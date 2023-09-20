7 комментариев

Нинель Крутовой в январе исполнится 98, но если не знать – никогда не скажешь.

Стройная, подтянутая, с прямой спиной, в спортивном костюме и бейсболке. Всюду с подругой, познакомились уже в Красногорском пансионате. Как она вообще там оказалась – сейчас расскажем.

Крутова взяла медаль в Риме-1960. Это была ее третья Олимпиада!

Нинель Васильевна почти всю сознательную жизнь – в бассейне. Пришла в конце 1930-х вслед за старшим братом, да так и осталась. Сначала плавала, потом стала прыгать в воду. Потом война – ее Крутова (в 1941-м ей было 15) вместе с семьей пережила в Москве. А потом, наконец, появилась возможность делать то, что она до сих пор любит больше всего на свете – снова прыгать.

Советских прыжков в воду на тот момент толком не существовало. На Олимпийских играх, напомним, наши спортсмены дебютируют только в 1952-м. Практически все элементы Крутова и товарищи придумывали сами. Пока европейские прыгуны вовсю обменивались опытом, наши пытались уловить крупицы знаний, доносящиеся с запада.

Поэтому неудивительно, что ни в Хельсинки-1952, ни в Мельбурне-1956 медалей Крутова не взяла. Хотя даже выход в финал на вышке в таких обстоятельствах – уже подвиг.

В 1960-м году в Риме Крутова все-таки взяла олимпийскую медаль – бронзу, первую в истории для наших прыгунов в воду. На тот момент ей было уже 34 года, третья Олимпиада.

На этом карьера Крутовой не закончилась – она завершит только в 38, но это только соревновательные прыжки. А вообще прыгать в воду будет до 90 лет!

«Хожу в бассейн плавать. Была бы вышка – и с нее бы прыгнула»

Всю жизнь Крутова отдала обществу «Динамо». Сначала выступала за них, потом тренировала. В благодарность получила комнату в коммунальной квартире (квартиры целиком в те годы государство не выдавало). Там прожила много лет: уже на пенсии полностью себя обслуживала, ходила в магазин, в бассейн... Так получилось, что семью не завела. А потом здоровье стало подводить.

– Когда мы приехали в квартиру и увидели, что там происходит, были в шоке, – рассказал председатель совета ветеранов «Динамо» Вячеслав Устинов. – Соседи по квартире оказались непорядочными людьми. Не давали Нинель Васильевне пользоваться холодильником, душем, отключили электричество. У нее не было толком ни продуктов, ничего... Удивительно, как она там не только выжила, но и не заработала серьезных болячек. Мы поняли, что нужно срочно что-то решать.

Динамовские ветераны нашли отличный вариант – пансионат (назвать его домом престарелых сложно, хотя суть такая) в подмосковном Красногорске. Здесь во дворе растут цветы, много садовой мебели, в двух шагах – настоящий лес с грибами-ягодами.

– Все лето собирали, гуляли там, – хвасталась Крутова. Она говорила немного, но всегда с улыбкой и охотней о настоящем, чем о прошлом. Внимания (а в гости приехали все боссы федерации, плюс олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская) явно стеснялась.

– Я и сейчас в бассейн хожу плавать, у нас тут есть недалеко, – и Крутовой сразу веришь, потому что в 97 она ходит даже без палочки. – Была бы вышка – я бы и с вышки прыгнула. Но ее нет...

Вы не поверите, но настоящей 10-метровой вышки нет не только в красногорском бассейне, но и вообще ни в одном бассейне в Москве.

– Что там «Олимпийский»-то, когда обещают открыть? – Крутова в курсе последних новостей. – Скоро, говорите? Эх, все только обещают....

Завершить работы по реконструкции «Олимпийского» планируется в 2025 году. Нинель Васильевне будет почти 100 лет. И она просто обязана быть на торжественном открытии и постоять на любимой вышке.

Фото: РИА Новости/Лев Поликашин; East News/AP Photo/Raoul Fornezza; russiadive.ru