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  4. Возинья сыграл на ноль два из трех матчей на ЧМ-2026. Он третий вратарь в истории ЧМ с 2+ сухими играми в возрасте 40 лет и старше

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Возинья сыграл на ноль два из трех матчей на ЧМ-2026. Он третий вратарь в истории ЧМ с 2+ сухими играми в возрасте 40 лет и старше
Возинья сыграл на ноль в 2 из 3 матчей на ЧМ-2026.

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья не пропустил в матче третьего тура ЧМ-2026 против Саудовской Аравии (0:0).

40-летний вратарь, представляющий «Шавеш», парировал три удара соперника в створ своих ворот.

В трех матчах турнира Возинья дважды сыграл на ноль. Он также не пропустил в игре с Испанией (0:0). Уругвай забил два матча в ворота Кабо-Верде (2:2).

Возинья также стал третьим вратарем в истории чемпионатов мира, который провел более одного сухого матча на ЧМ в возрасте 40 лет и старше. Он присоединился к англичанину Питеру Шилтону (три матча) и итальянцу Дино Дзоффу (два матча).

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoВозинья
logoЧемпионат мира по футболу
logoД2 Португалия
logoШавеш
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Уругвая по футболу
logoСборная Саудовской Аравии по футболу
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoДино Дзофф
Питер Шилтон

Комментарии

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Один сорокалетний вратарь провалил этот мундиаль и в частности посодействовал вылету своей сборной с турнира(Муслера).
Второй вписал навсегда в историю Кабо-Верде себя и свою сборную.
Ради таких историй и хочется смотреть Чемпионаты мира.
ОтветДжон Люлькович
Один сорокалетний вратарь провалил этот мундиаль и в частности посодействовал вылету своей сборной с турнира(Муслера). Второй вписал навсегда в историю Кабо-Верде себя и свою сборную. Ради таких историй и хочется смотреть Чемпионаты мира.
Старик Нойер ещё держится благодаря общей силе команды.
Бабуле уважение. Главное в чтоб против аргентинского дедули не подвел .
Причем Дино Зофф оба сухих матча сыграл с одной сборной - Польшей.)))
Чем больше ветеранов, тем лучше. Всегда приветствую 40 летних футболистов.
Покажите это Нойеру
Сразу подумал про Шилтона
Щас снова спросят мнение нашего вратаря из 2-й лиги (получающего больше Возиньи), чтобы убедиться - это просто везение, ничего такого.
То, что человек выходит умирать за свою страну (не за деньги) - нашим игрокам, увы, уже не понять.
"Наши ожидания - наши проблемы".
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