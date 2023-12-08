Условия МОК – издевательство. Но ехать на Олимпиаду все равно нужно
Реплика Натальи Марьянчик.
МОК допустил Россию на Олимпиаду-2024, далеко-далеко не всех наших спортсменов, с бесконечной очередью условий и требований к ним.
Мне всегда казалось, что для спортсмена в принципе не может стоять вопрос, ехать или не ехать на Олимпийские игры. Это как для журналиста сомневаться, стоит ли писать материалы или выступать в эфире.
Игры – пик профессии (окей, не во всех видах, но почти во всех). Спустя годы ты будешь рассказывать о них внукам. Вряд ли вспомнишь, в каком ты был статусе и что говорили боссы на исполкоме накануне. Но медаль и титул останутся греть душу.
Безвестные чемпионы «Дружбы-84» (назовете больше пары фамилий?) – лучший пример, что альтернативные соревнования могут конкурировать с Играми разве что в размерах призовых, но не в смысле статуса и удовлетворения амбиций.
Но вот мы читаем детальные критерии допуска от МОК.
Поражает даже не политика (в конце концов, про поддержку «мирной миссии олимпийского движения» и запрет на государственную символику было известно и раньше).
Но как объяснить, например, белую или полностью однотонную форму, причем как повседневную, так и соревновательную? Круглое бельмо AIN (почему, кстати, убрали привычный нам с Токио-2020 ANA, authorized neutral athlete), которое не может не вызвать ассоциаций?
Наконец, цитату «решение по поводу участия нейтральных спортсменов в церемониях открытия и закрытия Игр будет принято МОК позже»? То есть даже об иллюзии равного отношения ко всем участникам Олимпиады речи не идет. Кто-то пойдет на открытие, а кто-то (видимо, недостойный) останется смотреть его из деревни по телевизору.
Тут хочется, конечно, хлопнуть по столу вместе со Станиславом Поздняковым. Выкрикнуть что-нибудь гордое про беззаконие и поехать за заслуженными почестями на Игры Дружбы. Там точно будут и уважение, и флаг с гимном, и цветная форма. И приятные призовые, кстати, тоже будут, а вот за Олимпиаду – не факт.
В критериях МОК написано, что спортсмены не могут собираться организованной группой под флагом даже после Игр, а значит, традиционная встреча с подарками в Кремле не состоится.
Но, остыв на морозном московском воздухе, я думаю, что это как с любимой работой.
Вот ты мечтаешь с детства быть журналистом, адвокатом, политиком, кем угодно еще. А потом оказывается, что эта профессия – опасная, ненадежная, обставленная со всех сторон заборами, не прибыльная наконец. Можно заняться чем-то другим, более безопасным и денежным. Или пойти за призванием (если веришь, что это оно) и рисковать на каждом шагу.
Сложно выбирать из двух вариантов, если оба – плохие.
Наверное, это тот случай, когда любое решение каждого из нашей (пока) восьмерки можно будет понять. Главное, чтобы выбирали они с оглядкой не только на эмоции момента, но и того мальчика или девочку, кто много лет терпел на тренировках ради большой мечты.
А мечта не может принадлежать ни Томасу Баху, ни Станиславу Позднякову.
Мечта – это гораздо больше.
Наших спортсменов допустили до Олимпиады, но запретили все: георгиевскую ленту, букву Z, награждения дома после Игр
8 россиян, прошедших отбор на Олимпиаду-2024. Кто они и что не так с этой цифрой
Фото: Gettyimages/Clive Brunskill; РИА Новости/Владимир Песня; Kremlin Pool/Global Look Press/Global Look Press
Но если серьёзно, то какая разница что думаем мы на этот счёт, если каждый из этих спортсменов будет принимать решение для себя?
Нет, Наталья. Это как журналиста пригласили бы на мировую премию для спортивной прессы. Но при этом:
1) никакого значка вашего СМИ на лацкане пиджака.
2) Да и вообще пиджак запрещён - для вас специальный дресс-код, серая роба с набором букв.
3) Если вашу статью признают лучшей, выйти и сказать, как вы всем благодарны, вы не сможете.
4) В соцсетях вы сможете повесить фото с призом, но без упоминания издания и редакции - вы непонятно откуда появились, что-то выиграли и уехали.
5) Есть и плюсы - в случае призового места вам заплатит 5 млн рублей глава Союза журналистов России. Но это не точно.
И вот только после учёта всех факторов вы должны себя спросить - стали бы вы подавать заявку на участие в таком мероприятии?
Разве статус определяется не уровнем спортсменов?