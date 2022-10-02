Эмил Райкович: «Мне все еще не нравится, как мы выглядим»

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Накануне старта сезона Единой лиги ВТБ главный тренер ЦСКА Эмил Райкович подвел итоги предсезонной подготовки, оценил состояние команды, призвал не обращать много внимания на результаты товарищеских матчей и поставил перед красно-синими самые высокие цели.

- Как освоились в Москве? Привыкли к городу, окружению?

- Чувствую себя здесь отлично. В клубе делают все возможное, чтобы мы чувствовали себя как дома, не задумывались над чем-то, кроме баскетбола. Все бытовые проблемы решены. Думаем только о работе.

- Наверняка скучаете по семье.

- Конечно. Говорю с супругой пару раз в день. С дочерями не так часто, как следовало бы, наверное. Но, что поделать, тинейджерам в их возрасте родители не так необходимы. Сейчас оформляем визы, билеты уже куплены, жена должна прилететь 11 ноября, дети – 10 января, на каникулы. Потом они улетят обратно. Не могу оторвать их от школы. Таковы планы, надеюсь, они не изменятся.

- За тот короткий период, что вы здесь находитесь, можно сказать, что работа в ЦСКА оправдывает свои ожидания?

- Рад, что получил шанс работать в этой организации, с этими игроками и тренерами. Среду, в которой мы работаем, можно спокойно назвать здоровой, все хотят добиться успеха, все подталкивают друг друга к общей цели. В плане организации мне нужно задумываться над другими областями работы клуба, как порой было раньше. Да и взаимодействие с такими игроками как Швед, Курбанов, Антонов, Милутинов, теми, кто много лет играл в Евролиге, является для меня хорошим вызовом.

- Для команды закончилась предсезонная подготовка. Вы довольны ее итогами? Удалось выполнить все задуманное?

- Она не была идеальной. Поначалу даже не задумывался, что подготовка в неполном составе станет такой проблемой. Сейчас вижу, насколько эта проблема замедлила процесс становления команды. Мы пока даже близко не похожи на тех, кем должны стать. Разве что, процентов на 70. К тому же, все еще находимся в поиске игроков для усиления. Милутинов и Давидовац присоединились к нам поздно, причем с разным уровнем физической готовности. Нико готов чуть лучше, Деян – намного хуже, потому что он в сборной практически не играл и нормально не тренировался. Алексей восстановился после травмы и пока не набрал форму. У Никиты была травма, потом он заболел… Так что игроки готовы по-разному, у нас постоянно кого-то недостает на тренировках, и это сказывается и на тактической работе. Потребуется время, потребуется работа над ошибками. Мы будем расти и станем командой, какой хотим стать.

- В общем, планы менялись по ходу предсезонки.

- Неоднократно. Мы постоянно подстраивались, старались максимизировать эффект от нашей работы. Даже встреча с «Руной» в четверг была построена таким образом, чтобы помочь поймать ритм отдельным игрокам.

- Можно сказать, что кто-то вас удивил в позитивном смысле, приехал уже практически готовым к сезону?

- Саймон. О его физической готовности у меня голова болела меньше всего. Он очень стабилен с первого дня предсезонки, не пропустил ни одной игры или тренировки, проявил себя настоящим профессионалом, примером для многих. К тому же Саймон при всех своих баскетбольных плюсах и минусах, очень умный игрок, человек системы, борец. Каспер тоже удивил в хорошем смысле – старанием на тренировках, степенью готовности. При этом, поймите, я не хочу противопоставлять этих ребят остальной команде – все же подавляющее большинство игроков приехали в хорошей форме. Это просто примеры со знаком «плюс».

- Расскажите о том, насколько восстановился Алексей Швед и какой вы видите его роль в команде, системе?

- Прежде всего, ему потребуется время для набора оптимальной формы. Определенно, он главный игрок нашего нападения, множество комбинаций построены под него, под его созидание. Вижу по тренировкам и матчам, что он абсолютно не проявляет эгоизма, не пытается набирать очки сам или отдать только результативную передачу. Алекс создает преимущество для других игроков, которое не заметно в статистическом протоколе. Мы строим наши атаки таким образом, чтобы использовать это преимущество.

- Антон Астапкович только вернулся в ЦСКА, но во время Суперкубка о нем стали говорить, как об одном из лидеров команды. Расскажите о том, как он встраивается в систему.

- Я не смотрю на отдельных игроков как на лидеров и не люблю, когда в прессе кого-то называют выдающимся талантом или лидером. В команде игрок становится лидером естественным образом. Для меня лидер тот, кто принял самые важные решения в финале плей-офф, в результате которых выигран титул. И об этом мы узнаем по завершении последнего матча сезона. Давайте дождемся концовки.

Что касается Антона, он очень старается и играет по-настоящему агрессивно. В нашей системе баскетболистам нужно отрабатывать и в защите, и в нападении, и мы используем Антона и для того, чтобы прикрыть свои недостатки, и для того, чтобы создать себе преимущества. Он универсален, в этой предсезонке мы использовали его на позициях второго, третьего и четвертого номеров. Старались строить игру с его помощью. Антону также необходимо время на адаптацию, но уже сейчас могу сказать, что он способен остаться в этой команде надолго.

- Еще один из сюрпризов предсезонки – Ливио Жан-Шарль. В недавнем интервью он сказал, что чуть ли не впервые в карьере он чувствует доверие тренера. При этом ему пришлось поменять амплуа: раньше он играл третьего-четвертого номера, теперь – пятого.

- Прежде всего, Ливио все недооценивали. Да, у него была не выдающаяся статистика в «Олимпиакосе» в последние пару лет, но он солидно выглядел в составе «Асвела» в Евролиге три года назад, в среднем набирал примерно 10 очков и 4 подбора за 25 минут. Он показал, что может играть на уровне Евролиги. Да, он выступал в качестве тяжелого форварда, но мы с тренерами видим, что его развитие и уровень продуктивности будет выше, если Ливио будет играть центрового. Особенно с Николой в качестве доминанты в «посту» нам необходим кто-то, кто играет совсем иначе – более агрессивно в защите против пик-н-роллов и на сменах, растягивает защиту за счет угрозы трехочкового… Его бросок больше подходит для «растягивающего пятого», чем для «растягивающего четвертого». Мы говорили перед подписанием контракта, и я объяснил ему, что в качестве центрового он будет лучше и опаснее, и он сейчас это доказывает. Я доверяю ему. К тому же Ливио – очень позитивная личность, настоящий работяга. Думаю, он – одно из лучших подписаний лета в Лиге ВТБ.

- Отдельный вопрос про молодых игроков, которые работали с командой в этой предсезонке.

- Когда я подписал контракт, обещал руководству, что сделаю все возможное для развития игроков. Не только молодых, но всех. Нет такого возраста, в котором ты не можешь добавить, нужны только время и старание. Любые игровые качества можно развивать. Мы хотели дать больше шансов молодым игрокам, Самсон Руженцев – один из них. Мы стараемся дать ему время, сделать его полезным для ЦСКА в будущем. Сейчас мы инвестируем в него, и, если результаты позволят, будем инвестировать все больше и больше. Надеюсь, в итоге это принесет нам прибыль. (Смеется). Понятно, что побеждать и развивать игроков в равной степени невозможно. Но у нашего спортивного департамента есть стратегия, четкий план. Мы отдали Гафурова «Самаре», чтобы он получил значительное игровое время и позже вернулся в ЦСКА. То же касается Карданахишвили, я участвовал в решении по его аренде, и здесь мы находим полное понимание с руководством. Определенно, мы будем счастливы иметь в составе любого молодого российского игрока, который способен помочь команде, следим за всеми, но, в первую очередь, за собственными воспитанниками. Мы инвестируем в Сэма, в Вову Карпенко, им нужно только доказывать, что они достойны места в команде, достойны быть часть ЦСКА.

- Все, конечно, обращают внимание на два матча против «Зенита», действующего чемпиона лиги, которые получились очень разными. Какие уроки вы извлекли, можно ли сказать, что эти матчи дали повод для оптимизма, несмотря на поражения?

- Первый матч даже не рассматриваю всерьез. Мы были абсолютно не готовы, Никола и Деян должны были играть «с колес», потому что у нас были потери в составе, при этом оба были не готовы физически и совсем не знали взаимодействий. Во втором матче даже без Шведа и Курбанова мы показали организованную командную игру, хорошую защиту, делились мячом. Разница была в том, что игроки «Зенита» попали несколько сложных мячей один-на-один через руки, а мы упустили шансы взять матч, который был практически выигран. Мы играли лучше, это видно даже по статистике. Потому, понятно, нам есть, где добавить, как и соперникам (у них тоже не было нескольких игроков). Этот сезон будет марафоном, уже первые матчи будут важны, будет важен прогресс игроков в ходе сезона, а на результат посмотрим весной. Мы твердо идем по намеченному пути, со временем будем лучше и лучше. У нас есть все резоны ставить самые высокие цели и надеяться на лучшее.

- Еще одна причина надеяться на лучшее – игра с «Эфесом», действующим чемпионом Евролиги, в Турции. Там тоже команда лидировала большую часть матча и упустила шанс победить в концовке.

- Да, но это все подготовка. Не хочу делать ранних выводов. Все результаты в предсезонке условны, ты не стремишься обязательно победить. Главное – подготовить команду. В целом, с точки зрения результатов все было окей, мы играли с «Бурсой», «Тофашем», УНИКСом – хорошими командами, добивались побед и видим возможности для прогресса.

- Множество матчей решались в концовках. Вы довольны этим фактом?

- Конечно. Бывало и так, что мы проигрывали, четко расписав комбинацию для вывода мяча, но выполнили ее нечетко. Это дает возможность поработать над ошибками на тренировках, и в следующий раз игроки не допустят подобных просчетов, будут правильнее отдавать передачи и ставить качественные заслоны, которые не позволят защите проходить и мешать выносу мяча. Это просто пример. Мы диагностировали проблемы и поработаем над ними.

- В процессе построения атакующей системы тренеры обычно обращают внимание за статистические показатели – прежде всего, результативные передачи и потери. По итогам предсезонки эти цифры у ЦСКА, соответственно, 22 и 14 в среднем за игру. Насколько они говорят о качестве игры?

- Мне все еще не нравится, как мы выглядим. Но я вижу проблески, намеки на то, как мы будем играть в будущем. Это процесс. Что касается передач: мы определенно делимся мячом, у нас нет индивидуалистов, и парни слышат, чего я хочу добиться в результате комбинаций. Что касается потерь: мы пока достаточно слабы на позиции первого номера. Здесь также вмешивается уровень физической готовности и невозможность собраться всем вместе. Думаю, если останемся с тем же количеством передач и сократим количество ошибок, придем к показателю 2,5 соотношения ассистов к потерям, например 22 к 6-8, это будет хорошо. Еще один статистический показатель, на который мы обращали внимание в подготовке, это подборы до и после приезда Николы. В период «до» большинство команд превосходило нас по этому параметру, «после» мы получили более свежего Ливио и добились определенного баланса. Теперь можем действовать агрессивнее и превосходить на щитах любого оппонента. К примеру, создание пространства в нападении у нас тоже пока далеко от идеала. Думаю, со временем игроки все лучше будут понимать, как реагировать на определенные ситуации и чего я от них хочу.