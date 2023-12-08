Условия МОК – издевательство. Но ехать на Олимпиаду все равно нужно

Реплика Натальи Марьянчик.

МОК допустил Россию на Олимпиаду-2024, далеко-далеко не всех наших спортсменов, с бесконечной очередью условий и требований к ним.

Мне всегда казалось, что для спортсмена в принципе не может стоять вопрос, ехать или не ехать на Олимпийские игры. Это как для журналиста сомневаться, стоит ли писать материалы или выступать в эфире.

Игры – пик профессии (окей, не во всех видах, но почти во всех). Спустя годы ты будешь рассказывать о них внукам. Вряд ли вспомнишь, в каком ты был статусе и что говорили боссы на исполкоме накануне. Но медаль и титул останутся греть душу.

Безвестные чемпионы «Дружбы-84» (назовете больше пары фамилий?) – лучший пример, что альтернативные соревнования могут конкурировать с Играми разве что в размерах призовых, но не в смысле статуса и удовлетворения амбиций.

Но вот мы читаем детальные критерии допуска от МОК.

Поражает даже не политика (в конце концов, про поддержку «мирной миссии олимпийского движения» и запрет на государственную символику было известно и раньше).

Но как объяснить, например, белую или полностью однотонную форму, причем как повседневную, так и соревновательную? Круглое бельмо AIN (почему, кстати, убрали привычный нам с Токио-2020 ANA, authorized neutral athlete), которое не может не вызвать ассоциаций?

Наконец, цитату «решение по поводу участия нейтральных спортсменов в церемониях открытия и закрытия Игр будет принято МОК позже»? То есть даже об иллюзии равного отношения ко всем участникам Олимпиады речи не идет. Кто-то пойдет на открытие, а кто-то (видимо, недостойный) останется смотреть его из деревни по телевизору .

Тут хочется, конечно, хлопнуть по столу вместе со Станиславом Поздняковым. Выкрикнуть что-нибудь гордое про беззаконие и поехать за заслуженными почестями на Игры Дружбы. Там точно будут и уважение, и флаг с гимном, и цветная форма. И приятные призовые, кстати, тоже будут, а вот за Олимпиаду – не факт.

В критериях МОК написано, что спортсмены не могут собираться организованной группой под флагом даже после Игр, а значит, традиционная встреча с подарками в Кремле не состоится.

Но, остыв на морозном московском воздухе, я думаю, что это как с любимой работой.

Вот ты мечтаешь с детства быть журналистом, адвокатом, политиком, кем угодно еще. А потом оказывается, что эта профессия – опасная, ненадежная, обставленная со всех сторон заборами, не прибыльная наконец. Можно заняться чем-то другим, более безопасным и денежным. Или пойти за призванием (если веришь, что это оно) и рисковать на каждом шагу.

Сложно выбирать из двух вариантов, если оба – плохие.

Наверное, это тот случай, когда любое решение каждого из нашей (пока) восьмерки можно будет понять . Главное, чтобы выбирали они с оглядкой не только на эмоции момента, но и того мальчика или девочку, кто много лет терпел на тренировках ради большой мечты.

А мечта не может принадлежать ни Томасу Баху, ни Станиславу Позднякову.

Мечта – это гораздо больше.

Фото: Gettyimages/Clive Brunskill; РИА Новости/Владимир Песня; Kremlin Pool/Global Look Press/Global Look Press