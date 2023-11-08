Захарян почти не играет за «Сосьедад». А вот теперь пора волноваться?

Спойлер: пока нет.

«Реал Сосьедад» рвется в плей-офф ЛЧ (уже 7 очков), где не был почти 20 лет. Сегодня матч с «Бенфикой», который Арсен Захарян почти наверняка начнет в запасе.

Он очень редко выходит на поле, хотя прошла уже треть сезона.

Захарян не вышел на выходных с «Барсой», зато провел 82 минуты в Кубке Испании против скромного «Буньоля» из третьей лиги, но даже там ничем не запомнился. Пока все печально, но в прогресс Захаряна еще верят. И это правильно.

«Арсен мало играет, у него нет результативных действий, но это совершенно никого не расстраивает. – уверяет пресс-атташе «Сосьедада» Йон Андер Мундуате. – Мы верим в него. Это отличный игрок, хороший профессионал. Уверены, что со временем станет ключевым игроком для нас».

А когда? Что происходит? Может, Арсену пока уйти в аренду?

Захарян не выдерживает конкуренцию. Для него нет места в старте

В начале сезона «Сосьедад» ушел от ромба 4-4-2 к 4-3-3, но при прессинге схема меняется в зависимости от плана под конкретного соперника: иногда 4-2-4, чаще 3-4-1-2.

При такой формации для Арсена есть пять позиций. Лучший вариант – левый фланг со смещениями в центр, к чему он привык в «Динамо». Проблема в том, что вингеры «Реала» сейчас больше прикованы к бровке, а центр отдается хавбекам. Захарян – нетипичный фланговый игрок, ему неудобна ограниченная роль.

Может, главный тренер Иманоль Альгуасиль и планировал адаптацию под Арсена, но неожиданно раскрылся 21-летний Андер Барренечеа. Он более прямолинейный вингер, нацелен на ворота, обожает рывки за спину, еще и очень работоспособен. Кажется, такой типаж «Сосьедаду» подходит больше.

«Этого парня не сломать. Он – самолет», – яркий комплимент от вратаря Алекса Ремиро.

Справа просто нет шансов: Такефуса Кубо не только лучше в той же роли, что удобна Захаряну, но может играть и в стиле Барренечеа. Его прогресс разбирали в отдельном тексте. Ярчайший игрок команды и звезда Ла Лиги.

В середине аналогично: есть Микель Мерино и Браис Мендес, оба – одни из лучших в Испании. Мерино – работоспособный хавбек, который контролирует темп и помогает остальным. Роль Браиса более свободная: активно поднимается в прессинг, создает пространство на фланге, помогает Кубо в переходной фазе за счет умных подключений. При этом Мендес покрывает огромный объем.

Самая необычная возможная роль – ложная девятка. Захарян подходит под нее теоретически, но она занята Микелем Ойарсабалем, который опускается в центр, часто смещается во фланги. Он местная легенда, умнейший футболист, раньше играл слева на фланге, но из-за травм потерял скорость. Теперь сияет в центре.

Без шансов.

Запас тоже переполнен

Арсен часто выходит со скамейки, но там тоже нереальная конкуренция.

Захарян мог бы подменять Ойарсабаля, но у «Сосьедада» в обойме три номинальных центрфорварда: Умар Садик, Андре Силва и Карлос Фернандес, между которыми Альгуасиль делит оставшиеся минуты. Все разноплановые: Садик правит в штрафной, Фернандес подходит под длинные забросы. Силва – их гибрид, но мешают травмы.

Чаще всего Арсен выходит вместо Барренечеа, но там тоже есть конкурент – Мохамед-Али Чо. Француз не так силен в созидании, как Захарян, но намного быстрее и эффективнее в дриблинге. Как и Барренечеа, Чо больше заточен на обострение, а еще может играть в центре нападения. Не хватает хладнокровия, ведь ему всего 19 лет.

Пока Арсен адаптируется, к основе подтягиваются и воспитанники: Беньят Турриентес, Хон Андер Оласагасти, Альберто Дадие. Еще во второй команде играет Пабло Марин, он в прошлом сезоне играл с «Ман Юнайтед» в Лиге Европы. Да, все пока не дотягивают до уровня Захаряна, но того же Турриентеса считают огромным талантом в Испании.

Их не стоит недооценивать.

Шанс Арсена – зимний спад

«Сосьедад» – опытная, романтичная команда, но и у нее есть свой криптонит.

Уже несколько лет подряд «Реал» разрывает в первой части сезона, а потом медленно откатывается. Пример – сезон-2019/20, когда зажигал Мартин Эдегор: «Сосьедад» шел третьим, но зимой набирал очки в темпе середняка, в итоге отстал даже от зоны ЛЧ на целых 14 очков. История повторялась два года.

В прошлом сезоне печальную традицию наконец-то прервали, но во второй части тоже сдали: остаться в зоне ЛЧ помогли перезапуск «Вильярреала», спады «Севильи» и «Бетиса».

Пока все идет к новому спаду. «Реал» не выдерживает темп топ-клуба на длинной дистанции, игроки выдыхаются (по ожидаемым очкам клуб уже 11-й), и это отличный шанс для Захаряна. Чтобы совсем не потерять темп, Альгуасиль начнет поиск новых вариантов. И Арсен наверняка получит больше времени. Это основная причина, по которой Арсену не стоит уходить в аренду зимой.

«Захарян знает, что пока не может играть в старте. Все нормально, – повторяет тренер. – Наши лидеры в шикарной форме. Мы отлично играем. Арсен – прекрасный игрок. Я вижу, как он старается на тренировках, но пока нужно смириться с ситуацией.

Его время придет, но не сейчас».

Фото: DAISUKE Nakashima/Global Look Press