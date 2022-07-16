Куда пропал Болт? Отказал чемпиону Мальты по футболу, выпустил музыкальный альбом, назвал детей в честь себя – Молнией и Громом

Усэйн Болт завершил карьеру в 2017-м – сразу после чемпионата мира в Лондоне. Там был турнир-катастрофа: на 100-метровке Болт финишировал только третьим, проиграв впервые за четыре года; а в эстафете на своем заключительном этапе получил травму за 50 м до финиша и прибежал последним, лишив команду верного золота.

Это был конец эпохи. К 30 годам за плечами у Болта были уже три Олимпиады и шесть чемпионатов мира. Такой послужной список вряд ли когда-то повторят:

– восьмикратный олимпийский чемпион;

– 11-кратный чемпион мира (плюс еще 2 серебра и 1 бронза);

– рекордсмен мира на дистанциях 100 м (9.58), 200 м (19.19) и в эстафете 4х100 м (36.84).

Мир ожидал от Усэйна в послеспортивной жизни столь же ярких перформансов, как были на дорожке. И Болт не разочаровал. Футбол, музыка, бизнес, трое детей... Все это он успел за пять лет. Самый быстрый человек мира по-прежнему не скучает.

Забил два гола в товарищеском матче, попросил 3 млн долларов и прогадал

Болт всегда мечтал о карьере профессионального футболиста. Усэйн надеялся на любимый клуб – «Манчестер Юнайтед». Но там все ограничилось выставочным матчем. В марте 2018-го его позвала на просмотр дортмундская «Боруссия».

Болт обстоятельно готовился: два месяца тренировался вместе с южноафриканским клубом Mamelodi Sundowns. Но в «Боруссии» в итоге провел всего два дня.

– Чтобы играть на высоком уровне, ему предстоит проделать большую работу, – дипломатично заметил тренер Петер Штегер. – А в его возрасте пространства для прогресса остается не так много.

Профессиональный контракт Болту в Дортмунде не предложили. Но Усэйн не унывал и нашел вариант в Австралии — клуб высшего дивизиона Central Coast Mariners. Там он провел два месяца предсезонки и даже забил два гола в товарищеском матче. Усэйн играл в нападении под номером 95 — в честь своего мирового рекорда 9.58.

– Я улучшил технику работы с мячом, над видением поля еще стоит поработать, – Болт был самокритичен. – Главное, в чем я прибавил — это рывки вместе с мячом.

После столь впечатляющего дебюта Болту предложили и профессиональный контракт. Правда, клуб вряд ли отвечал его амбициям – «Валлетта», чемпион Мальты. Усэйн был настроен остаться в Австралии, но договориться о контракте не смог.

Проблема была в том, что Болт просил зарплату 3 млн долларов в год, а у австралийцев таких денег не было. Найти спонсора, чтобы профинансировать звездного новичка, они тоже не сумели. Да и не все футболисты были рады появлению Усэйна на поле.

– Все это перспективно для маркетинга, но абсолютный фарс со спортивной точки зрения, – говорил нападающий сборной Ирландии Энди Кио, который тоже играет в Австралии. – У Болта есть потенциал, но его появление — словно щелчок по носу профессионалам из нашей лиги. Круто, конечно, что на нас обратили внимание, но если он будет тут играть — это не для меня.

В январе 2019-го Усэйн вернулся на Ямайку и официально попрощался с футбольной мечтой.

– Это был интересный опыт, я многому научился, но все зашло куда-то не туда, – признался Болт. – Теперь я попробую стать бизнесменом.

Выпустил песню в память о погибшем друге и мечтает о «Грэмми»

Бизнес Болта связан с музыкой. Это третья профессия-любовь его жизни после легкой атлетики и футбола. Кумир Усэйна — соотечественник Боб Марли, на него на Ямайке стремятся быть похожими вообще все.

К музыкальной карьере Болт, похоже, подошел чуть более реалистично, чем к футбольной. В сентябре 2021-го они вместе с лучшим другом Наджентом NJ Уокером выпустили дебютный альбом Country Yutes. Но исполняет музыку там исключительно NJ, плюс есть несколько коллабораций с другими местными артистами. Болт появляется в кадре, но в основном танцует или подпевает.

Одна из композиций RIP my G посвящена памяти еще одного друга Усэйна – Джермена Мэйсона. Он выиграл серебро Олимпиады-2008 в прыжках в высоту для Великобритании, хотя родился на Ямайке и сменил гражданство только в 23. В апреле 2017-го Мэйсон возвращался с вечеринки на мотобайке и разбился насмерть.

– Я хочу продюсировать, но не петь, – объяснял Болт. – Я адекватно оцениваю свои способности, я не певец. Хочу быть как DJ Khaled (американский хип-хоп исполнитель, записывал песни с Джастином Бибером и Рианной – Sports.ru) — то есть человек, который любит музыку, выпускает классные альбомы, тусует с другими музыкантами. Мне нравится его энергия, я знаю, что я такой же еловек. Я всегда любил диджеить, делал это на вечеринках у друзей. А в пандемию, когда особо нечем было заняться, как раз вспомнил это увлечение и подумал, что это то, что мне нужно.

Проблема (а может, и не проблема) Болта в том, что чем бы он ни занимался — ставит максимальные цели. Играть в футбол — так либо за «Манчестер» или «Боруссию», либо с тремя миллионами долларов зарплаты. Заниматься музыкой — так ради премии «Грэмми».

– Пока я занимаюсь музыкой всего год, но надеюсь, вы уже поняли, что настроен серьезно, – грозит Болт. – Хочу получить «Грэмми», выпустить платиновый альбом, и не один. Ради этого мы и работаем.

Трое детей за два года, назвал в честь себя, грома и молнии

Когда Болт занимался спортом, он не был похож на добропорядочного семьянина: постоянные вечеринки, смена девушек. Но теперь Усэйн обрел семью. За два года у него — уже трое детей. В 2020-м у Усэйна и его давней подруги, маркетолога Каси Беннетт родилась дочь. Назвали ее неоригинально — Олимпия Лайтнинг (молния по-английски) Болт. Годом позже на свет появились близнецы — Сант Лео (это второе имя Усэйна) и Тандер (гром).

– Если бы родилась девочка, я бы назвал ее Рэйн (то есть дождь), – откровенничал Болт. – Но вообще, я не хочу больше детей. С меня хватит. Близнецы — это отнюдь не так весело, как кажется. Может, веселье начнется, когда они чуть подрастут, не знаю. Но пока я просто постоянно занят. И хотя я быстрейший человек планеты, ничего не успеваю.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Matt King; Instagram/usainbolt