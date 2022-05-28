50 важнейших людей в истории «Реала»

Короли королей.

Сегодня «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов. Мадридский клуб может выиграть турнир в 14-й раз – нет команды, которая прочнее ассоциируется с успехами в Европе.

А кто именно сделал «Реал» настолько великим? Попробуем выяснить.

История «Мадрида» очень богата. Поэтому напоминаем, что перед вами субъективный рейтинг. Математически точного показателя для определения величия игроков, тренеров и иных значимых фигур не существует.