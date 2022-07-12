«Я учу детей никогда не обманывать, а сам всю жизнь обманывал». Легенда бега Мо Фара признался, что был нелегалом и носит чужое имя

Мо Фара — икона британского спорта. Единственный в мире 4-кратный олимпийский чемпион, кому удавалось дважды подряд выигрывать на Играх дистанции 5 и 10 тысяч метров.

«Мобот» – победный жест Мо Фары — не менее знаменит, чем молния в исполнении Усэйна Болта.

Фару 6 раз признавали лучшим спортсменом страны. В 2017-м его приняла королева Елизавета и посвятила в рыцари. Его именем называют новорожденных детей. И только сейчас 39-летний Мо рассказал, что на самом деле имя — не его.

И вся история жизни, которую он раньше многократно рассказывал прессе — это неправда. В реальности все было гораздо жестче и неприглядней.

• – Большинство знают меня как Мо Фару, но это не мое имя и это неправда , – сказал Мо Фара в документальном фильме BBC, полная версия которого выйдет в среду. – На самом деле, я родился в Сомалилэнде, на севере Сомали, и зовут меня Хуссейн Абди Кахин . Несмотря на то, что я говорил раньше, мои родители никогда не жили в Великобритании.

• Официальная версия происхождения Мо Фары, многократно озвученная им по ходу карьеры: он приехал в Лондон в 8 лет вместе с мамой и двумя младшими братьями, чтобы воссоединиться с отцом, который бежал из Сомали от войны и сумел найти работу в Великобритании.

– Я был так рад сойти с самолета и наконец встретить отца, – говорил Мо Фара на телешоу в 2014-м. – Он с трудом говорил по-английски, у нас были сложные времена. Но он научил меня самым простым словам, а потом я уже освоил язык в школе, когда стал общаться с другими детьми.

В реальности отца Мо Фары убили на войне в Сомали, когда мальчику было 4 года . Он его с трудом помнит. Вскоре после этого мать была вынуждена отправить Мо (или Хуссейна, как мы теперь знаем) вместе с братом-близнецом Хассаном к дяде в соседнюю страну — Джибути. Там дети были в относительной безопасности.

• С какого-то момента в воспоминаниях Мо (для удобства будем все же называть его так) появляется женщина. Она периодически навещала дом дяди и присматривалась к мальчику. Именно она предложила забрать его в Европу и передать родственникам, которые уже там обосновались.

Очевидно, дяде такой вариант показался заманчивым. Чтобы пересечь границу, нужно было сменить имя — у женщины был паспорт другого ребенка похожего возраста по имени Мо Фара. С этого момента Хуссейн официально стал Мо. «Я был ребенком и просто делал то, что мне говорили», – оправдывается сейчас Фара.

Маму он снова увидит только спустя десятилетие.

Брата-близнеца — спустя 12 лет, когда, уже будучи мировой звездой, специально приедет в Джибути его искать.

• Снова официальная версия, которую Фара проговаривал раньше (в том числе и в момент долгожданной встречи с братом): когда семье пришла пора перебираться в Лондон, Хассан тяжело заболел. Его пришлось оставить в Джибути у родственников. Спустя какое-то время отец вернулся в Джибути за сыном, но семья родственников переехала и не оставила никаких следов. Несколько недель он искал Хассана, но вынужден был вернуться без него.

Правда иная: Мо Фара привезла в Лондон одного та самая загадочная женщина.

– Как только мы вошли в ее дом, она вырвала у меня из рук бумажку, на которой были записаны контакты родственников, прямо на моих глазах порвала ее и выкинула в мусорку, – вспоминает Мо Фара. – С того момента я понял, что у меня проблемы. Я должен был присматривать за младшими детьми, мыть их, готовить им еду, убирать за ними... Взамен за это меня кормили. А еще, она повторяла: если ты кому-то что-то скажешь, никогда больше не увидишь свою семью!

Мо Фара — словно Форреста Гампа — спас бег. В 12 лет его все-таки отдали в школу. А там учитель физкультуры по имени Алан Уоткинсон разглядел в мальчике уникальный талант. Он стал первым взрослым человеком в Великобритании, кому Мо доверился и рассказал свою историю. Уоткинсон не подвел: забрал мальчика из семьи абьюзеров, а позже помог оформить гражданство.

С 2000 года он официально стал Мохаммедом Фара, гражданином Великобритании. Ее будущей национальной гордостью и славой.

***

– Почему ты столько лет молчал? – спрашивает Фара в фильме журналист.

– Я хотел иметь возможность быть честным со своими детьми (их у Мо четверо — Sports.ru). Я не мог больше жить с ощущением, что есть что-то, чего я не могу им рассказать. Я учу детей никогда не обманывать, а сам всю жизнь обманывал — так себе ситуация... К тому же я хотел обратить внимание на проблему рабства и домашнего насилия.

Мне просто повезло стать кем, кем я стал, но не всем везет так же. На самом деле, я занял чье-то место, и мне очень интересно, чем сейчас занимается настоящий Мо Фара...

В концовке фильма журналисты BBC находят того самого, «настоящего» Мо Фару — и они встречаются.

Хуссейн Абди Кахин говорит, что будет и дальше жить под чужим именем, так уж сложились обстоятельства. А иммиграционные власти Великобритании заявили, что несмотря на признание в подделке документов, не будут открывать против «ненастоящего» Мо Фары никаких дисциплинарных дел.

Фото: Gettyimages.ru/Ian Walton, Michael Steele, Matthias Hangst; man.vogue.me