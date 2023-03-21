В марте прошла информация о возвращении российских и белорусских фехтовальщиков на международные соревнования.

Это решение особенно важно в свете отбора на Олимпиаду-2024, который стартует уже в апреле.

Однако за последние дни от проведения соревнований в знак протеста отказались три страны: Финляндия, Германия и Швеция. Ожидается, что вскоре аналогичное решение примут и в Польше. Получается, Международная федерация (FIE) не влияет на организаторов собственных стартов? А что делать, если бойкот объявят и все остальные?

1. Самое удивительное – FIE до сих пор нигде официально не объявляла о допуске россиян и белорусов. Первым об этом написал влиятельный сайт о спортивной политике Inside the Games (год назад новость о допинге у Камилы Валиевой тоже впервые появилась там).

Впоследствии информацию подтвердил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов: решение принято 10 марта на внеочередном конгрессе FIE, который прошел в онлайн-формате.

«Было три голосования. Первое – за допуск в личных соревнованиях (89 – за, 46 – против). Второе – за допуск в командных соревнованиях (85 – за, 51 – против). Третье – за допуск официальных лиц, тренеров и медицинского персонала (88 – за, 48 – против). Каких-либо еще оговорок нет, по поводу различных документов – как в других видах спорта», – рассказал Мамедов «Р-Спорту».

2. Несмотря на молчание ресурсов FIE, организаторы стартов отреагировали моментально. Сначала отменили этап Кубка мира по женской рапире, который планировался с 5 по 7 мая.

Интересно, что место проведения – Таубербишофсхайм – родной город президента МОК Томаса Баха. А немецкую федерацию фехтования возглавляет Клаудиа Бокель – в недавнем прошлом глава комиссии спортсменов МОК.

«Мы принимаем решение конгресса FIE, но хотим обозначить, что хотели бы видеть результат голосования совсем иным, – объяснила Бокель. – Огромное количество открытых вопросов по реализации этого решения делают проведение турнира невозможным. Мы бы очень хотели дать возможность нашим лучшим спортсменам выступить дома в период их подготовки к Олимпийским играм в Париже, но обстоятельства не оставили нам выбора».

Бокель, видимо, имеет в виду сложности с оформлением виз. Сейчас Германия выдает шенгенские визы россиянам – правда, процесс заметно усложнился, а саму визу оформляют строго на сроки поездки.

Интересно, что летом 2022 года в Берлине состоялся теннисный турнир, где играли россиянки Анастасия Калинская и Людмила Самсонова, а Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова добрались до четвертьфинала. Тогда, видимо, проблемы с визами еще казались преодолимыми.

3. Возвращение россиян в фехтовании намечено на 21-23 апреля, этап Кубка мира в Познани. Однако поляки тоже близки к отмене турнира. Официальная причина – снова визовые сложности, из-за которых организаторы не могут, как того требует FIE, обеспечить равный допуск к старту для всех участников.

4. Уже объявили об отмене соревнований в Финляндии и Швеции. Эти старты не имели статуса квалификационных для Олимпиады. Но организаторы заговорили о создании серии скандинавских турниров, которые не зависели бы от FIE и могли бы не подчиняться ее регламенту.

Чиновникам в фехтовании, где и так каждый турнир значим, такой раскол вряд ли понравится.

5. Главные старты этого сезона в фехтовании впереди: Евро-2023 пройдет в июне в Швейцарии, чемпионат мира в июле примет Италия. Организаторы этих турниров пока молчат.

Для россиян участие в этих стартах принципиально важно: без набранных там очков не квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже. Неучастие в этапах Кубка мира и Гран-при – плохо, но не фатально. Тем более, что об отмене заявили пока далеко не все организаторы (мест проведения – более 15). Без участия в чемпионатах мира и Европы прорваться в Париж невозможно.

Отказ от проведения турнира по политическим причинам в Швейцарии или в Италии в теории тоже возможен, но не станет безболезненным ни для кого. FIE вправе наложить на организаторов жесткие финансовые санкции. Федерация наверняка найдет экстренную замену, но высокий уровень проведения турнира и комфорта для спортсменов тогда тоже не гарантирован.

6. Интересно, что одно возвращение россиян на международную арену уже состоялось: в Нью-Дели стартовал женский чемпионат мира по боксу, где выступают россиянки.

В знак протеста против этого решения в Индию не прислали команды сразу 11 ведущих стран, в том числе США и Великобритания. Тем не менее, сборная России (под собственным флагом!) уже участвует в соревнованиях.

Правда, до стадии 1/16 добрались только три наших участницы – из 12 заявленных.

7. Еще одно возвращение (пусть и чисто формальное) ждем в ближайшие дни. Совет World Athletics в очередной раз рассмотрит вопрос о статусе нашей легкой атлетики, но в этот раз шансы на успех, пожалуй, максимальные за все 8 лет отстранения.

Правда, глава World Athletics Себастиан Коу сразу предупредил: независимо от рекомендаций рабочей группы по восстановлению россиян, выступать на международных турнирах наши спортсмены все равно не смогут. Просто если раньше они были отстранены по допинговым причинам, то теперь будут – по политическим.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm/Bongarts, Dan Mullan; globallookpress.com/Pan Yulong; insidethegames.biz/IBA