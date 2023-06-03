12 комментариев

Дальний лес
Блог

Думали, в России сильные шахматы? На самом деле за Непомнящим никого нет

ФИДЕ ФИДЕ
Магнус Карлсен Магнус Карлсен
Ян Непомнящий Ян Непомнящий
Илья Левитов
Даниил Дубов
Андрей Есипенко Андрей Есипенко
Шахматы Шахматы

Шахматы много лет оставались предметом национальной гордости.

И пусть чемпиона мира у нас нет уже 16 лет (в 2007-м титул потерял Владимир Крамник), попыток вернуть корону за эти годы было несколько. Дважды подряд играл матчи Ян Непомнящий, а в 2016-м был близок к победе над Карлсеном Сергей Карякин. Вроде бы неплохая статистика. Но на самом деле все гораздо сложнее. 

• В шахматах, примерно как в теннисе, есть система начисления рейтинговых очков – это самый объективный показатель на текущий момент. Вот, например, топ-11 в мире в классических шахматах прямо сейчас:

В десятке лучших из россиян – один Непомнящий. Из-за неудачного турнира Grand Chess Tour в Бухаресте сразу после чемпионского матча (предпоследнее место) он заметно потерял в рейтинге, тем не менее, мировой топ-3 рядом.

Следующий по рейтингу из наших – Сергей Карякин на 11-й позиции. Но тут важная ремарка: рейтинг по шахматным правилам сохраняется, если провести хотя бы одну партию в течение года. То есть однажды приблизившись к заветному рубежу 2800, оставаться в топе можно, даже не играя активно.

Свой последний международный турнир Карякин сыграл еще в начале 2022-го в Вейк-ан-Зее. Чтобы активировать рейтинг после дисквалификации, Сергей уже в ранге президента подмосковной шахматной федерации сыграл две партии на недавнем командном чемпионате страны (выиграл у Владислава Артемьева и сделал ничью с Евгением Наером). Теперь он снова около мировой десятки и в теории может оставаться там довольно долго, даже не играя регулярно.

• А вот все россияне, которые входят в топ-100 мира в классических шахматах.

Всего 16 человек, из них пятеро – в топ-30. Не очень много, но вроде бы и не катастрофа. А теперь самое любопытное. Из недавнего интервью Ильи Левитова Sports.ru:

– Я тут специально подсчитал: в топ-100 лучших шахматистов мира по рейтингу есть 23 человека, которые родились после 2000 года. Вопрос: сколько среди них россиян?

Найдете ответ?

• Все шахматисты, родившиеся после 2000 года, которые сейчас входят в топ-100:

По состоянию на 1 июня у нас получилось даже меньше, чем у Левитова – 18 человек. Из них Россию представляет только один – Андрей Есипенко на 61-й позиции. Он считался огромным талантом, два года назад обыгрывал Карлсена, но в последнее время его прогресс замедлился.

Наш юный гроссмейстер хлопнул Магнуса Карлсена – кумира, с которым фоткался еще ребенком. Мы узнали, как родилась сенсация  

Был еще чемпион Европы Алексей Сарана (56-е место), но в апреле этого года он сменил гражданство на сербское. Для сравнения: при этом в списке присутствуют четыре американца, три индийца, два узбекистанца...

• Почему речь идет именно про 2000-й год рождения? Это некий водораздел: возраст 20 с небольшим – расцвет для топовых шахматистов. Карлсен в 19 лет возглавил мировой рейтинг, а в 23 завоевал корону. Второму шахматисту мира прямо сейчас – Алирезе Фирудже – тоже 19. Карякин стал гроссмейстером в 12 лет, а в 26 входил в мировую топ-3 и сыграл чемпионский матч с Карлсеном.

Возможно ли, что расцвет приходит позднее? Конечно. Но современных примеров, когда в 20 с небольшим гроссмейстер не входил бы даже в мировую сотню, а потом достиг бы серьезных успехов – не существует.

Теперь – снова к Левитову: «Кто будет играть в сборной России через 10 лет, я вообще не знаю. Шахматы как профессиональный вид спорта в России умирают».

Неужели правда?

• Из 16 человек, которые у нас входят в мировые топ-100, только четверо, включая Есипенко, моложе 30 лет. Из этой четверки в топ-30 пробрался только один – 27-летний Даниил Дубов. Подавляющему большинству остальных россиян из первой сотни ближе к 40 или за 40. Будут ли они играть на серьезном уровне через 5-10 лет?

Есть, конечно, уникальные примеры шахматного долголетия вроде Вишванатана Ананда или Бориса Гельфанда, но наиболее вероятно – нет. Современные шахматы связаны со слишком большими физическими и эмоциональными нагрузками. 

Что же тогда? За спиной у Непомнящего остаются только Дубов и Есипенко. Всего два топовых шахматиста на два поколения. Почему так случилось – отдельный сложный разговор. Но пока можно констатировать: надеяться, кроме как на Яна, нам просто не на кого.

Расстрел, диссиденты и скандалы. Как и когда шахматы стали политическим спортом в СССР

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Екатерина Чеснокова; instagram.com/andrey__esipenko

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rdyabin@icloud.com
Наследие совка тает. Все хорошее от него потеряно, все плохое напротив сохранено. Страной руководят бездарные люди во всем. Ничего удивительного.
+27
-1
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KUZMICH
У нас так можно практически про любой вид спорта написать. Всё стагнирует, причём уже очень давно.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пётр Оскерко
Ничего особенного с шахматами в России не случилось. Они стоят на месте. В то же время популярность шахмат во всём остальном мире выросла.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Гаус
А помните была ещё одна гордость России - космонавтика? Но что-то случилось за последние 10 лет.

Сокращается и российская доля глобального рынка пусковых услуг. В 2000-м она составляла 42% и оставалась неизменной десять лет спустя. Однако в 2015-м на Россию приходилось уже 33%, а в 2020-м – всего 14% орбитальных запусков (в то время как США и КНР нарастили свои доли до 38% и 35% соответственно).

«Имидж России… неуклонно ухудшается, особенно в западных странах, начиная с присоединения Крыма. У заказчика [сегодня] есть выбор: дать денег [Илону] Маску [или] Путину. Западный заказчик, скорее всего, сделает выбор в пользу Маска», – полагает популяризатор космонавтики.

Отставание России по количеству запусков обусловлено, скорее, внутренней слабостью ее экономики и падающей конкурентоспособностью продукции, чем внешними факторами, считает Флориан Видаль из Ifri.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivanzhu90
«Кто будет играть в сборной России через 10 лет, я вообще не знаю. Шахматы как профессиональный вид спорта в России умирают»

Сказал председатель правления Российской шахматной федерации, то есть исполнительный директор в РШФ в 2010-14 годах.
Ну еще немного и дождемся таких откровений от других "эффективных" менеджеров
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vyanemyaynen
"За спиной у Непомнящего остаются только Дубов и Есипенко" - некорректный вывод. Чем хуже Дубова, которому 27, Владислав Артемьев и Кирилл Алексеенко, которые на 2 года моложе, а в рейтинге уступают 17 и 30 пунктов соответственно (дистанция одного/двух удачных турниров)?
Есть талантливые юные ребята - Володар Мурзин, Арсений Нестеров (2006 и 2003 г.р. соответственно), которые являются сильными гроссмейстерами уже сейчас, и вполне могут вырасти до элитного уровня.
Другое дело, что сейчас действительно выдающееся молодое поколение в Индии + есть несколько феноменальных молодых талантов из других стран - прежде всего Фируза и Абдусатторов. И скорее всего именно они в ближайшем будущем будут бороться за корону.
В России же шахматы достаточно популярны (хотя и не настолько, как хотелось бы), много сильных, в т.ч. и молодых игроков, но уникальных талантов не появлялось давно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dentol
Ответ Доктор Гаус
А помните была ещё одна гордость России - космонавтика? Но что-то случилось за последние 10 лет. Сокращается и российская доля глобального рынка пусковых услуг. В 2000-м она составляла 42% и оставалась неизменной десять лет спустя. Однако в 2015-м на Россию приходилось уже 33%, а в 2020-м – всего 14% орбитальных запусков (в то время как США и КНР нарастили свои доли до 38% и 35% соответственно). «Имидж России… неуклонно ухудшается, особенно в западных странах, начиная с присоединения Крыма. У заказчика [сегодня] есть выбор: дать денег [Илону] Маску [или] Путину. Западный заказчик, скорее всего, сделает выбор в пользу Маска», – полагает популяризатор космонавтики. Отставание России по количеству запусков обусловлено, скорее, внутренней слабостью ее экономики и падающей конкурентоспособностью продукции, чем внешними факторами, считает Флориан Видаль из Ifri.
Даже если б был одинаковый имидж, выбор был бы в пользу Маска. У него цена ниже
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vladimir.kostrichko
Что же стало с школой шахмат..
Ведь представители СССР доминировали на этом поприще очень долго.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Туник
Если что и будет расти в России в ближайшие годы,то разве что патриотизм.Да и то в понимании властей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий