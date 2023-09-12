19 комментариев

Блогер Витя Кравченко выпустил видео об актуальном – «Хотят ли русские Олимпиады».

За год до открытия Игр в Париже Кравченко спросил фехтовальщицу Яну Егорян, гимнаста Артура Далалояна, пловчиху Софью Сподаренко, сменившую гражданство на казахстанское, и тренера волейбольного «Белогорья» Сергея Тетюхина: а готовы ли они вообще ехать во Францию? И если да, то на каких условиях?

Ниже – самое главное из почти часового ролика.

Егорян предлагали гражданство Армении, но она отказалась. Почему?

Двукратная олимпийская чемпионка-2016 Яна Егорян разоткровенничалась:

– Я чувствую, что в Париже могу выиграть. Но знаешь, когда ты сидишь в закрытой стране и тебя не выпускают, можно говорить все, что угодно. Мне 29 лет, и я сейчас не понимаю, как выиграла Олимпиаду в 22. Что я сейчас знаю о фехтовании и что тогда – это небо и земля. Я заново научилась фехтовать после рождения ребенка.

Есть несколько спортсменов, которым дали нейтральный статус. А у меня нет такой возможности.

– Ты можешь вообще выезжать заграницу?

– Нет.

– То есть ты даже в Таиланд не можешь поехать?

– Да какой Таиланд, я даже в Ереван, тут часик лететь, не могу до папы доехать!

<...>

Мне кажется, что мы никуда не полетим. Нас не допустят. И дело не в конфликте между Россией и Украиной, дело в обычной конкуренции: мы самые сильные фехтовальщики в мире, мы всем уже надоели. Надоело, что мы постоянно выигрываем.

– Почему ты не связываешь это именно с конфликтом?

– Потому что за последние 20 лет много конфликтов было между разными странами. Может быть, не настолько глобальные, но они были, и все заканчивалось тем, что определенные люди между собой не фехтовали. Где вот этот кодекс, что спорт вне политики? Вся Европа нам говорит, что все люди равны, у нас нет черных, белых и красных, мы все одинаковые. Но когда дело касается России – тут можно все.

– Если бы тебе предложили выступать за другую страну, как бы ты отреагировала?

– Мне уже предлагала Армения. Я отказалась, потому что нужно уважать место, которое дает тебе блага и возможности. Я приехала в Россию маленькой девочкой, которая получила бесплатное образование, бесплатно занималась фехтованием. Ну, вот приеду я в Армению, и что? Ни фехтовального зала, ни тренеров, ни спортсменов, с которыми я буду тренироваться.

Просто приехать, начать выступать и обосраться на соревнованиях – кому это надо? Ни Армении, ни мне не надо.

<...>

– Какое у тебя звание?

– Старший лейтенант.

– Ты согласна с Еленой Исинбаевой, что ты только номинально военнослужащая?

– Я могу сказать, что я не тот человек, который занимается всем тем, чем занимаются настоящие военнослужащие.

– Что для тебя значит ЦСКА?

– Знаешь, я не хочу обижать людей. Вот как Исинбаева: вроде бы ничего плохого не сказала, а полстраны на нее обозлились.

– Все, что между тобой и ЦСКА – это только про спорт?

– Ну, конечно. Вряд ли мне придет повестка и меня куда-то отправят. Кто я? Я ничего не умею и ничего не знаю.

– Ты готова поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе?

– Можно отвечать с разных позиций. Как спортсмен – с легкостью готова. Потому что это моя работа, это то, от чего я получаю удовольствие.

<...>

Я понимаю, почему наши подруги по спорту из Украины так себя ведут, и я вообще не вправе их судить. Это их дом, их семьи, их залы. <...> У нас есть два варианта: принять это, потому что ничего плохого они не несут, либо враждовать с ними. Я выбрала позицию «просто принять».

«Хочу ли я, чтобы моих корешей закидали ссаными тряпками? Не-а»

Чемпионка России 2018 года в баттерфляе Софья Сподаренко теперь представляет Казахстан. Это ее первое большое интервью после смены спортивного гражданства:

– У меня день рождения 26 февраля. Люди ради меня сидели, старались поулыбаться. Тогда ни о каком отстранении речи не шло, но мы понимали, что ничего хорошего с российским спортом не будет и надо что-то думать.

– То есть ты сразу все поняла?

– Я все-таки совершеннолетняя, довольно давно плаваю. Сначала 2016-й год, и вот теперь 24 февраля. Поэтому никаких иллюзий. Я написала главному тренеру казахстанской сборной 1 или 2 марта (очевидно, речь про 2022 год – Sports.ru).

– Какие у тебя ожидания от Олимпиады в Париже?

– Конечно, я туда хочу. Это моя главная цель. Мне уже довольно много лет для плавания (25 лет – Sports.ru). Мне хочется, чтобы все спортсмены были в равных условиях и могли выступать. Но у меня нет иллюзий, что спорт вне политики. Такое уже нельзя говорить вслух без смеха.

<...>

Я очень хочу, чтобы российские спортсмены выступали. Но хочу ли я, чтобы они, в том числе мои кореша, приехали, и их закидали там ссаными тряпками? Не-а.

«Снял российскую форму и приехал в белой маечке? Для меня это унизительно»

Артур Далалоян, в отличие от Яны Егорян, похоже, на поездку в Париж на условиях МОК уже не надеется.

По крайней мере, он точно не готов ехать в нейтральном статусе, без флага и гимна. Что это такое – Далалояну прекрасно известно. Два года назад в Токио он выступал за команду ROC (Олимпийского комитета России), а в честь победы в командном многоборье звучал концерт Чайковского.

– Сильно голову Олимпийскими играми в Париже я не нагружаю, – говорит Далалоян. – От нас, от спортсменов здесь ничего не зависит. Наша главная задача – быть готовыми и делать свою работу. Я прихожу каждый день в зал, я работаю. Я понимаю, что в следующем году не состоится Олимпийских игр, но будут другие соревнования.

Этот год – год перестройки, а в следующем году, возможно, будут и международные соревнования – Игры БРИКС, Игры ШОС. Это тоже для меня важные старты. Я к ним готовлюсь и не ломаю голову по поводу Олимпиады. Потому что отношение к российским спортсменам, какое оно есть сейчас – не совсем справедливое.

Как мы можем быть полностью нейтральными и никого не представлять? Мы всю жизнь представляем нашу страну, а сейчас я должен напрашиваться на чемпионат мира и быть в нейтральном статусе, как попрошайка. Снял российскую форму и приехал в белой маечке, да? Для меня это прям унизительно.

– Как ты относишься к людям, которые сейчас меняют гражданство?

– Блин, не хочу об этом говорить.

– А что такого? Ты это не понимаешь?

– Да. Наверно, я это не понимаю. Типа ради своих выступлений ты беженец? Ты перестал выступать за свою страну ради карьеры. Как это? Я не понимаю.

– Ты называешь таких людей предателями?

– Ну в разведку не пойти с таким.

<...>

Про Ивана Куляка и букву Z на форме:

– Ты считаешь, что его поступок отразился на том, что происходит сейчас?

– Возможно, у международной федерации появились опасения. Но глобально, мне кажется, ситуация бы не поменялась.

– Ты не считаешь, что этого не надо было делать?

– Возможно, лучше было бы спокойно приехать на соревнования, забрать медали и уехать домой. А остальным должны заниматься профессионалы, которые знают историю, геополитическую ситуацию, понимают, зачем была нужна СВО... У каждого свое направление и своя работа.

На волейбольной арене в Белгороде жили беженцы. Там до сих пор стоят кровати

Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин в контексте Игр в Париже имеет двойной интерес. Он директор сильнейшего в стране клуба «Белогорье», а еще – отец доигровщика сборной страны Павла Тетюхина.

Для него в 22 года это могла бы быть первая Олимпиада. Но Тетюхин не верит даже в гипотетический шанс:

– Пока я не вижу ничего, чтобы мы могли туда даже теоретически попасть. Даже если нам разрешат ехать под нейтральным флагом и без гимна – надо ехать. Что мы от этого, станем меньше русскими? Нас разве перестанут любить наши болельщики? Конечно, нет.

– Что значит пропуск Олимпиады для вашего сына?

– Это трагедия. И не только для него, но и для его сверстников.

– Каково не играть в Белгороде, имея шикарную арену?

– Очень тяжело. Но с точки зрения безопасности, наверное, правильное решение. Город приграничный, все же новости читают, Белгород всегда на первых страницах. Сюда летом привозили людей из Шебекино, которое находилось под обстрелами. Кровати еще до сих пор остались.

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов, Максим Богодвид; instagram.com/sergeytetyukhin