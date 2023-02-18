Дальний лес
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Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили

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Норвежцы доминируют в зимнем спорте: без России преимущество в лыжах тотальное, а в биатлоне их не способны остановить ни Швеция, ни Франция, ни Германия. Да и Россия в прошлые сезоны объективно отставала.

• на чемпионате мира по биатлону Норвегия уже выиграла пять из восьми гонок, в том числе Йоханнес Бо – пять из пяти;

• на этапах Кубка мира по лыжам у мужчин в топ-10 общего зачета – семеро норвежцев. Йоханнес Клэбо из 19 гонок, в которых участвовал в этом сезоне, выиграл 13, а не попал на пьедестал лишь дважды. В женском зачете тоже лидирует норвежка Тириль Венг.

Мы уже разбирали, как Норвегии с населением 5,5 млн человек удается быть лучшей зимней страной мира. На Олимпиаде-2022 норвежцы завоевали 16 золотых медалей (у России – 6), 11 из них добыты в лыжных гонках и биатлоне.

Но есть и еще одно объяснение величия: все норвежцы – астматики и пользуются «легальным допингом» (то есть препаратами от астмы) под прикрытием WADA. Получают терапевтические исключения и спокойно употребляют то, что другим недоступно.

Ярче и настойчивее всех эту позицию транслирует двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, выступавший в 80-х. Хотя он не одинок.

Про подозрительных норвежцев рассуждали Елена Вяльбе с Юрием Бородавко, причем последний сомневался в прогрессе лично Клэбо. И даже не только в России: например, недовольство высказывала польская лыжница Юстина Ковальчик.

Мы поговорили с Васильевым, выложив все аргументы: почему норвежцы все-таки могут выигрывать честно, а препараты от астмы в разрешенных WADA дозировках не дают преимущества. Получился настоящий и честный баттл.

Так обманывают норвежцы или нет?

Почему когда все выигрывают российские синхронистки – это норма, а когда норвежские лыжники – это подозрительно?

– Почему вы считаете, что норвежцы побеждают из-за препаратов от астмы, а не потому, что они сильнее?

– Мои слова – это не просто эмоциональный всплеск, а итог многолетних наблюдений. Невозможно всех обыгрывать с таким безумным отрывом. Такое ощущение, что весь мир ничего не делает и только одни норвежцы тренируются. Самая талантливая нация на планете Земля!

– Россия много лет доминирует в синхронном плавании или художественной гимнастике. Получается, там тоже что-то нечисто?

– Просто этими видами спорта занимаются очень мало стран. Относительно молодые виды, в мире как-то не зашли, а наши вот здорово себя проявляют.

Я нисколько не умаляю заслуг наших девчонок, они большие молодцы. Но такой древний спорт, как лыжные гонки – совсем другая история. Смотрите, еще лет 20-30 назад сколько стран конкурировало и сколько сейчас! Все постепенно сходит на нет.

– Мы говорили об этом с Александром Легковым. Раньше действительно были сильнейшие команды Германии, Франции, Финляндии, Эстонии – сейчас мы о них почти не слышим. Но может, проблема в этих странах, а не в норвежцах?

– Я не верю в это. Норвежцы не были всегда такими сильными, как сейчас. Отдельные экземпляры – да, но не так, что 9 первых мест на Кубке мира занимают норвежцы. В каждой стране могут быть 1-2 сильных спортсмена, но не 9 же. И такое тотальное доминирование и в лыжах, и в биатлоне, и в двоеборье...

Наши биатлонистки рассказывали мне удивительные истории. Причем в них много пересечений, так что они точно не выдуманные.

– Давайте конкретнее. Что за биатлонистки?

– Имен называть не буду.

На одном чемпионате мира идет мне навстречу наша барышня с квадратными глазами. И рассказывает: только что была на допинг-контроле, там нужно было указать препараты, которые ты регулярно используешь. Пришли норвежки, и каждая достала портянку с огромнейшим списком. У нашей девочки глаза на лоб полезли.

– Мы же не знаем, что было в этом списке. Может, там вообще не препараты от астмы.

– Конечно! Поэтому я и предлагаю ввести мораторий на использование любых запрещенных препаратов. Никаких терапевтических исключений, ничего! Если больной – иди лечись, а потом приходи выступать со здоровыми. Пусть всего на один год, а там посмотрим. Если картина не изменится, я первый извинюсь: был не прав, простите.

Но я же знаю, что WADA никогда в жизни на это не пойдет. Сколько говорили о синдроме дефицита внимания у гимнастки Симоны Байлс, а потом, когда Fancy Bears взломали базу данных, мы узнали, что она принимала. Странно, что она с такими препаратами еще наравне с мужиками не выступала!

– Давайте все же про лыжи и биатлон.

Есть, например, такой препарат – сальбутамол, это те самые баллончики/ингаляторы, которыми пшикают перед стартом. Выглядит криминально, а на самом деле на сальбутамол даже не нужно получать терапевтическое исключение – в определенной дозировке он разрешен. И просто снимает спазм при астматическом приступе.

– Так не важно, требуется ТИ или нет. Я предлагаю в принципе отказаться от всех лекарств. Спорт – это для здоровых людей. А не так, что людей разделили на здоровых и больных, и при этом статистика выступлений не в пользу здоровых. Где здравый смысл?

– А если у человека заболела голова или живот, ему тоже нельзя лечиться?

– Пусть снимается с гонки, лечится, а потом возвращается. Только тогда можно будет говорить о честных победах. Бесконечные оговорки и толерантность губят весь мир, не только спорт. Все лазейки надо отрубить.

Вы посмотрите, например, замечательный английский бегун – Мо Фара.

– Про него много подозрений, но конкретно ничего не доказано. И в любом случае, там дело не в ТИ.

– Там UKAD просто послало на три буквы WADA и не выдало пробу Б со словами: «Вы ее можете испортить, поэтому мы ее не отдадим». Нормальный вообще подход? А если бы Россия такое сказала, что бы с нами сделали?

Легенду бега Мо Фара спасают от бана за допинг? Его тренер дисквалифицирован, но старые пробы не отдают для перепроверки

И еще самый яркий пример: знаменитый доктор Марк Шмидт из Эрфурта, чемпионат мира по лыжным гонкам 2019 года. У него в офисе нашли 40 пакетов с кровью для переливания, скандал на всю галактику – и где результаты? Наказали по факту только казахстанца Полторанина и эстонцев. Неужели больше никого не было? Где нормальное расследование?

А все потому, что там замешан почти весь западный спорт. И если это вскрыть, будет скандал на всю планету. Таких фактов очень много!

«Знаю про ТИ у Волкова. Какой смысл выползать на трассу, если ты болеешь?» 

– Давайте действительно по фактам. Берем последний отчет WADA за 2021 год. Конкретных данных по выданным ТИ там нет, но можно их вычислить по косвенным признакам.

Спортсмен, имеющий ТИ, в любом случае сдаст положительную пробу, просто санкция не наступит. Так вот, в 2021-м в биатлоне были сданы 6 положительных проб (0,2% от общего количества), в лыжах –  4, из них 3 – во внесоревновательный период. Все призеры гонок в обязательном порядке проходят допинг-контроль. Получается, актуальные ТИ есть у мизерного процента лидеров?

– Не верю! Я не верю WADA, и все. Что бы они ни делали.

– Еще статистика: глюкокортикоиды и бета-2-агонисты, которые входят в состав препаратов от астмы, занимают всего 9 % положительных проб за 2021-й. Для сравнения, анаболики – 40 %, стимуляторы – 16. Получается, главное зло все же не в астме?

– Да какая разница, что там написано? Я же уже сказал, что WADA не верю. Если они не дали продолжения делу Шмидта, о чем с ними можно говорить? Зато они придумали коллективную ответственность России. Отдельные болваны среди спортсменов есть во всем мире, но всю Россию-то за что наказали? Почему они не судили Родченкова?

– Мы сейчас не про Родченкова, а про норвежских астматиков.

– А дело не в Родченкове, а в WADA. Вся их деятельность – это ложь.

Вот возьмите велогонку «Джиро д’Италия». Там почти на каждом этапе кого-то ловят. Хоть одну страну за это дисквалифицировали? Полная тишина! Я с велосипедистами разговаривал, они открыто признают: «Ты что, у нас без этой фигни даже на старт никто не выходит».

Каждый год происходит огромное количество допинг-скандалов. Но только это не скандалы, а скандал – это только то, что происходит в России. Я нашу страну всегда буду защищать. Да, есть отдельные идиоты, которые нас дискредитируют, признаю. Но нельзя из-за каких-то придурков банить всю страну.

– Среди российских лыжников и биатлонистов тоже есть астматики, которые получали ТИ на использование запрещенных средств. Это другое?

– Почему, подход для всех один: больной – иди лечиться. Любые ТИ – это лукавство. Да, знаю, что у нас ТИ получал Алексей Волков. Не буду спорить, что там с ним было, но смысл выползать на трассу, если ты болеешь? Вылечись и приходи.

– Вы слышали про холодовую астму? Морозный сухой воздух постепенно высушивает слизистую бронхов, после чего у некоторых людей в качестве защитной реакции развивается бронхоспазм. Противоастматические препараты в разрешенной дозировке всего лишь снимают этот спазм, но не увеличивают объем легких.

– Вы помните Ульсбю-Ройселанн, которая, выиграв две золотые медали на чемпионате мира, написала огромное письмо, где благодарила за поддержку не только маму, но и врачей? И рассказывала, как в детстве не могла даже подняться по лестнице и дышала словно через соломенную трубочку? Как может человек в таком состоянии выигрывать по пять золотых медалей?

Мне не важно, как вы назовете эту астму: бронхиальная, холодовая или какая-то другая. Если можешь выступать без препаратов – выступай, не можешь – иди лечись.

– Вы по ходу карьеры никаких медикаментов не принимали?

– У нас были только оротат калия, панангин и рибоксин. Вообще детский набор!

– Но получается, что-то все же было.

– Ну не передергивайте! Я говорю только о запрещенных препаратах, а этих до сих пор в списке WADA нет. И хочу заметить, во время моих выступлений и еще чуть после в биатлоне не было вообще ни одного допинг-скандала!

Я понимаю, что это борьба технологий. Кто-то придумал новый препарат, и пока его еще нет в списке, все стали принимать и выигрывать медали. Такое все равно будет, как ни крути. Допинг – это как наркотики, победить его полностью нельзя. Но можно хотя бы попытаться убрать тот беспредел, который сейчас творится.

– Что вы знаете о том, как в Норвегии устроена система развития спорта? Что 93% детей регулярно занимаются спортом, в детских соревнованиях до 12 лет нет протоколов, действует отдельная система подготовки тренеров? Может быть, причина успехов – не допинг, а классная организация?

– Я никогда и не отрицал: нам есть чему поучиться у норвежцев. Многие вещи у них действительно классно придуманы. Но тот разрыв, который существует между ними и остальным миром, нельзя объяснить только системой.

Ну, ладно мы неталантливые, но где шведы, где немцы? Где, например, Самуэльссон – пусть он нас троллит, но способный ведь парень!

Где Понсилуома? Почему они даже близко к норвежцам не могут подобраться? Йоханнес крутой, вопросов нет, но не может быть такого, что он выигрывает все подряд с космическим отрывом. И ладно бы один-два этапа, он весь сезон так бежит! Как он восстанавливается?

Там точно что-то нечисто. Я всю жизнь в спорте, я точно знаю, что так не бывает.

– Как быть с Бьорндаленом? Он выиграл еще больше Йоханнеса, и при этом всегда подчеркивал, что не является астматиком.

– Прошу прощения за грубость, но кто первым стал бегать в соплях? Тогда еще многие даже не понимали, в чем дело. Сейчас он, конечно, может говорить что угодно. Но пусть эти сказки рассказывает кому-то еще.

Я думаю, что через какое-то время, когда руководить WADA и МОК будут вменяемые люди, а не либеральные, как сейчас, все встанет на свои места. И тогда все вскроется. Если я окажусь не прав, я первым извинюсь. Так и запомните!

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам

Почему Норвегия доминирует в зимнем спорте и не только? Исследование Sports.ru

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Maja Hitij, Nathan Stirk

52 комментария

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Melnikov1968
Я вот никак не пойму, каким образом наличие соплей (повышенное количество мокроты) показывает на присутствие в организме допинга? Тихонов постоянно делает на этом акцент, теперь Васильев. А где медицинские, фармакологическое об’яснения этому явление. Пока все выглядит таким образом: сопли=применение допинга. Бездоказательно и примитивно.
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Koulmann
Ответ Bleffinho
потому что журналист передёргивал. Васильев говорил, что нужно запретить все ТИ, чтобы спортсмены не принимали никаких запрещённых препаратов, только разрешённые в виде витаминов и т.д. И то при этом будут препараты, которые не успели внести в список запрещённых. Заболел - не выступай. И в чём он не прав? какие 10летние космонавты, это что за приход?
А какая причина запретить ТИ Васильев указал? Он вообще хоть какую-то статистику изучал/привел, как часто используют ТИ и как часто с ТИ попадают на пьедестал?
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irina1980
Ответ Цзю Константина
ну если отбросить ерничания, тем не менее, логика в словах Васильева есть, но у меня один вопрос - кто мешает оформить ТИ остальным?)
А зачем оформлять,соревноваться должны здоровые среди здоровых.
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rashnew
Защитники норвежцев почему вы против такой простой идеи - год выступают все без ТИ и лекарств и смотрим?
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irina1980
Ответ sergfa76
разговор "в верю и не верю" и концентрация всего что можно и нельзя привести в аргументы. того что все кругом допингисты.
А где Васильев утверждает,что все допингисты.Только Норвегия и он прав .
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rashnew
Васильев прав и всё по делу сказал. Норвежцы употребляют сальбутамол не в разрешенном количестве, а намного больше и на него у них ТИ. ПУСКАЙ ОТКАЖУТСЯ ОТ НЕГО и ПОСМОТРИМ ТОГДА. Прав Васильев. Давайте год без лекарств и ТИ повыступаем. Я уверен сразу результаты все другие будут.
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Koulmann
Ответ Bleffinho
по факту Васильев разнёс Марьянчик. Марьянчик не смогла ответить на ключевые вопросы о доминировании норвежцев вообще над всеми, доводы о системе подготовки выглядят очень наивно и косвенно, это не технический вид спорта, как синхронное плавание или фигурное катание. К примеру в Голландии одна из лучших систем подготовки футболистов, но ни какого доминирования у них нет и близко. Вопрос связи системы подготовки и результатов очень сложен и только им обяснять всё невозможно
Где он кого разнес?
Ему статистику из отчетов, которые он в даже не изучал, а он - "не верю".
Это полное поражение и позорный белый флаг в дискусии, если на факты ты отвечаешь "а я им не верю".
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Koulmann
Ответ Гусеконь
если всё чисто, то почему ВАДА скрывает данные о ТИ? И о ТИ спортсменов мы узнаём только когда их хакеры взламывают?
Это медицинская тайна.
А о ВСЕХ положительных пробах можно узнать из документов и отчётов, но это скучно, понимаю. Веселее трепать языком на теликах и в прессе.
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Spit@ma
Ответ Bleffinho
Потому я считаю, что журналиста просто разнесли. Журналист даёт статистику, Васильев отвечает почему она не состоятельна, журналисту после этого нечего сказать, потому что нет прямой связи с результатами, они оба рассуждают в воздухе, при том на прямые вопросы Васильева журналист ответить не может
Я думаю, у Васильева не было такой задачи - разносить прям кого-то. А вот у журналиста или редакции детское желание показаться умнее - было. Что вышло в итоге - мы с вами видим. Пусть и дальше пытаются, хоть посмеемся
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Ivan Sergeev
Если человек болен астмой то ему надо лечиться, а не бегать на чемпионатах. Те кто сталкивался с этим заболеванием, прекрасно знают, что человек с таким диагнозом может просто начать нервничать и уже от этого начать задыхаться, какой нафиг вообще спорт? А тут целый батальон "больных астмой" норвегов бегает десятки километров на скорость и еще постоянно в лидерах. Ну-ну.
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Bleffinho
Ответ sergfa76
разговор "в верю и не верю" и концентрация всего что можно и нельзя привести в аргументы. того что все кругом допингисты.
вообще-то он объясняет, почему не верит, так что это аргумент
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Koulmann
Ответ Rygeek
" Кто-то придумал новый препарат, и пока его еще нет в списке..." Но вот это самое основное и есть. Кто заносит (в список), тот девушку и танцует.
Норвежцы давно уже доминируют, шведы, немцы и финны копают под них и ищут компромат. И за эти много лет ничего не нашли? Препарата, которого нет в списке?
Если смотреть на прецеденты, то так не бывает. Например, интертные газы запретили через год после Олимпиады в Сочи, как и мельдоний.
А так, чтобы в нашем конкурирующем и стремительно развивающемся мире кто-то скрывал офигенно действующий секретный препарат на протяжении 10 лет - ну это только для некоторых хавателей дешевой пропаганды типа Васильева, который переходит на железные факты в виде "ну не верю и все" , когда к стенке приперли
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Bleffinho
Ответ Xell
Где разнос?)) доминация потому что нет конкуренции. Даже если допустить что норги принимают допинг, то как это обясняет провалы франции и германии?)) никак.
Тем, что во Франции и Германии такого допинга принимать не могут, разные системы здравоохранения
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Bleffinho
Ответ Spit@ma
Согласен. Но тут опять же - журналист не обязан всё знать, как и спикер. В данном конкретном случае, нагромождение данных в вопросах выглядит действительно обманчиво
Потому я считаю, что журналиста просто разнесли. Журналист даёт статистику, Васильев отвечает почему она не состоятельна, журналисту после этого нечего сказать, потому что нет прямой связи с результатами, они оба рассуждают в воздухе, при том на прямые вопросы Васильева журналист ответить не может
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Добрый_Ээх
Ответ Цзю Константина
ну если отбросить ерничания, тем не менее, логика в словах Васильева есть, но у меня один вопрос - кто мешает оформить ТИ остальным?)
Зачем сажать на препараты всех, если проще запретить ТИ? Правильно Васильев говорит. Болен? Лечись.
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Koulmann
Ответ притвиц
Васильев конечно баламут еще тот , у него больше эмоций , чем логики и фактов , но то, что у норвегов много разрешений для терапевтических исключений это факт , все же просто- больной выступай на параолимпиадах.
Так а где факт, а не ляпанье языком? Где факты? С нетерпением жду годового отчета ВАДА, там же можно вполне понятно, сколько народу использует ТИ или легализует допинг.

Так вот в 2018 на Играх в Корее было в районе 10(!) положительных проб, "прикрытых" ТИ.
К сожалению, точно не помню, но была максимум 1 или 2 положительные пробы ВСЕГО во ВСЕХ лыжных видах. Причём это мог быть один и тот же человек.

А сколько норвежцев было в призерах? А ведь призёры сдают пробы в обязательном порядке.

Вот тебе факты, дружище. Зафиксированные в документе.
А где твои факты?
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Bleffinho
Ответ Jhon Jhon
Где разнёс то?) Ему пару встречных вопросы задали и он тут же "не передергивайте") Если по его логике "принимаешь хоть что-то, то не выступай" То, тогда вообще надо запрещать все препараты, витамины и ТП, Вот тогда у нас будет спорт 10 летних космонавтов)
потому что журналист передёргивал. Васильев говорил, что нужно запретить все ТИ, чтобы спортсмены не принимали никаких запрещённых препаратов, только разрешённые в виде витаминов и т.д. И то при этом будут препараты, которые не успели внести в список запрещённых. Заболел - не выступай. И в чём он не прав? какие 10летние космонавты, это что за приход?
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Bleffinho
Ответ Vitto
Логинов, допинг сканадалы, соль, дедушкины таблетки, детские таблетки - это что?
Вот именно, посмотри какие наказания несут за эти нарушения наши спортсмены и какие на Западе. Мы выступали без флага, людей отстраняли без объяснения причин, медали до сих пор не дали, всех перепроверяют по 10 раз, на Западе людей по три раза за карьеру ловят и ничего
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Spit@ma
Ответ Bleffinho
Там не полная статистика, нет сравнения по системам из других стран, нет проведения прямой линии от этой статистики к результатам. Поэтому такая статистика очень обманчива для неподготовленных людей, которых большинство.
Согласен. Но тут опять же - журналист не обязан всё знать, как и спикер. В данном конкретном случае, нагромождение данных в вопросах выглядит действительно обманчиво
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Bleffinho
Ответ Spit@ma
Послушайте, вот эти якобы факты и статистика в вопросах журналиста - вещь очевидная. Ты можешь готовиться к интервью хоть недели две, хоть месяц - таких данных в открытых источниках натыкаешь, что держись. Ну а по тексту видно, что Васильев говорит речитативом - то есть отвечал на вопросы вживую, у него не было времени подумать. Посему и создается впечатление, что фактов больше у жура. Ерунда это… Думаю, если специалисты из РУСАДа могли говорить публично, они бы дали много пояснений. Ну или найти независимого эксперта, который не побоится, что ему там руку не подадут
Там не полная статистика, нет сравнения по системам из других стран, нет проведения прямой линии от этой статистики к результатам. Поэтому такая статистика очень обманчива для неподготовленных людей, которых большинство.
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roma.atyakshev
Ответ Xell
По существу Васильев ничего не сказал. Многолетние наблюдения, все в соплях, я думаю, где факты? Сказки писать надо))
справедливости ради, аргументация спортса тоже крайне жиденькая, основанная по сути на искажении фактов и привычной нам "а вы посмотрите на других"
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roma.atyakshev
Ответ Bleffinho
подвале?
из Кыева пишет просто
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Bleffinho
Ответ Цзю Константина
ну если отбросить ерничания, тем не менее, логика в словах Васильева есть, но у меня один вопрос - кто мешает оформить ТИ остальным?)
Разные системы здравоохранения, например, разная доступность к препаратам. Например, у нас в стране детям с СДВГ не назначают наркотические препараты, так что не получится как у Байлз
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Vitto
Ответ Bleffinho
Байлз, допинг скандалы, сопли - это как раз факты. Система подготовки и никому неизвестные ТИ и скрытая работа по ним, которая почему-то не даёт преимущества (когда как раз должна давать преимущество на фоне не принимающих препараты) - это как раз додумки Марьянчик, нет никакой прямой связи с конечными результатами
Логинов, допинг сканадалы, соль, дедушкины таблетки, детские таблетки - это что?
+3
-1
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Spit@ma
Послушайте, вот эти якобы факты и статистика в вопросах журналиста - вещь очевидная. Ты можешь готовиться к интервью хоть недели две, хоть месяц - таких данных в открытых источниках натыкаешь, что держись. Ну а по тексту видно, что Васильев говорит речитативом - то есть отвечал на вопросы вживую, у него не было времени подумать. Посему и создается впечатление, что фактов больше у жура. Ерунда это…

Думаю, если специалисты из РУСАДа могли говорить публично, они бы дали много пояснений. Ну или найти независимого эксперта, который не побоится, что ему там руку не подадут
+1
-2
-1
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