12 комментариев

Шахматы много лет оставались предметом национальной гордости.

И пусть чемпиона мира у нас нет уже 16 лет (в 2007-м титул потерял Владимир Крамник), попыток вернуть корону за эти годы было несколько. Дважды подряд играл матчи Ян Непомнящий, а в 2016-м был близок к победе над Карлсеном Сергей Карякин. Вроде бы неплохая статистика. Но на самом деле все гораздо сложнее.

• В шахматах, примерно как в теннисе, есть система начисления рейтинговых очков – это самый объективный показатель на текущий момент. Вот, например, топ-11 в мире в классических шахматах прямо сейчас:

В десятке лучших из россиян – один Непомнящий. Из-за неудачного турнира Grand Chess Tour в Бухаресте сразу после чемпионского матча (предпоследнее место) он заметно потерял в рейтинге, тем не менее, мировой топ-3 рядом.

Следующий по рейтингу из наших – Сергей Карякин на 11-й позиции. Но тут важная ремарка: рейтинг по шахматным правилам сохраняется, если провести хотя бы одну партию в течение года. То есть однажды приблизившись к заветному рубежу 2800, оставаться в топе можно, даже не играя активно.

Свой последний международный турнир Карякин сыграл еще в начале 2022-го в Вейк-ан-Зее. Чтобы активировать рейтинг после дисквалификации, Сергей уже в ранге президента подмосковной шахматной федерации сыграл две партии на недавнем командном чемпионате страны (выиграл у Владислава Артемьева и сделал ничью с Евгением Наером). Теперь он снова около мировой десятки и в теории может оставаться там довольно долго, даже не играя регулярно.

• А вот все россияне, которые входят в топ-100 мира в классических шахматах.

Всего 16 человек, из них пятеро – в топ-30. Не очень много, но вроде бы и не катастрофа. А теперь самое любопытное. Из недавнего интервью Ильи Левитова Sports.ru:

– Я тут специально подсчитал: в топ-100 лучших шахматистов мира по рейтингу есть 23 человека, которые родились после 2000 года. Вопрос: сколько среди них россиян?

Найдете ответ?

• Все шахматисты, родившиеся после 2000 года, которые сейчас входят в топ-100:

По состоянию на 1 июня у нас получилось даже меньше, чем у Левитова – 18 человек. Из них Россию представляет только один – Андрей Есипенко на 61-й позиции. Он считался огромным талантом, два года назад обыгрывал Карлсена, но в последнее время его прогресс замедлился.

Был еще чемпион Европы Алексей Сарана (56-е место), но в апреле этого года он сменил гражданство на сербское. Для сравнения: при этом в списке присутствуют четыре американца, три индийца, два узбекистанца...

• Почему речь идет именно про 2000-й год рождения? Это некий водораздел: возраст 20 с небольшим – расцвет для топовых шахматистов. Карлсен в 19 лет возглавил мировой рейтинг, а в 23 завоевал корону. Второму шахматисту мира прямо сейчас – Алирезе Фирудже – тоже 19. Карякин стал гроссмейстером в 12 лет, а в 26 входил в мировую топ-3 и сыграл чемпионский матч с Карлсеном.

Возможно ли, что расцвет приходит позднее? Конечно. Но современных примеров, когда в 20 с небольшим гроссмейстер не входил бы даже в мировую сотню, а потом достиг бы серьезных успехов – не существует.

Теперь – снова к Левитову: «Кто будет играть в сборной России через 10 лет, я вообще не знаю. Шахматы как профессиональный вид спорта в России умирают».

Неужели правда?

• Из 16 человек, которые у нас входят в мировые топ-100, только четверо, включая Есипенко, моложе 30 лет. Из этой четверки в топ-30 пробрался только один – 27-летний Даниил Дубов. Подавляющему большинству остальных россиян из первой сотни ближе к 40 или за 40. Будут ли они играть на серьезном уровне через 5-10 лет?

Есть, конечно, уникальные примеры шахматного долголетия вроде Вишванатана Ананда или Бориса Гельфанда, но наиболее вероятно – нет. Современные шахматы связаны со слишком большими физическими и эмоциональными нагрузками.

Что же тогда? За спиной у Непомнящего остаются только Дубов и Есипенко. Всего два топовых шахматиста на два поколения. Почему так случилось – отдельный сложный разговор. Но пока можно констатировать: надеяться, кроме как на Яна, нам просто не на кого.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Екатерина Чеснокова; instagram.com/andrey__esipenko