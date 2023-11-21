«Ты слишком худая и не сможешь бегать». У звезды лыж анорексия – ее не пускают на Кубок мира

В пятницу в финской Руке стартует лыжный Кубок мира. Уже (почти) привычно без россиян, которые параллельно разгоняются в Вершине Теи.

А еще в Руке не будет норвежки Ингвильд Остберг – двукратной олимпийской чемпионки, чемпионки мира, обладательницы Кубка мира-2018/19. Казалось, после ухода Терезы Йохауг именно она займет место доминатора. Но Остберг несколько лет борется не с соперницами, а с собственным весом.

Вот и выступать в Руке ей запретили врачи. Стрессовый перелом, анорексия, нервное истощение – это даже не полный список проблем, с которыми столкнулась норвежка.

По официальным данным, на этот раз Остберг пропустит только стартовый этап. Что дальше – зависит от ее состояния.

«На сегодня Ингвильд, к сожалению, не соответствует критериям для получения медицинского допуска к выступлениям», – сообщил врач норвежской команды Уве Фераген.

«Последнее время я очень много тренировалась, но снова не смогла соблюсти баланс между тренировками и питанием», – заметила Остберг.

При этом норвежка не говорит о диагнозах и в подробностях никогда не рассказывала о своем расстройстве пищевого поведения. В отличие, например, от титулованной американки Джесси Диггинс, которая страдала в юности.

«Мне было 18-19 лет, когда я боролась с расстройством приема пищи, это было очень-очень тяжело, – вспоминала Диггинс. – Это самое сложное испытание в моей жизни. Друзья, товарищи по команде, семья – все об этом знали. Но я не говорила открыто. Мне было стыдно иметь такую проблему. Складывается впечатление, что люди в спорте об этом не говорят, хотя это распространено».

«Тереза может сказать мне что угодно. Даже если мне будет больно и я буду плакать»

Остберг уже 33, впервые она завоевала олимпийское золото на Играх в Сочи. Тогда выглядела вот так:

А вот Остберг уже в сентябре-2022-го – скоро ее не допустят до сезона, а потом и до Игр в Пекине:

А вот – в августе-2019, на пике проблем с весом:

По официальной статистике, вес Остберг – 52 кг при росте 165 см.

Ее ориентиром всегда была Тереза Йохауг – почти ровесница (на два года старше), подруга и напарница по тренировочной группе. Йохауг в боевой форме весила 46 кг при росте 162 см – именно к этим параметрам стремилась Остберг.

Хотя сама Йохауг инициативу не поддерживала.

«Мы хорошо знаем друг друга. Тереза знает, что может сказать мне что угодно, даже если мне будет больно и я буду плакать, – рассказывала Остберг в интервью NRK. – И в какой-то момент она подошла ко мне: «Ингвильд, ты стала слишком худой. Ты не сможешь бегать».

«Это был неприятный разговор, но я почувствовала, что он необходим, – призналась Йохауг. – Это было на пробежке весной, я как раз завершила карьеру после Олимпиады в Пекине. Я пыталась говорить с Ингвильд о весе и раньше, но на этот раз выразилась совершенно ясно. В тот момент я вспоминала собственную карьеру: когда-то такую же беседу провела со мной Марит Бьорген. И мне тоже было тяжело слышать это, но потом я была благодарна».

Это правда: когда Йохауг появилась в сборной, обеспокоенная Бьорген написала письмо в федерацию. По ее мнению, Тереза слишком ограничивала себя в питании – это могло быть опасно.

«Я достаточно хорошо тренировалась, чтобы стать лучшей лыжницей мира, но вот питалась – нет», – вспоминала потом Йохауг.

Тереза писала в автобиографии, что с 18 до 22 лет потеряла 10% веса. Когда врачи упомянули об угрозе стрессового перелома из-за истончения костей, пришлось пересмотреть рацион.

«Но я всегда знала, что в том, что многие лыжницы страдают от расстройства пищевого поведения, есть и моя вина. Я подавала неправильный пример», – признавалась Йохауг.

Остберг тоже пережила стрессовый перелом в 2019 году. Тогда Ингвильд называли главной соперницей Терезы. Три олимпийские медали с двух Олимпиад, победы в общем зачете «Тур де Ски» и Кубка мира в сезоне – актив, которым мало кто тогда мог похвастаться в присутствии Бьорген и Йохауг. Ингвильд не хватало совсем немного, чтобы выйти в явные лидеры.

«Я с 20 лет тренировалась вместе с Терезой, поэтому ее нагрузки мне были понятны и знакомы, – объясняла Остберг. – Когда люди говорят, что я перетренировалась, это неправда. Я же не пришла в эту группу с улицы, мы давно вместе и, наверное, помогали друг другу стать лучше».

Попытка догнать Йохауг пока не привела Остберг ни к чему хорошему. Тереза наслаждается материнством (в мае-2023 у нее родилась дочь) и осторожно думает о выступлении на домашнем чемпионате мира в Тронхейме в 2025-м.

Ингвильд прошлой весной не попала в основу и стала тренироваться под руководством личного тренера Йохауг – Пола Гуннара Микельспласса. Тогда она говорила, что непопадание в сборную после 14 лет нахождения там – отличный стимул доказать, что она все еще сильная лыжница.

Но новая обстановка и новый тренер пока не помогли справиться со старой проблемой. Сможет ли Остберг победить ее?

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Richard Heathcote; Instagram/ingvildflugstad