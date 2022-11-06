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От редакции: вы читаете официальный блог московского ЦСКА на Sports.ru.

Самый маленький игрок Единой лиги ВТБ – о серии с «Локомотивом-Кубанью», ключевых бросках, давнем знакомстве со Шведом, борьбе с высокими оппонентами и обязательствах перед болельщиками.

- Чего больше в серии из семи матчей – удовольствия от игры или тяжелой работы?

- Всего понемногу. Встречаются две команды, которые отчаянно хотят победить, это самое главное. Уверен, что настоящее удовольствие получают болельщики, которые видят классный баскетбол и каждый раз не предполагают, чем может закончиться конкретный матч. Надеюсь, мы получим огромную поддержку нашей публики в седьмой игре, потому что в таких долгих сериях необходимо больше энергии.

- Тебе нравится формат до четырех побед?

- Эм… Серия получается долгой…

- Особенно когда приходится летать в Краснодар!

- Это точно! Переезды непростые. Но в нашей ситуации формат помог, ведь мы уступали 2-3, теперь счет 3-3. И все же, дело только в баскетболе, а мы любим играть в баскетбол. Потому готов к любой серии – до трех, до четырех, хоть до пяти побед. Я здесь, чтобы играть, и я счастлив этому.

- А вот в прошлом году формат помешал ЦСКА в финале с «Зенитом»…

- Верно. Говорю же, в серии из семи матчей все может случиться. В прошлом году мы упустили преимущество, теперь, надеюсь, сможем сами добиться победы, уступая по ходу.

- Кстати, решающий мяч в четвертой встрече финала – самый памятный бросок в твоей карьере?

- Определенно. Забросить такой мяч в матче финала в форме такого клуба как ЦСКА для меня было огромным событием. Важное попадание, которое могло бы стать еще более важным, если бы мы стали чемпионами. И все равно, буду вспоминать его в старости.

- В том числе благодаря тому попаданию тебя считают мастером ключевых ситуаций. Что сам об этом думаешь? Как научиться такому?

- Ты просто не думаешь об этом. Сказывается вся большая работа, которую проделал ранее. Я много времени провожу в зале, отрабатывая броски – те же самые, которые затем исполняю в матчах. Важно не давить на самого себя. Ты что-то попадешь, что-то промажешь, у тебя будут хорошие и плохие моменты. Говорю себе: нужно победить. Пусть броском, пусть пасом, пусть хорошей защитой.

- Сейчас третьи, да и четвертые десятиминутки матчей мы часто называем «временем Каспера».

- Знаете, говорят, иногда нужно просто переключиться. Заставляю себя добавить агрессии в атаке. Все зависит от ситуации. Иногда для меня важнее лучше обороняться. Ведь в этой команде так много парней, умеющих набирать очки. Мне не нужно всегда искать возможности для собственного броска. Но если это требуется, я готов.

- В первых четырех матчах ты набирал больше 20 очков в среднем за матч.

- Да, у нас были некоторые проблемы в нападении. Приходилось брать игру на себя. Видите, в шестом матче этого не понадобилось, потому что каждый поучаствовал, каждый четко выполнил свою работу. А это самое главное – верить в товарищей. Они найдут меня пасом, если я открыт, и наоборот. Если моя очередь выдать высокую результативность – парни отдадут мне мяч.

- В этом регулярном чемпионате ЦСКА четырежды обыграл «Локомотив», причем с разницей не менее 14 очков. Почему серия плей-офф получается такой непростой?

- Думаю, это вопрос психологии. Для любой профессиональной команды, обыгравшей соперника четырежды, тяжело взять еще четыре победы в том же противостоянии. К тому же, видно, что они стали лучше, у них улучшилась «химия», взаимопонимание. Перед краснодарцами можно снять шляпу, они показывают отличный баскетбол. Для нас это отличный тест. Конечно, мы не хотели доводить дело до седьмого матча, но так случилось. Надеюсь, добьемся успеха.

- К тому же команда потрепана травмами.

- Верно. Так много всего произошло. Люди не задумываются, что Алекс [Швед] был вне игры два месяца, вернулся только под эту серию. Саймона [Антонова] нет с нами почти весь сезон. Нико [Милутинов] получил травму во втором матче против «Локо». Но мы остаемся командой и не ищем оправданий. У нас много классных игроков. Мы должны победить.

- Андрей Ватутин в недавнем интервью сказал, что эта команда – едва ли не лучшая на его памяти в плане «химии», человеческих взаимоотношений. Тебе нравится играть с этими парнями?

- Определенно. У нас никто не думает о том, чтобы набрать побольше очков и оказаться в свете прожекторов. Все хотят делать правильные вещи и помогать команде побеждать. Не так просто собрать такую группу парней и объединить одной целью. Впереди важнейший матч, и мне очень хочется пройти дальше вместе с такими партнерами. К тому же мы здорово общаемся за пределами площадки. Любим проводить время вместе, обмениваться новостями и шутками, постоянно болтать друг с другом. Мне доводилось играть за команды, в которых игроки быстро разбегались по своим уголкам при каждой возможности, практически не разговаривали друг с другом. Такое можно принять, к такому можно привыкнуть, но в этом нет ничего хорошего. В этой команде мы постоянно общаемся, у нас отличные отношения, любой может задать любому любой вопрос – и получить ответ. В наших беседах нет негатива. У нас нет группировок. Мы можем пошутить с Ваней [Уховым], можем с Нико, с кем угодно. Отличная «химия».

- Тот факт, что вы знакомы с Алексеем Шведом еще с совместных выступлений «Филадельфию», помогает?

- Очень. Когда мы играли в НБА, мы постоянно сидели рядом в самолете на выездах. Алекс классный, у нас всегда были отличные отношения. Потому адаптироваться в ЦСКА рядом с ним получилось гораздо проще. Он мне рассказал все о Москве, о том, где можно поужинать, куда выйти погулять. В этом сезоне, например, он позвал в хороший суши-ресторан. Повезло снова оказаться рядом с ним.

- Это второй год для тебя в России. Нравится здесь?

- О да. Я провожу в Москве полный сезон и считаю его пока лучшим в карьере. И дома всем рассказываю, что им надо обязательно побывать в Москве, здесь очень красиво. Пусть и очень холодно, но я наслаждаюсь городом. К тому же в Филадельфии и особенно в Красноярске тоже нежарко.

- Возвращаясь к баскетболу: в чем команда изменилась к лучшему после пяти матчей?

- Прежде всего, в отношении к сопернику. Перестали воспринимать их так, будто они позволят нам просто прийти и забрать победу. Они тоже хотят этой победы и считают, что способны выигрывать. Будем и дальше выходить с тем же уровнем интенсивности, что и в шестой игре. Думаю, если нам это удастся, мы пройдем в финал.

- К тому же очень многие в ЦСКА добавили в уровне игры, было много икс-факторов.

- Согласен. Все же главным фактором, считаю, была наша защита. Мы менялись, разговаривали. Это нам было необходимо, это необходимо в плей-офф, это необходимо, чтобы бороться за титул. Каждый исполнил свою роль на обеих половинах площадки. Если фокусируешься на том, чтобы помочь команде, все остальное получится естественно.

- Насколько важны были для команды семь минут Николы Милутинова?

- Каждая его минута на площадке имеет важность. Они притягивает так много внимания соперников. Им просто приходится сдваиваться на нем, фолить. За счет этого мы скорее и чаще встаем на линию штрафных. Да и его стремление помочь команде, несмотря на травму… Нико великий игрок. Многие баскетболисты его калибра не стали бы даже пытаться выходить на паркет. Он стал говорить о том, что хочет попробовать, уже в третьем матче. Очень важно иметь рядом таких парней, которые готовы рисковать ради команды, готовы поставить жертвовать собой ради общей победы.

- В шестом матче ЦСКА, может, и не играл в быстрый баскетбол, потому что это любит «Локомотив», но все равно часто оказывался быстрее соперника и получал легкие мячи.

- Думаю, мы просто играли, как умеем, особенно не задумывались. Пользовались теми возможностями, которые предоставлял нам соперник. Все матчи не похожи друг на друга. Возможно, в следующем они отреагируют и этого не удастся. Дело в коррективах, которые ты способен внести. Таков плей-офф. Сначала нас обыграли с разницей почти в 20, потом мы их в 23. Мы поняли, что нужно показывать одинаковый уровень интенсивности и собранности. Если это удастся – победим.

- Насколько тяжело для тебя при твоем росте обороняться против более высоких соперников?

- Честно говоря, с высокими защитниками мне даже попроще. Я, безусловно, быстрее большинства из них. Могу все время сидеть перед ними в ногах и доставлять неудобства. За счет того, что я постоянно рядом, им приходится тратить больше энергии. А это хорошо для нашей команды. Мне нравятся вызовы, кто бы ни оказался передо мной, второй номер, третий номер. Я хочу бороться с ним. К тому же я не один. Например, Ваня действует в том же ключе, и мы с легкостью меняемся с ним игроками. Да, мне тяжело, но я стараюсь. Это норма для меня, ведь я был «маленьким» всю жизнь, это не в моих силах изменить. В небольшом росте есть свои преимущества, и я не ищу оправданий. Скажем, соперники часто считают, что могут справиться со мной в «посту», и я приглашаю их сделать это. В «посту» я обороняюсь лучше всего. У меня огромный опыт. И я всегда нахожу способы справиться.

- Тебе нравится, что Алекс в нападении чаще владеет мячом?

- О да, ведь он притягивает столько внимания защиты! Алекс видит над головами защитников, он стягивает на себя двух-трех человек, он созидает с мячом, способен делать все на площадке. Тебе хочется, чтобы такой партнер владел мячом, потому что он делает игру проще для всех.

- И он найдет тебя на удобной позиции, как на последней минуте четвертого матча этой серии.

- Точно. Он всегда найдет открытого товарища. А если к нему не стягивать помощь, он забросит сам.

- Думаю, ты уже мысленно моделируешь седьмой матч. Чего в нем ожидать?

- Сражения. После крупного поражения они захотят приехать и заявить о себе. Но и мы хотим того же. Не только после предыдущего матча, но и после того «перформанса», который в прошлый раз пришлось наблюдать нашим болельщикам в «Мегаспорте». У меня до сих пор перед глазами лица наших болельщиков с потухшими и грустными глазами. Не хочу, чтобы они думали, будто это нас не заботит. Мы будем готовы.

- Тебе нравится то единство, которое мы особенно чувствуем с болельщиками в этом году? То, сколько нас людей поддерживает на выездах? Эти переклички после матчей?

- Люблю это. Чувствуешь в этом какую-то особую гордость, которой не хватает другим командам. Мы видим, что болельщики приходят не просто посмотреть, а потому что для них имеет значение ЦСКА, имеет значение игра. Они гордятся тем, что поддерживают нашу команду, и мы хотим, чтобы они гордились нами. Мы вместе представляем великий клуб, и мы вместе стараемся делать это правильно.

- Тем более в год столетия ЦСКА.

- Да, это очень важно. 100 лет истории – большой юбилей, впечатляющий. Не так много клубов в мире могут похвастаться тем, что остаются силой на протяжении столетия. Горжусь, что являюсь частью этого.

Фото: cskabasket.ru