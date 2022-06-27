Тренер, который привел «Колорадо» к титулу: легенда третьей лиги, побеждал на всех уровнях, любит менять вратарей

Эволюция Джареда Беднара.

Джаред Беднар работает главным тренером «Колорадо» уже шестой сезон, но у него даже нет страницы в русской Википедии. Хотя она наверняка скоро появится: его команда, пройдя долгий путь ошибок и преодолений, добралась до Кубка Стэнли. Пришло время познакомиться поближе с одним из ключевых творцов этого успеха.

Большой грозный защитник

Игровая карьера паренька из Йорктауна, который не был задрафтован ни одним клубом НХЛ, получилась скромной: до вершин не добрался и даже на уровне фармов играл совсем немного.

Девять лет провел в ECHL – это лига третьего уровня, куда периодически отправляют за игровой практикой не самых перспективных молодых игроков, особенно вратарей. Дважды выиграл с клубом «Каролина Стингрейc» Кубок Келли, главный трофей ECHL.

Единственное, в чем у Джареда-игрока не было недостатка – штрафные минуты: 150-200 за сезон – его обычная статистика. Беднар не был тафгаем, просто играл в силовой хоккей и периодически вступался за партнеров, плюс специфика лиги. Благо размеры позволяли. Он и сейчас на скамейке «Колорадо» выглядит внушительно.

Но грозным защитником Беднар был только на льду. Он много времени проводил с тренерами, живо интересовался тактикой, активно участвовал в подготовке к играм.

7 кружек пива, чтобы закончить карьеру

К тренерской работе Беднара привел скаут «Вашингтона» Джейсон Фицсиммонс ровно двадцать лет назад. Фицсиммонс, работавший тогда ассистентом в «Стингрейс», получил назначение главным тренером и нуждался в надежных помощниках. А Джареда он хорошо знал – они даже играли вместе:

«Люди спрашивают меня: «Почему Джаред?». Я был помощником тренера и руководил защитниками. Я просто видел, как он занимается своим делом. Он внимательный человек, знающий все до мелочей, и он многому научил меня, когда я был еще ассистентом».

Беднар жил за углом от Фитцсиммонса – и когда тот позвал его поболтать, Джаред долго отказывался вешать коньки на гвоздь. По воспоминаниям Джейсона, потребовалась долгая, аргументированная беседа и семь кружек пива, чтобы уговорить Беднара закончить карьеру игрока в 30 лет и стать тренером.

Четыре года Джаред провел в качестве ассистента, а затем, когда Фицсиммонс ушел на повышение в «Вашингтон», стал главным тренером. В первый же сезон Беднар вывел «Стингрейс» в финал конференции ECHL, а в следующем взял кубок.

Про Беднара говорят, что он человек прямой и честный. Перед началом чемпионского плей-офф он сказал своим вратарям – Бутену и новичку команды Раймеру (которого совсем скоро ждала отличная карьера в НХЛ): «План прост: если ты выигрываешь, то остаешься на следующий матч. Если проигрываешь, выходит другой вратарь».

План не то чтобы без оговорок, но работал: первые два раунда вратари то и дело чередовались, а команда продвигалась по сетке плей-офф. В третьем опытный Бутен отстоял без поражений. В финале вратари снова менялись: Бутен выиграл первый матч, но проиграл второй. Раймер выиграл два следующих, но проиграл в пятом. Бутен проиграл шестой. И что сделал Беднар? Правильно: поставил Раймера на решающий матч финала, даже несмотря на то, что тот проводил первый профессиональный сезон.

«Он сдержал свое слово. На мой взгляд, ему не нужно было этого делать. Но это сыграло важнейшую роль в моем развитии и в том, что руководство «Лифс» обратило на меня внимание», – рассказывал Джеймс спустя годы.

Та победа позволила Беднару подняться на ступеньку выше.

Следующие семь лет Джаред провел в АХЛ – работал в системе «Сент-Луиса» и «Коламбуса». В сезоне-2015/16 он выиграл свой второй трофей – Кубок Колдера. В той команде сверкали будущие звезды «Блю Джекетс» – Зак Веренски и Оливер Бьоркстранд (который стал MVP плей-офф), а вратари Корписало и Форсберг сыграли примерно поровну.

Кажется, один из секретов Беднара в том, что ему удается установить очень теплые взаимоотношения внутри команды, где игроки по-настоящему переживают друг за друга. Беднар и его помощник Пратт уделяли большое внимание сплочению команды, будь то командные ужины, турниры по настольному теннису или боулингу.

«К концу того сезона наша команда была настоящей семьей. Это был лучший коллектив, в котором я когда-либо находился», – вспоминает Трент Фогельхубер, нынешний главный тренер «монстров».

Безлимитный кредит доверия

Примерно в то время, когда Беднар шел к триумфу в Кубке Колдера, Джо Сакик затеял перестройку в «Колорадо» и искал, кому бы можно было доверить команду в такой момент.

Выбор в пользу Беднара он сделал под влиянием своего ассистента Криса Макфарланда, который знал Джареда по работе в системе «Блю Джекетс». Джаред понравился Сакику, и его не смутил даже первый сезон Беднара на новой должности, который получился провальным: «Эвеланш» не вышли в плей-офф и оказались на дне таблицы (22-56-4). Фанаты были в ярости, но иначе и быть не могло: Беднар принял команду прямо перед началом сезона, толком не успев провести тренировочный лагерь, подрихтовать состав под себя и сформировать тренерский штаб. Все приходилось делать на ходу.

«Я был впечатлен, – вспоминал тот сезон Фицсиммонс. – Он не беспокоился о том, что его уволят. Он просто хотел решить проблему. Когда он за что-то берется, то доведет дело до конца. Это был просто классический пример».

Но мало-помалу Беднар построил команду мечты. 50-летний специалист признается, что за шесть сезонов работы в «Колорадо» он и сам сильно вырос:

«Я не спешил попасть в НХЛ, я никогда не играл в НХЛ, и я бы все еще тренировал в ECHL или АХЛ, если б не получил это приглашение. Но возможности появились, и я хотел убедиться, что готов. Я вложил в это много труда и, без сомнения, добился значительного роста за последние несколько лет. Это было очень весело, и мы собираемся получить здесь чертовски хороший опыт и, разумеется, попытаемся довести это дело до конца».

Он никогда не повышает голос на скамейке, ко всем игрокам относится с уважением и не забывает их хвалить за успехи и ругать за провалы. Философия Беднара – атакующий силовой хоккей, «Колорадо» много времени проводит в чужой зоне, много бросает (практически при любой возможности).

Сумасшедший форчекинг – главная фишка «Эвеланш», такой хоккей энергозатратен, но у Джареда в команде много молодых ребят, у которых вагон сил и море таланта. На пути к Кубку Стэнли их не смогла остановить даже великая «Тампа», и теперь уже «Колорадо» имеет все шансы стать династией.

Фото: eastnews.ru/BRUCE BENNETT/Getty AFP, AP, Julio Aguilar; nhl.com; REUTERS/Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports