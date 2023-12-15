Что будет со спортсменами, которые поедут на Олимпиаду-2024 или откажутся? Репортаж с собрания ОКР

15 декабря на Олимпийском собрании встретились все боссы нашего спорта из регионов и федераций.

Традиционное подведение итогов года на этот раз уложилось в рекордные сроки (30 минут вместо стандартных трех часов). От вечернего бала с чествованием чемпионов отказались (хотя в прошлом году праздник состоялся).

На повестке – дела государственной важности.

Первым, как положено, слово взял министр спорта Олег Матыцин. После привычной преамбулы о попытке недругов из МОК расколоть наш спорт министр заговорил о том, что всех присутствующих в зале интересовало по-настоящему – позиции руководства страны по поводу участия в Играх в Париже.

«Вы слышали, что вчера президент четко сформулировал позицию, – заметил Матыцин. – Мы будем внимательно изучать рекомендации МОК и примем решение, которое учтет интересы спортсменов и, конечно, нашей великой страны».

Интересно, что пользователи Sports.ru, в отличие от Матыцина, четкую позицию Владимира Путина про поездку на Олимпиаду не уловили. В нашем опросе мнения разделились ровно пополам.

Дальше слово взял руководитель ОКР Станислав Поздняков. Он накануне промолчал – и это первые его публичные слова после прямой линии Путина. Похоже, глава ОКР позицию президента тоже трактует однозначно. А шестерка допущенных спортсменов – не счастливчики, а «единицы, которым каким-то чудом удалось проскользнуть». Радости за них не просматривается.

«Шесть российских спортсменов прошли отбор на Олимпийские игры, как заявляет МОК, – напомнил Поздняков. – При этом тысячи атлетов его рекомендациями были физически отрезаны от своей мечты, права реализоваться в профессии, представлять свою Родину, спортивную организацию, команду. А те единицы, которым каким-то чудом удалось проскользнуть, лишены гражданской принадлежности, национальности, права ассоциироваться со страной, со спортивной федерацией, с ОКР. Это точно не олимпизм».

Вообще, подготовке Позднякова надо отдать должное. За 15-минутное выступление мы насчитали 10 (!) разных эпитетов, которыми он называл МОК и его членов, ни разу не повторившись. Вот они:

Кто такие члены МОК по версии Станислава Позднякова?

● недруги и попавшие под их деструктивное влияние организации;

● заказчики антироссийской истерии;

● вредители;

● разрушители мирового спорта;

● виновники безобразия, которые понесут ответственность перед историей;

● «хамелеон», который в очередной раз может поменять цвет;

● авторы и исполнители уникального фарса;

● оппоненты, которые пытаются создать вокруг России вакуум;

● исполнители частного заказа на вытравливание России и Беларуси;

● извратители идеи Пьера де Кубертена.

При этом Поздняков не собирается уходить в самоизоляцию и настолько открыт к сотрудничеству, что даже надеется на место в топ-3 командного зачета на всех (то есть в теории двух?) Олимпийских играх до 2030 года. Это входит в стратегию развития ОКР.

Собирается ли ОКР запрещать спортсменам ехать на Олимпийские игры, если они все же захотят? Конечно, нет.

– Мы живем в свободном государстве, где каждый, как справедливо заметил президент, имеет право сделать выбор, – подчеркнул Поздняков.

Но сомневающимся обязательно помогут сделать выбор правильно.

– Мы настоятельно рекомендуем и готовы помочь досконально разобраться в нюансах предлагаемых условий, чтобы четко понимать меру и последствия принимаемой персональной ответственности, – достаточно прозрачный намек от главы ОКР.

Помимо идеологических аргументов спортсменам предлагают и материальные – чтобы отказавшиеся от «процедуры нейтрализации» пострадали минимально. Вот плюшки:

● единовременные выплаты – 500 тысяч олимпийским чемпионам Токио-2020, 350 тысяч – серебряным призерам, 250 – бронзовым и 150 – участникам Игр. На будущий год то же самое относится и к зимникам, кто выступал в Пекине-2022. Значит ли это, что на участие в зимних Играх-2026 мы тоже не рассчитываем?

● Игры Дружбы с солидными призовыми (те же 500 тысяч за победу) как альтернатива Олимпийским играм.

Что будет с теми, кто все же решится на поездку в Париж? Их ничто из перечисленного не коснется. Не только выплаты, но и Игры Дружбы – по мнению Позднякова, принимать участие в них нейтральный спортсмен не сможет в соответствии с критериями МОК.

– Абсолютно точно спортсмен, который согласился на нейтрализацию, не может принимать участия в Играх Дружбы. А если он примет участие, значит, его результат на Олимпиаде будет аннулирован, – подчеркнул Поздняков.

Похоже, в Париж могут поехать борцы. Но что думает Мамиашвили?

Позиция предельно четкая, вопросов ни у кого не было. Даже у президента Федерации спортивной борьбы Михаила Мамиашвили – хотя кажется, все шесть наших олимпийских лицензий принадлежат как раз именно его спортсменам.

А сам Мамиашвили, кстати, имеет похожий опыт – не поехал на Игры-1984 в Лос-Анджелес из-за политического бойкота и выиграл Олимпиаду только 4 года спустя.

– Что делать с Парижем? – спросили мы Мамиашвили в кулуарах.

– А что делать? Нужно оставаться гражданами нашей великой страны и быть вместе со страной. А дальше – как господь даст.

– Ну, вы своим спортсменам что скажете – ехать или нет?

– Надо быть сильными. Главное, чтобы страна чувствовала, что спортсмены являются частью нашего народа.

Похоже, у желающих поехать на Олимпиаду на условиях МОК надежда еще есть. Но уже только на высшие силы.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов, Кирилл Зыков