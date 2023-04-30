15 комментариев

Дальний лес
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Что сломало Непомнящего в решающей партии? Все решил не только странный ход Яна, но и дерзость Дина

матч на первенство мира матч на первенство мира
Лижэнь Дин Лижэнь Дин
Ян Непомнящий Ян Непомнящий
Шахматы Шахматы

Ян Непомнящий уступил Лижэнь Дину в заключительной, четвертой партии тай-брейка и, не оставив себе шанса отыграться, проиграл в матче.

Дин – новый чемпион мира по шахматам, а Непомнящий уже второй раз подряд – только проигравший претендент. В 2021-м Яна переиграл Магнус Карлсен.

Тай-брейк складывался драматично. Во второй партии у Яна было преимущество белыми фигурами, которое он не реализовал. В четвертой Непомнящий – снова белыми – владел инициативой и, казалось, гарантировал себе минимум ничью. Но в попытке довести партию до победы допустил ошибку и подарил корону Дину.

Сам Ян считает: нужно было реализовывать шансы на победу в 12-й и 13-й партиях с классическим контролем, а сам тай-брейк уже напоминал лотерею: «Думал, что в такой позиции проиграть я не мог, но оказалось, что можно», – грустно заметил Непомнящий. 

Как же так вышло? Заключительный разбор с гроссмейстером Владимиром Беловым.

Оба играли классно и красиво, но Дин смутил Непомнящего

– Прежде всего нужно отметить, что тай-брейк получился исключительным по качеству игры. Учитывая, что это быстрые шахматы, а не классика, оба участника играли здорово, интересно и показали очень высокий уровень.

Возможно, это связано с тем, что возникали более понятные и знакомые им позиции, или отбросили нервы. Бывает такое, что у шахматиста один день хороший, другой – плохой. В воскресенье хороший день был у обоих, они играли красиво и показали себя действительно сильными шахматистами, какими и являются.

Очевидно, что в четвертой партии белыми Ян хотел выиграть и не думал, что хотя бы с ничьей могут возникнуть проблемы. Думаю, у него была установка играть каждую партию.

Ян пошел Ла1, хотя ход Лd2 был явно лучше. Дальше можно было двигаться на Лd7, жертвовать слона и, скорее всего, тогда он выиграл бы партию. Но тут нужно иметь в виду, что идея очень непростая, а у Яна оставалось на часах всего 12 минут.

Когда у Дина тоже оставалось совсем мало времени, он взял слоном пешку на с3. Это очень дерзкий ход, такой, про какой комментаторы обычно говорят «ну, так он вряд ли пойдет». Особенно, когда на часах остаются 2-3 минуты и времени считать до конца нет. А на глазок делать такие ходы крайне опасно. Но Дин съел пешку и как-то успел за секунды все досчитать.

На тот момент партия все равно не вышла за рамки равенства. Но думаю, психологически Дин получил важное преимущество.

Дин сделал ход Лg6, закрывшись ладьей из-под шаха. Обычно такие ходы тоже не хочется делать на флажках, но китаец снова сыграл дерзко. Видимо, это смутило Яна. А дальше начались нервы, ошибки, Дин получил лишнюю пешку, которую уже только оставалось реализовать...

Что теперь будет с Непомнящим? Он не сломается после двух поражений подряд?

– Я знаю Яна с детства, и за последние годы он из очень сильного гроссмейстера превратился в гроссмейстера в мировом топ-3. Он выиграл два кандидатских турнира, подбирается к рубежу 2800 очков, что доступно только игрокам экстра-класса.

Для всего этого была проделана огромная работа. И я уверен, что эта подготовка пригодится ему и в следующих циклах. Он становится только сильнее. Так что желаю Яну еще разочек выиграть кандидатский и, уже имея огромный опыт, побороться за корону. А почему нет?

«Думал, что в такой позиции проиграть я не мог. Но оказалось, можно». Непомнящий разбит после упущенных шансов 

Боль Непомнящего, когда он смирился с поражением: руки дрожали, фигуры упали на пол. А уходя, Ян замахнулся термосом

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

15 комментариев

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Andy93
Соглашусь с Крамником: в целом Ян будто бы сильнее выглядел, но это ничего не гарантирует (как МС в ЛЧ). 2 раза претендентский плохой шахматист не выиграет. Но вот в решающий момент взял и отдал партию 12-ю и тут тоже сплоховал.
Шанс конечно был роскошный, но думаю к следующему матчу у Карлсена тоже не появится желание играть. Этот матч показал, что в целом он прав и доказывать ему нечего.
+27
-1
+26
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jonnysilverhand01
Судя по финалу, лучший в мире - это Магнус Карлсен, без вариантов. В этом финале играли абсолютно два равных игрока.
+18
-3
+15
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Tpy6kaMerlina
Вернётся сильнее. Нет никаких причин не использовать опыт двух последних лет чтобы на третий собраться и таки выиграть титул.
+3
0
+3
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Пирс Морган
Дин ждал своего момента и дождался
+3
0
+3
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Rojo Crio
Ответ Евгений Якутов
Он-уделался и точка!
Прям название сети биотуалетов.
+3
0
+3
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Кертавеш Фернандо
молодец китаец
+1
0
+1
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Boris Valshonok
Победитель всегда один.Просто Непомнящий слабее и всё.Никакой трагедии нет,это как с канадцами в хоккей-никто же не убивается после проигрыша.
+1
-1
0
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Иван Донской
Хочется написать пару слов в поддержку Яна.

Очень грустно видеть, как люди с таким рвением бросаются писать о нем всякие гадости, хотя он проиграл в 4-ом тай-брейке. Да, он недожал где-то в основных партиях. Да, ошибся в конце и проиграл. Но писать, что он лузер и лох, как некоторые делают - это просто уму не постижимо. Про то, как сюда политоту приплетают - я вообще молчу.

Ян большой молодец и проделал огромную работу. Верю, что у него все получится, даже учитывая, что в следующий раз давление будет еще сильнее.

А Дину респект, он через экран меня парализовал своим дерзким желанием выиграть уже казалось бы ничейную игру, -- и в итоге ее выиграл. Заслуженная победа.
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