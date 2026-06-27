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  4. Бьелса о вылете с ЧМ-2026: «У Уругвая был потенциал, который я не смог раскрыть. Муслера сам решил покинуть поле в матче с Испанией»

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Бьелса о вылете с ЧМ-2026: «У Уругвая был потенциал, который я не смог раскрыть. Муслера сам решил покинуть поле в матче с Испанией»
Марсело Бьелса: Муслера сам попросил замену в перерыве матча с Испанией.

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса высказался после поражения от команды Испании (0:1) в третьем туре ЧМ-2026.

Южноамериканская сборная завершила выступление на турнире, заняв третье место в группе H.

О матче

«Упорный матч. У нас были эпизоды, когда мы могли создать голевые моменты, но этого не произошло. Нам пришлось очень тяжело».

О замене Фернандо Муслеры после первого тайма

«Он сам решил покинуть поле».

О вылете с чемпионата мира

«У нас был потенциал, который я не смог раскрыть, чтобы команда играла на том уровне, который она демонстрировала до чемпионата мира», – сказал Марсело Бьелса.

Муслера лично утопил Уругвай на ЧМ-2026: 3 результативные ошибки за 3 матча. Он сам решил уйти в перерыве!

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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logoФернандо Муслера

Комментарии

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Уважуха Бьелсе взял ответственность на себя, не стал крайних делать игроков.
Нойер призадумался
ОтветMR1979
Нойер призадумался
Нойеру уже после дубля Хоселу следовало уйти на пенсию
ОтветMR1979
Нойер призадумался
чуть-чуть призадумался, но сразу такой: "да не, бред какой-то")
Негодяи просто 🤔
Они же третье место заняли...вроде не должны вылететь
давно исчерпал себя как тренер. Зачем этот чудак на ЧМ непонятно
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