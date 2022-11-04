«Люди в России более приветливые, чем многие думают». У ЦСКА новый герой

От редакции: вы читаете официальный блог московского ЦСКА на Sports.ru.

Даллас Мур прошел в ЦСКА испытательный срок, быстро освоился и сейчас является ключевым игроком в ротации Эмила Райковича. В понедельник против «Зенита» он выдал свой пока самый результативный матч, набрав 18 очков, а накануне дал интервью клубному телевидению в рубрике «Первый раз» – здесь его можно посмотреть или прочитать.

Первый раз, когда осознал увлеченность баскетболом

⁃ Мне было 5-6 лет, начало нулевых, отец взял меня на студенческий «Финал четырёх», вокруг которого происходило множество событий. Я все время, безостановочно бросал по кольцу, мне очень нравилось. И тогда подумал, что буду играть в баскетбол. Сейчас я профессиональный игрок, поэтому моя цель достигнута.

Первые шаги в баскетболе

⁃ Первый раз, когда понял, что у меня получается… наверное, в старшей школе. Тогда начал понимать, что играю здорово. В первый год был еще очень-очень маленьким, на второй немного подрос, а на третий стал играть гораздо лучше. Уже в колледже еще добавил и тогда понял, что могу стать профессиональным баскетболистом.

Первый раз, когда хотелось закончить с баскетболом

⁃ Конечно, такие мысли были – на второй сезон в профессиональном баскетболе. Тогда играл в Турине, в клубе была хорошая внутренняя атмосфера, но были другие причины на площадке и вне её, которые привели меня к мысли: «А надо ли продолжать?» Тогда первый раз об этом подумал, но как вы видите, все ещё играю.

Первая серьезная травма

⁃ Сезон, когда я был новичком в профессиональном баскетболе. Перенес операцию на левом плече, когда повредил акромиально-ключичную связку. Тогда, и в моем втором сезоне, были те самые события, из-за которых думал о завершении карьеры. Так что первые два года были довольно сложными для меня.

Первое трудное решение

⁃ Уехать из Америки. Знаю, это звучит как клише, но это тяжело – оставлять семью, находиться далеко от родителей, друзей. Даже жена и дети в основном живут не со мной. Это трудное решение, которое принимаю каждый год, но это лучший вариант для нашей семьи. Я люблю играть, буду продолжать и, надеюсь, они скоро смогут меня здесь навестить.

Первый контракт

⁃ Я играл за «Денвер Наггетс» в Летней лиге и в тот момент подписал соглашение с итальянской командой из Пезаро. Это небольшой городок, но LBA – это высшая Лига в Италии, и это был мой шанс.

Первый конфликт с родителями из-за баскетбола

⁃ В общем-то у меня не было конфликтов с родителями. Наоборот, они делали все, чтобы я стал профессионалом. Может быть, были небольшие споры с отцом. Он занимался составлением рейтингов игроков, и в одном тренировочном лагере не включил меня даже в топ-10, хотя мне казалось, что я играю здорово. Я обижался, но тогда был ещё совсем ребёнком.

Первая любовь.

⁃ Первая любовь. Вне баскетбола? Потому что моя первая любовь как раз баскетбол. А так жена – моя первая любовь.

Первая дорогая покупка

⁃ После первого сезона в Италии нам нужна была машина. У нас уже было где жить, поэтому нам требовался семейный автомобиль. Мы выбрали Chevy Tahoe 2020 или 2019 года. Кстати, недавно, пару лет назад, я ещё купил дом. Это ещё одна большая покупка.

Первый раз, когда перестал думать о деньгах.

⁃ Не сказал бы, что у меня были проблемы с деньгами, но все же их нужно зарабатывать, чтобы содержать семью. Каких-то серьезных переживаний не было, но на третий год стало проще. Конечно, всегда хочется большего. В какой-то момент понял, что мне нужно просто хорошо играть в баскетбол, и деньги придут вместе с этим. Так что не могу сказать, что сосредотачиваюсь на сумме контракта.

Первый раз, когда попробовал алкоголь

⁃ Это было в старшей школе, мне было 15-16 лет. Но точно не раньше. Я был хорошим ребенком по большей части.

Первое тату

⁃ Его сделал еще в колледже. Мне было 18, кажется, был на первом курсе. Меня подначивали товарищи по команде, и я сказал, что сделаю, но хотел, чтобы рисунок что-то значил. И, когда нашёл подходящий, сделал.

Первое путешествие через океан

⁃ В Италию. Очень непривычно, я только-только закончил колледж, мой сын родился за два дня до этого, даже оказался на выпускной церемонии. Через месяц-другой поехал играть в Летнюю лигу, поиграл пару недель – и мы всей семьей полетели в Италию. Таким было мое первое путешествие.

Первое мудрое решение

⁃ Жениться. Без вариантов. Жена – моя вторая половинка, она помогает мне становиться лучше. С уверенностью говорю, это мое первое умное решение.

Первое, что узнал о России

⁃ Что здесь холодно. Люди здесь более приветливые, чем многие думают. В Москве классно. Клуб во многом помогает, игроки и персонал не оставляют меня одного. Мне здесь нравится.

Первый эмоции от приглашения в ЦСКА

⁃ Восхищение. ЦСКА – один из лучших клубов в европейском баскетболе, если не лучший. Если кто-то говорит, что играл или играет за ЦСКА, это большое достижение, так что я рад, что оказался здесь.

Первое слово по-русски

⁃ Как там правильно… Доброе утро. Не уверен, что сказал корректно, но я часто слышу эту фразу от парней. Это в голове отложилось, но другие слова и фразы мне сложнее запоминать.

Первое впечатление о Москве.

⁃ Классный город. Здесь есть, чем заняться. Город огромный. У меня было не много времени, чтобы прогуляться. Был занят переездом, ведь сначала жил в отеле, теперь в квартире. Сейчас времени стало больше, хочу увидеть Красную площадь и все остальное. Парни мне рассказали, куда можно пойти. Особенно круто, что много мест с американской культурой, кухней. Когда ты далеко от дома, не хватает этого домашнего вкуса.

Также на нашем YouTube канале вышла видеоверсия интервью с Далласом. Вы можете посмотреть его по ссылке: https://youtu.be/X_Hj7lORAj8