Аргентина – самая безбашенная сборная ЧМ. И в этом ее очарование

Вадим Кораблев предлагает не ругать за настоящие эмоции.

20 сентября министр торговли Аргентины Матиас Тамболини созвал срочное заседание. Решался вопрос государственной важности: все эти люди в пиджаках и галстуках собрались из-за дефицита наклеек Panini.

Впервые в Аргентине их продавали не только в кондитерских (так называемых quioscos), а еще в супермаркетах и на заправках. Контроль ослаб, и мошенники скупали наклейки пачками, чтобы торговать по цене в десять раз выше рыночной. Все было крайне серьезно: родители несчастных детей, которые неделями искали карточки, грозились идти в суд, поэтому чиновники позвали на встречу даже руководителей Panini.

Это вполне типичная новость из Аргентины, где чемпионат мира стал не только праздником, но и терапией. В 2022-м инфляция в стране превысила 80% и может достигнуть 100%, средний класс потянулся в эмиграцию, скакнул уровень бедности. Люди выходили на митинги.

Но с ноября улицы заполняются не из-за протестов.

А из-за матчей любимой сборной.

И пока команда побеждает в Катаре, власти переводят дух. За шесть дней до старта турнира министр труда Келли Олмос пришла в студию Canal 9 обсудить инфляцию, но сразу расставила приоритеты: «Мы должны все время работать над инфляцией, но один месяц не так много значит. С эмоциональной точки зрения, с точки зрения того, что это значит для всех аргентинцев, сейчас мы хотим, чтобы сборная стала чемпионом мира. Люди заслуживают, чтобы Месси поднял кубок».

Еще две истории о жизни страны во время Катара.

После победы над Нидерландами в городке Леандро Н.Алем два болельщика танцевали в кузове пикапа и выпали на асфальт. Один из них – Алехандро – сильно ударился головой, полиция требовала дождаться скорой, но он ушел отмечать дальше.

Другой сюжет вы могли видеть в соцсетях. Мужчина по имени Эмилиано снимал себя во время серии пенальти, после гола Лаутаро Мартинеса побежал в сторону балкона, забыл про стекло и прошел сквозь него. Видео закончилось просьбой срочно вызвать врачей. Эмилиано вышел на связь спустя пару часов:

«Привет, народ, как дела? Как видите, я в порядке. Мне больно, у меня до сих пор раны на лице, и я только что вернулся из больницы. Благодарю вас всех за заботу. К счастью, я не убил себя. Все хорошо. Мы в полуфинале!»

Сборная помешалась на чемпионате на меньше Эмилиано, Алехандро и других аргентинцев. Давно ли вы видели Месси таким грубым? Человек, который всегда ассоциировался с хладнокровием и тактичностью, а в сборной даже бывал апатичен, вдруг дразнит Ван Гала жестом Рикельме из-за конфликта 20-летней давности. А потом разносит его футбол за банальные забросы на великанов и обрывает интервью тирадой в адрес Вергхоста: «Че уставился, придурок? Иди отсюда».

Лео, конечно, объяснился, сказал, что Вергхост толкал и оскорблял его на поле, но таким Месси мы никогда не видели. Таким он стал в Катаре, во время главного турнира жизни. После матча с Нидерландами я писал, что Лео переосмыслил себя в роли вожака: теперь он публично обращается к команде, придумывая для нее новые испытания. После Саудовской Аравии говорил, что каждая следующая игра – финал. После Польши – что в 1/8-й начнется новый чемпионат мира. Перед Хорватией – что она не слабее Бразилии: «Они играли на равных. А из того, что мы видели – временами даже и лучше, особенно в центре поля».

Похоже, команда очень трепетно относится к менторству Лео, эти послания ее заряжают. Добавляем ответственность перед людьми, для которых сборная сейчас важнее личных удобств, – и получаем пламенный матч с Нидерландами. Да, поступок Леандро Паредеса, пульнувшего мячом в скамейку соперника, мелочен, это не оправдать. Но радость после серии пенальти на фоне опустошенных голландцев – это и есть драйв чемпионата мира.

Во-первых, мы получили самые драматичные фото турнира. Почти библейские сюжеты с картин Тициана и Тинторетто.

Во-вторых, с каких пор мы отчитываем футболистов за живые эмоции? После того, как они пропустили на 11-й добавленной. После двух овертаймов, где они не понуро отбивались, а бежали забивать. После серии пенальти, где каждый удар – это личная история, и нерв умножается на три. После матча, который чуть не выкинул их с чемпионата мира.

И даже если представить, что голландцы вели себя безупречно (а не смеялись после второго гола или дразнили во время пенальти, как говорят аргентинцы), такие эмоции абсолютно естественны. Потому что плей-офф – это не только про наслаждение, а еще про сумасшедшее давление и жажду быть лучше. Согласитесь, два этих фактора редко ведут к чему-то изящному, но ведь мы любим футбол не за то, что он всегда гладкий и шелковистый?

Давление – особенно важный момент, когда мы говорим про Аргентину. Даже через телевизоры и мониторы очевидно, что стадионы Катара на 80% заполнены ее болельщиками и на 100% – их песнями. С одной стороны, это, конечно, про дополнительный электрический заряд. С другой, про то самое давление и про безусловную любовь. Про боязнь подвести.

«Для многих аргентинцев боление – это именно про стадион, а не про паб или диван у телевизора, – объясняет Денис Романцов, который вживую слушает аргентинцев на стадионах Катара. – К тому же болеют они так, что понимают – команде это помогает. Поэтому и приехали на ЧМ-2022 люди, которые в принципе не могли себе позволить поездку: копили, одалживали и устраивались на работу в Катаре.

Для них эта поездка не роскошь, а необходимость, но очень приятная. Когда я видел, какой праздник они закатили перед игрой с Мексикой, просто не верилось, что через несколько часов это сменится трауром. То же ощущение было перед следующими матчами, каждый из которых мог оказаться последним. Но не оказывался, и праздник продолжался.

И во всем этом веселье – в том числе в песне Muchachos – чувствуется очень четкая заряженность на третий Кубок мира. Потому что для их главного кумира XXI века это последний ЧМ. Потому что сейчас или никогда».

Так же, как Эмилиано и Алехандро, наши герои из начала текста, эта сборная далеко не идеальна.

Она бывает трагичной. Эпохальные 1:2 с Саудовской Аравией.

Скучной и неизобретательной. Первый тайм с Мексикой и отрезок до гола Месси Австралии.

Комичной. Бесконечные промахи Лаутаро Мартинеса с Польшей.

Везучей. Когда чуть не пропускает второй на последней минуте от Австралии.

Невезучей. Когда пропускает второй на последней минуте от Нидерландов.

При этом в самые тяжелые моменты ее капитан переворачивает матчи парой касаний, а в овертайме она рубится так, будто только что отыгралась с 0:2 и вот-вот придумает камбэк для истории, а не получила два деморализующих гола.

Может, Аргентина и не самая мощная сборная с выверенными схемами (а такие в Катаре вообще есть?), но точно самая искренняя. Она больше не стесняется себя и буквально вопит: «Нам безумно-безумно-безумно нужен этот кубок!»

И поэтому за ней интересно следить.

А какой Аргентина будет сегодня?

Ведь даже если вы болеете за хорватов, уже наверняка переживаете за Алехандро и Эмилиано.

Фото: Twitter/ComercioArg; globallookpress.com/Mariana Nedelcu, Esteban Osorio; REUTERS/Carl Recine, Molly Darlington, Agustin Marcarian, Dylan Martinez, Paul Childs