16 комментариев

Андрей Сильнов – звезда российской легкой атлетики 10-летней давности.

В 2008-м он сенсационно взял олимпийское золото Пекина, хотя на Игры формально не попадал – поехал только после феноменального прыжка на 2,40 м на коммерческом старте.

Закончив карьеру в 2016-м, Сильнов тоже не потерялся: быстро стал первым вице-президентом родной федерации и фактически рулил делами при Дмитрии Шляхтине. Пока в 2019-м не получил обвинение в допинге. Дело типично для того времени: доклад Макларена и откровения Григория Родченкова – убийственные аргументы, которые отправили в дисквал десятки наших спортсменов.

Сильнов не стал исключением: обвинений не признал, но пост в ВФЛА вскоре покинул. Федерация уже находилась под санкциями, и дисквалификация второго лица точно стала бы ударом.

Апрель 2021-го выдался тяжелым: сначала скончался многолетний тренер Сильнова Евгений Загорулько, а спустя четыре дня пришло решение о 4-летней дисквалификации самого Сильнова. Уже в мае он подал апелляцию в CAS.

А в августе того же года состоялись соревнования, на которых Сильнов нарушил правила поведения для дисквалифицированных и вышел на награждение. Соревнования, посвященные памяти Загорулько, как раз пришлись на подачу апелляции. Можно ли было на тот момент не знать или забыть о допинговом бане?

Теперь Сильнов получил еще год отстранения, и в принципе, это лояльное решение со стороны World Athletics. Понятно, что о возвращении в сектор у Андрея речи не идет. Но запрет распространяется и на тренерскую работу, и на любые официальные должности в сфере спорта.

Теперь он продлится до 6 апреля 2026-го (а мог бы закончиться весной 2025-го).

Что же произошло?

Соревнования на призы главного тренера, организатор – врач сборной России по футболу

Соревнования на призы Юрия Борзаковского (на тот момент – главного тренера сборной России) среди спортсменов до 18 лет имели статус всероссийских. Проводились они на стадионе в Ерино, рядом с Подольском, по инициативе федерации легкой атлетики Московской области.

Ее как раз за год до этого возглавил Эдуард Безуглов – врач сборной России по футболу и (иронично) автор десятков международных публикаций на антидопинговую тему.

Одна из фишек Безуглова – поиск и отбор талантов. Для этого он при поддержке adidas создал «Академию чемпионов»: своеобразный фонд организационной и финансовой поддержки для талантливых детей. Масштабные юношеские соревнования вполне укладывались в концепцию.

Ерино – один из центров подмосковной легкой атлетики, наряду с Жуковским. Там регулярно проводится взрослый Кубок России, были даже отборы в олимпийскую сборную.

Хотя спортсмены Ерино не любят: стадион расположен на открытом месте, где всегда ветрено. Для болельщиков тоже не самая удобная локация: до ближайшего крупного города, Подольска, нужно ехать на автобусе. Так что на трибунах было вот так:

Церемонии по ходу соревнований вела еще одна олимпийская чемпионка в прыжках в высоту и воспитанница Евгения Загорулько Анна Чичерова.

Она тоже имеет за плечами допинговую дисквалификацию, но к тому моменту уже несколько лет как из нее вышла. Вот, например, Анна награждает призеров в метании диска.

Сильнов в это время находился в зоне трибун и раздавал автографы

Это не противоречит правилам отстранения – дисквалифицированный спортсмен вполне может посещать соревнования в качестве болельщика. Нельзя только принимать в них участие как спортсмен или организатор.

Соревнования закончились, но оставшиеся церемонии награждения еще не начинались. Такое на всероссийских стартах по легкой атлетике бывает довольно часто. «Нужно время, чтобы заполнить дипломы призерам», – объяснила диктор.

Трибуны почти опустели, остались лишь родственники спортсменов, тренеры и заинтересованные лица. В том числе, конечно, и Сильнов. Вот он рядом с призером чемпионата мира Михаилом Акименко (справа, он тоже награждал и проводил мастер-класс)

Запоздавшие церемонии награждения начались с бега на 400 метров – и тут Сильнов совершил первую ошибку: повесил золотую медаль на шею чемпиона.

Кажется, затем Сильнов (или организаторы?) понял, что что-то не так.

Но дальше следовало награждение в прыжках в высоту – то, ради чего все собрались. Занявший третье место Роман Пилипенко почему-то не стал подниматься на пьедестал, когда объявили его имя. Товарищи подсказывали, что надо идти, а Пилипенко мешкал.

Акименко наградил серебряного призера, а третья ступенька пьедестала оставалась пуста.

Чемпиону Андрею Потапину (прыгнул 2,10 м, это норматив кандидата в мастера спорта) повесила на шею золотую медаль Анна Чичерова. Пилипенко, наконец, сообразил, что надо подняться на третью ступеньку, но медали у него нет.

Опытная Чичерова заметила, что чего-то не хватает. Сильнов с Акименко уже вышли на совместную фотографию, но тут организаторы принесли бронзу. Сначала просто дали ее Пилипенко, чтобы тот надел сам.

Потом все-таки передали Сильнову, и тот вручил награду.

Так Пилипенко получил медаль, а Сильнов – лишний год дисквалификации. Торжественное фото в честь этого момента:

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Расследование World Athletics в отношении Сильнова длилось минимум год. Хотя все максимально прозрачно: прямая трансляция соревнований есть в интернете. На что рассчитывали организаторы и сам Сильнов – непонятно.

Федерация легкой атлетики Московской области от комментариев по этой ситуации отказалась.

Фото: Youtube/Telesport; РИА Новости/Григорий Сысоев, Нина Зотина; Gettyimages.ru/Mark Dadswell