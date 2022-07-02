Шведский гений перевернул легкую атлетику: он побил все рекорды Бубки, отказался от сборной США и встречается с топ-моделью

Мондо Дюплантис — главная звезда легкой атлетики после ухода Усэйна Болта.

Шведу (а точнее, наполовину еще и американцу) всего 22. Но он уже – абсолютно лучший прыгун с шестом за всю историю. На этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме улетел на 6,16 м – и улучшил свой же летний мировой рекорд.

Зимой 2020-го Дюплантис дважды поднимал абсолютный мировой рекорд и довел его до космических 6,18 м. А летом отобрал у Сергея Бубки и достижение на открытом воздухе, прыгнув на 6,15 м.

По отдельности рекорды для помещений и улицы в прыжках с шестом не фиксируются. «Но я хотел избежать путаницы, что один рекорд у меня, а другой — у Бубки», – так объяснил Дюплантис тот свой прыжок.

Теперь его точно никто не спутает. В 22 года Мондо — обладатель всех мировых рекордов, олимпийский чемпион Токио и чемпион Европы. Для полной коллекции не хватает только золота чемпионата мира. Но через две недели в Юджине Дюплантис наверняка это исправит.

Почему он неуязвим?

Что делает Дюплантиса особенным? Есть два неочевидных аспекта, в которых он лучше всех

Как и Болт, Дюплантис перевернул представление о своей дисциплине. Только наоборот: Болт показал, что спринтер может быть высоким, а Дюплантис — что прыгун с шестом маленьким и юрким.

Рост Мондо — 1,81 м, особо развитой мускулатурой он тоже не отличается. Конкуренты очевидно мощнее – например, вот подиум токийской Олимпиады плюс самые вероятные претенденты – выбывший из-за ковида Кендрикс и санкционный россиянин Моргунов:

Крис Нильсен (США) — 1,96 м

Тиагу Браз (Бразилия) — 1,83 м

Сэм Кендрикс (США) — 1,85 м

Тимур Моргунов (Россия) — 1,88 м

– Преимущество Дюплантиса определяет, прежде всего, скорость разбега , – объяснил Sports.ru серебряный призер Олимпиады-80 Константин Волков. – Мондо в 18 лет бежал 100 метров за 10,73. У Моргунова личный рекорд в районе 11 секунд. Разбег — это примерно 40 метров, не 100, но все равно преимущество заметное. Второй фактор — правильное положение тела в конце разбега, перед входом в шест. Это называется эффективной техникой, когда горизонтальная скорость переводится в вертикальную с минимальными потерями. Для этого важно держать корпус под определенном углом. Чуть отклоняешься вперед или назад, или подседаешь — скорость теряется. Мондо в этом компоненте близок к идеалу.

Герой Дюплантиса — французский шестовик Рено Лавильени, именно у него Мондо два года назад отобрал абсолютный рекорд мира. Француз — спортсмен абсолютно такой же формации, быстрый и легкий, без накачанных мускулов и выдающихся физических данных.

– Если вы посмотрите на меня на московской Олимпиаде — я был точно таким же, выглядел как обычный человек. Но потом пошел крен в сторону атлетизма. Накачать мускулы — гораздо проще, чем поднять скорость. Особенно если увлекаться всякой химией. Но именно скорость дает решающее преимущество, – напомнил Волков.

Еще одна фишка Дюплантиса — высокий хват . Хват — отметка, на которой прыгун держит шест, он отмеряется от одного из концов. Чем выше хват — тем выше будет прыжок. Но держаться высоко очень сложно физически, ведь шест еще нужно согнуть. Хват Дюплантиса — 5,10-5,15 м. У конкурентов — около 4,90.

Дюплантис — вундеркинд, мировые рекорды он ставит с шести лет. А прыгать с шестом начал уже в четыре. Прямо как воспитанницы Этери Тутберидзе, с той только разницей, что карьеру в легкой атлетике можно продолжать и после 30. Сейчас, в 22, Мондо в самом начале пути.

Отец построил для Мондо сектор в саду и в 4 года отправил прыгать

Родители Мондо — тоже легкоатлеты. Папа Грег прыгал с шестом, только «всего» на 5,80 м и за сборную США. Мама Хелена выступала за Швецию в семиборье. Дюплантис вырос в Луизиане, где отец построил ему сектор для прыжков с шестом в собственном саду. Грег провел уникальный эксперимент на собственном сыне: еще никто до него не начинал тренировать прыгунов с шестом так рано .

Дюплантис владел мировыми рекордами во всех возрастах. И только сейчас постепенно стал терять некоторые из них. Эксперимент оказался удачным, и у семьи Дюплантисов уже есть последователи. Одни из них — как раз семья Волковых.

Ситуации очень похожи: Константин, сам призер Олимпиады, воспитывал сына Матвея (на фото ниже) с конкретной целью — когда-нибудь обыграть Дюплантиса. Сейчас Матвею Волкову 18, в прошлом году он стал чемпионом мира среди юниоров и побил юношеский мировой рекорд. А чуть раньше сменил гражданство на белорусское, в надежде избежать санкций и выступать на международном уровне, чтобы там соревноваться с Мондо. После 24 февраля эта надежда умерла.

– Матвей сейчас бежит даже быстрее, чем Дюплантис в его возрасте, – похвастался Волков-старший. – Он реально готов прыгать шесть метров. Но пока я его даже не выпускаю на соревнования. Если Матвей сейчас где-нибудь в Белоруссии прыгнет шесть метров, а заграницу нельзя, он же с ума сойдет от переживаний. Так что мы только бегаем стометровки, чтоб душу не травить.

Отказался от сборной США, а теперь едет туда за золотом ЧМ

Чемпионат мира в Юджине для Дюплантиса — почти домашний: он вырос в США и имеет двойное гражданство. Решение выступать за Швецию Мондо принял только в 2015-м — до этого видел себя в американской сборной . Но дальновидные шведы разглядели в 15-летнем пареньке большой талант и предложили шикарные условия, от которых Дюплантис не смог отказаться.

Совсем недавно Дюплантис перебрался в Стокгольм. Теперь Мондо живет вместе с девушкой — шведской моделью Дезире Ингландер, в съемной квартире на острове Кунгсхольмен в центре города.

Этот город для Мондо уже стал счастливым. Чтобы установить рекорд мира на открытом воздухе — 6,16 м, Дюплантису на этапе «Бриллиантовой лиги» потребовались всего шесть прыжков: 5,63 — 5,83 — 5,93 — 6,03 — 6,16 (со второй попытки).

– Я впервые прыгал в Стокгольме с тех пор, как сюда переехал, и это классное чувство, – ликовал Дюплантис. – Постараюсь повторить на чемпионате мира.

В этом году Дюплантис не проиграл ни одного старта. У него уже — 12 побед подряд. Скоро с огромной вероятностью будет 13-я.

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij, Michael Steele, Joosep Martinson; globallookpress.com/Dppi/Victor Joly; Instagram/mondo_duplantis