Дальний лес
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Кто станет самым быстрым человеком планеты? Возможно, один рекорд Болта вот-вот падет

Фердинанд Оманьяла
Фред Керли
Ноа Лайлс
Зарнел Хьюз
Усэйн Болт Усэйн Болт
Ламонт Марселл Джейкобс Ламонт Марселл Джейкобс
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После ухода Усэйна Болта спринт превратился в один из самых конкурентных и непредсказуемых видов. Лидеры на 100-метровке сменяются каждый сезон:

• в 2019-м золото ЧМ забрал американец Кристиан Коулмен;

• Олимпийские игры в Токио сенсационно выиграл итальянец Ламонт Марселл Джейкобс;

• на чемпионате мира год назад победил Фред Керли (опять американец);

• рекорды Болта обещает побить Ноа Лайлс (и снова американец) – но он пока опасен, скорее, на 200-метровке. К слову, Усэйн тоже в начале карьеры считался спецом именно по 200 м;

• лучший результат текущего сезона на 100-метровке имеет Зарнел Хьюз из Великобритании;

Так кто все-таки станет королем спринта? Финал чемпионата мира в Будапеште – вечером воскресенья.

Ноа Лайлс. Замахнулся на два рекорда Болта и удивил тренера Шубенкова

Перед ЧМ Лайлс заверил, что в перспективе готов отнять у Болта оба рекорда.

100-метровку в Венгрии он планирует промчаться за 9,65 (этого не хватит для рекорда, у Усэйна – 9,58), а 200 м – за 19,10 (вот тут уже серьезно – у Болта 19,19). Ноа точно не болтун: в прошлом году он выиграл чемпионат мира с результатом 19,31. Не хватило всего 0,12! Ближе к рекорду Усэйна подходил только Йохан Блейк.

Пока кажется, что Лайлс куда лучше приспособлен к 200-метровке, чем к сотне. Его лучший результат в сезоне – всего лишь 9,94 в полуфинале чемпионата США. Есть, правда, и 9,80, но это бег еще в мае, при попутном ветре, который почти в два раза превышал допустимый порог.

«Где вот они теряют эти десятые?!» – удивлялся Сергей Клевцов (тренер Шубенкова), имея в виду прогресс Лайлса на 200 м: в конце июня тот бежал за 19,83, спустя месяц – за 19,47. Если темп прибавки сохранится, то рекорд Болта действительно задрожит.

Фред Керли. Действующий чемпион мира сделал тату с именем тети

Прошлый год у американца получился прорывным: из сильного бегуна на 400 м он вырос в элитного спринтера. Прогресс на 100-метровке впечатляет: в 2020-м личный рекорд Керли был 10,49, а в 2022-м стал 9,76. Как вам такое?

Тем не менее, амбиции Керли явно выше имеющихся титулов. Фред рассуждал о трех мировых рекордах, даже у Болта на личных дистанциях было всего два. А Керли не забывает и о родных 400 метрах. Правда, в Будапеште побежит только 100-метровку – здесь у него третий результат мирового сезона.

Керли преодолел тяжелый путь: в два года остался без родителей и оказался у тети. Она растила его вместе с еще 12 родными и двоюродными братьями и сестрами. Одна из татуировок на руке американца с домашним прозвищем тети – Меме. 

Фред Керли – новая звезда спринта: рос у тети в семье с 13 детьми, обожает тату, идет за тремя рекордами мира (даже у Болта – два)

Фердинанд Оманьяла. Кениец, который не любит бегать долго

Еще ни одному африканцу не удавалось попадать на подиум ЧМ на 100-метровке. Оманьяла крушит стереотипы: парень из Кении, который любит бегать быстро, но не долго.

Прошлый чемпионат мира Оманьяле испортила проблема с визами: он добрался до Юджина всего за пару часов до старта предварительного забега и вылетел в полуфинале. На этот раз Фердинанд сильно заранее обосновался в Европе.

В конце июля он выиграл престижный этап «Бриллиантовой лиги» в Монако, а теперь готов мчать за медалью.

Кристиан Коулмен. Пережил дисквал и хочет побеждать не только в суде

Коулмен, пожалуй, самый скандальный участник этого чемпионата мира. Обладатель шестого времени в истории спринта (9,76) посмотрел Олимпийские игры в Токио по телевизору из-за допинговой дисквалификации.

Крис никогда не попадался на запрещенных веществах, но пропустил три внесоревновательных теста подряд. Юристы уловками спасли ему чемпионат мира 2019 года, где Коулмен отблагодарил победой на 100-метровке. Но праздник длился недолго: вскоре Крис проворонил очередной тест и тут уже отправился в бан. Правда, срок сократили с двух лет до 18 месяцев.

Так что уже в прошлом сезоне Коулмен оказался на дорожке чемпионата мира в Юджине. Возвращение получилось не безоблачным: только 6-е место. Зато этим летом Коулмен освоил привычные секунды (9,78 на американских соревнованиях в мае), финишировал вторым на чемпионате США (9,96) и едет в Будапешт одним из фаворитов.

Смущает, что за весь сезон Крис ни разу не бежал в Европе – возможно, организаторы этапов «Бриллиантовой лиги» не горят желанием видеть у себя скандального спринтера. Впрочем, в случае триумфа Коулмена в Будапеште у них не останется вариантов.

«Тестирование на допинг – причина моих стрессов и панических атак». Гнев лучшего спринтера мира, который опять влип

Зарнел Хьюз. Его подготовил тренер Болта – на смену Усэйну?

Хьюзу 28 лет, он даже застал на дорожке Болта. Правда, в те годы брал призы максимум на европейском уровне. Единственная большая награда – олимпийское серебро в эстафете 4х100 м в Токио, но и этой медали Хьюз лишился из-за положительной пробы партнера по команде.

Зарнел родился на Ангилье – сказочном карибском острове с коралловым песком, который считается самоуправляемой территорией Великобритании. Когда возник вопрос о профессиональной спортивной карьере, выяснилось, что МОК не признает Ангилью как самостоятельное государство. Тогда Хьюз (как чуть раньше его землячка, прыгунья в длину Шара Проктор) стал по документам британцем и получил право выступать на европейских чемпионатах.

Хьюз почти 10 лет работает с Гленом Миллсом – тем самым шефом Болта. Попал к нему совсем юнцом по программе помощи от международной федерации и остался. Пока Миллс прощался с Усэйном на дорожке и тянул к рекордам Йохана Блэйка, Хьюз мучился с травмами и психологическими срывами (например, в олимпийском финале Токио сделал фальстарт).

Но в этом году Зарнела прорвало. В июне на «Бриллиантовой лиге» он промчался стометровку за 9,83, побив рекорд Великобритании 30-летней давности, который принадлежал еще Линфорду Кристи.

А куда пропал олимпийский чемпион из Италии? Он поругался с Керли и чуть не угодил в допинговый скандал

Ламонт Марселл Джейкобс сенсационно выиграл Игры в Токио, но сразу посыпался.

Досрочно завершил олимпийский сезон, предпочтя вместо финала «Бриллиантовой лиги» паста-пати на родине. Дальше стал фигурантом допинг-скандала: его бывший диетолог, оказывается, сотрудничал с нелегальным распространителем запрещенных медикаментов. 

В этом сезоне Джейкобс пока не бежал быстрее 10 секунд и запомнился только перепалкой с Керли. «Помещения – это помещения. Настоящие собаки играют на улице», – ответил Керли репортеру на вопрос, что он думает о серебре итальянца на зимнем чемпионате Европы. «Лев не поворачивает головы, когда тявкает маленькая собачка», – отреагировал Джейкобс в соцсетях.

Оба спринтера потом подчеркивали, что настоящей вражды между ними нет. Но именно Керли с Джейкобсом – потенциально самая горячая парочка Будапешта. Итальянец оставил Фреда без олимпийского золота, а Керли взял реванш на чемпионате мира.

Даже внутри легкоатлетической тусовки олимпийское золото Джейкобса многим кажется случайным. Победа в Будапеште могла бы показать, кто настоящий лев.

*** 

Финал 100-метровки на чемпионате мира в Будапеште – уже в воскресенье, в 20:10 по московскому времени. 

Посмотрите на звезд ЧМ по легкой атлетике: американка с огромными ногтями, красотка из Украины и спринтер, который побьет рекорд Болта 

Рекорд-концерт Усэйна Болта: бросил бежать, рассердив главу МОК – и это с развязанным шнурком

Фото: East News/AP Photo/Ashley Landis; Danilo Vigo/Keystone Press Agency, Shaun Brooks/Keystone Press Agency, Wang Lili/XinHua, Massimo Paolone/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Jamie Squire

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