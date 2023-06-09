20 комментариев

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Ругалась в эфире «Матч ТВ», собрала 300к подписчиков и бросила профиль. Мы поговорили с самой красивой легкоатлеткой России

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23-летняя Полина Кнороз – одна из главных молодых легкоатлеток страны.

Она успела еще в нейтральном статусе выступить на «Бриллиантовой лиге», имеет шикарный личный рекорд 4,81 м и должна доминировать в секторе после ухода в декрет Анжелики Сидоровой.

А еще у Кнороз 315+ тысяч подписчиков – больше из наших легкоатлеток только у Дарьи Клишиной (360 тысяч). А у Елены Исинбаевой, например, на 75 тысяч меньше.

Полина не скрывает личную жизнь: несколько лет она встречается с вице-чемпионов Европы в прыжках с шестом Тимуром Моргуновым.

Несмотря на возраст, Кнороз должна была ехать на Олимпиаду два года назад. В Токио они с Моргуновым не попали в последний момент: Тимуру поздно пришел нейтральный статус, а Полину выкинули из команды ради метателя молота. Тогдашний президент федерации Ирина Привалова потом признала, что решение по Кнороз было ошибкой.

А помните эпизод с чемпионата России этой зимой?

«А нас слышат в прямой трансляции? – спросила Полина у оператора. И получив утвердительный ответ, пригвоздила: «Отвратительная организация!» Интересно, на ее слова как-то отреагировали?

Мы поговорили с Полиной и разобрались, как выживают молодые российские легкоатлеты в новых условиях и почему она до сих пор не монетизирует внешность и модный инстаграм.

«На соревнования приехал «Матч ТВ», и все старались для красивой картинки. Удобно ли спортсменам – никого не волновало» 

– На недавнем командном чемпионате России в Сочи ты заняла третье место с результатом 4,35 м. При личном рекорде 4,81 м. Твои эмоции?

– Я не особо сильно расстроилась, потому что изначально понимала, как я прыгну. Самое начало сезона, у меня было мало технических тренировок, прыгала не с полного разбега. Обычно я командный чемпионат вообще пропускала. Но в этом году мы с тренером решили попрыгать, и, в принципе, я довольна. Получились некоторые технические моменты, и если мне удастся показать то же самое с полного разбега, все будет хорошо.

– Вы в очередной раз прыгали при пустых трибунах. Привыкли?

– С одной стороны, да, это уже никого не удивляет. Но с другой, нам по-прежнему грустно и обидно. Выходит, что мы никому не интересны. Очень хочется это изменить, но как? Я пытаюсь рассказывать о соревнованиях в соцсетях, но никакого результата это не приносит.

– На Неделе легкой атлетики в Москве на старт вышли топовые фигуристки: Загитова,  Валиева, Петросян, Акатьева. В прошлом году в длину прыгала Трусова. Это нормальный способ популяризации?

– Немного не то. Обидно, что люди приходят смотреть не на нас, а на фигуристов. Но может, кто-то, придя ради фигуристов, обратит внимание и на то, как люди рядом бегают, прыгают или толкают, и в следующий раз придет уже на легкоатлетов? Вероятность, наверно, не самая большая, но ничего лучше я все равно не могу предложить.

– Этой зимой на чемпионате России ты заявила в камеру: «А нас слышат в прямой трансляции? Отвратительная организация!» Комментаторы ответили, что ты просто нервничаешь. Ты нервничала?

– Нет, конечно. Там была история в том, что на соревнования приехал «Матч ТВ», и все старались для красивой картинки по телевизору. Удобно ли при этом спортсменам – никого не волновало.

Например, наших тренеров с трибуны за сектором пересадили на балкон. Из-за шума на соревнованиях, чтобы что-то спросить, приходилось орать. У меня к концу дня даже горло заболело. Спрашиваешь, а ответ тренера все равно не слышишь. А это все-таки чемпионат России, главный старт сезона.

Еще у нас, чтобы сэкономить время, отменили квалификацию – в итоге в финале прыгали 25 человек. Хотя по идее должно быть не больше 12. В какой-то момент на разминке образовались две очереди, которые потом пытались соединиться в одну. Среди девочек возникло непонимание, никто свою попытку уступать не хотел. Пока мы разобрались, кто за кем прыгает, на разминку осталось вдвое меньше времени.

– Тебе потом досталось за слова в прямом эфире?

– Имя называть не стану, но ко мне подошел человек из федерации и попросил больше так не делать. Интересно почему? Мне кажется странным, когда у спортсменов в нашей ситуации пытаются забрать еще и право голоса.

– Тебе не кажется, что раз уж легкая атлетика страдает от недостатка популярности, ради красивой картинки в трансляции спортсменам действительно стоит потерпеть дискомфорт?

– Вопрос не в комфорте, а в том, чтобы мы могли показать тот результат, на который готовились. Я выступала на международных стартах, на больших полных стадионах. И как ни странно, там подобных проблем не было: всегда тренеры сидели рядом с сектором, и как бы шумно ни было – мы их слышали. Как мешают наши тренеры красивой картинке? Я этого не понимаю.

Кнороз еще надеется на международные старты? 

– Этот сезон пропускает из-за беременности Анжелика Сидорова. Получается, теперь ты – лидер российских прыжков с шестом.

– Я привыкла тянуться за Анжеликой, она очень мотивировала меня прыгать выше. Без нее теперь будет гораздо сложнее. Но есть и другая сторона медали: меньше соперниц – больше шансов выиграть. Я, в принципе, нормально отношусь к поражениям, умею с достоинством проигрывать. Но побеждать, конечно, всегда приятней.

– Мария Ласицкене (на фото) в Сочи со слезами заявила, что ее международная карьера завершена. Ты подпишешься под этими словами?

– Конечно, нет. Я верю, что мы еще поедем на международные соревнования. Может – и даже скорее всего – это будет нескоро. Но мне 23 года, расцвет в моем виде приходит ближе к 30. Очень надеюсь, что в ближайшие 7 лет все-таки что-то изменится.

– Твой личный рекорд – 4,81 м в помещениях, установлен во Франции в самом начале 2022-го. С тех пор ты не летала выше 4,70 м. Проблема в мотивации или в чем-то еще?

– Во-первых, 10 см для прыжков с шестом – не такая уж принципиальная разница. Во-вторых, этой зимой у меня были хорошие попытки на 4,80 м, чуть не хватило. Не вижу в этом трагедии, все равно торопиться мне некуда.

При этом не могу сказать, что мне легко искать мотивацию. Честно: если бы сейчас готовилась к чемпионату мира, я бы относилась к тренировкам совершенно иначе. Я, конечно, не лежу на диване и не расслабляюсь, но например, если у меня что-то болит или очень устала, подхожу к тренеру: «Все, давайте на сегодня закончим». Если бы на носу был чемпионат мира, я бы работала через любую усталость и мышечную боль.

Я в любом случае хочу прыгать с шестом, это мое любимое дело. Но разница, наверное, в том, что сейчас я могу себе позволить сказать тренеру «нет». А если бы впереди была большая, настоящая цель, у меня даже такой мысли бы не возникло.

Наши спортсмены жалуются на регресс и потерю мотивации из-за отстранения. Это нытье или реальная опасность?

– Мне кажется, потом, когда международные старты все же вернутся, перестроиться психологически в режим работы на износ будет очень непросто.

– Нет, спокойно перестроюсь. Это же не так, что я работаю вполсилы или совсем ничего не делаю. Присутствует небольшая расслабленность, но как только я буду заряжена – она уйдет сама собой.

– Финансово ты сильно пострадала от отсутствия международных стартов? Реально вообще легкоатлету в России выжить на одну зарплату? 

– Выступая за рубежом, хороший спортсмен может достаточно быстро заработать на квартиру. То, что нам платят в России... Спасибо, конечно, и на этом. Но это принципиально меньшие суммы.  

– В некоторых видах на чемпионате страны с трудом набирается достаточное количество участников для финала. Ты замечаешь, что популярность легкой атлетики падает? И например, родители не хотят отдавать туда детей? 

– Конечно, этого нельзя не заметить. Например, зимой у нас с шестом прыгали 25 девочек, а в некоторых других видах даже финал не набирался. Но я думаю, тут все зависит от вкусовых предпочтений. Прыжки с шестом или в высоту, или спринтерский бег интереснее и больше нравятся детям. Поэтому туда идет больше народу, хотя это совершенно не значит, что в этих видах больше перспектив. 

Понятно, что легкая атлетика сейчас в сложной ситуации. Но лично я своего ребенка все равно бы отдала именно сюда. Легкая атлетика отлично развивает координацию, скорость, выносливость. А потом уже с этой базой можно заниматься чем угодно. 

Почему Кнороз забросила соцсеть, где имела больше 300 тысяч подписчиков  

 – У тебя 315 тысяч подписчиков, при этом последний раз ты обновляла профиль год назад. Что случилось?

– Я веду вторую страницу, а на старой больше не появляюсь. Эта страница стала очень популярна во время карантина. Причем я ничего для этого не делала – сами болельщики стали монтировать короткие видео из моих фото и сторис и выкладывать во всякие паблики. Я была в шоке, что это работает. На этой волне ко мне пришло много зарубежной аудитории.

Но я все-таки веду страницу на русском языке, и когда ты снимаешь, выкладываешь, а потом получаешь кучу комментариев на английском, испанском или итальянском – это странно.

– Тебе писали гадости?

– Не, ничего такого не было. Просто мне хотелось общаться, а вышло так, что большинство моей аудитории меня даже не понимало. И постепенно мне стало неинтересно.

В прошлом году страницу взломали, и я завела вторую. Потом старый аккаунт вернулся, но я приняла решение начать с нуля и вести новый аккаунт. Сейчас там почти 18 тысяч подписчиков.

– Больше 300 тысяч, которые у тебя были – это очень серьезно. Ты зарабатывала на рекламе?

– Честно говоря, не особо. Я могу посотрудничать с каким-то брендом и рекламировать что-то, чем я сама пользуюсь. Но брать первую попавшуюся рекламу – это не про меня.

Честно говоря, из меня так себе блогер. Я довольно редко что-то выкладываю, мне лень лишний раз снять сторис или сделать фото. Все эти подборки на сайтах составляли чаще всего из моих спортивных фотографий на соревнованиях. А там ничего супероткровенного не могло быть.

– Ты обсуждаешь, что можно выкладывать, с молодым человеком?

– Таких проблем у нас никогда не было. Тимур абсолютно спокойно относится ко всем моим публикациям.

«Если я когда-то и сидела на диете, только на словах. Головой всегда понимала, что мне это не надо» 

– Ты пользуешься услугами косметолога?

– Именно вмешательств у меня не было. Очень часто девочки начинают что-то в себе менять и потом уже не могут остановиться. Я нормально отношусь, если косметология помогает исправить какой-то дефект. Но не так, что все становятся на одно лицо с накачанными губами.

При этом очень люблю масочки, кремы, уходы для лица и тела. Придешь вечером после тренировки, намажешься и кайфуешь.

– Соблюдаешь диету?

– Мне, наверно, повезло с генетикой, но нет. Могу позволить себе есть абсолютно все, что захочу. Если я когда-то и сидела на диете, то только на словах. Это как у всех девочек: смотришь на себя в зеркало и думаешь «толстая, надо похудеть». Но видимо, головой я всегда понимала, что мне это не надо. Потому что на этой мысли все и заканчивалось.

– Прыжки с шестом подразумевают много силовой работы на тренировках. Сколько ты поднимаешь?

– Мой рекорд в жиме лежа – 80 кг. Немало, но в прыжках сила рук действительно очень важна. Поэтому без штанги мы никуда.

Переживала ли я, что это испортит фигуру? Раньше – да. Наверное, ни одна девушка еще не выросла совсем без комплексов. Мне тоже в себе многое не нравилось.

Например, смотрю на других девчонок, а они все такие маленькие, миниатюрные. И тут я – и так не мелкая, а еще мощная накачанная спина.

Но как-то я себя приняла и полюбила. Не было одного момента прозрения, это пришло постепенно. Я поняла, что это моя индивидуальность, что если я буду любить себя, то и другие люди будут видеть меня красивой.

– Некоторые твои коллеги по легкой атлетике – Эмилия Тангара, Мария Привалова – профессионально занимаются модельным бизнесом. Почему ты еще не там?

– Девчонкам это нравится, но это не моя история. Я могу иногда съездить на съемки, если это вписывается в мой график, но профессионально заниматься моделингом не планирую. После тренировок еще ехать куда-то сниматься.... Нет, не хочу.

Кнороз живет в Москве, но тоскует по родному Питеру: «Все мои близкие люди остались дома»

  

– Твоя самая ненавистная тренировка?

– Я ненавижу бег на длинные дистанции и гимнастику. С бегом все понятно, это муторно и тяжело. А гимнастика с акробатикой, как считается, помогают шестовикам развивать координацию. Поэтому мы делаем брусья, турник, всякие упражнения на полу. Раньше еще специально ходили в гимнастический зал и крутились на кольцах, на перекладине. Но у меня там прямо до слез доходило.

– А почему?

– Мне было дико страшно. Все делали упражнения, а я не могла себя заставить даже подойти к снаряду. Стояла перед этой перекладиной и плакала из-за того, что боюсь и ничего не могу. Потом тренеру это надоело и он сказал: «Окей, не можешь, так не можешь. Лучше тогда уделим время чему-то другому».

– При этом ты прыгаешь с шестом почти на 5 метров – и не боишься?

– Думаю, разница в том, что с шестом я умею прыгать и занимаюсь этим уже давно. А гимнастика для меня в новинку, я там многого не знаю и из-за этого сама себе не доверяю.

– Ты из Санкт-Петербурга, но живешь в Москве. Осознанный выбор?

– Я обожаю Питер, для меня это место силы. Меня ничто не смущает: плохая погода, холод, ветер – ну и пусть. Но только там я ощущаю огромный заряд позитивной энергии.

Жизнь в Москве для меня – необходимость, потому что здесь тренер. На самом деле, Москву я терпеть не могу. Порой спонтанно срываюсь в Питер на день-два, чтобы увидеть родителей, встретиться с подружками. Все мои самые близкие люди, кроме Тимура, остались дома. Мне очень не хватает их тепла.

– Что тебе настолько не нравится в Москве?

– Если бы я сюда приехала погулять на выходные, мне бы, наверное, даже понравилось. Но когда живешь, всплывает очень много минусов. Главное – расстояния и пробки, когда ты по полдня тратишь на дорогу. Да и по энергетике это не мой город.

Ого, Кнороз сначала даже не слышала об Исинбаевой, а вместе с Моргуновым прыгнула с парашютом  

– Ты говорила, что когда пришла в прыжки с шестом, даже не слышала, кто такая Елена Исинбаева.

– Мне было 12 лет, конечно, я не только Исинбаеву – вообще никого не знала. Хотя мне кажется, для начала занятий это был самый классный возраст.

У меня оба родителя – бывшие легкоатлеты, так что они с самого начала отдали меня в многоборье. А туда прыжки с шестом не входят. При этом рядом прыгали ребята, и мне безумно захотелось тоже попробовать. Так что однажды я пришла к своему будущему тренеру и попросила дать шест. Он посмеялся, но дал. Так постепенно я стала заходить к нему все чаще, до или после своих тренировок. А потом ушла к нему окончательно и родителей поставила перед фактом.

– Твой молодой человек Тимур Моргунов тоже прыгает с шестом. Познакомились, очевидно, на стадионе?

– Конечно. Я тогда еще тренировалась  в Санкт-Петербурге, а Тимур уже был в Москве и показывал хорошие результаты. Я изучала его прыжки, интересовалась техникой. А он обо мне еще понятия не имел. Но как-то пересеклись на соревнованиях, познакомились, стали дружить. У шестовиков вообще очень классное комьюнити: у нас принято друг друга поддерживать, помогать, все друг с другом общаются.

Потом уже я переехала в Москву и перешла в группу Владимира Шульгина. А еще спустя какое-то время к этой группе присоединился Тимур. Тут у нас все и закрутилось.

– Чем тебя зацепил Тимур?

– Еще до того, как начали встречаться, мы стали хорошими друзьями. И меня поразило, насколько мы похожи по характеру. Словно Тимур — это мужская копия меня. У нас общие вкусы, интересы, темперамент, из-за этого нам очень комфортно вместе.

Тимур безумно добрый, заботливый. Если у меня что-то не получается в спорте, он всегда поддержит, даст правильный совет. Я еще таких внимательных мужчин в жизни не встречала.

– Тимур обожает прыгать с парашютом. Ты разделяешь его увлечение?

– Абсолютно нет! Парашют мне кажется очень опасным, если честно, я была против, чтобы Тимур этим занимался. Но он под шумок записался и поставил меня перед фактом, что мы едем прыгать. Причем мне пришлось тоже прыгнуть, правда, в тандеме с инструктором.

Мне понравилось. Очень крутые необычные эмоции, но повторять не хочу. Однажды прыгнула – и хватит. А Тимур всерьез на это подсел и сейчас уже прыгает один, как спортсмен.

– Пять лет назад Тимур на чемпионате Европы с прыжком на 6 метров чуть не обыграл рекордсмена мира Мондо Дюплантиса. Прошлым летом он не поднимался выше 5,70 м, а зимой вообще не выступал. Это тоже история про потерю мотивации?

– Мне так не кажется. Тимур – фанатик своего дела, я таких спортсменов еще не встречала. Он не только всю тренировку отработает на 110%, но и останется после нее и будет отрабатывать задания, которых тренер даже не давал.

Так получается, что последнее время его преследуют травмы. В такой ситуации лучше никуда не гнать и спокойно восстановиться. Как только будет готов – Тимур будет прыгать.

– Тебе 23, и ты ни разу в жизни не выступала под российским флагом. Это трагедия?

– Сложно сказать. Так как я изначально выступала только в нейтральном статусе, я даже не знаю, как может быть иначе. Мне не с чем сравнить, я не осознаю, что я потеряла. Если бы нас вернули на международные соревнования, с флагом или без, я уже была бы рада.

Что осталось от легкой атлетики в России после 8 лет отстранения?

Фото: РИА Новости; instagram.com/knoroz__

20 комментариев

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Alexander Shibaev
К девушке вопросов никаких по интервью нет, всё отлично. Но зачем редакторам называть её "самой красивой в лёгкой атлетике" непонятно. Это ж субьективно и кому-то может быть обидно. При том, что девушка красивая.
+34
0
+34
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александр тимченко
Кто нибудь текст прочитал?
+24
-1
+23
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semv
Ответ александр тимченко
Кто нибудь текст прочитал?
только фотки смотрел, понравились ))
+15
0
+15
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Плеймейкер87
Хороша Полина:)
+8
-1
+7
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Vadim Vadiara
Какая приятная девушка. И рассудительная. Оставила хорошее впечатление
+6
0
+6
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Призрак Джона Готти
>А нас слышат в прямой трансляции?

https://www.youtube.com/watch?v=n8Cylymyg4I
+1
0
+1
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Вася Пупкин
Фатима, какая у тебя фатима!
+1
0
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Донован хозяин НБА
Ответ Макс237
Я там про диету прочитал. Девочка говорит может позволить себе всё и не влияет на вес. Это кстати очень плохо, потому что это называется возраст. Потом будет тяжело перестроиться на правильное питание.
Обожаю всех этих 20 летних девочек, учащих других людей, как можно питаться чем угодно и не толстеть.
Хочется посмотреть на их вес в 40 лет с таким подходом.
+1
0
+1
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milya ololo
Ответ borasco
Дамы, ну вы же спортсменки, вы не интстасамки, вам есть в чем реализовываться, поменьше жоп выкладывайте, если хотите что бы к вам серьезно относились
тебе то какая разница что человек хочет то и выкладывает.
0
0
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Макс237
Ответ Донован хозяин НБА
Обожаю всех этих 20 летних девочек, учащих других людей, как можно питаться чем угодно и не толстеть. Хочется посмотреть на их вес в 40 лет с таким подходом.
Поверь. Не нужно этого делать.
0
0
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Макс237
Ответ александр тимченко
Кто нибудь текст прочитал?
Я там про диету прочитал. Девочка говорит может позволить себе всё и не влияет на вес. Это кстати очень плохо, потому что это называется возраст. Потом будет тяжело перестроиться на правильное питание.
+1
-1
0
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Егор Егор
Ответ Alexander Shibaev
К девушке вопросов никаких по интервью нет, всё отлично. Но зачем редакторам называть её "самой красивой в лёгкой атлетике" непонятно. Это ж субьективно и кому-то может быть обидно. При том, что девушка красивая.
Добро пожаловать в мир искусства современных заголовков, вам еще многое предстоит увидеть...
0
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Rundatgame
Ответ Alexander Shibaev
К девушке вопросов никаких по интервью нет, всё отлично. Но зачем редакторам называть её "самой красивой в лёгкой атлетике" непонятно. Это ж субьективно и кому-то может быть обидно. При том, что девушка красивая.
Этож спортс )) Накинул на МатчТВ - сразу стал самым красивым (красивой).
+2
-2
0
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rembrandao
Ответ Alexander Shibaev
К девушке вопросов никаких по интервью нет, всё отлично. Но зачем редакторам называть её "самой красивой в лёгкой атлетике" непонятно. Это ж субьективно и кому-то может быть обидно. При том, что девушка красивая.
Ну уж всяко симпатичнее Клишиной, которую раньше пиарили
+3
-3
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Mohnatiy
Ответ ukrainec228
Если она красивая, то я шварцнегер ! Самые красивые девушки в Украине
Привет, Арнольд!
0
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borasco
Дамы, ну вы же спортсменки, вы не интстасамки, вам есть в чем реализовываться, поменьше жоп выкладывайте, если хотите что бы к вам серьезно относились
0
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Антон Чугунов
Хороший разговор. Удачи и здоровья
0
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Евгений Румкин
Помню ещё маму Полины Анну Кнороз, бронзового призёра чемпионата европы 1994 года в беге на 400 метров с барьерами. Большой удачи Полине!
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