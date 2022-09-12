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Говорят, дочь Анфисы Резцовой переходит в сборную Финляндии – ее уже называют предательницей. Сейчас она все объяснит

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Дарья Виролайнен Дарья Виролайнен
Кубок мира по биатлону Кубок мира по биатлону
Биатлон Биатлон

Старшая дочь Анфисы Резцовой Дарья Виролайнен уже два года не выступает вообще, а последняя ее гонка на Кубке мира была еще в 2018-м.

После этого Виролайнен занималась семьей – у них с бывшим сервисменом сборной России Романом Виролайненом уже трое детей. В нашей команде 33-летнюю Дарью уже не ждали, а ее тренер говорил о вероятном завершении карьеры.

Но 11 сентября Виролайнен финишировала второй в индивидуальной гонке на летнем чемпионате Финляндии, после чего ее личный тренер Леонид Мякишев допустил смену спортивного гражданства.

– Даша уже лет пять живет и тренируется в Финляндии. Там у нее трое детей, оформлено гражданство. Приехать и выступать в России Даша физически сейчас не может. Остается только вариант с Финляндией. Но и он еще неизвестно, как получится, потому что непонятно, как пойдет возвращение после рождения третьего сына, – сказал Мякишев в интервью Sports.ru. 

Гипотетические планы Виролайнен срезонировали – добило не только до мамы Анфисы, но и до Госдумы. Забавно разошлись во мнениях экс-президенты СБР:

• Владимир Драчев сравнил смену спортивного гражданства в нынешней ситуации с предательством; 

• Александр Тихонов не счел это предательством и даже в чем-то понял Дарью, но напомнил: с Родиной нужно быть и в трудные времена.

Мы связались с самой Виролайнен, чтобы выяснить: что все-таки в этой истории правда — и действительно ли уже в ближайшем сезоне мы увидим ее на Кубке мира в сборной Финляндии.

«Удивлена, что мое участие в финских соревнованиях вызвало дома такой резонанс» 

– Я вообще не собиралась делать громких заявлений, что буду выступать за Финляндию, – предупредила Виролайнен. – Да, так получилось, что вместе с семьей мы уже шесть лет тут живем. Я выступаю — точнее, тренируюсь — за местный клуб, потому что бежала за него пока только однажды. Семь месяцев назад я родила третьего ребенка, до сих пор кормлю его грудью. Я просто хотела поучаствовать в местных соревнованиях, чтобы вспомнить это ощущение. И очень удивлена, что это вызвало дома такой резонанс.

– С какой целью вы возвращаетесь после рождения третьего ребенка? Есть в ваших мечтах Олимпийские игры, чемпионаты мира?

– Глобальных планов у меня нет. Хотя бы потому, что в отличие от сестры Кристины у меня нет здесь помощника в лице мамы, и постоянно на руках грудной ребенок. С детьми, пока я тренируюсь, сидит супруг, но когда их трое, это очень непросто.

Я не ставлю задачи непременно что-то выиграть, понимаю только, что хочу вернуться. К завершению карьеры пока морально не готова. Но получится или нет — будет видно.

– Ваш финский клуб вас как-то поддерживает?

– Никак. В Финляндии с профессиональным спортом все иначе устроено. Здесь нет поддержки регионов, как в России, все занимаются сначала за счет родителей, а потом — кто как сумеет. Кто-то подрабатывает, другие находят спонсоров. Спорт для местных — скорее хобби. Поэтому и результаты не такие, как в России.

Клуб заявляет меня на местные соревнования, но не более того. Зарплату я не получаю, все вопросы с инвентарем решаю сама. Пока, точнее, из инвентаря даже ничего не покупала, потому что дальнейшие планы не ясны.

– Если решите все же менять спортивное гражданство, уже знаете, какие шаги нужно предпринять?

– Я ничего даже не узнавала в этом направлении. Говорю же, что еще ничего не решила.

«К Финляндии привыкла, хотя окончательно родной страна не стала»  

– Как сейчас выглядит женская сборная Финляндии по биатлону? Судя по тому, что вы с четырьмя промахами — вторая, конкуренция не самая сильная?

Анастасия Киннунен (в прошлом — белоруска Дуборезова – Sports.ru) бегала на Кубке мира и сейчас в неплохой форме. Не знаю пока, какие планы у Мари Эдер, на этих соревнованиях ее не было. На этом, если говорить об элите, наверное, все.

– Выступать на внутрироссийских соревнованиях вы можете?

– Тоже непонятно, потому что я сейчас не представляю никакой регион. В Россию я иногда приезжаю – навестить родителей и родственников. Но надолго остаться там не могу: в Финляндии один ребенок учится в школе, другой — ходит в садик. Поэтому мне удобней было выступить здесь на внутренних соревнованиях.

– Вы чувствуете себя сейчас в Финляндии своей?

– За шесть лет привыкла, хотя окончательно родной страна, пожалуй, не стала. Мы живем недалеко от Хельсинки, переехали вслед за родителями супруга. Тогда у нас был один ребенок, второклассник. Я продолжала выступать за Россию, но жить здесь было просто удобней.

Старший сын сейчас уже говорит на финском как на родном. Я тоже языком владею, но не скажу, что свободно. Отношение к русским? Пожалуй, нейтральное: к тебе не лезут обниматься, но и злости я никакой не встречала.

– Удивило, что слова личного тренера Леонида Мякишева о возможной смене гражданства вызвали такой резонанс в России?

– Конечно. Мы иногда общаемся по телефону, и как спортсменку он меня прекрасно понимает. У всех спортсменов много амбиций, желания выступать, продолжать карьеру. Другой вопрос — получится это или нет. Но почему его слова вызвали такой ажиотаж, мне, честно, непонятно.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; skisport.ru/из архива семьи Резцовых

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