Новая Зеландия

Бельгия разгромила Новую Зеландию в 3-м туре ЧМ-2026.

Сборная Бельгии разгромила команду Новой Зеландии (5:1) в 3-м туре ЧМ-2026.

Матч проходил в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 20-й минуте в пользу Бельгии назначили пенальти за игру рукой со стороны Финна Сермана, но 11-метровый отменили после ВАР. Леандро Троссард забил на 28-й, а на 50-й сделал дубль. Кевин де Брюйне сделал счет разгромным на 66-й. Элайджа Джаст отыграл один мяч на 84-й. Ромелу Лукаку забил на 86-й – вторым касанием после выхода на замену.

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