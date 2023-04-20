21 комментарий

Матч между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем бьет рекорды результативности. Из семи сыгранных на старте партий, лишь две закончились вничью. Пока впереди Непомнящий — 4:3.

Но на самом деле, абсолютный рекорд принадлежит другому россиянину — Михаилу Чигорину, и был установлен еще в 1889 году. Тогда в матче против Вильгельма Стейница (первый официальный чемпион мира по шахматам) Чигорин сделал только одну ничью! И то в заключительной, 17-й партии, которая уже ничего не решала.

Чигорин, хотя и не стал чемпионом мира, считается основоположником русской шахматной школы. Его именем названы многие варианты, в том числе защита Чигорина, которая играется до сих пор. А сам Михаил прожил полную приключений жизнь: вырос в детдоме, собирал деньги на участие в чемпионском матче по подписке, чуть не обыграл легендарного Стейница и умер за год до начала Первой мировой.

Героиню «Хода королевы» словно списали с Чигорина: он тоже вырос в детдоме и там научился играть в шахматы

Спойлер: сейчас будет поразительно много совпадений с историей Бет Хармон, героини книги и сериала «Ход королевы». Только все это происходило в реальной жизни.

Как и Хармон, Чигорин остался круглым сиротой в 9 лет. Сначала умерла мать, 34-летняя крестьянка Наталия Егоровна, а спустя три года — отец, титулярный советник. Мальчика определили в Гатчинский сиротский приют, который вообще-то предназначался для детей более благородного происхождения. Но начальник завода, где работал Чигорин-старший, сжалился над мальчиком и устроил его судьбу.

Там (снова как Бет Хармон) Чигорин встретил своего первого учителя шахмат. Им (и снова как в «Ходе королевы») оказался один из воспитателей — учитель немецкого языка Август Шуман. Он научил Михаила играть, когда тому уже было 16 — в этом возрасте сейчас давно становятся гроссмейстерами. Но тогда Шуман пытался хоть как-то скрасить безрадостное существование своих воспитанников. В Гатчине царили дедовщина и воровство. Из-за того, что воспитатели крали довольствие своих подопечных, те жили практически впроголодь.

Дошло до бунта: в какой-то момент местные подростки написали жалобу, а когда директор ее проигнорировал, зажали его в передней, выключили лампу и в темноте избили до потери сознания. В числе бунтовщиков был и Чигорин.

Необыкновенное происшествие дошло до императора Александра II. После расследования специальная комиссия предложила избитому директору тихо уйти «по состоянию здоровья», а девятерых участников потасовки отчислила из интерната. Так 18-летний Чигорин остался на улице.

Чигорин пытался объединить шахматистов и основал русскую школу

Единственным его умением (помимо шахмат) был красивый почерк — так что Чигорин устроился писарем в Петербургскую полицию. А однажды вечером оказался в ресторане «Доминик» – центре шахматной жизни столицы. Там играли в шахматы на деньги.

Чигорин проделал весь путь: от новичка, которому давали фору, до профи, с которым даже отказывались садиться за доску. Постоянный обмен опытом с лучшими гроссмейстерами Петербурга (все они были на несколько десятков лет старше) привел к тому, что мастерство Чигорина стремительно росло. В 1881-м его впервые пригласили для участия в международном турнире в Берлине.

Чигорин турнир не выиграл, но запомнился удивительным атакующим стилем. Так стартовала его международная карьера, которая в итоге приведет его сразу к двум чемпионским матчам.

Тут еще важно, что Чигорин не был профессионалом в современном понимании. Он продолжал службу, а все свободное время посвящал изданию журнала «Шахматный листок». Чигорина сильно расстраивало, что шахматная жизнь Петербурга ограничивается прокуренными залами «Доминика».

Официальных турниров почти не было, ведущие шахматисты частенько не общались между собой или отказывались в них играть... Пытаясь победить эту разобщенность, Чигорин в одиночку издавал весьма обширный журнал, куда включал и основы дебютной теории, и материалы из истории шахмат.

Спустя много лет комплект чигоринского «Шахматного листка» за 1876-77 годы станет первой шахматной книгой, которая окажется в руках юного Михаила Ботвинника.

Чигорин проиграл чемпионский матч, потому что вместо подготовки вынужден был собирать деньги на поездку

Главная звезда шахмат того времени — австриец (впоследствии он получит американское гражданство) Вильгельм Стейниц, первый официальный чемпион мира. Чигорин трижды обыгрывал его на международных турнирах.

По тогдашним правилам, Стейниц как чемпион мира мог сам называть имя претендента, против которого он хотел бы защищать титул. И вот в 1888-м Вильгельм выбрал Чигорина. Хотя если брать условный рейтинг тогдашних шахматистов, Чигорин не входил даже в топ-10. Но Стейниц имел с ним отрицательный счет — и хотел отыграться. Матч должен был состояться на Кубе, так как там нашлись меценаты.

У Стейница проблем с финансами не было, а вот Чигорин встал перед, казалось, невыполнимой задачей: как организовать поездку на другой край света?

Чтобы оплатить дорогу и проживание, он вынужден был вместо усиленной подготовки давать платные сеансы одновременной игры. Чигорин играл вслепую из другой комнаты, чем шокировал светское общество. Деньги на взнос — 1500 долларов — собрали по подписке, остальные 500 долларов пожертвовали кубинские меценаты.

По регламенту, соперники должны были сыграть 20 партий с контролем времени — 15 ходов в час. После шести партий в матче было абсолютное равенство — соперники обменивались победами. Однако затем Стейниц выиграл три партии подряд и захватил лидерство. На 17-й партии (единственной, которая была сыграна в ничью) матч завершился досрочно. Это до сих пор (и видимо, навечно) самый результативный официальный матч за корону в истории шахмат.

По одной из версий, которая приведена в книге Савелия Дудакова «Каисса и Вотан», Чигорину помешало излишнее увлечение алкоголем. Сухой закон тогда еще не был принят.

В последующие два года соперники продолжили играть по переписке. Стейниц был очарован остро атакующим стилем Чигорина и считал его своим творческим антагонистом. Дважды подряд россиянин выиграл. И тогда чемпион мира предложил новый матч — и снова на Кубе.

Чигорин мог стать чемпионом мира, но зевнул мат в два хода

К своему второму шансу стать чемпионом мира Чигорин отнесся куда серьезнее, чем к первому. Он добирался в Гавану через Париж, где сыграл с топовыми местными шахматистами. Уже на месте продолжил тренировки с местными звездами Васкесом и Гольмайо. Чигорин подошел к матчу в отличной форме, тем больнее оказался его исход. Это — одна из главных драм в шахматной истории.

После 19 партий (соперники на этот раз играли до 10 побед) счет был +1 в пользу Чигорина. До заветной десятки ему оставалось выиграть две партии. Но в следующих трех партиях Стейниц набрал 2,5 очка и вышел вперед. Исход матча должен был решиться в 23-й партии: Чигорину, чтобы продолжать борьбу, нужно было на заказ ее выиграть.

У Стейница, который играл черными, первым сдали нервы. Он попался в ловушку и уже на 23-м ходе отдал коня. К 32-му ходу у Чигорина было почти выигранное положение.

Однако он не только не нашел путь к победе (Лхb7), но продумав 20 минут, сделал самоубийственный маневр Сb4. Это означало мат в два хода. Но не доводя дело до него, Чигорин сдался. Ничего похожего в матчах на первенство мира не было даже за последующие полтора века.

Играл турниры почти до самой смерти, на похороны пришли всего восемь человек

«В понимании правильности, силы и красоты в шахматном искусстве Чигорин далеко превосходил Стейница», – писал потом о россиянине второй чемпион мира (он сумел обыграть Стейница) Эммануил Ласкер.

К сожалению, другого шанса завоевать титул у Чигорина больше не было. Он вернулся в Петербург и продолжил играть турниры. Последний, в Карлсбаде, он провел крайне неудачно. Соперники удивлялись, не зная, что шахматист смертельно болен. Но даже в таком состоянии Чигорин провел несколько необыкновенно сложных и запутанных партий, которые легли в основу шахматной теории.

Спустя несколько месяцев Чигорин умер от сахарного диабета на руках жены и дочери в родном Люблине в возрасте 57 лет. За гробом на похоронах шли всего восемь человек — семья и самые близкие друзья-шахматисты. Кто мог предположить, что спустя несколько десятков лет о нем станут писать книги, а именем Чигорина назовут не только варианты игры, но школы, турниры и даже улицы.

Фото: wikipedia.org; Gettyimages.ru/Fine Art Images/Heritage Images