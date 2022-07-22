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«Богатые страны покупают спортсменов, словно это вещи». Кенийка Нора Джеруто выиграла золото ЧМ за Казахстан – как она туда попала?

сборная Казахстана жен
сборная Кении жен сборная Кении жен
Уинфред Яви
World Athletics (IAAF)
Нора Джеруто
Федерация легкой атлетики Кении
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Легкая атлетика Легкая атлетика

Нора Джеруто, кенийка с казахстанским паспортом, выдала блестящий бег на 3000 м с препятствиями — 8:53.02, рекорд чемпионатов мира. Она принесла новой стране первое в истории золото.

– Почему ты решила выступать именно за Казахстан? – задали Джеруто вопрос в смешанной зоне.

И тут кенийка, которая вообще-то прекрасно говорит по-английски, замялась и промолчала. Слишком все сложно и запутано. Мы поговорили с ее агентом и разобрались:

• как состоялся главный трансфер в истории казахстанской легкой атлетики?

• сколько стоят кенийские наемники?

• и почему похожий эксперимент в России полностью провалился?

Чиновники из World Athletics копались полгода и оставили Джеруто без победы на Олимпиаде

Предупреждаем: золото Джеруто — наверняка не последняя медаль Казахстана на этом чемпионате мира. Каролин Кипкируи вышла в финал бега на 5000 м со вторым временем. Уже в субботу она может принести новой родине очередную награду.

История Кипкируи — аналогична Джеруто: за паспортом Казахстана они обратились вместе в 2018 году. Были там и еще двое: родная сестра Джеруто — Дэйзи Джепкемей, в Орегоне она не пробилась в финал стипль-чеза, а также Шадрак Коеч — он до сих пор решает вопросы с гражданством и на чемпионат мира не поехал.

Все четверо кенийцев ждали паспорт 3 года – все это время они не имели права выступать на официальных стартах. Джеруто пропустила Олимпийские игры в Токио, хотя запросто могла там выиграть. Результат олимпийской чемпионки Перут Чемутаи из Уганды на 8 секунд хуже достижения Джеруто в Орегоне.

Норе еще повезло, что чемпионат мира из-за пандемии перенесли на год. Если бы он проводился, как планировалось, в 2021-м, у Джеруто не было бы ни Олимпиады, ни чемпионата мира.

Джеруто выигрывала юношеский чемпионат мира за Кению еще в 16 лет. Теперь ей почти 27, и лучшие годы карьеры прошли в изоляции. Все потому, что в декабре 2018-го — то есть через несколько месяцев после того, как кенийцы решили стать казахстанцами — международная федерация World Athletics изменила правила переходов.

Раньше достаточно было просто показать новый паспорт. Теперь появился обязательный карантин — 3 года. Джеруто по факту отбыла даже 3,5.

– Конечно, когда мы узнали о карантине, Нора была в шоке, – рассказал Sports.ru ее агент Джанни Демадонна. – Никто не думал, что это так затянется. Она даже подавала заявку в World Athletics в 2020-м, но ее отклонили.

Разрешение выступать за Казахстан мы получили только 21 января 2022-го. Хотя если бы чиновники чуть поторопились и выдали разрешение на полгода раньше — Нора выиграла бы в Токио. Пожалела ли она об уходе в новую страну? В прошлом году, когда смотрела Олимпиаду по телевизору — думаю, да. Сейчас — уже нет.

Сколько заплатили Джеруто за новый паспорт?

Вообще, кенийские бегуны — примерно как российские борцы — за кого только не выступают. В том же забеге, где Джеруто выиграла, 4-е место заняла еще одна кенийка — Уинфред Яви, только она представляла Бахрейн.

При этом за Кению в финал отобралась только одна спортсменка, которая заняла 13-е место. Для кенийцев, которые в этом виде привыкли доминировать, фиаско. Местная пресса негодует примерно как российская после побед биатлонистки Анастасии Кузьминой. Но реальность такова, что сейчас Кении нечего противопоставить заманчивым предложениям о смене паспорта.

– В Кении спортсмены не получают от страны никаких денег, если только не представляют армию или полицию, – объяснил Демадонна. – Нет зарплаты, нет зарплаты тренеру, нет финансирования сборов. Даже если ты в армии — это максимум 400 долларов в месяц. Единственный заработок — коммерческие старты, поэтому все на них постоянно выступают. В Казахстане Нора представляет клуб Altai Athletics. Там ей оплачивают все сборы, платят тренеру, массажисту и физиотерапевту, положили хорошую зарплату...

– Хорошую — это сколько? Тысяч 7 долларов?

– Нет, конечно. Я не имею права называть сумму, но это прям сильно меньше. Даже не половина от этой суммы. Но для Европы, а особенно для Кении — нормальная зарплата. Плюс бонусы за победы на «Бриллиантовой лиге» и на чемпионате мира. В Кении бонусов не платят.

***

Сейчас все хвалят гениальных казахских селекционеров, но инициатива о смене гражданства исходила от самой Джеруто. Точнее, от тренера всей их четверки по имени Кен Ротич — это известный в тусовке специалист, давно работает и имеет контакты по всему миру.

– Ротич, по факту, искал себе зарплату, – признался Демадонна. – Он связывался с Азербайджаном, потом с Казахстаном... На тот момент у них был всего один топовый спортсмен — Ольга Рыпакова (олимпийская чемпионка-2012 в тройном прыжке — Sports.ru). Стране хотелось снова оказаться в центре событий. И они согласились взять кенийцев к себе.

Говорит ли Джеруто по-казахски? А что с семьей?

Сейчас в жизни Норы Джеруто почти ничего не изменилось. Она и двое ее детей (погодки, родились еще до решения мамы сменить паспорт) по-прежнему живут в Кении. Нора в разводе, следить за детьми помогают ее родители.

Тренируется Джеруто на знаменитой базе в Итене, в Казахстане бывает два раза в год на зимнем и летнем чемпионате страны. Рассказывают, что она, когда приехала зимой в Усть-Каменогорск, чуть не умерла от холода.

«Я вообще не понимаю, как люди там тренируются: зимой — слишком холодно, а летом — слишком жарко», – поражается Демадонна.

Что бывает, если заставить кенийцев переехать на новую родину, уже проверили в России. После чемпионата мира-2013 к нам заехала группа африканцев: тренировались они в Казани, а учились в Поволжской академии физкультуры. Ни с тем, ни с другим не справились: из ВУЗа их вскоре отчислили, а результаты через пару лет стали не лучше, чем у «настоящих» россиян.

Так что в Казахстане больше не экспериментируют. Хотя внутри страны у легионеров есть и хейтеры.

– Лично я к инициативам по натурализации отношусь негативно, – заявил Sports.ru заслуженный тренер республики Казахстан Михаил Сорокивский. – Гораздо проще нанять готового легионера, чем воспитать своего чемпиона. Лучше бы эти средства потратили на развитие нашей легкой атлетики, вложили бы их в собственных детей. Но кто хочет долго и муторно строить дом по кирпичику? Лучше купить уже готовый дворец и радоваться.

Вот только какая в этом перспектива? В реальности Казахстан к становлению этих спортсменок не имеет никакого отношения. Теперь кенийки побили все рекорды страны, которые до них стояли лет по 30. И после них эти цифры простоят еще лет 50 или больше. Это ломает нам весь ход истории.

По словам Демадонны, кенийцы почти не говорят по-казахски, хотя для получения гражданства им пришлось выучить гимн и пройти базовый курс языка. «В каждый приезд Нора по три-четыре часа в день сидит за уроками. Пока она мало что понимает, но через два-три года, думаю, научится», – говорит агент.  

Парадокс: переход Джеруто не одобрил даже ее агент!

За 3,5 года в Казахстане Джеруто скинула с личного рекорда 10 секунд. Еще столько же — и она побьет мировой рекорд. Прогресс Норы (да и других кенийцев, уехавших по разным странам) легко объясним. Если есть гарантированная зарплата и условия для тренировок, им больше не надо выступать на бешеном количестве стартов ради заработка.

Остальные кенийцы не упускают любой возможности получить призовые. А в итоге расплескивают свой талант ради локальных побед. По итогам первой недели чемпионата мира у Кении — всего 1 золото. Меньше, чем у Китая или Эфиопии, и столько же, сколько у Казахстана.

Самое удивительное, что против переезда Джеруто выступают не только казахстанские тренеры, но и ее собственный агент. Демадонна, который работает с десятками спортсменов по всему миру, не одобряет легкоатлетических «наемников».

– Ненормально, когда богатые страны вроде Бахрейна покупают себе спортсменов, словно это вещи, – уверен агент. – Раньше они даже не давали им гражданства, было достаточно вида на жительство. Хорошо, что World Athletics обратила на это внимание. Но соревнования между странами – это не футбольная команда, где можно купить любого игрока. Я поддерживаю Нору, мы с ней работаем с ее 17 лет. Но конкретно к ее переезду я не имел никакого отношения.

***

Похоже, история с покупкой легкоатлетов действительно близка к финалу. По новым правилам, менять паспорт можно только однажды – и не раньше чем в 20 лет. К тому же, перед выходом на официальные старты еще нужны 3 года карантина.

Конечно, российские легкоатлеты сидят в изоляции уже гораздо дольше. Но вряд ли кто-то пойдет на такое добровольно — даже ради денег.

Фото: East News/Hannah Peters/Getty Images for World Athletics/AFP, AP Photo/David J. Phillip, Jewel SAMAD / AFP, IMAGO/Vesa Moilanen; instagram.com/jerutonorah; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos

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