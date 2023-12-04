Шоу Дзюбы: танцевал, целовал корреспондента «Матча» – но продлил бойкот. Репортаж с игры, где «Зенит» потерял лидерство

Артем Терентьев – из Черкизово, где агрономы победили снегопад.

«Локомотив» впервые с чемпионского сезона-17/18 обыграл «Зенит» дважды за сезон: снежные 3:1 после сентябрьской победы 2:1 (с неистовым Тикнизяном).

Атрибуты сейчас – кунг-фу и извинения Сергея Пиняева, бурная радость Артема Дзюбы, очередной гол Матео Кассьерры и огромные сугробы.

«Локо» креативно обыграл снегопад на матчдэй и успел подготовить поле. Помогли перенос игры на полчаса и красное полотно

Флэш-интервью Даниила Уткина с матча ЦСКА – «Ростов» войдет в историю. В тот же день в Москве играли «Локомотив» и «Зенит» – их от эпохального антуража спасли две вещи.

Во-первых, за сутки, когда прогноз подтвердился, поле накрыли. Убрали полотно только за час до игры – предварительно очистив от снега.

Так поле выглядело в 15:30.

Во-вторых, матч сдвинули на полчаса – на 17:00. И снегопад к этому моменту ослаб. Когда команды вышли на разминку, поле было почти в норме.

«Локо» креативно обыграл погоду: в матчдэй-зоне детей ждали мини-экскаваторы для уборки (на фоне трудились настоящие машины), а на трибунах танцевали под трек Андрея Губина «Зима-Холода».

«Для такой погоды хороший футбол, – делился после Антон Миранчук. – Были разговоры, что игра не состоится, но мы настраивались. Против «Урала» 8 декабря будет минус 15? Я всегда за то, чтобы играть. Как показывает практика, мяч держится, все двигаются, хороший футбол. Если всех устроит [футбол при минус 15], почему нет?».

Сейчас – в минус пять и при снегопаде – на трибунах было 10 тысяч человек.

Дзюба прятал эмоции, но после победы устроил шоу. И яростно кричал трибунам

Новейшая история отношений Дзюбы и «Зенита» в матчах друг против друга – непростая.

В 2018-м Артем мстил Роберто Манчини из аренды в Туле: 10 млн рублей за выход на поле, боевые 3:3, которые отодвинули «Зенит» от попадания в ЛЧ, 58 единоборств и празднование на глазах итальянского штаба.

В апреле 2023-го, уже в «Локо», обидное поражение 1:2 и начало публичных пререканий с Семаком. Тогда Артем проигнорировал шедшего навстречу тренера – и не пожал руку.

В сентябре 2023-го: победа 2:1 в Питере и фраза «А кто это?» на вопрос про примирение с Семаком.

Казалось, третья за год встреча с «Зенитом» даст развития этому сериалу. Но внешне Дзюба выглядел почти безмятежно – тепло поздоровался с каждым из основы «Зенита», а с Нуралы Алипом и Вильмаром Баррисом даже обнялся.

Уже после игры стало известно, что именно Дзюба настраивал «Локомотив» в раздевалке. Поскольку Дмитрий Баринов отбывал дисквалификацию после матча в Самаре.

– Обычно говорят двое: Дзюба или Баринов. В этот раз Артем нас зарядил. Сказал, что мы должны быть одним целым, и все в таком духе. Все-таки это внутренняя история. Дзюба важен для нас в плане менталитета. Он эталон нападающего в России. Свой опыт и заряженность передает команде, молодым. Мы так прибавляем, – рассказывал Евгений Морозов Sports.ru.

– Это все остается внутри раздевалки. Но вы сами прекрасно понимаете, какие слова могут быть, – говорил Антон Миранчук журналистам о напутствии Дзюбы.

На старте Артем чуть потолкался с Венделом, который плотно опекал его при рывке в расчете на диагональ из центрального круга. Но в остальном лидер «Локо» был очень миролюбив : много улыбался, почти не «пихал» партнерам. Несколько раз кричал: «Подавайте уже».

За игру только трижды коснулся мяча в штрафной соперника (столько же в своей). Но крутость 35-летнего ветерана в том, что он лучше всех в лиге решает эпизоды. Даже почти не бегая. Одним из трех касаний стал прекрасный голевой пас Наиру Тикнизяну на 88-й минуте. Только после этого Дзюба проявил чуть больше эмоций, а буря началась после.

Две минуты вслед финальным свистком – концерт Артема. Танцевал под музыку, поднимал на руки Сергея Пиняева, целовал корреспондента «Матч ТВ» (дважды) и яростно праздновал с трибунами, уходя с поля. (Если ролик ниже не проигрывается, его можно посмотреть здесь).

Вот так выглядели поцелуи.

Это Александра Бедарева так отвлекли от работы. Похоже на какой-то ритуал с лысиной.

Но говорить со спортивными СМИ даже радостный Артем отказался. Продолжил бойкот.

– Нужно научиться задавать нормальные вопросы. Пока не научитесь уважать нас, нет никакого уважения к вам. Только про футбол? Так всегда говорят, а потом кто-то вбросит.

– Давайте разберем третий гол «Локо».

– Нет, я сейчас с «Локомотивом» и «Локо ТВ» поговорю спокойненько. А вам всего хорошего. Я же вас не трогаю – и вы меня не трогайте. Всем мира и добра. Я же добрый и позитивный, – сказал Дзюба, давая автограф.

На вопрос, состоялось ли рукопожатие с Семаком, просто промолчал.

Пиняев извинился перед Клаудиньо за подкат. Миранчука поздравляли в манишке запасного – а он уходил от темы контракта

Перед игрой Антону Миранчуку вручили футболку с 200-м номером – выход на поле с «Крыльями» 25 ноября стал юбилейным. Поздравления он получал в манишке запасного – у него всего девять выходов в старте за 17 туров. 202-й матч за «Локо» (с учетом кубковой «Балтики») Антон тоже начинал со скамейки. Хотя в итоге отдал голевую.

– Мой контракт? До лета [2024-го] есть время. Настраиваюсь на ближайший матч и стараюсь об этом не думать, – скромно говорил Миранчук после.

Семак поставил на Вильзона Изидора – возможно, в расчете на мотивацию француза отомстить «Локо»: за срывы переговоров по трансферу в Европу. Изидор точно был настроен серьезно – и праздновал гол Кассьерры в обнимку с партнером, смотрел при этом как раз на фан-трибуну «Локо». Больше француз ничем не запомнился – ушел под свист на 71-й минуте.

Главный герой матча – Максим Глушенков. Спровоцировал ошибку Михаила Кержакова при первом голе – после удара с углового, а во втором тайме эффектно переправил подачу Миранчука. Из пяти голов в этом сезоне РПЛ три Максим закинул именно «Зениту» (один был в первом круге).

После дубля Глушенков помчался обниматься со старшимо тренером «Локо» Олегом Левиным, который заменял на бровке Михаила Галактионова – дисквалифицированного после яркого самарского флэша. За «Зенит» снова забил Кассьерра, проводяющий лучший сезон в России – за 15 матчей в РПЛ только четыре раза уходил без гола (их уже 13 в лиге).

Возможно, один из ключевых моментов матча – 63-я минуте (уже при 2:1): «Локо» мог остаться в меньшинстве, когда Сергей Пиняев жестко влетел в Клаудиньо. Но судья Алексей Сухой показал только желтую. Позже игрок «Локо» извинился за свой прыжок в стиле кунг-фу.

«Я через Саню Коваленко извинился перед Клаудиньо – не получилось встретить лично. Повреждения не было, слава богу. Не хотел делать ему больно. Попал так неудачно по ноге, потому что думал: «Он же бразильский техничный парень. Наверное, будет подкидывать мяч». И хотел выбить, но не получилось. Спасло, что не попал шипами, хотя все равно некрасиво. Самому было неприятно, – говорил Пиняев.

Тикнизян забил с того самого паса Дзюбы, «Локо» выиграл, а «Зенит» упустил первое место. Москвичи близко к лидерам, до зенитовцев теперь пять очков, но стабильности нет. Абсолютно равный и победный матч с чемпионом после серии из всего семи очков за шесть матчей – новое доказательство.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; кадры трансляции «Матч ТВ»