Олимпийскую чемпионку не пустили на чемпионат мира из-за неправильной обуви. Чего? 😱

Юлимар Рохас — мегазвезда тройного прыжка последнего десятилетия, что-то вроде Елены Исинбаевой в шесте чуть раньше.

Только за последний год венесуэлка выиграла Олимпийские игры и чемпионат мира в помещениях, оба раза — с мировыми рекордами. В Токио-2021 она улетела на 15,67 м и отобрала у Инессы Кравец рекорд, который держался с 1995 года.

Преимущество Рохас в тройном прыжке не вызывает сомнений. Но эксцентричной Юлимар скучно методично собирать титулы. Еще в прошлый – олимпийский – сезон она попробовала себя в новой дисциплине — прыжках в длину. Ничего необычного в таком совмещении нет: параллельно в длину и тройным прыгают очень многие, вспомним хотя бы Татьяну Лебедеву.

У Рохас с ее сумасшедшим талантом сразу стало получаться. В 2021-м она улетела на 7,27 м — это не так далеко от мирового рекорда Галины Чистяковой от 1988-го (7,52). Правда, тот результат Юлимар не засчитали — попутный ветер превышал норму 2 м/с. Так что в Токио Рохас прыгала только тройным – но на чемпионате мира-2022 точно планировала дубль.

Похоже, с длиной у Рохас злой рок.

8 июня на локальных соревнованиях в Гвадалахаре (Рохас живет в Испании, и потому часто там выступает) венесуэлка прыгнула в длину на 6,93 м. Это с запасом перекрывает норматив для участия в чемпионате мира (6,82 м). Сборная Венесуэлы внесла звезду в заявку на оба вида, но тут подоспели разъяснения от World Athletics.

– К сожалению для мисс Рохас, ее результат не может быть засчитан как норматив для чемпионата мира, так как она прыгала в неправильной обуви. Она собиралась снова выступать в прыжках в длину и выполнить норматив уже в правильных шиповках, но из-за травмы не смогла этого сделать. Нам очень жаль разочаровывать мисс Рохас и армию ее поклонников, и мы с нетерпением ждем ее выступления на чемпионате мира в тройном прыжке. А также надеемся, что увидим ее в обоих видах на будущий год на чемпионате мира в Будапеште, – говорится в заявлении.

Что не так с обувью?

До появления современных карбоновых шиповок в легкой атлетике не существовало строгих ограничений по обуви. В принципе, обувь для горизонтальных, вертикальных прыжков и спринта различается по жесткости, количеству и расположению шипов. Но есть немало примеров непрофильного использования.

Скажем, олимпийский чемпион-2012 Иван Ухов прыгал в высоту в шиповках для спринта. Масса спортсменок прыгает в длину в шиповках для тройного прыжка – это не запрещено.

– У обуви для тройного прыжка более плоская и укрепленная пятка. Ее нужно защищать, чтобы не отбить при отталкивании. Плюс сама обувь чуть более широкая и плоская, – объяснил Sports.ru тренер Евгений Тер-Аванесов.

Что же не так было у Рохас?

Ключевое — толщина подошвы. Чем она толще — тем меньше нагрузка на ноги, больше пружинящий эффект и выше результат.

В какой-то момент – до ограничений – кроссовки для марафона стали напоминать женскую обувь на платформе. По сути, это технологический допинг наподобие комбинезонов в плавании. В прошлом году World Athletics пришлось вмешаться и ввести жесткий регламент.

На данный момент, максимальная разрешенная толщина подошвы — от 20 до 25 мм в трековых дисциплинах, до 40 мм в марафоне. К 2024 году выступать на стадионе можно будет в шиповках с максимальной толщиной 20 мм. Переходный период нужен, чтобы фирмы-производители перестроились.

Регламент причудлив: например, прямо сейчас прыгать в длину можно в шиповках толщиной 20 мм, а вот тройным — уже 25 мм. Почему такая разница в очень схожих дисциплинах — сказать сложно. Но именно она и подвела Рохас. Венесуэлка прыгала в привычной обуви и понятия не имела, что по новым правилам это уже нарушение.

– По идее, обувь проверяют перед выступлением. Рохас должны были снять еще до прыжка или заставить переобуться, – подметил Тер-Аванесов.

Но маленький испанский старт плюс новый и малопонятный для большинства регламент — в итоге Рохас не выступит на чемпионате мира в длине.

Второй год подряд дубль ей не покоряется. Ветер, неправильная обувь — что-то будет в 2023-м?

Фото: globallookpress.com/Yoshio Tsunoda, Rainer Jensen, Andreas Gora