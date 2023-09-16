64 комментария

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Российским спортсменам безразлична Олимпиада. Решается их судьба – а они даже не задают вопросов

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На заседании комиссии спортсменов ОКР состоялся «честный и открытый разговор» (цитата от президента Станислава Позднякова).

Именно там запатентовали новые для нашего спорта понятия «моральный выбор» и «процедура нейтрализации». Но поразило другое – удивительное безразличие спортсменов к собственной судьбе.  

Олимпийские Игры в Париже для многих могли бы стать единственными в карьере. Возможно, кто-то ехать на предложенных условиях принципиально не хочет, давно для себя решил – ок, вопросов нет.

Но когда ты оказался лицом к лицу с боссами (то есть людьми, которые имеют максимально возможный доступ к информации), неужели не хочется хотя бы поинтересоваться:

• а какие вообще могут быть условия допуска в Париж-2024 от МОК? Пока мы имеем только произвольное творчество международных федераций. Что вы считаете приемлемым, а что – нет?

• если все же ехать, как это будет организовано (финансирование, аккредитация, сопровождение, логистика и так далее)?

• будут ли призовые от государства олимпийским призерам в нейтральном статусе?

• как идут и/или шли переговоры с МОК? Есть ли надежда на смягчение позиции с их стороны?

Я присутствовала на заседании и услышала ноль вопросов на эти темы. Вместо этого спортсмены пытались протолкнуть свои дисциплины в программу «Игр Дружбы» и стать чемпионом зала в патриотическом пафосе. 

Хотя были на заседании, например, велосипедисты. Им международная федерация разрешает выступать в нейтральном статусе, прямо сейчас Александр Власов (на фото ниже) соревнуется на «Вуэльте». При этом в программе «Игр Дружбы» велоспорта нет. Соответственно, нет надежд и на призовые.

«Почему так вышло? Про нас забыли? Как поехать в Париж, если в нашем виде спорта препятствий к этому (возможно, пока) не существует?» – ничего такого мы не услышали.

Видимо, велосипедистам это неинтересно.  

А теперь про «моральный выбор». Что получается:

• можно остаться на полном государственном обеспечении, поехать на «Игры Дружбы», взять призовые или компенсацию за пропуск Олимпиады, подтвердить репутацию героя и патриота;

• либо все-таки решиться на Олимпийские игры, самостоятельно организовать этот вояж, пройти «унизительную процедуру нейтрализации» (что бы в нее ни входило), а потом, вероятно, в условиях дикой конкуренции ничего не выиграть. 

Что бы вы выбрали?

Гарантированный платеж по ипотеке или мечту детства побывать на Олимпиаде? Победу на внутреннем «первенстве двора» или 10-е место на самых крутых соревнованиях мира? Сытую жизнь на полном гособеспечении или риск остаться ни с чем в чужой стране?

Лично для себя я ответ знаю. Но для каждого он – свой.

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Кристина Кормилицына; IMAGO/Fotoreporter Sirotti Stefa/Global Look Press; Gettyimages.ru/Jurij Kodrun

64 комментария

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Фарид Харисов
Прекрасные условия для спортсменов. Можете не ехать на Олимпиаду, первенства внутри страны организуем, денежка капать будет. Даже слишком прекрасные.

А все сокрушения о мечте стать участником Олимпиады — лирика.
Хочешь? Едь за свой счёт, не убьем и не съедим.
Нет денег поехать? Найди, ты же спортсмен, фанаты задонатят.
Не собрал достаточно денег? Поздравляю, твой спорт и ты никому не нужны.
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Exyxea
Ответ AntonIQ
Вы же сами так обозначили: или унижение, или быть героем и патриотом. Вас удивляет, что спортсмены хотят быть героями и не хотят проходить унизительные процедуры?
Кто вспомнит как вы говорите героев, которые не поедут на олимпиаду ну хотя бы через года 3? Так и вижу как сидят мужики в гараже в 2029 году и говорят "а вот тот ну фехтовальщик, не поехал на олимпиаду к врагам, молодец". Вы этих героев через неделю забудете, а они потеряют свой единственный шанс в жизни на олимпийские медали
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Damien King
Так они овощи без спонсоров на гособеспечении. Вякнешь что-то не то и пойдёшь охранником работать
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Куприн
Выходом из такой ситуации могло бы стать коллективное давление спортсменов на федерации, требования гарантий выплат в случае выступления под нейтральным флагом. Деньги им, по идее, платит общество за пропаганду здорового образа жизни, а не конкретные политические силы за лояльность. Но гражданские институты коллективного низового сотрудничества у нас в стране слишком не развиты(или сознательно задушены) чтобы кому-то такие мысли даже в голову могли бы прийти.
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Вадим Сидоров
Так они бюджетники поэтому молчат)
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ivgr
Ответ Rustam Guseynoff
Выбор между унижением и чем бы то ни было очевиден. Никакие олимпиады. достижения и рекорды не стоят того, чтобы унижаться перед клоунами из МОК. Скоро заставят желтые звезды лепить на спину, но по мнению авторов Спортса ради рекордов и не такое можно пойти
Ну тебе то виднее, ты всегда был гибким в соответствии с линией партии. Как вы обожаете вспоминать про желтые звезды, но забываете пятый пункт.
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Куприн
Ответ Георгий Большаков
Почему федерации должны платить тем, кто добывает победы не им?
Федерации не из своего кармана достают деньги. Это общественные средства, а общество уж точно больше заинтересовано платить выступающим на ОИ спортсменам, чем тем кто дома сидит или выступает в Лужниках на концертах Путина.
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Куприн
Ответ Георгий Большаков
Общество не заинтересовано платить тем, кто жобывает победы не ему
Общество в состоянии разобраться кто кому победы добывает, и без надписи на спортивной форме, люди болеют за соотечественников, а не за человекоеденицу в списке под российским флагом. Единственные кому нужны эти формальности- это бюрократы, которые отчеты подают.
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Владимир Беспутин
"...спортсмены пытались протолкнуть свои дисциплины в программу «Игр Дружбы» и стать чемпионом зала в патриотическом пафосе..."
Всё, что нужно знать об отношении спортса к международным соревнованиям в России, пусть и даже для 3-4 стран.
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Георгий Большаков
Ответ Куприн
Выходом из такой ситуации могло бы стать коллективное давление спортсменов на федерации, требования гарантий выплат в случае выступления под нейтральным флагом. Деньги им, по идее, платит общество за пропаганду здорового образа жизни, а не конкретные политические силы за лояльность. Но гражданские институты коллективного низового сотрудничества у нас в стране слишком не развиты(или сознательно задушены) чтобы кому-то такие мысли даже в голову могли бы прийти.
Почему федерации должны платить тем, кто добывает победы не им?
+10
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Вячеслав Самбур
Ответ Макс237
Простите а вопросы задаются только через СМИ? почему вы считаете что там все молчат. в прессе тишина потому что бюджетники и это имидж.
как вы читаете? при чем здесь вопросы через СМИ? спортсмены не задали вопросы на встрече с руководством, это же сказано в тексте
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Макс237
Статья кстати хороший наброс молодняка. и тут даже не про сам выбор (он гораздо сложнее у каждого чем кажется на первый взгляд), а про то что этот выбор вообще делать надо(игра на хардкоре).. быть не готовым к этому это просто нормально.
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StarWings
Я прям, так и вижу, как автор статьи отказывается от контракта с каким-нибудь СМИ на сумму с пятью нулями в баксах ради того, чтобы продолжать получать 70000 рублей. Себе хоть не врите, мисс "для меня выбор очевиден".
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AntonIQ
Ответ Exyxea
Кто вспомнит как вы говорите героев, которые не поедут на олимпиаду ну хотя бы через года 3? Так и вижу как сидят мужики в гараже в 2029 году и говорят "а вот тот ну фехтовальщик, не поехал на олимпиаду к врагам, молодец". Вы этих героев через неделю забудете, а они потеряют свой единственный шанс в жизни на олимпийские медали
Давайте так: без Яндекса назовёте фехтовальщиков, которые выиграли Олимпиаду 3 года назад? А 8 лет назад? Круто приводить в пример "мужиков в гараже", но это не так работает
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чакСЕВЕРНАЯкореа
Уже три десятка лет в России нет спортсменов.Есть только контрактники.А там,как известно,деньги не пахнут.На 100% можно уверенно сказать,что перед зимней Олимпиадой,фигуристы завоют о новых Ледовых шоу,которые должны проходить ежедневно.
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_Baltik_
А смысл вот так публично задавать вопросы ОКР по Олимпиаде? Кто захочет поехать туда вместо игр дружбы поедет. Но зачем ему в дополнение к процедурам и нейтральному статусу ещё и давление от своих,. А ведь опять Терюшков какой объявится и заклеймит. Тем более так заранее.
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DeGrig
Ответ евгений мозер
наталья а вы бы согласились писать статьи без своей фамилии, просто под именем
даже без имени, просто От редакции.
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alpa4ino86
Мы - нация крепостных. Ничего не поменялось с того времени
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Rustam Guseynoff
Выбор между унижением и чем бы то ни было очевиден. Никакие олимпиады. достижения и рекорды не стоят того, чтобы унижаться перед клоунами из МОК. Скоро заставят желтые звезды лепить на спину, но по мнению авторов Спортса ради рекордов и не такое можно пойти
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Andrey Novikov
Ответ ivgr
Ну тебе то виднее, ты всегда был гибким в соответствии с линией партии. Как вы обожаете вспоминать про желтые звезды, но забываете пятый пункт.
Что за 5-й пункт?
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Galym1968
не совсем понятен посыл этой темы, какие вопросы "должны" задавать спортсмены - когда запад развернул против их страны войну (не только санкционную) - они взрослые люди и как-нибудь сами разберутся что им делать в этой ситуации, и в отличии от выбора вариантов автора, выбор совсем другой - выступать без Родины, флага, на правах нищего сироты, которого со всех сторон клюют всякие "табаки" (из Маугли) - либо остаться нормальным человеком...
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Fenek
Ответ Koulmann
А у предыдущих "нейтралов" надо все отобрать получается? Конфискация грозит?))) И, кстати, где тут "спорт вне политики"? А частное лицо не может плюшки предложить?
Спорт вне политики где - это надо у МОК спросить. Такие правила не мы выставили. Но раз МОК так диктует, то и государство может. Вроде логично)

Частное? Да пусть хоть завалят плюшками) Фанатов же много? Неужели не проспонсируют?)
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Koulmann
Ответ Galym1968
не совсем понятен посыл этой темы, какие вопросы "должны" задавать спортсмены - когда запад развернул против их страны войну (не только санкционную) - они взрослые люди и как-нибудь сами разберутся что им делать в этой ситуации, и в отличии от выбора вариантов автора, выбор совсем другой - выступать без Родины, флага, на правах нищего сироты, которого со всех сторон клюют всякие "табаки" (из Маугли) - либо остаться нормальным человеком...
Что Запад развернул? Где только что играл Медведев? Где сейчас катается Власов? За кого вы болели в чемпионском шахматном матче? Где сейчас выступает ЦВЕТ русского спорта - борцы?
И все борцы поехали, а там гордые парни с Кавказа, как никак.
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Егор Параскун
Ответ Koulmann
Где ты был 5 лет назад?))
Не очень понимал, зачем придумали команду РОК, или как она там называлась. Дурость же очевидная
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Koulmann
Ответ Георгий Большаков
Люди не заинтересуются выступлением иностранца
Ого, Большунов и Непряева, Загитова и Валиева, хоккеисты и керлингисты, хоккеисты и конькобежцы - никого не интересовали?
А рейтинги и статистика говорит об обратном
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