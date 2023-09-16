64 комментария

На заседании комиссии спортсменов ОКР состоялся «честный и открытый разговор» (цитата от президента Станислава Позднякова).

Именно там запатентовали новые для нашего спорта понятия «моральный выбор» и «процедура нейтрализации». Но поразило другое – удивительное безразличие спортсменов к собственной судьбе.

Олимпийские Игры в Париже для многих могли бы стать единственными в карьере. Возможно, кто-то ехать на предложенных условиях принципиально не хочет, давно для себя решил – ок, вопросов нет.

Но когда ты оказался лицом к лицу с боссами (то есть людьми, которые имеют максимально возможный доступ к информации), неужели не хочется хотя бы поинтересоваться:

• а какие вообще могут быть условия допуска в Париж-2024 от МОК? Пока мы имеем только произвольное творчество международных федераций. Что вы считаете приемлемым, а что – нет?

• если все же ехать, как это будет организовано (финансирование, аккредитация, сопровождение, логистика и так далее)?

• будут ли призовые от государства олимпийским призерам в нейтральном статусе?

• как идут и/или шли переговоры с МОК? Есть ли надежда на смягчение позиции с их стороны?

Я присутствовала на заседании и услышала ноль вопросов на эти темы. Вместо этого спортсмены пытались протолкнуть свои дисциплины в программу «Игр Дружбы» и стать чемпионом зала в патриотическом пафосе.

Хотя были на заседании, например, велосипедисты. Им международная федерация разрешает выступать в нейтральном статусе, прямо сейчас Александр Власов (на фото ниже) соревнуется на «Вуэльте». При этом в программе «Игр Дружбы» велоспорта нет. Соответственно, нет надежд и на призовые.

«Почему так вышло? Про нас забыли? Как поехать в Париж, если в нашем виде спорта препятствий к этому (возможно, пока) не существует?» – ничего такого мы не услышали.

Видимо, велосипедистам это неинтересно.

А теперь про «моральный выбор». Что получается:

• можно остаться на полном государственном обеспечении, поехать на «Игры Дружбы», взять призовые или компенсацию за пропуск Олимпиады, подтвердить репутацию героя и патриота;

• либо все-таки решиться на Олимпийские игры, самостоятельно организовать этот вояж, пройти «унизительную процедуру нейтрализации» (что бы в нее ни входило), а потом, вероятно, в условиях дикой конкуренции ничего не выиграть.

Что бы вы выбрали?

Гарантированный платеж по ипотеке или мечту детства побывать на Олимпиаде? Победу на внутреннем «первенстве двора» или 10-е место на самых крутых соревнованиях мира? Сытую жизнь на полном гособеспечении или риск остаться ни с чем в чужой стране?

Лично для себя я ответ знаю. Но для каждого он – свой.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Кристина Кормилицына; IMAGO/Fotoreporter Sirotti Stefa/Global Look Press; Gettyimages.ru/Jurij Kodrun