Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете официальный блог московского ЦСКА на Sports.ru. Подписывайтесь!

Девонтэй Кэйкок привез в Москву чемпионскую уверенность.

Перерыв на «Матч звезд» и игры сборных позволил ЦСКА не только «перезагрузиться» в разгар второго раунда Лиги ВТБ, но и наиграть на тренировках новичка. Девонтэй Кэйкок – невысокий, но очень крепкий центровой, которого так не хватало в ротации передней линии. У него в досье нет опыта выступлений за пределами США, зато дома хранится перстень чемпиона НБА в составе «Лейкерс».

Его путь в профессиональный баскетбол был непростым и необычным. Зато закалка обстоятельствами получилась, что надо. Ди-Си, как называют его в команде, готов дебютировать сегодня в игре с УНИКСом, а накануне дал большое интервью клубной пресс-службе.

- Давай начнем с первых впечатлений. Все же ты уже больше недели в Москве, работаешь на тренировках. Как тебе команда, взаимодействие с партнерами?

- В целом, все хорошо. Прежде всего, сейчас для меня переходный период от НБА и G-лиги к европейскому баскетболу. Вижу и схожесть, и различия. Здесь меньше играют один на один, все больше ориентировано на команду: мы ищем «лишнюю» передачу, открытого партнера. И мне это нравится, потому что каждый участвует в игре, каждый способен сыграть большую роль в нападении и защите, все вовлечены в действия на площадке. Чем больше я делюсь мячом с партнерами, тем проще мне самому потом набирать очки. Провести неделю с ними, привыкнуть, понять, кто на что способен, выучить схемы, да вообще, поиграть с этими ребятами было здорово. Здесь собраны отличные ребята, игроки высокого класса, и мне легко общаться с ними, учиться у них. Они здорово помогают выучить и понять наши комбинации, различия в правилах. Так что впечатления отличные, получаю удовольствие.

- Многие сравнивают европейский баскетбол с американским университетским. Видишь сходства?

- Да, есть немного. Прежде всего, конечно, отсутствие правила трех секунд в защите. Это влияет на работу в нападении.

- По совпадению, на тренировках ты практически не работал с двумя ключевыми игроками ЦСКА: Алексей Швед травмирован, а Никола Милутинов уезжал в сборную. Кто из остальных тебя впечатлил?

- Если честно, каждый. На первой тренировке здесь у меня складывалось ощущение, будто парни вообще не мажут. Будто каждый мяч попадал в цель! Говорю себе: «Йо! Тут все могут играть». Все удивили. Вижу, насколько «глубокая» у нас команда, насколько каждый способен бросать издали, проходить под щит.

- Кстати, стороннее впечатление от твоей первой тренировки. Ожидалось, что ты будешь колотить сверху, а ты всего пару раз спокойно положил мяч из-под щита и отдал шесть или семь результативных передач!

- И правда. У меня ощущение, что каждый раз с этими парнями на площадке я могу по шесть-семь ассистов себе записать. Они делают рывки под кольцо, они открываются на дуге. Мне хочется пасовать! Если я вижу открытого – с удовольствием отдам. Парни делают передачи легкими.

- Также в один из первых дней в Москве ты оказался на Матче всех звезд. Понравилось?

- Было здорово, круто. Я впервые видел «другой» Матч звезд. Интересно все организовали: с концертом, танцами, культурным контекстом, музыкой, светом, баскетболом, наконец. Все веселились. Мы с женой хотели увидеть другой баскетбольный мир. Опять же было классно оказаться рядом с товарищами по команде, порадоваться их победам в конкурсах данков и трехочковых. Мы накануне только впервые тренировались, а тут я увидел, как они выигрывают.

- Также у тебя наверняка сложились впечатления об уровне Лиги ВТБ, потому что на днях играли УНИКС и «Зенит». Все же это две из трех лучших команд турнира.

- В любой лиге, любой конференции топ-клубы играют на высоком уровне. Ты сразу можешь сказать, кто их лучшие бомбардиры, кто «большие», чего они стараются добиться на паркете. Видны «химия», умение взаимодействовать. Обе команды – классные.

- Узнал кого-то?

- Да, знаю нескольких парней. С Мэйконом встречался в первый год в G-лиге. Он тогда был в «Майами» и «спускался» в фарм-клуб. Были еще знакомые лица, в том числе, на Матче звезд, но точно не вспомню, откуда.

- Впечатления от русской зимы?

- Не так все страшно. Повезло, что я приехал из Детройта. Там тоже холодно. По сути, все вещи оттуда забрал, ничего специального не пришлось покупать. Было бы сложнее приехать из дома, из Хьюстона или Орландо. А так у меня есть и специальная маска для лица, теплые «поддевки», одежда. Не хватает только перчаток. Но есть карманы!

- Ты родился в Чикаго, а вырос в штате Джорджия. Расскажи, как так получилось. Ты считаешь себя парнем из Джорджии?

- Да. Детские годы я провел в Чикаго, там все еще живет большая часть моей семьи по материнской линии – бабушка, дяди, тети. Потом мы уехали в Атланту, и уже там я познакомился с баскетболом. В средней школе, лет в 12-13. Вообще я начал с американского футбола, это основной вид спорта для меня. Потом я получил травму и переключился на баскетбол. Стал к нему относиться серьезно в старших классах, уже по-настоящему старался чего-то добиться. Мне нравилось, я продолжал работать, и это приводило меня в самые разные места.

- Вообще это удивляет: ты получил травму руки и перешел в баскетбол, в который вообще-то играют руками. Не в легкую атлетику, в баскетбол!

- Я сломал кисть правой руки, бросающей. Просто все так сложилось. Я был в восьмом классе и получил этот перелом во второй игре сезона. К моменту, когда я восстановился, начался баскетбольный сезон. И тренер нашей школьной команды предложил попробовать. Проба получилось ужасной. Мне не хватало координации, я не мог поймать мяч. Ведь до этого вообще никогда не играл организованно, разве что иногда для развлечения. Понадобилось немало времени, чтобы добиться какого-то прогресса, начать относиться серьезно. Как только стало что-то получаться, это добавило мотивации работать больше. Так и началось путешествие – сначала в колледж, потом в профессионалы.

- Что поражает в твоей студенческой карьере – 80 процентов попаданий с игры на втором курсе. Ты что, все время сверху забивал?

- Да я в том сезоне, наверное, всего раз со средней бросил. Помню, в одном матче я забил 17 из 18, 30 очков с чем-то! В основном, это были данки. Дело в том, что у нас в команде была идеальная для меня система, наши защитники блестяще знали, как находить меня под кольцом передачей. В наших схемах четверо играли вокруг одного, и я блистал благодаря партнерам. Оставалось только сверху вколотить. Так что не устаю отдавать должное парням, когда вспоминаю об этом достижении. Всегда говорю: 80 процентов повторить будет очень сложно. Нет, я привык атаковать с высоким процентом. Ну 50, 60 с чем-то. Но 80… Никогда больше не получится, и не только у меня. Этот рекорд держится до сих пор.

- С драфтом и попаданием в НБА у тебя связана интересная история…

- Преддрафтовые просмотры для меня начались довольно неторопливо. Я пораньше уехал из колледжа, учебу продолжал дистанционно, потому что хотел хорошо подготовиться. Поначалу вообще никто не звонил. Потом постепенно стали интересоваться. Всего прошел шесть просмотров. Последний был в «Лейкерс» буквально за день до драфта. Наверное, я неправильно ко всему этому отнесся, но у меня было четкое ощущение, что им просто нужно было «тело», большой парень, закрыть вакантное место. Там были игроки из «Джорджтауна», «Кентукки», «Айовы Стэйт», других топовых университетов. И тут я, из скромной «Северной Каролины-Уилмингтон». Но к моменту окончания просмотров, «Лейкерс» уже звонили моему агенту, говорили, что заинтересованы. Я их очень впечатлил. Выглядело, что я безусловно лучший на том просмотре. Я сам это чувствовал, они знали, тренеры видели. Я всегда уверен в себе, и показал это на площадке. На следующий день был драфт, и я не знал, чего ожидать. Мне казалось, что я каким-то образом окажусь в «Шарлотт», потому что они следили за мной еще со второго курса, я был на паре матчей, потому что учился неподалеку. Думал: «Окей, план такой, поеду в Шарлотт, останусь в том же штате, круто».

- Думал, тебя задрафтуют?

- Вряд ли. Просто рассчитывал хоть на какой-то контракт. И вот заканчивается церемония драфта в час ночи, а в 1:05 мне уже звонят из «Лейкерс», предлагают двусторонний контракт. А это первый шаг в профессионалы! Был восхищен, энергия бурлила. Мы с моей компанией сидели на ужине. И я, как только узнал новости, позвонил своему тренеру: «Еду в Лос-Анджелес! Пошли в зал заниматься! Надо работать над собой!» И в 4-5 утра мы уже были в зале.

- Тренер небось: «Мужик! С ума сошел? Да я сплю!»

- Нет! Он был готов! «Выезжаю!» Мы с ним всегда мыслим в одном направлении, не напрасно столько лет работаем вместе. У нас одинаковая ментальность. Он знает, что нельзя ограничиваться минимумом, поддерживать себя на определенном уровне. Чтобы стать профи, ты должен работать, как профи. Выполнять все необходимое, а потом еще больше. И он всегда верил в меня.

- Это тренер из колледжа?

- Из старших классов школы. Его зовут Эрнест Брукс. Он был одним из немногих, кто верил в меня с самого начала. Он сразу взял меня под крыло, и он для меня, как отец. Он помог мне с очень многим, научив справляться с разными ситуациями в баскетболе, жизни, общении с людьми. Он всегда поддерживал меня, ходил на мои матчи в колледже, в профессиональном баскетболе. Он бы и сюда приехал, если бы представилась возможность. Он увидел во мне что-то, чего не видели остальные.

- В общем, ты попал в «Лейкерс» в компанию к Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису. Наверное, тебя уже достали вопросами о них?

- Вовсе нет.

- Все знают, что они классные ребята и великие игроки. Расскажи лучше о другом величайшем баскетболисте всех времен – Алексе Карузо.

- Серьезно? Хочешь? Могу, легко. Эй-Си – прирожденный лидер, на площадке и вне ее. Мы общались в самые разные периоды. Много времени провел с ним в предсезонке. Он взял меня под опеку и старался помочь во всем – в понимании системы, разных игровых нюансов. Ведь выступления за колледж, особенно представляющем не одну из сильнейших конференций, здорово отличаются от игры в «Лейкерс». Он помог подготовиться к этому, всегда был рядом. В свой дебютный сезон я попал в первую пятерку G-лиги и вошел в символическую пятерку новичков. Эй-Си рассказал, что его лучшим достижением была третья символическая пятерка, и он был счастлив, гордился мной. Потому что он знал, как это непросто, он прошел через все это. Когда «Лейкерс» впервые отчислили меня, он знал, насколько это болезненно, и подталкивал, побуждал работать еще больше. Уверял, что я в итоге окажусь там, где хочу. Эй-Си можно доверять, он всегда протянет руку помощи.

- Вы еще общаетесь?

- Да, время от времени. Хотя сейчас давненько не говорили, столько всего происходило. Но мы остаемся друзьями.

- В чемпионском сезоне «Лейкерс» ты провел всего один матч. Наверняка он запомнился навсегда.

- Конечно. Было круто. Вообще ситуация была сумасшедшей. Столько всего происходило, пока мне не предоставилась возможность дебютировать в НБА, забросить первый мяч… Был тот самый звонок из Лос-Анджелеса, Летняя лига, тренировочный лагерь, двусторонний контракт, отчисление. Потом два месяца в G-лиге, где я рвал жилы и, наконец, снова получил двусторонний контракт. Затем люди стали заражаться ковидом, сезон поставили на паузу. Было непонятно, чего ждать. Организовали «пузырь». Снова предсезонка… И, наконец, у меня появляется шанс по-настоящему сыграть в НБА, не в выставочном, а самом настоящем, официальном матче! И мой первый мяч – я помню его, будто это случилось вчера. Это был мой первый бросок по кольцу, я обыгрывал соперника и бросил с разворотом и отклонением. Сразу понял, что попал. Великий момент для меня, моей семьи. Сразу подумал, сколько труда приложил, чтобы добраться до него.

- А чемпионский перстень когда получил?

- В начале следующего сезона. Была небольшая церемония. К сожалению, болельщиков еще не допускали, но все равно было круто. Я был просто в восторге. Сразу запер перстень дома. Наделал фотографий и кольца, и церемонии для тех, кто хочет посмотреть.

- Удивительно, что в своей не самой долгой карьере в НБА, ты выступал за пару самых успешных клубов современности, «Лейкерс» и «Сан-Антонио». О чем вспоминаешь с особой теплотой?

- У Эл-Эй – 18 титулов, это один из самых успешных клубов мира. Самое удивительное, что я невероятно быстро оказался в Лос-Анджелесе после Уилмингтона, немало путешествовал, но люди все равно меня узнают как игрока «Лейкерс»! Играть там на протяжении двух лет, наслаждаться городом, где мы классно проводили время и выиграли чемпионство было здорово. Там я прошел через взлеты и падения. Ведь мой второй год сложился неудачно для команды, мы проиграли «Финиксу» в плей-ин. Летний отдых был самым коротким в истории, всего полтора месяца, наверное, поэтому у нас было много травм. Леброн получил повреждение, Эй-Ди тоже. Все старались отработать за отсутствующих, но команде было тяжело. Могу сказать, что благодарен за возможность пережить все эти времена, хорошие и плохие.

Что касается «Сан-Антонио», тренер Попович напоминал мне моего тренера в колледже. Он тоже постоянно наседал на меня, старался выжать из меня максимум. Он знал, на что я способен, и хотел это увидеть. Таков тренер Поп каждый день, и мне это нравится. Я фанат такой манеры работы. Да, в колледже понадобилось к этому привыкать, но со временем я понял, что это приносит результат. Осознал, как использовать такое общение с тренером себе на пользу.

- Поповича также считают апологетом европейского баскетбола, у него всегда играло множество иностранных игроков. Сейчас, оглядываясь назад, ты осознаешь это?

- Это относится не только к «Сан-Антонио». Многие клубы НБА приглашают европейцев, потому что они здорово обучены, многомерны, многое умеют – бросать, отдавать передачи, подбирать. Парней регулярно забирают отсюда, драфтуют, и все видят этот талант.

- Ты относишься к современному типу невысоких центровых. Ты как-то говорил, что ориентируешься в своей игре на Монтрезла Хэррелла…

- Да, мне даже довелось поиграть с ним в «Лейкерс» в мой второй сезон. «Андерсайзы» – это тренд, многие тренеры любят использовать невысокие пятерки. Когда баскетболист может все делать понемногу, это расширяет возможности в игре, появляется пространство, каждый может проявить себя. В колледже меня постоянно сравнивали с Хэрреллом, Кеннетом Фаридом. Мы больше, чем мы есть на самом деле. Пусть наш рост около двух метров, мы играем так, будто доросли до семи футов (211 см). Когда ты делаешь 13 с половиной подборов в среднем за игру в университете… Не так много высоких игроков могут похвастаться подобным. Горжусь тем, что бьюсь на щитах, тем, что в защите могу держать игроков от первого до пятого номера. Этого хотят многие команды. Плюс я немного бросаю, могу действовать в «посту», отдавать передачи под бросок товарищам.

- К тому же, ты много работаешь над броском с дистанции. Это тоже тренд для центровых – даже высокие Йокич, Таунс и Эмбид уверенно атакуют издали.

- Прошлый сезон был для меня первым, когда я бросал «трехи». В смысле, делал это регулярно, а не единично. Это было огромным шагом. Стал чувствовать уверенность. Если открыт – брошу. С нуля я стал игроком, который бросил больше ста трехочковых и попал около трети из них. Это очевидный рост. Я не хочу форсировать броски, хочу действовать в ритме игры. При этом не хочу фокусироваться на чем-то одном. Важно делать все – подбирать, защищаться, цепляться за мячи, отдавать, забивать, – что поможет моей команде. Хочу выигрывать на высоком уровне.

- Что конкретно ты делал, чтобы улучшить бросок?

- Просто работал над ним. Главное, что я понял о броске, – нужно иметь уверенность. Без нее ты не будешь попадать. А у меня полно уверенности. Даже взять прошлый сезон: если была возможность, я атаковал. Если не бросишь – не попадешь. Ты можешь все правильно делать технически, но главное – в голове. Все великие шутеры таковы – Стеф Карри, Джей Джей Редик, Клэй Томпсон. Все они элитные снайперы благодаря уверенности в себе. Даже если кто-то из них промажет двадцать подряд, он будет думать: «Я способен попасть следующие двадцать».

- Знаю, что ты говорил с Далласом Муром перед приездом сюда. Откуда его знаешь?

- Мы не были знакомы. У нас просто один агент. Он нас и связал, мы поговорили. Прежде, чем приехать, хотел побеседовать с кем-то, кто находится внутри. У нас получился хороший разговор, который оставил чувство комфорта и повлиял на решение.

- Кто еще помогал решиться?

- Очень многие – близкие друзья, семья, тренеры, агент. Понятно, я провел некоторую исследовательскую работу и понял, что это хороший шаг. Плюс, оценивал собственную ситуацию. Считаю, все попросту правильно сошлось. Мне хотелось стабильности, хотелось оказаться в известной команде, которая мне нравится. Готов ей максимально помогать.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Ehrmann, Kevin C. Cox; ПБК ЦСКА