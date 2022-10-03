«Думала поступать на менеджмент в России, а теперь учусь на телеведущую в США». Новый тренд: наши юниоры уезжают из страны

Виолетте Разбейко 19 лет, в прошлом году она соревновалась в прыжках в длину на юниорских чемпионатах мира и Европы. С сентября Виолетта – студентка американского Kent State University в штате Огайо и будет выступать на соревнованиях NCAA.

Она – одна из первых молодых российских спортсменок, кто решился вырваться из изоляции и отправиться за границу. Но – далеко не единственная. Прямо сейчас происходит отъезд юных талантов из самых разных видов спорта. Об этом мало говорят, даже депутаты воздерживаются от комментариев, но только потому, что речь о не самых звездных (пока?) спортсменах.

Тем не менее, уже в следующем сезоне мы можем увидеть на американских студенческих соревнованиях сразу несколько знакомых русских фамилий.

«В непростые времена это единственная возможность соревноваться на высоком уровне»

– Очень давно мечтала учиться именно в США, – рассказала Разбейко. – Я росла на американских фильмах про университеты, про студенческую жизнь. И появилась мысль попробовать: а справлюсь ли я на другом континенте?

К тому же, совпали все факторы. Я закончила школу в Ростове-на-Дону и никуда не поступила, потому что вступительные испытания в университет совпали по срокам с квалификацией на юниорском чемпионате Европы. В итоге у меня после школы образовался свободный год.

Я очень благодарна этому времени, потому что оно дало мне возможность пересмотреть планы. Изначально я думала поступать на спортивный менеджмент в России, а теперь учусь на спортивную телеведущую в США.

– Как ты все-таки туда попала?

– Изначально учеба в США была скорее несбыточной мечтой. Но в апреле этого года у меня появилось понимание, что нужно попробовать. Во-первых, это совершенно другой уровень образования по сравнению с Россией. Во-вторых, в непростые времена это единственная возможность соревноваться на высоком уровне. Американский студенческий спорт очень сильный, сюда съезжаются лучшие со всего мира.

– На твое решение уехать повлияли политическая ситуация и новые санкции в отношении российского спорта?

– Это дало большой толчок, не скрою. Когда не знаешь, что будет дальше, сможешь ли ты вообще когда-то выступать на международном уровне.... Мне очень хотелось вырваться.

– Тебя сейчас наверняка упрекнут в недостатке патриотизма.

– Вообще не реагирую на такие вещи. У каждого свой путь, если людям нравится так говорить – пусть говорят. Это не мое дело, я выбор сделала.

– Как ты выбирала университет?

– Я заходила на сайты университетов, находила контакты тренеров по легкой атлетике и отправляла им резюме. Несколько университетов ответили и предложили гранты. Где-то мне не подошли финансовые условия, где-то нужно было сдавать комбинированный экзамен на английском, куда входят эссе и математика – SAT. Я выбрала Kent State University в штате Огайо.

– Ты оплачиваешь обучение?

– Я получила полный грант, то есть мне оплачивают обучение, проживание, питание, медицинскую страховку, плюс есть небольшая стипендия. Но чтобы сохранить такие условия, я должна хорошо учиться и показывать результаты. Если плохо учишься, тебя не допускают к тренировкам. Если опаздываешь – то же самое.

Здесь все очень пунктуальные, если тебе говорят быть где-то в 10, лучше приходить минимум на полчаса раньше. В четверг у меня накладываются по времени пара в университете и тренировка в манеже, но я специально предупредила тренера, что буду опаздывать минут на 10-15.

– Где ты живешь?

– Первый год студентам разрешено проживать только на кампусе. Я делю комнату с девчонкой-волейболисткой, она из Мичигана. Честно, ожидала худшего: условия вполне комфортные, единственное, ванна на этаже. Все чисто, аккуратно, неподалеку несколько столовых с огромным выбором еды.

Хотя питание тут очень жирное, даже на вид полезная еда – дико калорийная. Я так боялась набрать вес, что кажется, наоборот, здесь похудела. Слава богу, нашла творог, без него я просто жить не могу.

– Ты паришься по поводу веса?

– Конечно! Очень многие после приезда в США сильно поправляются. А мне профессия не позволяет набирать вес. Еще опасно, что здесь тебе никто из тренеров не скажет, что ты толстая. Поэтому я сама стараюсь контролировать.

Как Виолетта получала американскую визу? И почему у папы-тренера майка была мокрая от слез?

– Ты сдавала вступительные экзамены?

– Я сдала онлайн экзамен Duolingo по английскому, на этом все. В некоторых университетах требовали еще SAT или другой тест по английскому – TOEFL, который в России сейчас сдать невозможно, для этого нужно ехать в другую страну. Мне повезло, что мой университет таких условий не выдвигал.

– Как решался вопрос с визой?

– Сложностей было масса: уже не работали карты, я не могла даже оплатить вступительный взнос за заявление в университет. Визу мне дали со второго раза, в первый в Сараево отказали.

Там из-за задержки рейса на пересадке потеряли мой багаж, я жутко перенервничала, но тем не менее собеседование, насколько я могу судить, прошло идеально. У меня был полный пакет документов, включая приглашение из университета, письмо от местного легкоатлетического клуба и так далее. Но без объяснения причин пришел отказ.

Меня воодушевила только фраза, что этот отказ не мешает мне попробовать еще раз. Тогда я полетела в Узбекистан, и там буквально после пяти минут интервью мне дали визу.

– Как у тебя с английским?

– Я знаю три иностранных языка. Английский учила с трех лет, и сейчас с ним никаких проблем нет. Лет в девять меня отдали на испанский, потому что мама на тот момент хотела жить в Испании. В итоге испанский у меня тоже свободный. Ну а французский недавно начала учить сама, когда после школы появилось свободное время.

– Как тебя приняли американцы? Спрашивали про политику?

– Тут три типа людей. Первые, когда слышат, что я из России, удивляются. Это далеко, экзотично для них и интересно. Просят научить русским словам, рассказать какие-то бытовые подробности. Вторым все равно, отношение нейтральное. Третьи думают, что в России до сих пор коммунизм, и пытаются тупо шутить, я такое не люблю. Про политику ни разу ничего не слышала, кроме жалоб на дорогой бензин.

– Твой папа и тренер Роман Разбейко – участник Олимпийских игр в Сиднее в многоборье. Как он отнесся к твоему решению уехать?

– Папа меня поддержал, хотя морально это было непросто. Мы же с ним 24 часа в сутки были вместе. Никогда надолго не расставались.

Я в жизни так не плакала, как у поезда в Сочи, откуда должна была улетать в США. Истерика началась еще у дверей квартиры, не могла взять чемодан и выйти. Минут 40 на перроне рыдала у папы на плече, у него вся майка была мокрая.

Сейчас я уже месяц в Америке, звоню ему сразу, как просыпаюсь, и еще пару раз в течение дня.

– В Россию ты когда собираешься?

– Хотела на новогодние каникулы, но мне дали всего пять выходных дней от тренировок – этого мало, чтобы успеть. Видимо, теперь уже приеду летом на чемпионат России.

«В России на всех турнирах, где я выступала, вообще не было зрителей»

– Опиши свой обычный день?

– Мне относительно повезло, потому что расписание за меня составляла athletic academic advisor (помощник для спортсменов – Sports.ru). На тот момент было непонятно, смогу ли я вообще приехать из-за визовых обстоятельств, и она набрала для меня только необходимый минимум. Так что у меня четыре очных предмета, которые распределены по дням.

В понедельник у меня одна вечерняя пара, во вторник – две пары и тренировка, в среду – одна дневная тренировка без учебы. Самый напряженный день – четверг: три пары и сразу после них тренировка.

Есть еще фишка, что все спортсмены обязаны минимум шесть часов в неделю проводить в специальном учебном центре. Это, по сути, коворкинг – ты можешь там делать домашнее задание, что-то читать или просто отбывать время. Что именно ты делаешь, никто не проверяет, важно быть там не меньше положенного.

– А какой смысл?

– Понятия не имею. Но это обязательное требование NCAA для всех университетов.

– Тренировки в США сильно отличаются от того, к чему ты привыкла дома?

– Очень! У нас принято для начала минимум километр разминочного бега, тут если метров 400 пробегут – то праздник. Дальше сразу спецупражнения, немного коленями-попой покрутили, и начинается работа. В общей сложности на все – минут 15-20. Дома меня бы после такой разминки никто тренироваться не пустил.

В целом, тут все гораздо динамичнее. Сейчас только третья неделя тренировок, а мы уже бегали спринт в шиповках, вовсю бегаем отрезки... Я, наверное, за всю жизнь столько скоростной работы не делала.

У нас отдельный тренер по силовой подготовке – американский футболист. Мне очень нравится атмосфера: он быстренько объясняет план тренировки, потом либо выдает нам его на листочке, либо выводит на экран в зале. И все, включается музыка и мы начинаем выполнять. А он только подходит и корректирует, если нужно. Все очень позитивно и комфортно.

– Остальные спортсменки в группе – твоего уровня или сильнее?

– Прозвучит нескромно, но мне кажется, я тут самая сильная. Меня даже помимо длины подписали на прыжки в высоту, хотя я в них уже два года не выступала. Но мой личный результат 1,78 м – лучший во всем университете.

Еще я не бросаю многоборье: половину недели тренируюсь с многоборцами, половину – с прыгунами. Скорее всего, буду выступать и в семиборье тоже.

Поначалу я думала, что мне будет тяжело тренироваться в группе. Три последних года я работала один на один с папой. Но тут классная атмосфера, все друг друга поддерживают.

– Тебя не смущает, что ты так распыляешься: длина, высота и еще и многоборье? Если думать о больших победах, может, стоит выбрать что-то одно?

– У нас все-таки династия многоборцев: дедушка был мастером спорта, папа – участник Олимпийских игр. Уйти в прыжки в длину – моя идея, папа всегда был за многоборье. С тех пор прошло два года, я соскучилась.

В длине у меня в результатах был застой, и я это связываю с тем, что не хватало силовой, функциональной работы, которой как раз требует многоборье. Мы договорились с тренером, что посмотрим по ощущениям. Если ближе к сезону я пойму, что не готова, то не буду делать многоборье и все.

– С трудом представляю, как с твоей комплекцией ты толкаешь ядро или метаешь копье.

– С ядром у меня на удивление все неплохо. Я тут впервые в жизни взяла в руки 4-килограммовый снаряд и поразилась, сколько во мне силы. Копье мне всегда нравилась, у меня от природы хлесткая рука – генетика, наверное. Но проблемы с техникой, поэтому результаты были плачевные.

– В этом сезоне ты прыгала в длину только на 6 метров ровно. Это не сильно далеко – в чем проблема?

– В самом начале сезона я травмировалась. После первого старта в Краснодаре две недели не могла делать даже разминки и ускорения. Нога постоянно беспокоила, на адреналине я еще как-то выступала, но о высоких результатах речи не шло. Только к концу лета пришла в норму, сейчас нога не беспокоит.

– На каких стартах ты можешь выступать в США?

– На любых студенческих – без ограничений. Я представляю здесь не страну, а университет. Но на коммерческие турниры заявляться не имею права.

На самом деле, мне очень интересно. В России всех соперниц знаешь вдоль и поперек, сразу понятно, чего от них ожидать. Зрителей на всех турнирах, где я была, не было совсем. Это обидно, так не должно быть.

А тут меня никто не знает, я никого не знаю. У меня нет пока больших результатов, но есть большие амбиции. Хочу, прежде всего, расти и показать себя по-новому.

– Главный вопрос: ты планируешь менять спортивное гражданство?

– Не собираюсь менять гражданство, об этом речи не идет.

Ого, Разбейко обыграла Трусову, но не хочет об этом говорить

– Ты знакома с Дарьей Клишиной – тоже прыгуньей в длину, которая проделала аналогичный путь лет 10 назад?

– Да, мы с ней списались, как только я прилетела в США. Она очень мило предложила помощь.

Для меня Даша – пример идеальной спортсменки. Во-первых, по результатам – она с раннего возраста прыгала далеко. А во-вторых, она идеальный рекламный продукт. Вокруг нее особая атмосфера, она сумела создать совершенную картинку. Даже по ее профилю в инстаграме это видно.

– У тебя такие же амбиции? Тоже хочешь сотрудничать с брендами, привлекать рекламу и так далее?

– Сейчас каждый спортсмен – это, по сути, продукт. Ты продаешь себя каким-то компаниям, а для этого обязательно вести социальные сети, продумывать свой имидж. Я не делаю ничего специально, обычно выставляю просто те фотографии, которые нравятся. Но я эстет – люблю, чтобы все было красиво.

Модельная карьера? Мне кажется, совмещать ее со спортом нереально. Но если бы не легкая атлетика, я бы обязательно себя в этом попробовала.

– Ты знаешь других российских спортсменов, кто тоже в эти месяцы поехали в США?

– Совершенно случайно наткнулась в соцсетях на нескольких девчонок из других дисциплин, которые тоже в этом году поехали учиться в другие штаты. Довольно часто списываемся, потому что трудности у всех одни и те же.

– Ты учишься на телеведущую. Кто из нынешних ведущих тебе нравится?

– Анна Кастерова и Камиля Харисова. Девчонки симпатичные и очень амбициозные. Я и за американскими ведущими слежу. Перед тем, как окончательно выбрать эту специализацию, даже распечатала дома скрипты на английском и читала вслух перед зеркалом. Хотела представить, как это будет выглядеть.

– Классика психологии: твой папа не сумел выиграть олимпийскую медаль и решил реализовать это желание в дочке? Он и сам в этом признавался.

– Папа никогда меня не заставлял заниматься легкой атлетикой. Но конечно, я чувствовала его желание, чтобы у меня получилось. Тренироваться с родителями вообще очень сложно. Обычный тренер не знает, что ты делаешь вне тренировок, а папа-тренер знает, что ты ешь, с кем общаешься, когда ложишься спать...

И родителям тоже тяжело – постоянно переключаться с отца на тренера и обратно. В обычной жизни я, например, терпеть не могу, когда на меня повышают голос. Но мы сумели сохранить доверие, это самое главное.

– Летом ты заняла третье место на тех самых соревнованиях по прыжкам в длину, где выступала фигуристка Александра Трусова.

– Честно, не особо хочу об этом говорить, соревнования были уже давно. Для популяризации легкой атлетики это была классная идея. Но я бы предпочла говорить о себе, а не о других.

– Автограф не взяла?

– Нет, конечно! У меня принцип: никогда не брать автографов и не фоткаться с медийными людьми, тем более из моей сферы. Если мы оказались в одной компании и мы друзья – конечно, можно и сфотографироваться. Но не так, чтобы подойти на стадионе за автографом.

Исключение, наверное, сделала бы только для одного человека – Эллисон Феликс. Великая спортсменка, икона и моя ролевая модель.

Фото: instagram.com/rvrtf ; РИА Новости/Александр Вильф