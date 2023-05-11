11 комментариев

Философия Хосе Луиса Мендилибара.

«Севилья» рвется к очередной победе в ЛЕ, а ведет ее тренер Хосе Луис Мендилибар. Не страшно, если вы его не знаете: до «Севильи» Мендилибар не работал на топ-уровне, а фанатам испанского футбола полюбился как идеолог скромного, но яркого «Эйбара».

Изначально назначение Мендилибара выглядело заманчиво, но никто не думал, что он моментально даст результат: «Севилья» прошла «Ман Юнайтед», отдалилась от зоны вылета и против «Юве» совсем не кажется аутсайдером.

Кажется, с ним не могло быть иначе.

Мендилибар починил «Севилью». Лучше только «Атлетико»

Коротко о том, куда в марте приходил Мендилибар. Полный разбор той депрессии тут.

«Севилья» тотально заваливала сезон и грустила на 13-м месте в Ла Лиге, в любимой Лиге Европы чудом не вылетели от «Фенербахче» в 1/8 финала. Итог – увольнение Хорхе Сампаоли, который по ходу сезона заменил Хулена Лопетеги. При обоих тренерах команда играла отвратительно, залетала 1:6 «Атлетико», а Сусо жаловался, что игроки просто не понимают, как действовать.

После прихода Мендилибара 21 марта ситуация изменилась. По темпу набора очков «Севилья» уступает только «Атлетико», а место в еврокубках уже не кажется фантазией.

Мендилибар уверяет, что это не потолок, но прогресс уже впечатляет. По игре «Севилья» превратилась из печального середняка в явного претендента на место в топ-четверке. Выборка чересчур мала, чтобы делать серьезные выводы, но контраст на фоне последних матчей Сампаоли слишком поразителен. Тем более что свежих игроков под тренера привезти пока не выйдет.

Это не значит, что «Севилья» полноценно вернулась, но она стала лучше. Мендилибар отошел от конкретной схемы, починил прессинг, которым брезговал Сампаоли. Теперь севильцы встречают соперника выше, хотя до оборотов пикового «Эйбара» далеко. Впервые в карьере Мендилибар ставит не на один параметр, а постоянно пробует что-то новое.

Хотя и прессинг работает. Вот пример из ответки с «МЮ», такое давление сложно было представить при Сампаоли.

Харри не очень хорош при выходе из обороны, но это не умаляет заслуги севильцев. Они перекрыли все пути защитнику и забили.

«Открою вам секрет: мне нравится играть с теми, кто стремится завладеть мячом. Они дают мне играть так, как хочу я. Мы высоко прессингуем и проводим много времени на чужой половине. Некоторые не могут как следует скопировать стиль Гвардиолы из-за того, что неверно интерпретируют понятие владения. Не знаю секрета, но и постичь не пытаюсь. Можно играть по-разному», – объяснял Хосе еще во времена «Эйбара».

Адаптивность можно заметить и по схемам. Уходя от базиса с тремя центрдефами, Мендилибар выбрал не проверенную 4-4-2, а вариант, который больше подходит его новой команде: обычно это 4-2-3-1, но бывает и перестроение на 4-3-3, в игре с «Эспаньолом» вовсе вернулся к 5-4-1, от которых вроде бы изначально отошел. После матча тренер отметил, что игроки просто привыкли к стилю Лопетеги.

Мендилибар не чудит в атаке: «Севилья» хоть и меньше, но много навешивает в чужую штрафную. Хосе всегда это любил, но теперь у него есть Юссеф Эн-Несери – идеальный воздушный боец. Как итог – марокканец снова часто забивает, а стандарты превратились в оружие: на них пришлось 7 из 17 голов во всех турнирах. Закидушка от Лоика Баде еще приснится Давиду Де Хеа в кошмаре.

«Футбол – игра двух касаний? Или сорока касаний? Какая разница? Мы должны играть на чужой части поля, – уверял Мендилибар на первой пресс-конференции. – Если мы не можем этого, то и возвращение на топ-уровень займет больше времени. Отличие «Севильи» в том, что сюда приезжают и не забивают, а мы сделаем из полумоментов голы. Хочу вернуть уверенность в себе, природную наглость. «Севилья» сможет играть иначе, и я это знаю».

«Нам понравилось работать с ним. Остается продолжать и верить в его идеи. Хосе только приехал, мы должны поддержать тренера, вникнуть в его базис. В принципах Мендилибара я вижу стиль «Севильи», и мне понравилось, как он начал в клубе. Верю, мы будем больше атаковать и вернемся к норме», – радуется Лукас Окампос.

Наглость – это качество, которое Мендилибар вернул «Севилье» за короткий срок. Это удивительно, ведь на фоне такого спада казалось, что сезон потерян, а Хосе приехал ломать все и строить заново. Нет, тренер не форсирует события и мягко подводит к переменам. Похоже, летом Мендилибару дадут ресурс для усиления.

И это прекрасно.

Мендилибар – удивительный тренер. Помните его «Эйбар»?

«Севилья» – дебют Мендилибара на топ-уровне, но футбольным гикам он запомнился по работе в клубах поскромнее.

Вся его карьера переполнена мудростью.

Хосе – не самоучка без футбольного опыта. Был неплохим хавбеком, рос в академии «Атлетика», но до главной команды так и не дошел. Зато стал легендой скромнейшего «Сестао» из 30-тысячного городка. «Когда я только начинал играть в футбол, у меня не было ни привилегий, ни славы. Я должен был искать и пройти свой путь, – вспоминал тренер в интервью Marca 6 лет назад.

Я пришел в «Сестао» сражаться. Работал на износ, чтобы просто пережить очередной день. Приходилось выкручиваться. Одежда, форма, учебники – все передавалось из поколения в поколение. Сейчас непостижимо, но я родом из другой эпохи, в которой у нас была всего пара бутс. Мы играли в них весь сезон и ходили по сапожникам, чтобы подлатать их как можно дешевле. Сегодня, когда я это рассказываю, на меня смотрят как на безумца. Да, теперь у футболистов по восемь-десять разных пар бутс».

Мендилибар играл до 33 лет, а когда собирался заканчивать, понял, что не может без футбола. Пришлось идти в тренеры, тем более что тактика Хосе всегда нравилась. По старым связям он попал в «Атлетик», уверенно прошел все молодежные команды и в 2004-м получил предложение от «Эйбара». После 7 побед в 13 играх «Атлетик» понял – если Эрнесто Вальверде уходит, то пора пробовать главным Мендилибара.

Кстати, именно Хосе раскрыл в «Эйбаре» Давида Сильву – туда юного парня занесло в аренду на сезон. Они дружат, Мендилибар даже сверкал в VIP-ложе на «Этихаде», а Давид вспоминает времена совместной работы и нахваливает Хосе: «Помимо тактических, технических и других знаний Хосе умеет ладить с людьми. Он отличный психолог».

Жаль, но в «Атлетике» это не помогло. Мендилибара ждал провал: 1 победа за 13 встреч, вылет от румынского «Клужа» в квалификации Кубка Интертото. Увольнение настигло начинающего тренера так же быстро, как думал на поле Сильва.

Мендилибар ушел на понижение: оказался сначала в «Осасуне», а потом в «Вальядолиде». Оба клуба помнят его как тренера, ставившего атакующий футбол, но не добившегося результата.

Мендилибар оставался прекрасным человеком. Когда уходил из «Осасуны», игроки просто рыдали. «Хосе – хороший человек, идеальный тренер. Игроки верили в него и в наших неудачах Мендилибар виноват меньше всех. Жаль, что его сделали крайним», – в слезах говорил капитан Пуньяль.

«Не считаю себя скупым, но знаю, что деньги с неба не падают. Их надо заслужить, так и должно быть. Так я воспитывал детей. Они выросли, начали работать, – вспоминал испанец. – К счастью, у нет них финансовых проблем, потому что карьера сложилась удачно, но если бы я оказался недееспособным, то все было бы куда сложнее».

После неудачного заезда в «Леванте» в 2014-м Хосе понял, что хочет передохнуть – и почти год ждал любимый «Эйбар», который к тому моменту за 9 лет залез из третьего дивизиона залез в высший. А уже вместе с Мендилибаром боролся за еврокубки, а еще громил даже «Реал».

Футбол его «Эйбара» ярко описывал экс-тренер «Севильи» Эдуардо Бериссо: «Их игра вовсе не требует владения мячом. Каким-то образом «Эйбар» постоянно зависает в чужой штрафной и эффективно использует пространство. Это смесь вертикального и горизонтального футбола. Они хороши как в быстрых выходах, так и в розыгрышах у ворот соперника. Непонятно, чего от них вообще ожидать».

Хосе слепил много шикарных игроков: например, Жоан Жордан и Брайан Хиль вышли из других академий, но именно в «Эйбаре» привыкли к скорости Ла Лиги. Кукурелья уже играет за «Челси», но часто вспоминает хорошее про Мендилибара. Японец Инуи считает Мендилибара тренером своей жизни.

Конечно, счастье не могло длиться вечно. Футбол менялся, а вот Мендилибар даже не собирался: «С появлением искусственного газона изменилось все. Это другой футбол – сегодня в детских школах нет игры головой. Просто не существует, длинные забросы утратили актуальность. Теперь достаточно держать мяч в ногах. Я считаю, что футбол многограннее, ведь это еще и оборона.

Сегодня говорят только об атаке. Ни об отборах, ни о подкатах, ни о защите. Только о мяче. Большую часть матча игрок носится по полю, есть у него мяч или нет. Ни один не владеет мячом дольше двух минут. Комментаторы должны напоминать зрителям, что защитные аспекты остаются важной частью футбола, а то кажется, будто современный футбол – это финты, перепасовка и контроль мяча.

Считаю, футбол Пепа – владение ради владения. Перепасовка между центральными защитниками? Пфф, какой это контроль мяча? Если я получил мяч, то надо создавать моменты. Мяч нужен не для того, чтобы сделать 150 касаний подряд. Если у тебя 150 касаний, то столько же шансов забить, но ты должен быть нацелен на ворота. Если нет – это невозможно, я против этого».

В 2021-м «Эйбар» распродал почти всех лидеров, так что от вылета в Сегунду не спас даже Мендилибар. Хосе ушел как легенда, но не собирался заканчивать. В декабре тренера позвали в «Алавес», где снова ничего не получилось, но неудачи не сломили испанца.

«Я до сих пор работаю, потому что мне нравится, а еще потому, что не могу обойтись без футбола. Будучи тренером, продлеваешь футбольную жизнь. Кроме того, мне еще многому нужно учиться, так что я не тороплюсь уходить на пенсию. Моя супруга работает учителем английского языка, тоже с этим не спешит.

Она уже давно могла бы отдыхать дома или проводить время с друзьями, но вместо этого по-прежнему преподает. Она любит свое дело. Нет, это не значит, что она никогда не возвращается домой усталой или расстроенной. Времена бывают разными, но она всегда с надеждой смотрит в будущее. Я придерживаюсь той же философии».

Больше года Мендилибар сидел без работы, а в 61 год получил шанс всей жизни в «Севилье».

Теперь он едет в Турин.

Фото: globallookpress.com/Joaquin Corchero, Oscar J. Barroso, Inigo Larreina