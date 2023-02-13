«Это ужасно, мы играли словно в аквапарке». Газон на Супербоуле выбесил всех – что не так?

«Игроки в ярости меняли бутсы, но кажется, коньки подошли бы лучше всего».

Так начинается репортаж о Супербоуле в New York Post. И правда, с первых минут сложно было не заметить, что с полем что-то не так. Падали и скользили абсолютно все: при исполнении ударов, на скорости, просто на ровном месте.

Погода не виновата – газон был сухим.

Игроки в ярости, такого на Супербоуле еще не было.

Хасон Реддик из «Филадельфии Иглс»: «Не совру, если скажу, что это худшее поле, на котором я когда-либо играл. НФЛ должно быть стыдно. Может, Лига посмотрит на это и разберется с кем-то из своих сотрудников».

– Ужасно, – согласен с ним партнер по команде Джордан Малата. – Словно мы играли в аквапарке.

Недоволен даже победитель, Франк Кларк из «Канзас-Сити Чифс»: «Выглядело так, будто на поле положили заплатки. У нас четверо парней в перерыве поменяли шиповки или использовали тейп. Пытались что-то придумать, но все бесполезно. У нас и раньше в Аризоне были с этим проблемы».

Соцсети пылают негодованием – эта волна даже объединила фанатов обеих команд.

Особенно разогревает тот факт, что строительство газона в Аризоне обошлось в 800 тысяч долларов. Цифра большая, но не головокружительная: в России поле с подогревом будет стоить около 300 тысяч, но в США есть стадионы, стоимость покрытия на которых превысила миллион.

Новый газон в Аризоне уложен за две недели до игры специально для Супербоула. Что же с ним не так?

Траву выложили на газон как пиццу в микроволновку

Многим показалось, что газон искусственный, но это неправда.

На самом деле, траву для него начали выращивать на одной из местных ферм еще в мае 2021 года. Вывели даже специальный микс под названием Tahoma 21 Bermudagrass: основа из бермудской травы, а сверху – зерна ржи. Всего заготовили более 600 рулонов, каждый около 12 метров в длину.

Месяц назад это богатство доставили на стадион. Там около 30 человек погрузили его на специальный поднос на колесиках, а уже с него траву спустили на поле – словно кусок пиццы в микроволновку. Проблема только в том, что кажется, пицца не получилась.

Есть, правда, версия, что проблема не в траве, а в краске. Бывший игрок «Чифс» Скотт Пиоли заметил, что большинство падений были на частях поля, которые покрыты краской. На повторах кажется, что это действительно так.

«Зачем рисовать эмблему на поле, если можно воспользоваться компьютерной графикой», – недоумевали фанаты. Тем не менее, она закрывала значительную часть газона.

И так происходит всегда: есть даже специальные люди, которые из года в год воспроизводят рисунок на разных стадионах. Это особое искусство: нанести 4 слоя таким образом, чтобы изображение было четким, не повредило качеству газона и не стерлось раньше времени. В этот раз ушло 360 галлонов краски.

Главное, что следующий Супербоул пройдет в Лас-Вегасе и тоже на натуральном газоне. Изготовят и установят его точно по той же технологии, что и в Аризоне.

Похоже, пора волноваться.

Супербоул

Глендейл, США

Всего ярдов набрано: 417 — 340. Пас: 302 — 182, вынос: 115 — 158.

Пас: Джейлен Хертс (Филадельфия) – 27/38, 304 ярда, 1 тачдаун, 1 потеря/фамбл;

Патрик Махоумс (Канзас-Сити) – 21/27, 182 ярдов, 3 тачдауна.

Огненный Супербоул! Гениальный Махоумс выжил с травмой, взял второй титул и снял многолетнее проклятье

Фото: REUTERS/Brendan Mcdermid, Joe Camporeale-USA TODAY Sports