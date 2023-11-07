Британский сайт, который сообщил о допинге Валиевой, купила структура, связанная с Россией. Почти все авторы ушли

Inside the Games – одно из самых респектабельных и авторитетных медиа в спорте. Специализация – не столько соревнования, результаты, герои, сколько большие проекты/решения, политика.

Множество новостей с заседаний МОК, WADA и тому подобных они сообщали первыми. Закономерно, что журналисты Inside the Games много лет были чуть не единственными, кто ездил на все главные старты и события, имели связи в МОК и возможность узнавать эксклюзивные детали.

Олимпийскую историю с Камилой Валиевой и триметазидином запустили в публичное пространство именно они. Давайте вспомним контекст.

Что Inside the Games написали про Валиеву? Автору публикации угрожали, но он не испугался

Одна из главных профессиональных удач команды Inside the Games напрямую относится к России. Во время Игр-2022 в Пекине портал первым написал о допинге у Камилы Валиевой.

Это еще не забылось. 9 февраля 2022-го, церемония награждения командного турнира фигуристов перенесена, в кулуарах звучит причина: «положительный допинг-тест в сборной России».

Кто именно его сдал? Что за препарат? Версии ходили разные, пока Inside the Games не выдал эксклюзив: не только имя Валиевой, но и характер препарата (про триметазидин тогда еще не знали, но «не связан напрямую с повышением результата» – верное определение).

Официальных подтверждений в статье не было, они появились на следующий день. Но в эти сутки паузы Inside the Games познал гнев российской аудитории. Автор публикации и один из основателей портала Данкан Маккей (о нем еще расскажем) признавался, что получил тонну хейта в соцсетях, в том числе и угрозы жизни.

«Но анонимные тролли не заставят меня перестать заниматься честной журналистикой», – написал тогда Маккей.

Интересно, что на тот момент они вместе с подругой-основательницей Сарой Боурон не были единственными владельцами Inside the Games. Контрольный пакет акций еще в 2019-м купила компания Vox Europe Investment Holding. Как это связано с Россией? Сейчас расскажем.

Кто такая Жанна Абдулян и при чем тут Россия?

Официально холдинг Vox Europe Investment к нашей стране никакого отношения не имеет. Он занимается инвестициями и зарегистрирован в Венгрии. Генеральный директор – Жанна Абдулян, и вот это уже отлично знакомый нашей спортивной тусовке человек.

Абдулян – помощник, а впоследствии руководитель администрации Федерации бокса России, правая рука ее президента Умара Кремлева. Связей с боксом никогда не скрывала, не раз появлялась на мероприятиях и курировала текущие дела.

Вот, например, Федерация бокса России поздравляет «сотрудника» Жанну Абдулян с днем рождения.

Сейчас официальный адрес Абдулян – в Греции. Но (теперь уже бывший) автор Inside the Games Йенс Вайнрих в публикации для The Inquisitor нашел, например, такую ее фотографию.

Несмотря на владение контрольным пакетом акций, Vox Europe Investment на протяжении нескольких лет сохранял право вето и редакционную политику под контролем Dunsar Media – то есть основателей портала Маккея и Боурон (компания называется по первым буквам их имен).

Но осенью 2023-го основатели продали свою часть акций, и венгерский холдинг стал единоличным владельцем Inside the Games.

А Маккей и Боурон покинули издание «ради новых проектов в спортивной и медиа-индустрии».

Бывший журналист Inside the Games теперь помогает Зеппельту. А его главред разоблачил греков перед домашней Олимпиадой

Вообще, Inside the Games, как и положено классному изданию, не только развивался сам, но и выпустил плеяду журналистов, разошедшихся по всем мировым медиа. Например, Ник Батлер сейчас работает на немецком канале ARD вместе с Хайо Зеппельтом, один из главных расследователей допинг-темы.

Сам (теперь уже бывший) главный редактор Данкан Маккей – икона британской журналистики, работал в топовых BBC, The Guardian и Observer, признавался лучшим журналистом страны.

Главной журналистской удачей Данкана до дела Валиевой было разоблачение греческих бегунов-спринтеров Костаса Кентериса и Катерины Тану.

За полгода до Олимпийских игр-2004 в Афинах Маккей написал о подпольной лаборатории в Калифорнии, которая снабжала допингом не только британца Дуэйна Чемберса (его дело на тот момент уже открыли), но и звезд греческой сборной. Эта публикация для страны-хозяйки Олимпиады была чуть ли не больнее, чем для России – дело Валиевой.

Руководство спорта Греции собиралось подать в суд на издание и требовало 70 миллионов фунтов компенсации за моральный ущерб. «Один из греческих сайтов нашел и опубликовал мой номер телефона, после чего я узнал о себе очень много нового. Владелец греческого ресторанчика, куда я любил ходить с семьей, сказал, что набьет мне морду», – вспоминал Маккей.

Исход этой истории известен. Перед самой Олимпиадой Кентерис и Тану имитировали аварию на мотоцикле, чтобы избежать допинг-контроля, но впоследствии все равно подверглись санкциям. В суд на Маккея никто так и не подал.

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Мы связались с Данканом по поводу ситуации с сайтом и редакцией, но от комментариев он отказался, так как подписал соглашение о неразглашении. Но, судя по контенту, вместе с ним Inside the Games покинули и другие основные авторы. Сейчас портал продолжает активно освещать события в мире спорта, но силами уже новой команды.

Кто стал новым главным редактором – пока неизвестно.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill; insidethegames.biz; nemzeticegtar.hu; rusboxing.ru