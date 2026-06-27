Возинья сыграл на ноль два из трех матчей на ЧМ-2026. Он третий вратарь в истории ЧМ с 2+ сухими играми в возрасте 40 лет и старше

Возинья сыграл на ноль в 2 из 3 матчей на ЧМ-2026.

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья не пропустил в матче третьего тура ЧМ-2026 против Саудовской Аравии (0:0).

40-летний вратарь, представляющий «Шавеш», парировал три удара соперника в створ своих ворот.

В трех матчах турнира Возинья дважды сыграл на ноль. Он также не пропустил в игре с Испанией (0:0). Уругвай забил два матча в ворота Кабо-Верде (2:2).

Возинья также стал третьим вратарем в истории чемпионатов мира, который провел более одного сухого матча на ЧМ в возрасте 40 лет и старше. Он присоединился к англичанину Питеру Шилтону (три матча) и итальянцу Дино Дзоффу (два матча).