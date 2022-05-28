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50 важнейших людей в истории «Реала»

Сантьяго Бернабеу Йесте
Висенте Дель Боске Висенте Дель Боске
Игнасио Соко
Реал Мадрид Реал Мадрид
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Флорентино Перес Флорентино Перес
Икер Касильяс Икер Касильяс
Предраг Миятович
Сантильяна
Хаби Алонсо Хаби Алонсо
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Хорхе Вальдано Хорхе Вальдано
Марсело Марсело
Мигель Муньос
Грегорио Бенито Грегорио Бенито
Серхио Рамос Серхио Рамос
Роберто Карлос Роберто Карлос
Хасинто Кинкосес
Хосе Сантамария
Клод Макелеле Клод Макелеле
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Франсиско Хенто Франсиско Хенто
Амансио
Лоренсо Санс Лоренсо Санс
Рауль Рауль
Мичел Гонсалес Мичел Гонсалес
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Пирри
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Каземиро Каземиро
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Футбол Футбол

Короли королей.

Сегодня «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов. Мадридский клуб может выиграть турнир в 14-й раз – нет команды, которая прочнее ассоциируется с успехами в Европе. 

А кто именно сделал «Реал» настолько великим? Попробуем выяснить.

История «Мадрида» очень богата. Поэтому напоминаем, что перед вами субъективный рейтинг. Математически точного показателя для определения величия игроков, тренеров и иных значимых фигур не существует. 

За помощь при составлении благодарим Юрия inferno и его шикарный телеграм-канал про «Реал» – La Saeta Rubia. Там свежие новости и инсайды, которые сложно откопать даже в Испании.

Телеграм-канал La Saeta Rubia

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