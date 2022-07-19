«Я могу выступать где хочу, а русские спортсмены об этом только мечтают». Она взяла серебро Олимпиады за Россию, а теперь – в Турции

На чемпионате мира по легкой атлетике, проходящем в Юджине, нет ни одного российского легкоатлета – даже в нейтральном статусе или с другим гражданством.

Хотя на международных стартах этого сезона вполне успешно выступала Екатерина Гулиева – серебряный призер Олимпиады-2012 за сборную России в беге на 800 метров. И кстати, медаль у нее (тогда еще носившей фамилию первого мужа – Поистогова) не отобрали даже после допинговой дисквалификации.

Наоборот: изначально Екатерина завоевала бронзу, которая после наказания соотечественницы Марии Савиновой превратилась в серебро.

Уже три года Екатерина замужем за главной гордостью европейского спринта – чемпионом мира 2017 года Рамилем Гулиевым. Он родился в Азербайджане, думал о переходе в Россию, но в итоге давно перебрался в Турцию.

Теперь и его супруга мечтает поехать на Олимпийские игры 2024 года в составе турецкой сборной. Мы с ней поговорили.

«Ни разу пока не получала зарплаты. Я еще ничего для Турции не сделала, чтобы мне чем-то помогали»

– Ты не участвуешь в чемпионате мира, так как до норматива не хватило полутора секунд (нужно было показать 1:59.50, у Гулиевой лучший результат в сезоне — 2:01.08). Сильно расстроена?

– Нет, абсолютно. Особой надежды поехать на чемпионат мира и не было. После рождения дочки в 2020-м я слишком интенсивно начала тренироваться и получила травму колена. Года полтора не могла из нее выкарабкаться. Маленький ребенок – то получится пойти на тренировку, то нет... Делаю тренировку, колено опухает, прикладываю лед, делаю физио, оно все равно болит... Полноценные тренировки с длинными кроссами и прыжками колено не позволяло делать.

Только с 1 января этого года, после лечения и реабилитации, я стала тренироваться систематично. Начинала с 5 минут легкой трусцы по траве. Нужно было постепенно увеличивать нагрузку и успевать восстанавливаться. Поэтому задачи ставила реальные: дожить до соревнований, отобраться в сборную Турции, пробежать хотя бы за 2:02.

– При этом значительная часть сезона впереди, а ты уже сейчас на целую секунду быстрее планируемого результата.

– Пока сидела в декрете, я пересмотрела всю свою подготовку. Многое взяла из того, что делает Рамиль. Поняла, что мое слабое место — общефизическая подготовленность. У меня не хватало силы, не были достаточно укреплены мышцы, связки. Занималась, по сути, фитнесом, даже не бегала. Но укрепила все слабые места в организме. И сейчас это дает очень хороший результат.

– Сколько раз за последние полгода ты подумала: «Слава богу, что я не живу в России?»

– Такие мысли были, конечно. Хотя здесь тоже непросто, экономическая ситуация оставляет желать лучшего. Цены растут, покупательная способность населения упала раза в три. Люди не могут себе позволить того, что еще вчера спокойно покупали. Нашей семьи это сильно не коснулось, на жизнь хватает, а особых излишеств у нас и раньше не было. Тренировка-дом, ни на что другое времени не остается.

– Ты бываешь дома в Москве?

– Периодически приезжаю к родителям. Но нечасто, раз в полгода или реже.

– Расскажи о жизни легкоатлета в Турции. Зарплату ты получаешь? А сборы оплачивают?

– В связи с кризисом здесь сейчас сложная ситуация. Лидеров и так можно по пальцам пересчитать: есть, может, два человека, кто претендует на медали чемпионата мира и Европы. Но даже у Рамиля в этом году были проблемы с финансированием. Пришлось оплатить часть сборов из своего кармана.

Ну а я пока результат не показала и ничего для страны не сделала, чтобы мне чем-то помогали. Зарплату пока тоже не получала, все это время меня полностью обеспечивал муж.

– В Турции клубная система финансирования спорта. Неужели ни один клуб не захотел взять тебя?

– Рамиль выступает за «Фенербахче», основные деньги ему платит клуб. Меня тоже пытались туда устроить, но клуб не поверил, что я покажу результат. Турчанки редко возвращаются после рождения ребенка.

Так что начинала сезон я без клуба и без работы. Пробежала на турецких соревнованиях 2.05, мной заинтересовался другой клуб – İBB (Istanbul büyük şehir) из Стамбула. Быстро подписали контракт и через пару дней я уже за них выступала. По контракту нужно бегать на клубных соревнованиях не менее двух раз в год, и один я уже пробежала. Показала 2:02.14 — а это норматив для включения в сборную страны для подготовки к Парижу-2024. Там мне по идее тоже должны платить зарплату и помогать со сборами.

– Сколько платят?

– Конкретных цифр не назову. Но в общей сложности — если взять клуб и стипендию олимпийской команды — получится сумма, которая сравнима с тем, что я имела в России. Правда, это если считать по старому курсу доллара. Сейчас, когда лира падает, а рубль, наоборот, укрепился, выйдет меньше.

«Какой таксист в России узнает хоть одного легкоатлета? А Гулиева узнают!»

– Ты популярна в Турции?

– Я? Не думаю. Но все равно первое время на контрасте с Россией было необычно. Например, Рамиля здесь многие знают. Бывало, садишься с ним в такси, а тебе: «О, Рамиль, спортсмен, атлетика!» Какой таксист в России узнает в лицо хоть одного легкоатлета? Меня однажды узнали на улице именно как жену Рамиля и попросили сфотографироваться.

СМИ здесь тоже работают не так, как у нас. Даже на не самых крупных местных соревнованиях — полно журналистов, трансляции, интервью. Мои записи в соцсетях тут же репостит куча местных пабликов, недавно даже Олимпийский комитет Турции перепостил. До сих пор не могу к этому привыкнуть.

– Как ты решилась на смену спортивного гражданства?

– В 2019-м, когда я переехала в Турцию, еще даже не знала, буду ли возвращаться в спорт. Я вышла замуж в Турции, родила ребенка здесь – это были основания, чтобы получить гражданство. Весь процесс занял около полутора лет. А сам спортивный переход одобрили достаточно быстро. За Россию я не выступала на международной арене с 2015 года, два года карантина давно прошли. Если была бы готова, могла поехать уже на Олимпийские игры в Токио.

– ВФЛА спокойно тебя отпустила?

– Когда World Athletics одобрила переход, мне нужно было еще получить разрешение с российской стороны. Благодарна, что меня без проблем отпустили. Нас тогда было двое — еще девочка, которая прыгала в высоту и уходила на Кипр (Елена Куличенко — Sports.ru). В принципе, я тогда особо не переживала по этому поводу. Была занята бытовыми вопросами. Если бы не получилось — ну, сидела бы дома, родила второго ребенка....

– Слышала от российских спортсменов не самые приятные слова о тебе: вот, она отбыла дисквалификацию и выступает, а мы тут сидим взаперти...

– Общаться в России мне некогда и особо не с кем. Поддерживаю отношения буквально с парой людей, с кем раньше тренировалась. Мне правда жаль, я понимаю, что всем российским легкоатлетам сейчас непросто. Но слушать и читать комментарии незнакомых людей нет времени, у меня семья, маленький ребенок...

– Тебе 31, олимпийская медаль уже есть, муж — национальный герой, дочке два года. Были сомнения, стоит ли возвращаться в спорт?

– В 2019 году была уверена, что уже все, возвращаться не буду. Была усталость, травма стопы. Но настрой сменился по ходу беременности: я отдохнула, поездила с Рамилем по сборам и соревнованиям уже не в качестве спортсмена. А еще я думала: у меня есть возможность выступать где хочу, ездить по миру – а спортсмены в России могут об этом только мечтать. Не воспользоваться такой возможностью — преступление.

Так что уже через три недели после родов я бегала. Это меня и сгубило: вместо того, чтобы постепенно укреплять связки, я сразу начала кроссы.

– Ты тысячу лет не выступала на международной арене. Возвращаться в этом году было непривычно?

– С моего последнего международного старта прошли 7 лет, а просто с любых соревнований — 3 года. Огромный перерыв, целая вечность. Было очень волнительно и ответственно. Прежде всего — перед мужем, который в меня верил.

На первых международных соревнованиях в Италии мне наступили на ногу, и я упала после 450 метров, не смогла финишировать. На Балканском чемпионате стала третьей. И самым значимым событием была победа на Средиземноморских играх в Алжире.

Большой стадион, много людей – атмосфера сравнима с ЧМ. Это первая победа на официальных соревнованиях. И очень рада, что удалость эти соревнования выиграть с неплохим результатом, с учетом всех проблем во время подготовки.

– Сильно сменился круг соперниц за то время, что ты не выступала?

– В Турции конкуренция на средних дистанциях не самая высокая. Рекорд страны в районе 2:00 (2:00.23, установлен в 2012-м — Sports.ru). На международных стартах встретила, может, пару человек, с кем раньше бегала. Остальные лет на 5-10 младше.

Ого, у Гулиева бизнес в Турции – три пиццерии, но может их продать из-за кризиса

– Сколько лет вы с Рамилем еще планируете выступать?

– Мы очень постараемся дотянуть до Олимпийских игр-2024 и вдвоем туда отобраться. После этого, конечно, придет время что-то менять. Мы хотим еще детей, так что я, скорее всего, буду заниматься их воспитанием. Рамиль станет заниматься бизнесом.

– Что за бизнес?

– У него в Анкаре три пиццерии. Это не только его дело, есть еще два партнера и управляющий, который решает за него все текущие вопросы. Пока заниматься этим более плотно у Рамиля нет времени. Тем более, что мы в Анкаре не живем и бываем там нечасто. В его пиццерии — называется Double Zero — я ела лишь однажды, но было очень вкусно.

Сейчас непростые времена в связи с ситуацией в стране. Все дорожает, на ингредиенты для пиццы постоянно приходит наценка. Ресторанный бизнес в Турции сейчас не самый выгодный, поэтому появились мысли продать свою часть бизнеса. Возможно, после карьеры Рамиль откроет что-то в Стамбуле.

– В каком городе Турции вы по факту живете?

– Живем на два дома: полгода в Стамбуле, полгода — в Анталии. Это связано с тренировками. В Анталии шикарная база отеля Gloria, но летом там слишком жарко. Поэтому в мае перебираемся в Стамбул, где попрохладнее. И там, и там у нас квартиры: многие вещи, вроде детской кроватки или горшка, сразу покупаем в двойном экземпляре. Но все равно каждый раз переезд — это испытание. Только собрать с собой комплект игрушек чего стоит!

– Как устроен ваш быт? Кто помогает с ребенком?

– Бабушка – мама Рамиля – живет с нами. Но только на время тренировок; как только возвращаюсь домой — я мама. А бабушка переключается на готовку: дочка виснет на мне, и на кухне что-то делать я совсем не успеваю. Хочется и потренироваться, и с дочкой все книжки перечитать, и погулять с ней, а на себя времени совсем пока не остаётся.

– Ты говоришь по-турецки?

– За три года научилась понимать речь, говорить на бытовые темы. Свободно языком не владею, нужно больше практики. Пыталась учить, но времени на это крайне мало. А дома мы, конечно, говорим по-русски.

– И с дочкой тоже?

– Айлите 2,5 года, она растет исключительно в русской среде. Я фанат детских книжек, привожу их из России чемоданами – дочка очень любит слушать, как я читаю, разглядывать картинки. А вот мультики сейчас не смотрит, еще успеет. И турецкий язык выучить тоже, как только пойдет в садик или школу. Вот русский поддерживать будет сложнее, так как обучение будет на другом языке.

Видела массу примеров детей из русских семей, которые переехали в раннем возрасте, и теперь на русском говорят с акцентом. Не хочу, чтобы и у нас так было.

– Дочка пойдет в турецкий садик?

– В турецкий или в английский, пока точно не решила. Но точно не в русский. Смысла нет, русский у нас и так дома.

– Турки — люди совсем другой ментальности в сравнении с русскими?

– Вот как раз люди здесь очень простые и открытые. Нет той огромной дистанции между начальниками и спортсменами, как мы привыкли в России. Например, Рамилю после удачного старта запросто может позвонить министр спорта, после чемпионата мира позвонил президент страны с поздравлением. Президент федерации легкой атлетики летает с нами одним рейсом на соревнования и ест с нами в той же столовой.

– К чему в Турции было сложнее всего привыкнуть?

– Утренние призывы к молитве муэдзина. Раньше постоянно просыпалась в 5 утра и потом не могла заснуть. Покрытые женщины на улицах — их много. Но к этому довольно быстро привыкаешь.

Местная кухня вообще очень нравится: все натуральное, вкусные фрукты, овощи. Как-то постепенно мы стали предпочитать турецкую еду: мясо, рис, донер, лаваш, овощи. Бабушка иногда варит борщ, но это редкость.

– По российской зиме не скучаешь?

– Лето круглый год — это классно! Особенно когда у тебя маленький ребенок. Не нужно зимних комбинезонов, тонны теплых вещей. Надел шортики, майку и кроссовки — и готово.

– После ухода из спорта вы все так же планируете жить в Турции?

– Пока нас все устраивает. Здесь условия для подготовки, работа, бизнес... Но Рамиль говорит, что теоретически готов переехать, если так будет лучше для семьи. Не исключаем возможности вернуться в Россию.

Или вдруг, например, Айлита станет профессионально играть в теннис и нам придется уехать в США? Дочка очень спортивная, уже встает в стартовую позу и по команде «марш» бежит. Но я не хочу, чтобы она занималась легкой атлетикой. Слишком тяжело и не всегда финансово выгодно.

– Тогда вам прямая дорога в фигурное катание.

– С этим в Турции сложно. А вот теннис, мне кажется, хороший вариант – здесь полно кортов. Но пару лет на подумать еще есть, пока это только планы. Главное, чтобы ей нравилось, ее выбор поддержим.

«Перед покупкой кольца Рамиль советовался с подругой. Та поклялась, что ничего мне не скажет, а сама тут же скинула фотки»

– Как начиналась ваша с Рамилем лавстори?

– Мы знакомы очень давно, с 2009 года. Вместе выступали еще на юниорском чемпионате Европы, потом периодически виделись на коммерческих стартах – но просто здоровались, не более. Зимой 2019 года случайно пересеклись на сборе в Новогорске. И вот с тех пор мы вместе.

– Ты сразу переехала?

– Сначала он позвал меня в Турцию просто на неделю, отдохнуть. Потом мы вместе поехали на «Бриллиантовую лигу» – я там впервые была не как спортсменка. И больше мы не расставались. Стоит ли переезжать, менять страну, какие перспективы – я тогда вообще не думала. Я влюбилась — и все!

– Как Рамиль делал предложение?

– Сначала он посоветовался с моей подругой, какого размера и какое кольцо покупать. Подруга ему поклялась, что ничего мне не скажет, а сама, конечно, тут же скинула фотки кольца.

Мы поехали на этап «Бриллиантовой лиги» в Риме, и там я каждый вечер ждала: ну когда же?! Вроде гуляем, а предложение не делает! Может, передумал? И вот однажды вечером уже в гостинице Рамиль решился. Это был очень долгожданный день!

– Ваша свадьба была в Турции или в России?

– Одной большой свадьбы не было. Расписались мы в Стамбуле, но там были только близкие родственники Рамиля. Потом приехали в Москву, посидели с родственниками и друзьями с моей стороны, провели фотосессию.

– Какой Рамиль Гулиев в жизни?

– Он умеет уступать, ведет себя как настоящий мужчина. Заботливый, добрый, дипломатичный. Рамиль — основа семьи, главный добытчик, а все бытовые вопросы решаю я. Мы так договорились, что он как мужчина зарабатывает деньги, на мне — дом и ребенок. Ему не столь важно, как быстро я буду бегать. Главное, чтобы дома было чисто, уютно, дочка опрятная и воспитанная....

– Тебя такой подход не обижает?

– Меня все устраивает. Может, я и в спорт вернулась, чтобы быть поближе к нему. Скорее, так, а не чтобы себя реализовать и что-то еще заработать. В конце концов, у меня уже есть олимпийская медаль. Рамиль тренируется, мы с дочкой всегда рядом. Что еще нужно?

– Рамиль — чемпион мира и Европы на 200 м, больше никому из белых бегунов такого не удавалось. В чем его секрет?

– Он талантливый, трудолюбивый. Последним всегда уходит из спортзала. На соревнованиях очень спокойный, первое время меня это удивляло. Может прямо перед стартом болтать, шутить, как будто он вообще не волнуется. Наверное, это от уверенности в своих силах.

– Ты довольно активно ведешь соцсети. Его как восточного мужчину это не раздражает?

– Рамиль не контролирует мою страничку. Просто у меня самой после рождения дочки времени на соцсети не стало. Могу что-то выложить разве что после важных событий — например, выиграла медаль, нужно поблагодарить людей, которые меня поддерживали. Еще в России я увлекалась фотографией, делала фотосессии со многими девочками из сборной. Но сейчас не до этого. Может, когда ребенок пойдет в садик, и у меня появится время на хобби...

– У тебя есть табу — каких снимков ты никогда не выложишь?

– У меня есть внутренние ограничения. Например, у меня нет ни одной фото в купальнике, хотя здесь его можно носить почти круглый год.

– При этом ты в идеальной форме. Как ухаживаешь за собой?

– Для меня лучший уход и способ хорошо выглядеть — это сон. Два года после рождения дочки я не высыпалась. Первый год кормила, потом она просто просыпалась по разным поводам... Сейчас, если удалось ночью нормально поспать, я всегда в хорошем настроении.

Особой диеты не придерживаюсь, хотя стараюсь ограничивать себя в мучном и сладком. Раньше, в России, когда я выполняла полный объем подготовки на 800 метров, могла вообще есть, что угодно. Сейчас, так как нагрузка меньше, приходится за весом следить.

– Ты любишь шоппинг?

– Раньше очень любила наряды и косметику. Хаха, тогда у меня даже было время помыть голову! Сейчас — жизнь в режиме нон-стоп. Приходишь с тренировки — сразу к ребенку, ее нужно покормить, помыть, позаниматься... Даже на пару часов вырваться в торговый центр — целая история.

– Маникюр-педикюр и прочее?

– Сфера услуг в Турции развита гораздо хуже, чем в Москве. Не так много турчанок следят за собой. Редко кто делает маникюр, поэтому и уровень сервиса здесь ниже. Кстати, недавно мы с Рамилем открыли в Стамбуле салон ногтевого сервиса. Знакомая девочка переехала из Баку – я точно знала, что она хорошо делает, и подумала: почему бы нет? Теперь, когда я в Стамбуле, могу быть уверена, что с ногтями все будет в порядке.

– Твоя самая дорогая покупка?

– Еще после Олимпиады в Лондоне купила шубу. Стоила в районе 5 тысяч долларов, правда тогда доллар был по 30 рублей. Сейчас шуба в Москве, а я живу в стране, где всегда лето. Такая непредсказуемая штука, жизнь.

Фото: Gettyimages.ru/Cameron Spencer; Instagram/ek.zavyalova