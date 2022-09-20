Дальний лес
Блог

«Медаль – не повод считать, что государство тебе чем-то обязано». Манифест Легкова против ранней пенсии в спорте

деньги
ОКР
Политика
Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев
Сергей Ридзик Сергей Ридзик
Александр Легков Александр Легков
Екатерина Гамова Екатерина Гамова
Лыжи Лыжи

На расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР прозвучало предложение снизить пенсионный возраст для профессиональных атлетов.

Инициатива исходила от группы призеров Игр, а презентовали идею двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова и бронзовый призер Пхенчхана-2018 фристайлист Сергей Ридзик. Пока конкретного развития эта задумка не получила – прошло всего три дня. Но в спортивном сообществе уже раскол.

• Дмитрий Губерниев недоумевает: «Какие молодцы олимпийские призеры! А учителя, врачи? Остальные не заслужили? Работайте как все, товарищи спортсмены!»

• Тренер лыжной сборной Егор Сорин тоже против: «Все должны быть в равных условиях. Чем атлеты отличаются от людей, которые на заводе работают?» – цитата из интервью «Матч ТВ».

• Отрицательно настроен к этой инициативе и экс-лыжник, а сейчас депутат Мосгордумы Александр Легков.

Хотя казалось бы, олимпийский чемпион, недавно закончивший карьеру, как раз понимает все сложности и напрямую заинтересован в поддержке бывших коллег. Но аргументация Легкова схожа с Губерниевым и даже жестче. Его высказывание – готовый манифест о том, что российским спортсменам, завершившим карьеру, никто ничего не должен.

Мы выслушали победителя олимпийского марафона-2014.

– Я не очень понимаю, чем спортсмены отличаются от шахтеров, учителей, врачей и представителей других профессий. Мы и так имеем очень заметную поддержку от государства. Многие спортсмены — военнослужащие и получают пенсию за выслугу лет. Есть гранты от Фонда поддержки олимпийцев России, есть льготная возможность получить второе образование. Можно пойти работать тренером, спортивным функционером или развиваться в другой области. Разве это плохие условия?

Если говорить о вреде здоровью, я не вижу тут проблемы. Подумаешь, ты много бегал или прыгал, и что с того? Поддерживай себя в форме после спорта, не бросай резко, думай об организме, и все будет нормально.

– Спортивная карьера заканчивается в среднем около 30 лет, во многих видах – гораздо раньше. Это не повод для раннего выхода на пенсию?

– А представь, что человек 20 лет проработал на одном предприятии, а потом оттуда ушел. Это же примерно схожая ситуация. Ты оставляешь привычную роль и начинаешь новый этап в жизни. Я по себе знаю, что такое уход из спорта. Да, это непросто, непривычно, требует важных решений. Но почему здесь спортсмены должны быть в особой ситуации?

– Тебе возразят, что спортсмены отдают здоровье за честь страны.

– Безусловно. Но спортсмены стремятся к победе не только за страну – хотя это тоже очень важно! – но и для себя лично. Выигрывать – это их личное желание. Медали – не повод считать, что государство тебе взамен чем-то обязано. Спорт закончился – забыл про победы и пошел дальше. Все эти титулы – твой багаж, как суперсила или дополнительная жизнь в компьютерной игре.

Выиграл что-то – красавчик, тебе это в жизни только поможет. Но поможет, если ты будешь это правильно использовать, а не сидеть и ждать, что раз ты олимпийский чемпион – то тебе все должны. Снимай с шеи медаль и работай. Никто тебе ничего не должен!

– А если здоровье угроблено, а олимпийские медали выиграть так и не удалось?

– Ну и что? Тебя кто-то заставлял заниматься спортом и гробить здоровье? Это твой выбор, риски известны. Не всем везет, не у всех получается, но ведь и в обычной жизни точно так же. Если были опасения насчет спорта, можно было делать ставку на образование, становиться инженером, учителем или кем угодно еще.

К тому же я знаю много бывших спортсменов, которые ничего крупного не выиграли, но после спорта пошли учиться и стали топовыми бизнесменами. Считай, олимпийскими чемпионами, только в другой сфере!

Спорт в жизни не только не мешает, а помогает, даже если не получилось выиграть чемпионат мира или Олимпийские игры. Характер, дисциплина, трудолюбие, отсутствие страха поражения – это все после спорта. Почему же тогда спортсменам нужны дополнительные поблажки?

Наши спортсмены просят досрочную пенсию (как у шахтеров), хотя в 2018-м чемпионы из Думы повысили пенсионный возраст

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse; globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Поддерживаете идею спортсменов с досрочной пенсией?
8397 голосов
Да
5%
Екатерина Гамова
Нет
95%
Александр Легков

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные