Новая Зеландия

Матч окончен
Бельгия вышла в плей-офф ЧМ, разгромив Новую Зеландию (5:1). Троссард сделал дубль, де Брюйне, Лукаку и Салемакерс тоже забили
Бельгия разгромила Новую Зеландию в 3-м туре ЧМ-2026.
Сборная Бельгии разгромила команду Новой Зеландии (5:1) в 3-м туре ЧМ-2026.
Матч проходил в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 20-й минуте в пользу Бельгии назначили пенальти за игру рукой со стороны Финна Сермана, но 11-метровый отменили после ВАР. Леандро Троссард забил на 28-й, а на 50-й сделал дубль. Кевин де Брюйне сделал счет разгромным на 66-й. Элайджа Джаст отыграл один мяч на 84-й. Ромелу Лукаку забил на 86-й – вторым касанием после выхода на замену.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура37696 голосов
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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