8 комментариев

Неожиданный герой.

Самый напряженный момент, который может случиться в плей-офф НБА: ты должен выполнить последний бросок в матче. Промахнешься – вылетишь. Попадешь – подаришь команде победу.

За всю историю лиги игроков, которые в такой ситуации попали бросок на победу с сиреной, всего двое. Майкл Джордан в 1989-м и – теперь – Деррик Уайт, спаситель «Селтикс» в шестом матче серии против «Майами Хит».

Джордан в представлении не нуждается. А вот кто этот мистер Уайт?

«Деррик Уайт, как вспышка молнии, просто появился из ниоткуда и спас наш сезон», – счастлив форвард «Селтикс» Джейлен Браун. И все-таки не совсем «из ниоткуда».

Откуда Деррик Уайт взялся под кольцом «Майами»?

Вообще не Уайт должен был спасать команду. В расписанной в таймауте комбинации его роль была скромной – ввести мяч в игру из-за боковой за 3 секунды до конца. В решающей атаке мяч должен был попасть в руки Тейтума, разгоняющегося от центра площадки. Мы видели такое много раз и в этом сезоне, и ранее. Джейсон оценивает ситуацию, дальше или бросает трехочковый с отшагиванием и мажет , или проходит под кольцо, откуда иногда делает скидку на открытого в углу партнера (справа уже ждал Хорфорд, влево должен был переместиться как раз Уайт).

Но Тейтума караулили сразу двое. Уайт стал искать альтернативный вариант, отбросил Смарту и рванул на возможный подбор в нападении. Рванул в одиночестве – тот, кто должен был мешать ему вводить мяч и потом опекать в случае обратной передачи, пошел на двойную опеку Тейтума.

Смарт бросил с разворота, игроки «Хит» замерли, а Уайт продолжал движение, успел прыгнуть и быстро, почти по-волейбольному добавить мяч в корзину. Деррик выпустил его из рук за 1 десятую долю секунды до сирены.

«Бесполезно стоять в углу, безотносительно того, попадет он или нет. Так что я полетел на подбор. Мяч свалился на меня, я бросил. И мне повезло».

Так 28-летний защитник с нелепой прической и всегда милой улыбкой попал в один ряд с Майклом Джорданом, в котором кроме них – никого.

Откуда Деррик Уайт взялся на площадке?

Две звезды Джейсон Тейтум и Джейлен Браун, прошлогодний Лучший защитник НБА и главный долгожитель в этом составе Маркус Смарт плюс ветеран Эл Хорфорд с 5 Матчами всех звезд в карьере – это «Большой Квартет» «Бостона». Пятым вместе с ними в стартовой или закрывающей матч пятерке выходят разные баскетболисты. В прошлогоднем финале это был центровой Роберт Уильямс. В этом сезоне добавился Лучший запасной НБА Малколм Брогдон. Есть универсальный толстячок Грант Уильямс.

Но чаще всего в этом сезоне пятым становился Деррик Уайт – в итоге по числу матчей в старте он уступил в «Бостоне» только Тейтуму, по очкам и минутам – ему и Брауну, а вклад Уайта в успех «Селтикс» оценили включением в сборную сезона НБА по защите.

По ходу плей-офф, впрочем, Уайт растерял форму и доверие тренера Джо Маззуллы. По ходу серии против «Филадельфии» и Эмбиида «Бостон» заменил Уайта на центрового Уильямса. Но с «Майами» произошла обратная рокировка. Другой альтернативный вариант на концовку матча, Брогдон, не играл из-за травмы.

И Маззулла доверился самому надежному снайперу клуба в этом плей-офф. Уайт реализует 47,5% трехочковых, хотя его карьерные цифры – чуть выше 35%, ниже среднего по НБА. Но Уайт ценится не за дальние броски (победный был вообще с самой короткой дистанции из возможных), а за умение правильно прочитать эпизод и выполнить правильное решение. Как, например, вывести мяч не на Тейтума в двойной опеке, а ближайшему. Или не выключаться из момента, а пойти на возможный подбор.

Всему этому его научили в прошлой команде.

Откуда Деррик Уайт взялся в составе «Селтикс»?

Уайт был основным усилением «Бостона» под прошлогодний плей-офф – в февральский дедлайн на обмены «Селтикс» отдали два пика первого раунда, чтобы получить стартового защитника «Сан-Антонио». «Сперс» перестраивались, Уайт был одним из самых «возрастных» игроков клуба в 27.

«Бостону» приглянулся его долгосрочный контракт, универсальность и неэгоистичность. Деррик провел в САС почти 6 лет – и из 237 игр за клуб 155 провел в старте. В «Бостоне» он рассматривался как запасной, но был готов принять роль скромнее ради побед.

«Он был – а может быть, до сих пор является – одним из самых недооцененных игроков по всей лиге», – считает менеджер одного из клубов НБА, который также интересовался Уайтом в прошлом году.

В том, насколько востребованным стал Деррик Уайт, конечно, заслуга культуры «Сперс» и лично Грегга Поповича, который находит и развивает игроков из конца первого раунда драфта лучше, чем любой другой тренер.

Опыт игры в одной команде с Паркером, Джинобили, Газолем, Олдриджем, Дерозаном помогает Уайту сейчас в «Селтикс», даже если в «Сан-Антонио» он практически не играл в плей-офф.

Откуда Деррик Уайт взялся в НБА?

«В свой первый год большую его часть я провел в G-лиге, что меня вполне устраивало, потому что это давало мне возможность играть, когда в команде было много ветеранов. У нас было много известных парней, так что я просто сделал шаг назад в G-лигу и надеялся, что Попович обращает внимание на то, что я там делаю.

И после того как Деджонте [Мюррей] получил травму, Попович подходит ко мне и говорит: «У меня нет выбора, так что иди играй». Меня просто бросили в огонь в надежде, что я разберусь на ходу. Его фишкой со мной было говорить, что я заслуживаю находиться тут, в лиге. Так что раз в пару дней он подходил ко мне и говорил: «Эй, твое место здесь». Когда кто-то верит в тебя, это многого стоит» , – вспоминает Уайт.

Это стандартная схема воспитания игроков САС. После Данкана в 1997-м у клуба очень долго не было высоких пиков на драфте, и менеджмент обращал внимание на недооцененных игроков.

Уайт выходил на драфт в 23 года из не самого популярного университета Колорадо (ни одного Финала четырех NCAA с 1956 года), который даже не пригласили в том году в «Мартовское безумие». Обычно такие «пожилые» игроки становятся незадрафтованными – но Уайт впечатлил на преддрафтовых просмотрах НБА так, что ему прогнозировали выбор в конце первого раунда. Так и случилось.

Единственное требование Поповича к Уайту после драфта – поверить в себя. Когда это случилось, и доверие тренера к игроку выросло. Уже на второй сезон защитник не только стал игроком старта «Сан-Антонио», но и неожиданно попал в заявку сборной США на чемпионат мира (что очень взбесило Трэя Янга, которого отцепили) – а руководил сборной как раз Попович. А еще в ней были три его будущих одноклубника – Тейтум, Браун и Смарт.

В 2019-м пользователи Sports.ru не могли узнать в лицо Уайта. В 2023-м пришло время исправляться.

Откуда Деррик Уайт взялся в баскетболе?

Уайта ценят эксперты, но не замечает большинство – это у него с детства. Когда Деррик заканчивал школу в Колорадо, он не получил ни одного предложения спортивной стипендии от программы I дивизиона NCAA. Причина – в 18 лет он был всего 180 см роста.

Родители записывали его школьные игры на камеру и отправляли DVD в разные колледжи, но отовсюду получали отказ. В итоге Уайт будет играть под 14-м номером, потому что именно столько команд I дивизиона NCAA не впечатлились DVD-записями. В парне заметили хорошую голову (не только из-за непропорционально высокого лба), но не верили в его физические способности. Интерес к Уайту проявил только один тренер, Джефф Калвер – из университета Джонсона-Уэйлза, известного программой подготовки…поваров.

На счастье Уайта, этот тренер вскоре перешел в NCAA, но во второй дивизион ассоциации. Университет Колорадо-Спрингс предложил Деррику покрыть стипендией часть платы за обучение, всего $3000 – по сути бесплатное место в общежитии. Когда позднее Уайт подписал первый контракт в НБА, он был единственным игроком в лиге, кто покрывал из зарплаты студенческий займ.

Калвер поверил в потенциал Уайта, потому что узнал, что отец Деррика, Ричард, рос и после 18. То же для Уайта-младшего спрогнозировали и врачи университета на медобследовании. Но даже они не могли представить, что за лето перед первым семестром Деррик вытянется до 193 см. Через три года Уайт заинтересовал программу из первого дивизиона – соседний университет Колорадо, и перевелся туда, где и попал на прицел скаутов НБА.

В общем, гены Ричарда Уайта включились очень вовремя. Как и его фанатская любовь!

Ведь отец Деррика родился в Бостоне и болеет за «Селтикс»! Его любимым игроком был однофамилец Джо Джо Уайт, MVP финала-1976. И в прошлом году династия Уайтов вернулась к истокам: по ходу плей-офф (кстати, тоже в тот момент играли против «Майами») у Деррика и его жены Ханны родился сын Хендрикс – как и его дед, в Бостоне.

Сам Деррик Уайт, конечно, рос болельщиком местной команды, «Денвер Наггетс» – и теперь может сыграть против клуба детства в финале НБА. По крайней мере, его невероятный победный бросок сохраняет шансы на эту встречу в финальной серии.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Ehrmann, Michael Reaves, Carmen Mandato, Ashley Landis-Pool; East News/AP Photo/Ben Margot; instagram.com/dwhite921