Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили

Норвежцы доминируют в зимнем спорте: без России преимущество в лыжах тотальное, а в биатлоне их не способны остановить ни Швеция, ни Франция, ни Германия. Да и Россия в прошлые сезоны объективно отставала.

• на чемпионате мира по биатлону Норвегия уже в ыиграла пять из восьми гонок, в том числе Йоханнес Бо – пять из пяти;

• на этапах Кубка мира по лыжам у мужчин в топ-10 общего зачета – семеро норвежцев. Йоханнес Клэбо из 19 гонок, в которых участвовал в этом сезоне, выиграл 13, а не попал на пьедестал лишь дважды. В женском зачете тоже лидирует норвежка Тириль Венг.

Мы уже разбирали, как Норвегии с населением 5,5 млн человек удается быть лучшей зимней страной мира. На Олимпиаде-2022 норвежцы завоевали 16 золотых медалей (у России – 6), 11 из них добыты в лыжных гонках и биатлоне.

Но есть и еще одно объяснение величия: все норвежцы – астматики и пользуются «легальным допингом» (то есть препаратами от астмы) под прикрытием WADA. Получают терапевтические исключения и спокойно употребляют то, что другим недоступно .

Ярче и настойчивее всех эту позицию транслирует двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, выступавший в 80-х. Хотя он не одинок.

Про подозрительных норвежцев рассуждали Елена Вяльбе с Юрием Бородавко, причем последний сомневался в прогрессе лично Клэбо. И даже не только в России: например, недовольство высказывала польская лыжница Юстина Ковальчик.

Мы поговорили с Васильевым, выложив все аргументы: почему норвежцы все-таки могут выигрывать честно, а препараты от астмы в разрешенных WADA дозировках не дают преимущества. Получился настоящий и честный баттл.

Так обманывают норвежцы или нет?

Почему когда все выигрывают российские синхронистки – это норма, а когда норвежские лыжники – это подозрительно?

– Почему вы считаете, что норвежцы побеждают из-за препаратов от астмы, а не потому, что они сильнее?

– Мои слова – это не просто эмоциональный всплеск, а итог многолетних наблюдений. Невозможно всех обыгрывать с таким безумным отрывом. Такое ощущение, что весь мир ничего не делает и только одни норвежцы тренируются. Самая талантливая нация на планете Земля!

– Россия много лет доминирует в синхронном плавании или художественной гимнастике. Получается, там тоже что-то нечисто?

– Просто этими видами спорта занимаются очень мало стран. Относительно молодые виды, в мире как-то не зашли, а наши вот здорово себя проявляют.

Я нисколько не умаляю заслуг наших девчонок, они большие молодцы. Но такой древний спорт, как лыжные гонки – совсем другая история. Смотрите, еще лет 20-30 назад сколько стран конкурировало и сколько сейчас! Все постепенно сходит на нет.

– Мы говорили об этом с Александром Легковым. Раньше действительно были сильнейшие команды Германии, Франции, Финляндии, Эстонии – сейчас мы о них почти не слышим. Но может, проблема в этих странах, а не в норвежцах?

– Я не верю в это. Норвежцы не были всегда такими сильными, как сейчас. Отдельные экземпляры – да, но не так, что 9 первых мест на Кубке мира занимают норвежцы. В каждой стране могут быть 1-2 сильных спортсмена, но не 9 же. И такое тотальное доминирование и в лыжах, и в биатлоне, и в двоеборье...

Наши биатлонистки рассказывали мне удивительные истории. Причем в них много пересечений, так что они точно не выдуманные.

– Давайте конкретнее. Что за биатлонистки?

– Имен называть не буду.

На одном чемпионате мира идет мне навстречу наша барышня с квадратными глазами. И рассказывает: только что была на допинг-контроле, там нужно было указать препараты, которые ты регулярно используешь. Пришли норвежки, и каждая достала портянку с огромнейшим списком. У нашей девочки глаза на лоб полезли.

– Мы же не знаем, что было в этом списке. Может, там вообще не препараты от астмы.

– Конечно! Поэтому я и предлагаю ввести мораторий на использование любых запрещенных препаратов. Никаких терапевтических исключений, ничего! Если больной – иди лечись, а потом приходи выступать со здоровыми. Пусть всего на один год, а там посмотрим. Если картина не изменится, я первый извинюсь: был не прав, простите.

Но я же знаю, что WADA никогда в жизни на это не пойдет. Сколько говорили о синдроме дефицита внимания у гимнастки Симоны Байлс, а потом, когда Fancy Bears взломали базу данных, мы узнали, что она принимала. Странно, что она с такими препаратами еще наравне с мужиками не выступала!

– Давайте все же про лыжи и биатлон.

Есть, например, такой препарат – сальбутамол, это те самые баллончики/ингаляторы, которыми пшикают перед стартом. Выглядит криминально, а на самом деле на сальбутамол даже не нужно получать терапевтическое исключение – в определенной дозировке он разрешен. И просто снимает спазм при астматическом приступе.

– Так не важно, требуется ТИ или нет. Я предлагаю в принципе отказаться от всех лекарств. Спорт – это для здоровых людей. А не так, что людей разделили на здоровых и больных, и при этом статистика выступлений не в пользу здоровых. Где здравый смысл?

– А если у человека заболела голова или живот, ему тоже нельзя лечиться?

– Пусть снимается с гонки, лечится, а потом возвращается. Только тогда можно будет говорить о честных победах. Бесконечные оговорки и толерантность губят весь мир, не только спорт. Все лазейки надо отрубить.

Вы посмотрите, например, замечательный английский бегун – Мо Фара.

– Про него много подозрений, но конкретно ничего не доказано. И в любом случае, там дело не в ТИ.

– Там UKAD просто послало на три буквы WADA и не выдало пробу Б со словами: «Вы ее можете испортить, поэтому мы ее не отдадим». Нормальный вообще подход? А если бы Россия такое сказала, что бы с нами сделали?

И еще самый яркий пример: знаменитый доктор Марк Шмидт из Эрфурта, чемпионат мира по лыжным гонкам 2019 года. У него в офисе нашли 40 пакетов с кровью для переливания, скандал на всю галактику – и где результаты? Наказали по факту только казахстанца Полторанина и эстонцев. Неужели больше никого не было? Где нормальное расследование?

А все потому, что там замешан почти весь западный спорт. И если это вскрыть, будет скандал на всю планету. Таких фактов очень много!

«Знаю про ТИ у Волкова. Какой смысл выползать на трассу, если ты болеешь?»

– Давайте действительно по фактам. Берем последний отчет WADA за 2021 год. Конкретных данных по выданным ТИ там нет, но можно их вычислить по косвенным признакам.

Спортсмен, имеющий ТИ, в любом случае сдаст положительную пробу, просто санкция не наступит. Так вот, в 2021-м в биатлоне были сданы 6 положительных проб (0,2% от общего количества), в лыжах – 4, из них 3 – во внесоревновательный период. Все призеры гонок в обязательном порядке проходят допинг-контроль. Получается, актуальные ТИ есть у мизерного процента лидеров?

– Не верю! Я не верю WADA, и все. Что бы они ни делали.

– Еще статистика: глюкокортикоиды и бета-2-агонисты, которые входят в состав препаратов от астмы, занимают всего 9 % положительных проб за 2021-й. Для сравнения, анаболики – 40 %, стимуляторы – 16. Получается, главное зло все же не в астме?

– Да какая разница, что там написано? Я же уже сказал, что WADA не верю. Если они не дали продолжения делу Шмидта, о чем с ними можно говорить? Зато они придумали коллективную ответственность России. Отдельные болваны среди спортсменов есть во всем мире, но всю Россию-то за что наказали? Почему они не судили Родченкова?

– Мы сейчас не про Родченкова, а про норвежских астматиков.

– А дело не в Родченкове, а в WADA. Вся их деятельность – это ложь.

Вот возьмите велогонку «Джиро д’Италия». Там почти на каждом этапе кого-то ловят. Хоть одну страну за это дисквалифицировали? Полная тишина! Я с велосипедистами разговаривал, они открыто признают: «Ты что, у нас без этой фигни даже на старт никто не выходит».

Каждый год происходит огромное количество допинг-скандалов. Но только это не скандалы, а скандал – это только то, что происходит в России. Я нашу страну всегда буду защищать. Да, есть отдельные идиоты, которые нас дискредитируют, признаю. Но нельзя из-за каких-то придурков банить всю страну.

– Среди российских лыжников и биатлонистов тоже есть астматики, которые получали ТИ на использование запрещенных средств. Это другое?

– Почему, подход для всех один: больной – иди лечиться. Любые ТИ – это лукавство. Да, знаю, что у нас ТИ получал Алексей Волков. Не буду спорить, что там с ним было, но смысл выползать на трассу, если ты болеешь? Вылечись и приходи.

– Вы слышали про холодовую астму? Морозный сухой воздух постепенно высушивает слизистую бронхов, после чего у некоторых людей в качестве защитной реакции развивается бронхоспазм. Противоастматические препараты в разрешенной дозировке всего лишь снимают этот спазм, но не увеличивают объем легких.

– Вы помните Ульсбю-Ройселанн, которая, выиграв две золотые медали на чемпионате мира, написала огромное письмо, где благодарила за поддержку не только маму, но и врачей? И рассказывала, как в детстве не могла даже подняться по лестнице и дышала словно через соломенную трубочку? Как может человек в таком состоянии выигрывать по пять золотых медалей?

Мне не важно, как вы назовете эту астму: бронхиальная, холодовая или какая-то другая. Если можешь выступать без препаратов – выступай, не можешь – иди лечись.

– Вы по ходу карьеры никаких медикаментов не принимали?

– У нас были только оротат калия, панангин и рибоксин. Вообще детский набор!

– Но получается, что-то все же было.

– Ну не передергивайте! Я говорю только о запрещенных препаратах, а этих до сих пор в списке WADA нет. И хочу заметить, во время моих выступлений и еще чуть после в биатлоне не было вообще ни одного допинг-скандала!

Я понимаю, что это борьба технологий. Кто-то придумал новый препарат, и пока его еще нет в списке, все стали принимать и выигрывать медали. Такое все равно будет, как ни крути. Допинг – это как наркотики, победить его полностью нельзя. Но можно хотя бы попытаться убрать тот беспредел, который сейчас творится.

– Что вы знаете о том, как в Норвегии устроена система развития спорта? Что 93% детей регулярно занимаются спортом, в детских соревнованиях до 12 лет нет протоколов, действует отдельная система подготовки тренеров? Может быть, причина успехов – не допинг, а классная организация?

– Я никогда и не отрицал: нам есть чему поучиться у норвежцев. Многие вещи у них действительно классно придуманы. Но тот разрыв, который существует между ними и остальным миром, нельзя объяснить только системой.

Ну, ладно мы неталантливые, но где шведы, где немцы? Где, например, Самуэльссон – пусть он нас троллит, но способный ведь парень!

Где Понсилуома? Почему они даже близко к норвежцам не могут подобраться? Йоханнес крутой, вопросов нет, но не может быть такого, что он выигрывает все подряд с космическим отрывом. И ладно бы один-два этапа, он весь сезон так бежит! Как он восстанавливается?

Там точно что-то нечисто. Я всю жизнь в спорте, я точно знаю, что так не бывает.

– Как быть с Бьорндаленом? Он выиграл еще больше Йоханнеса, и при этом всегда подчеркивал, что не является астматиком.

– Прошу прощения за грубость, но кто первым стал бегать в соплях? Тогда еще многие даже не понимали, в чем дело. Сейчас он, конечно, может говорить что угодно. Но пусть эти сказки рассказывает кому-то еще.

Я думаю, что через какое-то время, когда руководить WADA и МОК будут вменяемые люди, а не либеральные, как сейчас, все встанет на свои места. И тогда все вскроется. Если я окажусь не прав, я первым извинюсь. Так и запомните!

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Maja Hitij, Nathan Stirk