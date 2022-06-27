Самая отвязная бегунья Америки мимо ЧМ: вышла из бана за марихуану, провалила отбор и психанула после финиша

Главный фаворит Ша’Кэрри Ричардсон проиграла американский отбор. Ни в одном из своих видов — 100 и 200 м — она не смогла даже попасть в финал.

Ричардсон – всего 22, но она уже – шестая быстрейшая женщина в истории. В прошлом году Ша’Кэрри промчалась стометровку за 10,72, быстрее из действующих спортсменок бежали только две ямайские ракеты – Шелли-Энн Фрэзер-Прайс и Элейн Томпсон. При этом американка уже второй год подряд – без главных турниров сезона.

• На 100-метровке на чемпионате США Ричардсон вылетела в первом же раунде, показав 11,31. Этого результата с запасом хватило бы, чтобы стать чемпионкой России. Но для Ша’Кэрри такие секунды — абсолютный провал. Всего две недели назад, 12 июня на этапе «Бриллиантовой лиги» в Нью-Йорке, она бежала за 10,85.

Тогда она выглядела вот так:

Для чемпионата США, где она была фаворитом на дистанциях 100 и 200 метров, Ричардсон оделась чуть скромнее.

У американцев суперпрозрачная система отбора: на чемпионат мира едут по три лучших спортсмена на каждой дистанции, без исключений. Последний шанс Ричардсон попасть в Юджин был на 200-метровке. В том же Нью-Йорке Ша’Кэрри промчалась 200 метров за 22,38, причем это было спустя всего 22 минуты после ее финального забега на 100 метров!

• На национальном отборе времени на восстановление у Ричардсон было куда больше. Тем не менее, она смогла преодолеть только барьер первого раунда. Но уже в полуфинале осталась лишь пятой в забеге с результатом 22,47. Это значит, что на домашнем чемпионате мира Ричардсон не будет.

После своего вылета Ша’Кэрри вышла в микст-зону с эмоциональным спичем:

– Я говорю не только от себя, но от лица всех спортсменов, что когда вы, ребята, берете интервью, вам стоит больше уважать нас, – выпалила Ричардсон. – Вы должны понимать, выиграл человек или проиграл, что с ним случилось. Спортсмены заслуживают больше уважения, чем когда они приходят и им просто суют камеры в лицо. Поймите, что чувствует спортсмен, и потом задавайте вопросы. Поймите, что мы тоже люди, а не только старайтесь что-нибудь придумать из статьи, чтобы заработать денег. Спасибо.

После этого Ричардсон покинула смешанную зону и отвечать на другие вопросы не стала.

• Кстати, для американки это уже не первая попытка говорить на околоспортивные темы. В июне она критиковала USADA — американское антидопинговое агентство, которое в 2021-м поймало ее на марихуане (по словам бегуньи, она употребила запрещенное вещество из-за смерти матери в дни соревнований).

Тогда Ричардсон получила месяц дисквалификации, но пропустила Олимпийские игры в Токио. После ее случая WADA смягчило правила в отношении легких наркотиков.

С учетом Токио Ричардсон пропускает уже второй главный старт подряд. Кстати, год назад она была не менее экстравагантна.

– Снова американский антидопинг навязывает нам правила, которым сам не может следовать, – ворчала Ричардсон в июне. – Хватит уже давать нам правила, которые вам нужны только для зарабатывания денег. Люди, которые сидят за письменными столами и скорее всего никогда не имели отношения к профессиональному спорту, должны нести ответственность не меньше, чем спортсмены. Все эти антидопинговые организации очень многое недоговаривают!

• В феврале Ша’Кэрри отметилась критикой по делу Камилы Валиевой:

– Можем ли мы получить внятный ответ о разнице между ее ситуацией и моей? Моя мать умерла, и я не могу бегать, хотя мне прогнозировали третье место. Единственная разница, которую я вижу — то, что я темнокожая. Все дело в цвете кожи. И да, каннабис не улучшает результаты! Она провалила тест в декабре, но мир узнал об этом только сейчас. Результат моего теста опубликован в течение недели, а мое имя и талант растоптаны. Ни одному темнокожему спортсмену не позволят выступать, пока идет расследование.

МОК тогда пришлось оправдываться: вроде как история попавшейся на каннабисе американки ни капли не похожа на дело российской фигуристки.

Помимо борьбы с антидопинговыми службами Ша’Кэрри активно выступает за права ЛГБТ меньшинств, темнокожих и женщин. Теперь, когда чемпионат мира пройдет без нее, у американки будет достаточно времени на общественную деятельность.

Фото: Gettyimages.ru/Steph Chambers, Mike Stobe, Jorge Luis Alvarez Pupo, Jonathan Ferrey