длиться десятки лет, а твоя совсем скоро кончится.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Кристина Кормилицына, Евгений Биятов