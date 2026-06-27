Бьелса о вылете с ЧМ-2026: «У Уругвая был потенциал, который я не смог раскрыть. Муслера сам решил покинуть поле в матче с Испанией»
Марсело Бьелса: Муслера сам попросил замену в перерыве матча с Испанией.
Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса высказался после поражения от команды Испании (0:1) в третьем туре ЧМ-2026.
Южноамериканская сборная завершила выступление на турнире, заняв третье место в группе H.
О матче
«Упорный матч. У нас были эпизоды, когда мы могли создать голевые моменты, но этого не произошло. Нам пришлось очень тяжело».
О замене Фернандо Муслеры после первого тайма
«Он сам решил покинуть поле».
О вылете с чемпионата мира
«У нас был потенциал, который я не смог раскрыть, чтобы команда играла на том уровне, который она демонстрировала до чемпионата мира», – сказал Марсело Бьелса.
Муслера лично утопил Уругвай на ЧМ-2026: 3 результативные ошибки за 3 матча. Он сам решил уйти в перерыве!
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура37064 голоса
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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