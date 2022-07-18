Ребус для Хави: «Барса» купила Рафинью и не отпустила Дембеле – как их теперь разместить на поле одновременно?

После подписания Рафиньи из «Лидса» почти за 60 млн евро «Барселона» продлила контракт с Усманом Дембеле. Теперь у Хави два топ-вингера на один фланг – оба предпочитают начинать движение с правой стороны.

Решение интересное даже если не учитывать сложное финансовое положение . Эти двое не только играют на одной позиции, но и похожи стилистически. В марте инсайдер Маттео Моретто утверждал, что «Барса» не видит смысла в подписании обоих и откажется от кого-то в зависимости от продления Дембеле. Инсайдер Жерар Ромеро докладывает, что Хави одобрил подписание сразу двух и уверен, что найдет решение.

Похоже, Усмана не отпустили из-за желания Хави, а от Рафиньи после его отказов на жирные предложения из АПЛ отказывать было просто некрасиво. Ни один из этой пары не заслуживает сидеть в запасе, но кому-то все равно придется.

Возможность заиграть их вместе, кажется, все-таки есть – и от этого интриги еще больше. Давайте разбираться.

Дембеле хорошо подходит Хави. Усман даже сел на диету

Весь прошлый сезон Хави повторял, что хочет оставить Усмана и видит в нем лидера нового проекта. «Всегда говорил, что он хорош, – признавался тренер сразу после назначения. – Мы верим в Усмана. Здесь этот парень будет лучшим в мире. Травмы случаются со всеми, но проблема в том, что в последнее время их стало слишком много. Он не набрал кондиции и мы хотим помочь с этим. Вы увидите, что он из себя представляет».

Хави не обманул. За полсезона при новом тренере Дембеле не просто засиял в основе, но и набрал 12 голевых, обогнав Карима Бензема и став лучшим ассистентом Ла Лиги. Тренер радовался, а подписанный зимой для конкуренции Адама Траоре загрустил на скамейке – и был возвращен «Вулверхэмптону» летом. В апреле Пьер-Эмерик Обамеянг рассказывал Mundo Deportivo, что даже в «Дортмунде» не видел француза таким счастливым и заряженным.

Источник The Athletic из раздевалки отмечал, что Усман влюбился в коуча и полностью разделяет его амбиции. Хави отвечал взаимностью: «Поведение Усмана – образец профессионализма. У меня нет к нему претензий. Никаких. Я всегда говорил, что он может стать лучшим в мире на своей позиции. Мы не будем стрелять себе в ногу и выкидывать Дембеле из состава. Я использую весь его талант».

Усман начал меняться. Во-первых, сел на диету и почти отказался от фаст-фуда – это помогло вернуть скорость и резкость, за счет которых француз так хорош в дриблинге. Магическим образом ушли и травмы: с января он не пропустил ни одного матча из-за повреждений. А еще Дембеле полностью поменял план тренировок.

«Усман так мощно прогрессирует не только из-за диет, – радовался диетолог игрока Антони Аудебо. – До этого он тренировался не так, как стоит при его параметрах. Все из-за того, что тренировали Усмана по наработкам Луиса Суареса. Это два совершенно разных игрока, но команда решила пойти легким путем и не составлять для него уникальный план занятий. Мы исправили это. Моя жена часто жалуется, что с Дембеле я провожу больше времени, чем с ней».

Во-вторых, качества Усмана раскрыла система Хави. Базисом атаки стал не центр, а фланги. Они используются максимально эффективно: если слева царит Жорди Альба , то задумка на правом сводится к созданию изоляций под дриблера. В начале тренер пробовал там Адама, но форма Усмана не оставила Хави выбора – основным стал Дембеле.

Изоляции идеальны для Усмана. В плане техники его и так вполне можно называть одним из лучших в мире, а диета помогла вернуть легкость. Француз собирает сразу по несколько соперников на себя и не теряет владение. Яркий пример из матча с «Сельтой» в Ла Лиге:

Скриншоты сделаны в InStat Scout.

Чаще всего «Барселона» стремится оставить Дембеле один на один с соперником. Тут помогал Дани Алвес, который часто смещался в центр и забирал оппонента с собой. Двуногость игрока тоже кстати – он может как сместиться в центр...

Так и просто продвинуться по флангу.

«Это сумасшедший игрок. Усман умеет удивлять: соперники просто не знают, как против него играть. Он может сыграть на любом фланге, сместиться налево или направо. На каждом участке поля Усман максимально полезен для команды. Его вариативность поражает», – восхищался Педри.

Хави несколько раз отмечал, что в мире почти нет игроков, которые могут конкурировать с Дембеле в такой системе. Пример Траоре доказал, что только дриблинга недостаточно: правый вингер Хави должен быть умным и разнообразным, ведь сам прием строится на максимизации сильных качеств игроков и не прощает ошибок.

Дембеле хорошо справляется с поставленными задачами. В сравнении с Рафиньей он играет острее и лучше чувствует себя в ситуациях один в один. Индивидуальное мастерство, двуногость и хорошая половина прошлого сезона – пока все очки идут в пользу француза.

Важная оговорка: Усман отыграл заметно меньше, а на короткой дистанции огненную форму удерживать заметно легче. К тому же Дембеле очень помогает стиль команды – «Барселона» создает больше моментов, а не стоит на вылет до самого конца сезона, но перевес между ними все равно ощутим.

«Я никогда не сомневаюсь в Дембеле, – радовался Хави в марте. – Усману не всегда везет возле чужих ворот, но он генерирует опасные моменты. У меня нет к нему претензий. Если Дембеле хорошо поработает, то станет лучшим в мире на своей позиции. Он влияет на результат в каждой игре. Усман максимально подходит под мой стиль игры. Я уверен, что сочетание его качеств уникально».

В случае Усмана есть еще один важный момент – сможет ли он и правда провести целый сезон стабильно и без травм. Похоже, Дембеле взрослеет, но пока у него лишь половина топ-сезона и серьезный конкурент под боком. Новый сезон – проверка для француза, который впервые за пять лет начнет в статусе лидера и одной из главных надежд в атаке.

Рафинья прошел школу Бьелсы. Но понадобится время на адаптацию

Рафинья приехал из «Лидса» после двух топовых сезонов. Бразилец вариативный и обладает максимально широким набором навыков плюс прошел прессинг-школу Марсело Бьелсы. Аргентинец говорит, что на прогресс парня почти не повлиял, но прессинг Бьелсы в физическом плане чуть ли не самый требовательный в мире. Многие знания пригодятся на топ-уровне, тем более что в прессинге «Барса» Хави самая смелая в Ла Лиге (7,44 – рядом только «Сельта» Коудета)

В «Лидсе» Рафинья получил много свободы. «Он предлагает решения, которые помогают добыть нам результат в матчах. Таким игрокам не нужно много помощи и инструкций. Они сами находят способы взламывать соперников – тренерские установки и следование системе помогают лучше раскрывать игроков, если они не так талантливы от природы. В случае Рафиньи я решил не вмешиваться, так как могу стать лишь помехой в реализации его потенциала», – объяснял Бьелса.

Понятно, что система и одобрение Марсело не означают успех, но базис правда впечатляет. Рафинья не скрывает, что благодарен Бьелсе и восхищался, что тот даже останавливал для него тренировки и детально объяснял, как нужно двигаться и какие решения принимать в каждом эпизоде.

«Он напоминает типичного испанского вингера, – анализировал испанский защитник «Лидса» Диего Льоренте. – Это комплимент, таких игроков становится все меньше и меньше. Сейчас в моде те, кто смещаются в центр и после пары хороших передач отдают мяч полузащите. Рафе совсем не страшно сталкиваться с соперником. У него много сильных сторон, и я считаю, что он способен заиграть в любой команде. У меня есть опасение, что в Ла Лиге ему будет труднее: из-за открытого стиля АПЛ перед ним всегда много пространства и за счет этого он раскрывается. В «Барсе» должны помочь адаптироваться».

Льоренте развивает интересную мысль. В команде Хави Рафинье явно не дадут такой свободы – к ограничению придется привыкать. Бьелса не только дал Рафинье возможность творить, но еще и активно помогал ему через массовые открывания других игроков. «Лидс» был главной силой АПЛ по рывкам за спину защитникам, что создавало для бразильца больше вариантов в продвижении.

Обратите внимание на касания в первой трети поля. Бразилец часто начинал движение из глубины и хорошо справлялся с продвижением мяча, но в «Барселоне» за розыгрыш мяча отвечает центр поля и персонально Серджи Бускетс. Не похоже, что Хави пойдет на изменения ради новичка – тем более что остался Дембеле.

Бьелса не считает это проблемой: «У него природный талант – он потрясающий. Невероятно одарен физически, при этом обладает даром изобретать нестандартные решения. Он также хорош в оценке ситуации и принятии решений. Рафинья обладает взрывной скоростью и быстрыми реакциями. Что еще важнее, он без проблем выкладывается в каждом эпизоде».

Еще один фанат бразильца – пришедший после Бьелсы Джесси Марш. Возможно, один из главных тренеров-выпускников системы «РБ» последних лет не так сильно повлиял на игрока, зато открыл в нем талант далеко выбрасывать ауты. «Однажды мы поспорили на тренировке. Никто не решился, а я поставил деньги на Рафинью. Он бросил мяч дальше всех, – шутил Марш. – Знаете, в будущем нам стоит использовать этот его навык намного чаще».

Рафинья достаточно техничен, но именно в «Барселоне» играет вингер, который сильно превосходит бразильца в этом плане. Проблему не стоит переоценивать, ведь бразилец в интервью наверняка готов работать над собой. Хави сможет вылепить из игрока все, что захочет.

Как Хави может совместить их?

Рафинья и Дембеле конкурируют за одну позицию. Единственный вариант совместить их – отойти от классических 4-3-3 и попробовать что-то новое. Идея есть – 3-4-3 прямиком со времен работы Хави в Катаре .

Весной Хави попытался перевести «Барсу» на три защитника. Самый яркий пример – майский матч против «Сельты» Коудета. Команда выиграла, но эксперимент по мнению Хави вышел неудачным: «Идея заключалась в том, чтобы сыграть по схеме 3-4-3. Но не работало, команде было некомфортно. Я изменил план во втором тайме. Похоже, нам пока не хватает игроков».

После отказа от Алвеса на правом фланге не осталось атакующего крайнего защитника, который мог бы потянуть роль латераля. Есть только Серджиньо Дест, на которого Хави не очень рассчитывает и хочет продать. «Барселона» интересуется Сезаром Аспиликуэтой и Жюлем Кунде, но те предпочитают более оборонительный стиль. Плюс Сезар и Кунде номинальные центральные защитники.

Рафинья работоспособен и любит получать мяч из глубины, может сместиться в центр или поддерживать Усмана прямо на фланге. Француза тоже можно пробовать латералем, но Усман не так любит смещаться за мячом и предпочитает получать его на чужой половине поля. К готовности Дембеле активно подчищать за Рафиньей тоже есть вопросы.

Бразилец достаточно трудолюбив, чтобы отрабатывать за оппонентом по флангу до упора, но вопрос в том, готов ли он к таким радикальным изменениям и продаст ли «Барселона» Френки де Йонга – пока 3-4-3 выглядит спорным вариантом из-за перебора игроков в центре поля. Левый фланг тоже забит: там Ферран, Фати и пока еще Абде Эззальзули. Кажется, всем места просто не хватит.

Решение Хави – одна из самых интересных загадок начала нового сезона.

Фото: globallookpress.com/Daisuke Nakashima/AFLO, Mutsu Kawamori/AFLO, Simon Davies via imago-images.de; East News/LLUIS GENE / AFP, AP Photo/Joan Monfort; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths