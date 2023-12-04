«Морально готова, если иностранцы будут мне не рады». Она – открытие лыжного сезона и подруга Вероники Степановой

Анастасия Фалеева – одно из открытий сезона в российских лыжах. За два этапа Кубка страны успела:

● выиграть два спринта и чуть не обогнать Веронику Степанову на финише длинного масс-старта;

● заслужить публичную похвалу от Степановой: «Меня судьба наделила лишь лучшей в мире скромностью, а вот у Анастасии есть все, чтобы завоевать глубокую любовь лыжных болельщиков всерьез и надолго».

Действительно «есть все?».

«Сомневалась, правильно ли я выбрала лыжи, мое ли это». Фалеева проболела прошлый сезон, но не сдалась

– Ты среди лидеров Кубка России. Это круто?

– Конечно. Особенно рада, что получается себя проявлять не только в спринте, но и в длинных гонках. Спринт – это хорошо, но я хочу классно бегать все дистанции. В спринте может случиться что угодно, тебя где-нибудь завалят – и все, до свидания. Если на этом твоя программа заканчивается и ты ничего больше не бежишь, выходит совсем нерадостно.

– Поэтому в женских лыжах чистых спринтеров почти не осталось?

– Наверно. Все хотят бороться за общий зачет Кубка мира, за победу в «Тур де Ски». А там нужно бежать весь тур, причем на очень хорошем уровне.

У меня спринт всегда хорошо получался. Я даже в юниорскую сборную впервые попала после победы в спринте на Спартакиаде. Но сейчас понимаю, что одного спринта мало. Когда в масс-старте проиграла Веронике десятую секунды на финише, одновременно и расстроилась, и была довольна. Наверное, эти эмоции несовместимы, но вот у меня так вышло. Это была хорошая гонка, классно, что я в ней поучаствовала, но конечно, хотелось выиграть.

– Прошлый сезон у тебя был совсем неудачным. Почему?

– Это был момент огромного разочарования. Вроде бы максимально следишь за здоровьем, избегаешь контактов, сразу после тренировки переодеваешься в сухое, все продумываешь... И все равно раз за разом заболеваешь. Сразу возникает куча вопросов к себе. А правильно я вообще выбрала вид деятельности, мое ли это?

Мне потребовалось время, чтобы принять, что это просто случайность. Видимо, организм был настолько измотан, что любой чих поблизости приводил к болезни. И сразу вся предыдущая подготовка шла насмарку.

Но ничего, отвлеклась и в итоге вернулась с еще большим желанием.

– Ты тренируешься у Егора Сорина. Почему с ним?

– Мы с Егором Владимировичем работаем уже четвертый сезон. Есть прогресс в результате, значит, его подготовка мне подходит. И еще мне очень нравится, что с ним можно вести диалог. Нет такого, что вот тебе план и по нему готовься, шаг в любую сторону – расстрел. Если прийти к тренеру не просто жаловаться, а с конкретным запросом – в чем видишь проблему, что предлагаешь – скорее всего, он согласится и мы придем к оптимальному решению.

Я для себя за эти годы поняла, чтобы такие разговоры были полезными, к ним нужно готовиться. Нельзя приходить по горячим следам, на эмоциях.

– Ты считаешь себя думающей спортсменкой?

– А сейчас, мне кажется, почти не осталось людей, кто бездумно выполняет указания тренера. Если не понимаешь, что делаешь и зачем, ничего не добьешься. Причем это же не только тренировок касается: сколько тебе нужно отдыхать, что есть, как восстанавливаться и так далее... Никакой тренер не может это определить, так как все индивидуально.

Самое главное: почувствовать, в какой момент тебе уже хватит. Грань очень тонкая: и не переработать, и в то же время не дать себе слабины. Для этого мы следим за весом, за сном, за ощущениями в тренировках. Кто идеально умеет это чувствовать – тот и побеждает.

«Люди на улицах говорили: «Уезжайте отсюда». Как Фалеева съездила в Норвегию в феврале-2022

– Твое нелюбимое место на карте Кубка России?

– Первым пришел в голову Чусовой. Там в прошлом году были морозы, а до трассы приходилось добираться на такси. Мы жили в городе в более комфортной гостинице, но из-за этого далеко ездили.

– А любимое?

– По совокупности трассы и условий проживания, наверное, Тюмень и Малиновка.

– У тебя есть небольшой, но все-таки опыт выступлений на этапах Кубка мира. Там по-другому?

– Сейчас на Кубке России круто как никогда. Настоящий праздник, народ на трибунах, нормальная организация. Меня особенно поразила трансляция из Вершины Теи, ребята заморочились и сделали невозможное. Раньше всем было все равно на очки, положение в общем зачете. Российские гонки считались скорее подготовкой к международным стартам. А сейчас нет такого, что какие-то старты в России считаются проходными – все важные и крутые.

Чувствуется ли разница с Кубком мира? Мне кажется, нет. Трассы плюс-минус одинаковые, бытовые условия тоже. Главное отличие – скорости на лыжне. На мировом уровне они другие. Но где мы находимся относительно них, спустя два года сложно сказать.

– Ну ты же наверняка пыталась прикинуть.

– Последний раз я выступала там два года назад, и то совсем немного. По ощущениям, тогда я словно попала на другую планету. Совсем другие скорости, девчонки лупили со старта и до финиша, а не выжидали, как у нас порой бывает.

Но тогда ведь и внутри России не было такой конкуренции, как сейчас. И кажется, я сама в гораздо лучшей форме, чем была тогда. Но ведь и остальные девчонки в мире могли прибавить. Как я буду смотреться относительно них – понятия не имею. Но очень интересно.

– Твой последний международный старт – эстафета на молодежном чемпионате мира в Норвегии 27 февраля 2022 года. Кажется, дольше вас за рубежом из российских лыжников никто не выступал.

– Мы проснулись 24 февраля в гостинице и, как все, начали читать новости. Не понимали, что происходит. Спустилась на завтрак, а я уже будто враг народа. Еще накануне вечером все мне улыбались, а потом я легла спать, проснулась – а на меня уже косятся. На соревнованиях были проблемы с флагом, после гонок не хотели выходить нас награждать.

В такие моменты не понимаешь: в чем твоя вина? Почему так происходит? Мы переехали на Кубок мира и ждали: разрешат нам выступать или нет? У отеля дежурили журналисты, нас постоянно снимали на тренировках и задавали вопросы, ответов на которые у нас не было. Даже обычные люди на улицах говорили: «Уезжайте отсюда».

В какой-то момент нам сказали: «Все, ребята, выступать вы не будете, потому что мы так решили». А улететь домой мы тоже не могли, потому что все рейсы отменили. Вот как хотите, так и уезжайте.

Когда мы с пересадками все-таки добрались до дома, если честно, я почувствовала облегчение. Там, в Норвегии было очень дискомфортно.

– Если бы у тебя была возможность, ты бы поехала сейчас на международные соревнования?

– Да. Потому что Олимпиада – главный старт в жизни для лыжника. Момент реализации, которого все ждут. Можно сколько угодно выигрывать гонки в России, но чтобы быть как Большунов, Терентьева, Степанова – нужна Олимпиада.

– Не боишься, что за границей снова столкнешься с косыми взглядами, как тогда в Норвегии?

– Я могу судить только по интервью иностранных спортсменов, какие попадаются. Кажется, их отношение к нам по-прежнему не очень, даже в чем-то усугубилось.

Но сейчас я уже морально готова, если мне не будут рады. Прошло много времени, эмоции улеглись, я еду за результатом, а не за тем, чтобы меня приняли или поняли. Люди разные, отношение к нам тоже у всех разные. Знаю, некоторые наши ребята спокойно продолжают общаться с иностранными лыжниками.

– Вероника Степанова вот считает, что и не нужны эти международные соревнования – на Кубке России не хуже, пусть они к нам приезжают.

– Кубок России действительно классный, если к нам приедут иностранцы – я буду только рада, ха-ха, вот Кирово-Чепецк посмотрят.

Но разница между нами в том, что у Вероники есть олимпийское золото, есть командная победа на этапе Кубка мира. Она так высказывается, потому что у нее уже есть та реализация, о которой я пока только мечтаю.

– Не опасаешься, что если международная изоляция затянется, то могут возникнуть проблемы с мотивацией?

– Пока у меня мотивации полно, никаких проблем. Но могу понять и ребят, у кого встает вопрос, зачем тренироваться, как быть дальше. У меня просто, наверное, еще не так много опыта и титулов.

Фалеева подписана на колонку Степановой? Как они стали подругами?

– С Вероникой Степановой вы почти ровесницы и наверняка знакомы давно?

– Да, мы дружим и на сборах живем вместе. Мы знакомы еще с юниорской команды, но тогда не были подругами, просто нормально общались. Потом я попала к Егору Владимировичу, а спустя год пришла Вероника. И вот тут уже стали дружить и соперничать на лыжне.

– Не представляю, чтобы, например, Евгения Медведева и Алина Загитова жили в одном номере.

– Наверное, мы умеем переключаться. Есть работа – тренироваться и выступать, а есть общий быт и обыкновенная жизнь. У нас много тем, много шуток, никакого соперничества вне лыжни я не ощущаю.

– Провокационный вопрос: ты подписана на колонку Степановой?

– Ха-ха, нет. Я ей так и сказала: «Можешь меня просто добавить, но денег платить не буду». Зачем мне, мы и так каждый день видимся. Но если серьезно, у нее действительно есть фанаты, которые жаждут общения. И если она может себе позволить выступать на такой платформе, то почему нет.

Честно, я крайне редко читаю, что Ника пишет. Только если что-то случайно попадется на глаза. Мы особо это не обсуждаем. Можем перекинуться мнениями по каким-то новостям, но что и как писать – Вероника сама решает, со мной не советуется.

– Вяльбе вот переживает, где Степанова берет столько времени на написание колонок. Ты как соседка по комнате точно знаешь где.

– На самом деле, это несложно. Всегда есть вечер и разгрузочные дни. В подготовительный период времени чуть больше, зимой – сложнее, но все равно невозможно думать только о лыжах. Вероника пишет колонки, я занимаюсь английским и дизайном...

– Ого, интересно.

– Прошлый сезон у меня был провальный. После Нового года я постоянно болела и никак не могла выползти из этого состояния. И чтобы как-то отвлечься, купила онлайн-курс дизайнера интерьера. Теперь учусь разрабатывать дизайн жилых и нежилых помещений. Мне эта тема близка, а сводить весь мир только к лыжам я никогда не была готова. Спортивная карьера довольно краткосрочна, все равно чем-то придется заниматься дальше.

– Тебе многие возразят, что можно стать тренером.

– Нет, этот путь мне не близок. Тренировать людей нужно уметь, а у меня к этому душа не лежит.

– Английский давно учишь?

– Начала еще два года назад, когда поехала на Кубок мира. Я и раньше знала, что язык необходим, но когда там находишься – без него вообще некомфортно. Потом, когда Кубки закончились, сделала перерыв. Многое забылось, но вот начала заново. Все равно, надеюсь, я еще буду где-то путешествовать, что-то узнавать, общаться с новыми людьми. А языковой барьер – это первое, что мешает.

– Расскажи историю про Степанову, которая покажет ее не с той стороны, как она позиционирует себя в медиа?

– Ха-ха, она же меня потом заругает! Если честно, не понимаю, почему о ней такое мнение. Ника – настоящий друг, интересный собеседник, просто хорошая веселая девчонка. Обычный живой человек, как и все мы.

У Фалеевой было «свободное детство»: она пела в хоре и даже ткала ковры

– Ты из города Ясногорск в Тульской области. Какой он?

– Городок с населением дай бог тысяч 15. Родители переехали еще до моего рождения и построили дом. У нас большое хозяйство, я и сажала, и поливала, и удобряла. Копать картошку меня до сих пор домой зовут.

Папа раньше занимался легкой атлетикой, а зимой просто для себя катался на лыжах. И ему так это понравилось, что он всех троих детей отдал на лыжи. Но брат с сестрой бросили, а я осталась.

У меня было очень свободное детство. Наверное, для видов вроде фигурного катания или гимнастики это неправильно, потому что там спорт очень быстро заканчивается. Но я, например, уже занимаясь лыжами, услышала про хор: да, конечно, я хочу! И недели две представляла, будто медведь мне не наступал на ухо.

Я перепробовала, наверное, все кружки, какие были в городе, включая тот, где ткали ковры. И меня ни разу не упрекнули, что я везде мечусь и быстро бросаю. Занимаюсь чем-то – и прекрасно.

– Твой парень Федор Назаров – тоже лыжник.

– Мы знакомы очень давно, вместе были в подольской команде. Несколько лет не общались, а потом увиделись и как-то закрутилось. Вместе мы уже год. Небольшой срок, но учитывая, что мы постоянно вместе на сборах и живем тоже вместе – кажется, что давно.

Нас сблизило понимание, что на лыжах жизнь не заканчивается. Мы оба любим в свободное время сходить на выставку, на концерт, просто погулять. В мире же есть не только тренировки и соревнования.

Фото: РИА Новости/Иван Михайлов, Павел Бедняков; Maxim Thore/Global Look Press; Instagram/faleeva_nastena