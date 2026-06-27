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  4. Новая Зеландия – Бельгия. 1:4 – Лукаку забил вторым касанием после замены, Троссард сделал дубль. Онлайн-трансляция

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Бельгия вышла в плей-офф ЧМ, разгромив Новую Зеландию (5:1). Троссард сделал дубль, де Брюйне, Лукаку и Салемакерс тоже забили
Бельгия разгромила Новую Зеландию в 3-м туре ЧМ-2026.

Сборная Бельгии разгромила команду Новой Зеландии (5:1) в 3-м туре ЧМ-2026.

Матч проходил в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 20-й минуте в пользу Бельгии назначили пенальти за игру рукой со стороны Финна Сермана, но 11-метровый отменили после ВАР. Леандро Троссард забил на 28-й, а на 50-й сделал дубль. Кевин де Брюйне сделал счет разгромным на 66-й. Элайджа Джаст отыграл один мяч на 84-й. Ромелу Лукаку забил на 86-й – вторым касанием после выхода на замену.

Чемпионат мира. 3 тур
27 июня 03:00, Би-Си Плэйс
Логотип домашней команды
Новая Зеландия
Завершен
1 - 5
0.25xG3.65
Логотип гостевой команды
Бельгия
Матч окончен
90’
+4’
  Салемакерс
86’
  Лукаку
85’
Тилеманс   Раскин
85’
де Кетеларе   Лукаку
  Джаст
84’
Какаче   де Врис
79’
72’
де Брюйне   Онана
72’
Троссард   Салемакерс
66’
  де Брюйне
Белл   Маккоуэтт
64’
Пэйн   Бокселл
64’
56’
Доку   Фернандес Пардо
Джаст
56’
50’
  Троссард
Стаменич
46’
Сингх   Рэнделл
46’
Томас   Олд
46’
2тайм
Перерыв
28’
  Троссард
Новая Зеландия
Крокомб, Какаче, Биндон, Серман, Пэйн, Стаменич, Белл, Джаст, Томас, Сингх, Вуд
Запасные: Бейлисс, Барбарусес, Уэйн, Белл, Пэйн, Сингх, Полсен, Роджерсон, Томас, Вуд, Пейнакер, Эллиотт, Какаче, Смит, Руфер
1тайм
Бельгия:
Куртуа, де Кейпер, Теате, Мехеле, Кастань, Ванакен, Тилеманс, де Брюйне, Троссард, Доку, де Кетеларе
Запасные: Троссард, Ламменс, Пендерс, Менье, де Винтер, Витцель, де Кетеларе, Сейс, Лукебакио, Диегу Морейра, Тилеманс, де Брюйне, Доку
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Новой Зеландии по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
онлайны
logoФинн Серман
logoЛеандро Троссард
logoКевин де Брюйне
logoРомелу Лукаку

Комментарии

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Бельгии надо побеждать, а то первые два матча это позор.
Бельгийские пареньки вроде ожили, перестали заниматься балетом, но преимущество нужно закреплять
Бельгийцы себя накачали сверх меры - психуют по черному. Злоупотребляют мелким пасом, мельчат, стараются партнера вывести на пустые ворота. А забили дурака в борьбе. Удары со средних дистанций, в принципе, ещё никто не отменял)) Кретина Доку надо убирать. Он все силы, как верно тут кто-то подметил, оставил на родах. Остроты от него никакой нет. При такой игре есть неплохие шансы словить от соперника в контратаке)) Зы. Хорошо, что пеналь отменили. Де Брюйне бы не забил.
Лукаку лучший игрок вторых касаний мяча!!
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