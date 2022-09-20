«Медаль – не повод считать, что государство тебе чем-то обязано». Манифест Легкова против ранней пенсии в спорте

На расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР прозвучало предложение снизить пенсионный возраст для профессиональных атлетов.

Инициатива исходила от группы призеров Игр, а презентовали идею двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова и бронзовый призер Пхенчхана-2018 фристайлист Сергей Ридзик. Пока конкретного развития эта задумка не получила – прошло всего три дня. Но в спортивном сообществе уже раскол.

• Дмитрий Губерниев недоумевает: «Какие молодцы олимпийские призеры! А учителя, врачи? Остальные не заслужили? Работайте как все, товарищи спортсмены!»

• Тренер лыжной сборной Егор Сорин тоже против: «Все должны быть в равных условиях. Чем атлеты отличаются от людей, которые на заводе работают?» – цитата из интервью «Матч ТВ».

• Отрицательно настроен к этой инициативе и экс-лыжник, а сейчас депутат Мосгордумы Александр Легков.

Хотя казалось бы, олимпийский чемпион, недавно закончивший карьеру, как раз понимает все сложности и напрямую заинтересован в поддержке бывших коллег. Но аргументация Легкова схожа с Губерниевым и даже жестче. Его высказывание – готовый манифест о том, что российским спортсменам, завершившим карьеру, никто ничего не должен.

Мы выслушали победителя олимпийского марафона-2014.

– Я не очень понимаю, чем спортсмены отличаются от шахтеров, учителей, врачей и представителей других профессий. Мы и так имеем очень заметную поддержку от государства. Многие спортсмены — военнослужащие и получают пенсию за выслугу лет. Есть гранты от Фонда поддержки олимпийцев России, есть льготная возможность получить второе образование. Можно пойти работать тренером, спортивным функционером или развиваться в другой области. Разве это плохие условия?

Если говорить о вреде здоровью, я не вижу тут проблемы. Подумаешь, ты много бегал или прыгал, и что с того? Поддерживай себя в форме после спорта, не бросай резко, думай об организме, и все будет нормально.

– Спортивная карьера заканчивается в среднем около 30 лет, во многих видах – гораздо раньше. Это не повод для раннего выхода на пенсию?

– А представь, что человек 20 лет проработал на одном предприятии, а потом оттуда ушел. Это же примерно схожая ситуация. Ты оставляешь привычную роль и начинаешь новый этап в жизни. Я по себе знаю, что такое уход из спорта. Да, это непросто, непривычно, требует важных решений. Но почему здесь спортсмены должны быть в особой ситуации?

– Тебе возразят, что спортсмены отдают здоровье за честь страны.

– Безусловно. Но спортсмены стремятся к победе не только за страну – хотя это тоже очень важно! – но и для себя лично. Выигрывать – это их личное желание. Медали – не повод считать, что государство тебе взамен чем-то обязано. Спорт закончился – забыл про победы и пошел дальше. Все эти титулы – твой багаж, как суперсила или дополнительная жизнь в компьютерной игре.

Выиграл что-то – красавчик, тебе это в жизни только поможет. Но поможет, если ты будешь это правильно использовать, а не сидеть и ждать, что раз ты олимпийский чемпион – то тебе все должны. Снимай с шеи медаль и работай. Никто тебе ничего не должен!

– А если здоровье угроблено, а олимпийские медали выиграть так и не удалось?

– Ну и что? Тебя кто-то заставлял заниматься спортом и гробить здоровье? Это твой выбор, риски известны. Не всем везет, не у всех получается, но ведь и в обычной жизни точно так же. Если были опасения насчет спорта, можно было делать ставку на образование, становиться инженером, учителем или кем угодно еще.

К тому же я знаю много бывших спортсменов, которые ничего крупного не выиграли, но после спорта пошли учиться и стали топовыми бизнесменами. Считай, олимпийскими чемпионами, только в другой сфере!

Спорт в жизни не только не мешает, а помогает, даже если не получилось выиграть чемпионат мира или Олимпийские игры. Характер, дисциплина, трудолюбие, отсутствие страха поражения – это все после спорта. Почему же тогда спортсменам нужны дополнительные поблажки?

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse; globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press