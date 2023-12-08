Дальний лес
Блог

Условия МОК – издевательство. Но ехать на Олимпиаду все равно нужно

Станислав Поздняков Станислав Поздняков
МОК МОК
Томас Бах Томас Бах
Париж-2024 Париж-2024
Прочие Прочие

Реплика Натальи Марьянчик.

МОК допустил Россию на Олимпиаду-2024, далеко-далеко не всех наших спортсменов, с бесконечной очередью условий и требований к ним.

Мне всегда казалось, что для спортсмена в принципе не может стоять вопрос, ехать или не ехать на Олимпийские игры. Это как для журналиста сомневаться, стоит ли писать материалы или выступать в эфире.

Игры – пик профессии (окей, не во всех видах, но почти во всех). Спустя годы ты будешь рассказывать о них внукам. Вряд ли вспомнишь, в каком ты был статусе и что говорили боссы на исполкоме накануне. Но медаль и титул останутся греть душу.

Безвестные чемпионы «Дружбы-84» (назовете больше пары фамилий?) – лучший пример, что альтернативные соревнования могут конкурировать с Играми разве что в размерах призовых, но не в смысле статуса и удовлетворения амбиций.

Но вот мы читаем детальные критерии допуска от МОК.

Поражает даже не политика (в конце концов, про поддержку «мирной миссии олимпийского движения» и запрет на государственную символику было известно и раньше).

Но как объяснить, например, белую или полностью однотонную форму, причем как повседневную, так и соревновательную? Круглое бельмо AIN (почему, кстати, убрали привычный нам с Токио-2020 ANA, authorized neutral athlete), которое не может не вызвать ассоциаций?

Наконец, цитату «решение по поводу участия нейтральных спортсменов в церемониях открытия и закрытия Игр будет принято МОК позже»? То есть даже об иллюзии равного отношения ко всем участникам Олимпиады речи не идет. Кто-то пойдет на открытие, а кто-то (видимо, недостойный) останется смотреть его из деревни по телевизору.

Тут хочется, конечно, хлопнуть по столу вместе со Станиславом Поздняковым. Выкрикнуть что-нибудь гордое про беззаконие и поехать за заслуженными почестями на Игры Дружбы. Там точно будут и уважение, и флаг с гимном, и цветная форма. И приятные призовые, кстати, тоже будут, а вот за Олимпиаду – не факт.

В критериях МОК написано, что спортсмены не могут собираться организованной группой под флагом даже после Игр, а значит, традиционная встреча с подарками в Кремле не состоится.

Но, остыв на морозном московском воздухе, я думаю, что это как с любимой работой.

Вот ты мечтаешь с детства быть журналистом, адвокатом, политиком, кем угодно еще. А потом оказывается, что эта профессия – опасная, ненадежная, обставленная со всех сторон заборами, не прибыльная наконец. Можно заняться чем-то другим, более безопасным и денежным. Или пойти за призванием (если веришь, что это оно) и рисковать на каждом шагу.

Сложно выбирать из двух вариантов, если оба – плохие.

Наверное, это тот случай, когда любое решение каждого из нашей (пока) восьмерки можно будет понять. Главное, чтобы выбирали они с оглядкой не только на эмоции момента, но и того мальчика или девочку, кто много лет терпел на тренировках ради большой мечты.

А мечта не может принадлежать ни Томасу Баху, ни Станиславу Позднякову.

Мечта – это гораздо больше. 

Наших спортсменов допустили до Олимпиады, но запретили все: георгиевскую ленту, букву Z, награждения дома после Игр

8 россиян, прошедших отбор на Олимпиаду-2024. Кто они и что не так с этой цифрой

Фото: Gettyimages/Clive Brunskill; РИА Новости/Владимир Песня; Kremlin Pool/Global Look Press/Global Look Press

Ехать ли на Олимпиаду в нейтральном статусе?
7155 голосов
Да
61%
Дмитрий Губерниев
Нет
39%
Станислав Поздняков
40 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нет,ехать туда не надо. Прежде всего нужно уважать себя.У России есть флаг,герб,форма,гимн. За это люди погибали,Чтобы вот так ехать голодранйами,мол МОК с барского плеча разрешило.
+19
-10
+9
Учитывая, что командные виды спорта не допустили, то AIN - более уточняющая формулировка.
+7
-1
+6
Ответ MoRo
погугли кто такие куколды, они как раз будут по телеку смотреть, а не принимать участие)
Никто этот кал не будет по телеку смотреть, Олимпиада и так а последние времена представляла минимальный интерес, а без нормального допуска России смотреть её смысла никакого нет
+13
-8
+5
Вообще-то, законом запрещено участие спортсменов в международных соревнованиях без флага и гимна, если они готовились за государственный счет. Так что по закону они могут поехать только за свой счет.
+8
-4
+4
Если спортсмен по натуре куколдыч и хочет во что бы то ни стало поехать — пусть едет, за свой счёт. Запрещать смысла нет, как и нет смысла финансировать таких нейтральных. В современной Олимпиаде вообще мало смысла, если так посмотреть
+16
-13
+3
"Это издевательство, но ехать всё равно нужно". Тут 5 баллов конечно!

Но если серьёзно, то какая разница что думаем мы на этот счёт, если каждый из этих спортсменов будет принимать решение для себя?
+5
-2
+3
Из текста не понял, что издевательского в условиях МОК?
+18
-16
+2
>Это как для журналиста сомневаться, стоит ли писать материалы или выступать в эфире.

Нет, Наталья. Это как журналиста пригласили бы на мировую премию для спортивной прессы. Но при этом:
1) никакого значка вашего СМИ на лацкане пиджака.
2) Да и вообще пиджак запрещён - для вас специальный дресс-код, серая роба с набором букв.
3) Если вашу статью признают лучшей, выйти и сказать, как вы всем благодарны, вы не сможете.
4) В соцсетях вы сможете повесить фото с призом, но без упоминания издания и редакции - вы непонятно откуда появились, что-то выиграли и уехали.
5) Есть и плюсы - в случае призового места вам заплатит 5 млн рублей глава Союза журналистов России. Но это не точно.

И вот только после учёта всех факторов вы должны себя спросить - стали бы вы подавать заявку на участие в таком мероприятии?
+2
0
+2
как же прекрасен многополярный мир.
+7
-5
+2
Спортсменам пора проявить гражданское сознание, а гос-ву - его по возможности, монетизировать, вот и все
+2
0
+2
Я не всё досконально понял. Предположим, наши индивидуалы завоюют кучу медалей. Вернутся домой. Куда домой, в Россию? Значит они из России? Ок! А в итоговой таблице стран, завоевавших медали разного достоинства, они (индивидуалы) будут числиться как команда? Если да, то вроде наша команда запрещена...Если нет, то тогда условный наш золотой, серебрянный или бронзовый боксёр переплюнет много разных стран, которые вообще не завоюют ни одной медали. Если так, то стОит ехать на Олимпиаду, чтобы потешить свою индивидуальность.
+1
0
+1
Сомневаюсь, что спустя годы спортсмены из России, которые смогут попасть на эту Олимпиаду, будут с гордостью рассказывать о ней своим внукам. Скорее, попытаются забыть, как страшный сон.
+1
0
+1
Ответ Илья Савчук
Ехать нужно, наплевав на все рассказы "обществественников", депутатов, пропагандистов и т.д! Для многих ОИ раз в жизни!
Если ОИ превратили в концлагерь, то это такая себе мечта. И почему к спортсменам должно быть какое-то особое отношение? Почему для них флаг и гимн страны не должен ничего значить?
+1
-1
0
Да мало кто поедет, почему то принято идеализировать спортсменов, но на самом деле подавляющему большинству важны в первую очередь деньги. И догадайтесь с трех раз, что они выберут, условные 7 лямов на первенстве водокачки или же 7 лямов, которые добыть в десятки раз сложнее на Олимпиаде. Ответ очевиден, ну и бонусом, самые ушлые будут рассказывать байки, что оскорблены этими условиями, они невероятные патриоты (что не мешало всем этим патриотам выступать под "белыми тряпками" ранее), но основная причина описана выше
0
0
0
Ответ bornsleepy
Если ОИ превратили в концлагерь, то это такая себе мечта. И почему к спортсменам должно быть какое-то особое отношение? Почему для них флаг и гимн страны не должен ничего значить?
А почему, когда власть не ставит не во что народ с другим мнением, плюет на Конституцию, нужно обязательно на что-то там тоже смотреть? Кто хочет бегать "Веселые старты" внутри страны и выступать в Лужниках на сцене это их выбор, а ОИ игры как были верхом достижения для спортсмена, так и останутся, даже при всех их косяках!
0
0
0
Ответ Sarumian
За, что боролись, на то и напоролись.
Боролись за адекватность и справедливость, а запад уже давно далек от этих понятий
+4
-4
0
Ответ Teokrat
Боролись за адекватность и справедливость, а запад уже давно далек от этих понятий
Поднялись с колен, заставили себя уважать.
+1
-1
0
Ответ deepinmyass
Поднялись с колен, заставили себя уважать.
И это тоже. Наводишь геополитический порядок - уважаешь сам себя
0
0
0
Ответ Даник Муша
Из текста не понял, что издевательского в условиях МОК?
Ехать без игровых видов спорта, без командных дисциплин, без легкоатлетов, без десятков топовых российских спортсменов, без гарантии что тебя в последний момент не завернут? И всё прочие прелести. Действительно, что издевательского?
0
0
0
Я был бы не против участия, если бы нейтральный статус получили все воюющие сегодня страны. А так это получается дискриминация одной конкретной нации и от этого мерзко и не хочется в этом учавствовать. Когда нас забанили за допинг, еще можно было понять логику, а сейчас ее просто нет, есть только расизм какой-то
0
0
0
Не очень понимаю как оскорбляет спортсмена отсутствие флага и гимна своей страны. Понятное дело, что представлять не только себя и свою команду, но и страну приятнее, но когда условный доставщик Яндекс еды доставляет вам пиццу вы же когда получаете пиццу гимн не слушаете с гордостью утирая скупую слезу думаю об ОТЕЧЕСТВЕ! А ехать или не ехать решение каждого спортсмена личное, не нам его осуждать
0
0
0
А я считаю не нужно. Я понимаю спортсменов, и что это шанс жизни для многих, но помимо самоуважения есть еще одно но: Олимпиада уже давно не главный турнир. Не может быть главным турнир, где есть сквош.
0
0
0
Это унижение человеческого достоинства, этих несчастных нейтралов хотя бы кормить будут или и питание за свой счёт ? Ничего нельзя ни шага в сторону при том что МОК не гарантирует безопасность .
+7
-7
0
Не знаю кто такая Наталья Марьянчик (и знать не особо хочу). Но если ей надо куда-то ехать - ради Бога. Только зачем подменять смыслы. Она говорит "Поездка на Олимпиаду это мечта". В нормальных и равных условиях, да ради этой мечты стоит идти вперед. А если тебя будут просто использовать как игрушку, как посмешище, чуть-ли не в трусы полезут,А вдруг там что-то эдакое, да не то что положено! Вот ради такого, в таком статусе тоже нужно ехать на эти уже так называемые ОИ?
+12
-12
0
>но не в смысле статуса
Разве статус определяется не уровнем спортсменов?
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий