50 важнейших людей в истории «Реала»

Короли королей.
Сегодня «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов. Мадридский клуб может выиграть турнир в 14-й раз – нет команды, которая прочнее ассоциируется с успехами в Европе.
А кто именно сделал «Реал» настолько великим? Попробуем выяснить.
История «Мадрида» очень богата. Поэтому напоминаем, что перед вами субъективный рейтинг. Математически точного показателя для определения величия игроков, тренеров и иных значимых фигур не существует.
За помощь при составлении благодарим Юрия inferno и его шикарный телеграм-канал про «Реал» – La Saeta Rubia. Там свежие новости и инсайды, которые сложно откопать даже в Испании.
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