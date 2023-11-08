Подводная лодка
Блог

Захарян почти не играет за «Сосьедад». А вот теперь пора волноваться?

Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Ла Лига Ла Лига
Арсен Захарян Арсен Захарян
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Иманоль Альгуасиль
Андер Барренечеа Андер Барренечеа
Футбол Футбол

Спойлер: пока нет.

«Реал Сосьедад» рвется в плей-офф ЛЧ (уже 7 очков), где не был почти 20 лет. Сегодня матч с «Бенфикой», который Арсен Захарян почти наверняка начнет в запасе. 

Он очень редко выходит на поле, хотя прошла уже треть сезона.

Захарян не вышел на выходных с «Барсой», зато провел 82 минуты в Кубке Испании против скромного «Буньоля» из третьей лиги, но даже там ничем не запомнился. Пока все печально, но в прогресс Захаряна еще верят. И это правильно. 

«Арсен мало играет, у него нет результативных действий, но это совершенно никого не расстраивает. – уверяет пресс-атташе «Сосьедада» Йон Андер Мундуате. – Мы верим в него. Это отличный игрок, хороший профессионал. Уверены, что со временем станет ключевым игроком для нас».

А когда? Что происходит? Может, Арсену пока уйти в аренду?

Захарян не выдерживает конкуренцию. Для него нет места в старте

В начале сезона «Сосьедад» ушел от ромба 4-4-2 к 4-3-3, но при прессинге схема меняется в зависимости от плана под конкретного соперника: иногда 4-2-4, чаще 3-4-1-2.

При такой формации для Арсена есть пять позиций. Лучший вариант – левый фланг со смещениями в центр, к чему он привык в «Динамо». Проблема в том, что вингеры «Реала» сейчас больше прикованы к бровке, а центр отдается хавбекам. Захарян – нетипичный фланговый игрок, ему неудобна ограниченная роль. 

Может, главный тренер Иманоль Альгуасиль и планировал адаптацию под Арсена, но неожиданно раскрылся 21-летний Андер Барренечеа. Он более прямолинейный вингер, нацелен на ворота, обожает рывки за спину, еще и очень работоспособен. Кажется, такой типаж «Сосьедаду» подходит больше.

«Этого парня не сломать. Он – самолет», – яркий комплимент от вратаря Алекса Ремиро.

Справа просто нет шансов: Такефуса Кубо не только лучше в той же роли, что удобна Захаряну, но может играть и в стиле Барренечеа. Его прогресс разбирали в отдельном тексте. Ярчайший игрок команды и звезда Ла Лиги. 

В середине аналогично: есть Микель Мерино и Браис Мендес, оба – одни из лучших в Испании. Мерино – работоспособный хавбек, который контролирует темп и помогает остальным. Роль Браиса более свободная: активно поднимается в прессинг, создает пространство на фланге, помогает Кубо в переходной фазе за счет умных подключений. При этом Мендес покрывает огромный объем.

Самая необычная возможная роль – ложная девятка. Захарян подходит под нее теоретически, но она занята Микелем Ойарсабалем, который опускается в центр, часто смещается во фланги. Он местная легенда, умнейший футболист, раньше играл слева на фланге, но из-за травм потерял скорость. Теперь сияет в центре. 

Без шансов.

Запас тоже переполнен

Арсен часто выходит со скамейки, но там тоже нереальная конкуренция.

Захарян мог бы подменять Ойарсабаля, но у «Сосьедада» в обойме три номинальных центрфорварда: Умар Садик, Андре Силва и Карлос Фернандес, между которыми Альгуасиль делит оставшиеся минуты. Все разноплановые: Садик правит в штрафной, Фернандес подходит под длинные забросы. Силва – их гибрид, но мешают травмы. 

Чаще всего Арсен выходит вместо Барренечеа, но там тоже есть конкурент – Мохамед-Али Чо. Француз не так силен в созидании, как Захарян, но намного быстрее и эффективнее в дриблинге. Как и Барренечеа, Чо больше заточен на обострение, а еще может играть в центре нападения. Не хватает хладнокровия, ведь ему всего 19 лет. 

Пока Арсен адаптируется, к основе подтягиваются и воспитанники: Беньят Турриентес, Хон Андер Оласагасти, Альберто Дадие. Еще во второй команде играет Пабло Марин, он в прошлом сезоне играл с «Ман Юнайтед» в Лиге Европы. Да, все пока не дотягивают до уровня Захаряна, но того же Турриентеса считают огромным талантом в Испании.

Их не стоит недооценивать. 

Шанс Арсена – зимний спад 

«Сосьедад» – опытная, романтичная команда, но и у нее есть свой криптонит.

Уже несколько лет подряд «Реал» разрывает в первой части сезона, а потом медленно откатывается. Пример – сезон-2019/20, когда зажигал Мартин Эдегор: «Сосьедад» шел третьим, но зимой набирал очки в темпе середняка, в итоге отстал даже от зоны ЛЧ на целых 14 очков. История повторялась два года.

В прошлом сезоне печальную традицию наконец-то прервали, но во второй части тоже сдали: остаться в зоне ЛЧ помогли перезапуск «Вильярреала», спады «Севильи» и «Бетиса». 

Пока все идет к новому спаду. «Реал» не выдерживает темп топ-клуба на длинной дистанции, игроки выдыхаются (по ожидаемым очкам клуб уже 11-й), и это отличный шанс для Захаряна. Чтобы совсем не потерять темп, Альгуасиль начнет поиск новых вариантов. И Арсен наверняка получит больше времени. Это основная причина, по которой Арсену не стоит уходить в аренду зимой. 

«Захарян знает, что пока не может играть в старте. Все нормально, – повторяет тренер. – Наши лидеры в шикарной форме. Мы отлично играем. Арсен – прекрасный игрок. Я вижу, как он старается на тренировках, но пока нужно смириться с ситуацией. 

Его время придет, но не сейчас».

Телеграм-канал Бокова

Кубо – чит-код «Сосьедада». И ориентир для Захаряна

Топ-20 клубов Европы. С ворвавшимся Эмери!

Фото: DAISUKE Nakashima/Global Look Press

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
poggrugrugr
У Сосьедада - отличный стартовый состав. Я не вижу никого пока, кого он мог бы вытеснить.
Если не спрогрессирует за год, то пойдет в аренду. Парень еще молод
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jan Paskel
Пара месяцев прошла, практически сезон ещё впереди, чего бухтеть-то?

Парнишка новенький, в стране с другим менталитетом, ему главное адаптироваться к зиме.

Нет причин для паники
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
Ответ poggrugrugr
У Сосьедада - отличный стартовый состав. Я не вижу никого пока, кого он мог бы вытеснить. Если не спрогрессирует за год, то пойдет в аренду. Парень еще молод
Шанс ещё в том, что Сосьедад вполне может продать игроков старта. Кубо всё-таки демонстрирует очень крутой футбол, так что не удивлюсь, если его летом продадут за очень большие деньги, а у Захаряна появится больше шансов.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vasily Stavchansky
Ничего страшного, главное игрок прогрессирует в компании с более лучшими игроками в более лучшей лиге!!!1

Ничего он не деградирует, какие глупости, сам Карпин сказал можете уезжать - уезжайте.

Просто Арсен пришел из самой медленной лиги мира РПЛ 2023, и ему нужно еще немного больше времени на адаптацию и тренировки с более лучшими игроками.

В конце концов парень еще молод, у него все впереди. Талант не простдишь на лавке, ведь так да?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Кочешев
Если у команды так много талантливых исполнителей и место в составе для Захаряна нет, для чего было переходить туда? Арсен и его агент перед подписанием контракта не анализировали состав Сосьедада? Может дело было в том что главное было поскорее оформить сделку и заработать комиссию?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменский медвежонок
Ответ Иван Лапин
да это конец. а разговоров то было
у вас с головой всё в порядке? Захарян 2 месяца в клубе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
superhren13
а почему он должен играть .он физически хилый
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
krokodilych
Какой олень пришел в эту ветку минусовать ВСЕХ?

Это что, персональный хейтер Захаряна? Или человек, которому по причине несварения желудка не нравится вообще всё?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BOBBYHULL
На сколько помню он перестал впечатлять еще до отъезда из Динамо, так что меня не удивляет нынешняя ситуация. Может Динамо повезло, что вовремя продали его.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
karimALI
главное в тепле…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
snork
Не смотря на бодрые мнения многих экспертов роста для наших игроков в сильных чемпионатах сейчас нет, в Динамо он бы играл и совершенствовал мастерство, его не хватает команде, в Испании тупик.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
R Air
Пора домой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
erdni
Неудивительно. Совсем.
Пару хороших матчей в Чемпионате России и парень, наверняка с подачи агента и ближнего круга, возомнил себя звездой, способной заиграть в добротной команде топ-5 Европейского чемпионата.
Чтобы выиграть конкуренцию в такой команде как Реал Сосьедад игрок должен априори физически готовым выдержать высокий темп игры на протяжении длинного отрезка времени и обязательно отрабатывать в обороне.
Разве Захарян демонстрировал подобное в ЧР?
Ни разу.
Поехал парень за мечтой😂
Вон Миранчук тоже вроде ехал за мечтой.
И где этот Миранчук сейчас??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий