«Язык приближает нас к людям, которые далеко». Судья РПЛ влюбился в английский и создал для коллег мощные курсы

Вадим Кораблев с ним поговорил.

Необычное в нашем футболе: ассистент судьи РПЛ Варанцо Петросян ведет образовательный телеграм-канал для коллег, стараясь увлечь их английским языком. Получается здорово: подписчики смотрят видео и разбирают судейские решения, слушают интервью великого Пьерлуиджи Коллины, читают тексты в иностранных медиа и тренируют грамматику. Но на этом Варанцо не остановился и запустил языковой курс для арбитров, который прошли почти 40 человек (далеко не только из России).

Мы поговорили с Варанцо о том, как его зацепил английский, зачем он учит еще испанский и итальянский и почему ему важно делиться знаниями.

Как Варанцо учил английский: распечатывал песни Metallica, изучал лекцию Шварценеггера на Ted Talks и пересказывал жене смешные рассказы

Я родился в Нагорном Карабахе, а вырос в поселке Знаменка в Ростовской области, где проживают 600-700 человек. Сказать, что я учил английский в школе, было бы слишком громко. Да, ходил на уроки, как и все ученики. Потом ходил на занятия в институте, но тоже никаких успехов не добивался. Я учился на экономиста и делал уклон на профильные дисциплины, а английский казался слишком сложным, и я не придавал ему особого значения.

Всерьез занялся языком, когда стал профессиональным арбитром в ПФЛ в сезоне-2014/15. Мне понравилось судейство, и я понял, что хочу стать арбитром международной категории (это позволяет работать на матчах сборных и в еврокубках – Sports.ru), поэтому английский точно пригодится. И я очень сильно увлекся. Насколько сильно – осознал только спустя время.

Я начал познавать английский с помощью группы Metallica. Распечатывал тексты 8-10 любимых песен, подчеркивал слова, выражения и целые предложения, которые, казалось, помогут мне в повседневной жизни. Вырезал отдельные фрагменты и зубрил текст в поездках по второй лиге, но чувствовал, что мой английский стоит на месте, нет прогресса. И, видимо, судьба свела меня с супругой Светланой, директором языковой школы Speak Today. Я начал посещать группы A1 и A2 (начальные уровни – Sports.ru) и понял, что вообще не могу говорить, особенно в группе. Тет-а-тет с преподавателем еще ладно, а когда вокруг 5-6 человек, языковой барьер только нарастал. Мог строить одно предложение две минуты.

В школе работают прекрасные преподаватели со знанием методики, но меня никак не пробивало. Использовал все возможные способы. Купил книгу с 333 самыми популярными словами в английском и вызубрил их буквально за неделю. Выучил все слова из своего словаря, которые записал в языковой школе, – еще штук 500. Слушал песни Metallica, пытался понять их на слух, пытался говорить, но ничего не выходило. Я знал, что у меня много слов в пассиве, которые я не могу связать.

И тут помогли короткие рассказы на английском, анекдотические истории из 300-400 слов. Читал их три-четыре раза, подучивал и пересказывал супруге. Через день по одному-два рассказа в течение пары месяцев – то есть практически каждый день я говорил по-английски. Оказалось, что пересказ – прямой путь к говорению.

В какой-то момент меня прорвало в дискуссионном клубе языковой школы, и тогда я загорелся идеей повышать уровень. Ходил во все группы, кроме тех, что послабее. Даже в Advanced (продвинутый уровень, выше только уровень носителя языка – Sports.ru), когда у меня были начальные уровни Elementary и Pre-Intermediate. В течение двух-трех месяцев вообще ничего не понимал, но затем поднялся до Intermediate (средний уровень – Sports.ru).

Когда у меня был уверенный начальный уровень, смотрел с титрами лекции Ted Talks. Здорово, что там можно нажимать на субтитры, и высвечивается перевод. Самая запоминающаяся лекция – Work Your Ass Off Шварценеггера (можно перевести как «Работа до изнеможения»). Там о том, что нужно очень много работать, чтобы чего-то добиться.

Получается, где-то за год я прошел путь от Beginner до Intermediate, уделяя языку по два-три часа в день. Думаю, для быстрого прогресса достаточно посвящать английскому не менее часа-два в день пять-шесть раз в неделю. И не останавливаться. Просто так английский не дается.

Без желания выучить язык невозможно. Вокруг может быть много людей, готовых тебе помочь, но пока ты сам до себя не достучишься, пока не начнешь жертвовать чем-то другим в пользу языка, ничего не выйдет.

«Быть полезным – удовольствие», – говорит Варанцо о телеграм-канале. На его первый курс записалось 39 судей из России, стран СНГ и даже США

Я активно вел инстаграм, где старался рассказывать о судейской терминологии на английском, снимал видео. Но инстаграм – это больше развлекательная история: смотришь фотографии, ставишь лайки. Когда в конце февраля инстаграм заблокировали, и люди в России стали им реже пользоваться, я создал телеграм-канал с образовательным уклоном. Трачу хотя бы полчаса в день для своих коллег, которые хотят заниматься языком.

Вести канал – это, конечно, удовольствие. Если бы я не получал его, то ничего бы и не создавал. Удовольствие, прежде всего, в том, чтобы быть полезным. В странах СНГ вообще сложно с английским, а у меня есть продвинутый уровень и возможность уделять контенту хотя бы 30 минут в день. Кто-то тратит их, листая ленту инстаграма, а я решил, что буду тратить так. Канал бесплатный, сейчас мы его расширили – будут задания для журналистов, менеджеров, агентов.

Первые посты мне помогала создавать жена, потому что у ее школы телеграм-канал появился намного раньше. Я все-таки не редактор, не маркетолог, не СММщик, мне достаточно тяжело создавать посты. А у жены уже есть навык, поэтому с 5-7 первыми постами она мне помогла – поправляла их, мы вместе выбирали тематику. Потом я понял, куда мне нужно двигаться, и сейчас супруга иногда даже удивляется некоторым постам, спрашивает, как я это придумал.

Когда создал канал, в личку три-четыре дня поступали вопросы: коллеги спрашивали, есть ли у меня какое-то сопровождение, более плотный интенсив-курс с заданиями, проверкой и обратной связью. Я обсудил это с супругой, и мы подумали: почему бы и нет? Она методист с уровнем носителя языка, экзаменатор устной части Cambridge ESOL (система тестов, разработанных подразделением Кембриджского университета – Sports.ru), так что в плане методики преподавания полностью полагался на нее. Иногда своевольничаю, добавляю что-то от себя, но все равно вся информация проходит через нее.

Пять-семь дней мы придумывали, из чего будет состоять курс, только этим и занимались. Курс платный, стоит шесть тысяч рублей, потому что над ним работали не только мы с супругой, но и преподаватели языковой школы.

Мы создали закрытую группу, куда добавилось 39 человек из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Крыма, судьи ФНЛ, молодежного первенства, лиги по мини-футболу. Двое судей присоединились из США – белорусы, которые живут и занимаются судейством в Штатах. Они еще неидеально владеют языком и хотят без проблем общаться с игроками на поле. Был даже делегат РПЛ Сергей Васильевич Нечай.

Никаких сторонних платформ, никаких случайных нажиманий на кнопки, никакой сухой грамматики. Вся суть курса направлена на то, чтобы человек говорил. 90% заданий – это голосовые сообщения в спонтанном виде. Человек получает задание и, не составляя плана, отвечает аудиосообщением на 3-5-7 минут. Понятно, что, если у человека слабый уровень, нужно время, чтобы структурировать ответ. Для домашних заданий строгих дедлайнов не было.

Первый курс длился месяц, 12 занятий – по три в неделю. Первое называлось I’m a Football Referee: все судьи должны были рассказать о себе. Тут же они получали обратную связь от меня, моей супруги или преподавателя нашей языковой школы. Аудиосообщения – верный путь к тому, чтобы заговорить. Например, на обычных курсах, где рядом с тобой еще 5 студентов, 70% времени говорит преподаватель, а каждому студенту достаются всего 2-3 минуты. Нигде нет такого, чтобы человек мог говорить хотя бы от 5 до 12 минут за занятие.

Второе занятие – объяснение клипов. Я отправлял ребятам 3-4 клипа с игровыми моментами, и они объясняли решения арбитров. Еще присылали свои клипы с комментариями. Мы исправляли ошибки и разработали словарь выражений специально для судей – начиная от «игры рукой» до всех нюансов с ВАР-протоколом. На основе этих терминов строилось домашнее задание. Таких занятий было 4 из 12.

Дальше разбирали Правила игры, опираясь на теоретический экзамен, который культивируется в УЕФА. Я считаю, что о Правилах нужно думать и на английском. А еще готовились к тестам по английскому, которые сдают судьи для международной категории.

Было два онлайн-стрима, в одном из них поучаствовал Евгений Кукуляк, новоиспеченный арбитр ФИФА. Он рассказал, как учит язык, что его мотивирует. На стримах мы дискутировали по поводу клипов, разбирались, как их объяснять, какие термины применять.

Отдельно разбирали работу ВАРа.

Перед стартом курса я сделал замечание, что мы не сможем взять тех, у кого уровень ниже A2, но написало 4-5 человек с нулевым уровнем, которые очень хотели записаться. И мне очень понравилось, как они старались. Это ребята из ФНЛ-2 и молодежного первенства, которые совсем не знали язык, но серьезно им заинтересовались. Были и люди с очень хорошим английским – например, Ян Бобровский (чемпион юношеского Евро-2006, сейчас работает главным арбитром в РПЛ – Sports.ru). Он свободно говорит, но ему было интересно пообсуждать клипы, расширить словарный запас. Очень хороший английский у Антона Фролова (с мая 2021-го отсудил два матча в РПЛ – Sports.ru).

Большинство судей в РПЛ говорят на английском, у них хороший средний уровень. В том числе у ассистентов. Но есть и те, кто решил, что не хочет быть судьей международной категории, поэтому английский им не нужен.

Важно сказать, что без общего разговорного английского невозможно освоить судейские нюансы. Нет, можно, конечно, выучить термины и какие-то связки, но в этом нет особого смысла, потому что к тебе могут обратиться и без специальных терминов. Например, кто-нибудь подойдет в подтрибунном помещении. Да и вообще с пульсом 180 во время матча ты вряд ли вспомнишь судейский английский на хорошем уровне. Должен быть комплекс.

Следующий наш курс будет намного интереснее: больше стримов, добавим разговорный клуб и занятия с носителем языка.

Варанцо объясняет, как устроены уроки английского в РФС

В РФС для судей работает программа English First (международная сеть школ английского языка – Sports.ru), ребята занимаются на специальной платформе, проходят тесты, изучают грамматику и созваниваются с носителями языка. Программа обязательная, два часа в неделю – доступна главным судьям РПЛ и ФНЛ-1, ассистентам РПЛ и всем арбитрам женской лиги.

Когда меня подключили к системе, я подумал, что буду тратить на занятия 2-3 часа в неделю, хотя и так постоянно занимаюсь, общаюсь с носителями. Мы поговорили с Виктором Кашшаи, который тогда возглавлял департамент судейства, и я спросил, есть ли смысл мне заниматься в этой системе, если у меня уровень выше среднего. Виктор сказал, что надо провести тестирование, и если я покажу высокий результат, мое место отдадут кому-нибудь из молодых ребят. Я прошел тест и набрал 13 из 15 баллов. Это хороший результат, меня освободили.

Варанцо смотрит на английском сериалы и читает новости на BBC. Сейчас он еще учит испанский и итальянский

Мы с женой смотрим сериалы на английском, но с субтитрами – мне еще тяжело воспринимать актерскую речь на слух, многие говорят очень быстро, на сленге. Но когда ты слышишь голос актера, английский воспринимается более эмоционально, интереснее. Так я, например, посмотрел пять сезонов «Викингов».

Читаю иностранные медиа, но в основном политические, чтобы знать, что происходит в мире. Не только то, что освещают у нас в стране. Слежу за BBC News, France 24. Смотрю англоязычные новости на ютубе. На FlashScore есть значок наушников – это аудиотрансляции в оригинале. Захожу в английскую Премьер-лигу и прямо наслаждаюсь – мелодия для ушей.

Как-то в телеграм-канале я выкладывал спортивную статью из The Guardian и немного коряво ее перевел. Она написана прямо в сленговом стиле, и было несколько негативных отзывов. Критика тоже очень полезна – я исправляюсь, совершенствуюсь.

Сейчас снова взялся за испанский, читаю «100 анекдотов на испанском языке» – чтобы веселее было. Есть такой метод филолога Ильи Франка: идет предложение или фраза в оригинале, далее – перевод и объяснение слов. Потом уже отрывок целиком на языке оригинала. Если кому-то интересно, советую – очень интересная и полезная методика. Сейчас так учу не только испанский, но и итальянский, потому что на сборе УЕФА очень понравилось, как общались итальянские коллеги. Эмоциональный красивый язык. Книжки заказал на «Озоне», называются «Итальянский шутя» и «Испанский шутя».

Что касается разговорного языка: с женой мы ни в коем случае не говорим часто на английском. Представьте, человек каждый день работает в языковой школе, занимается английским и испанским, возвращается домой – и опять работа. У меня есть другие собеседники. В языковой школе работает преподаватель из Нигерии, у них второй государственный язык – английский. Это высокоинтеллектуальный и культурный молодой человек с очень хорошими навыками, и мы с ним постоянно переписываемся и обмениваемся аудиосообщениями. У меня много знакомых иностранных арбитров, с которыми мы держим связь.

А еще раз в неделю хожу в группу Advanced в языковой школе.

Почему важно учить иностранные языки?

Это гимнастика для ума. Наравне с математикой. Так же, как сложна математика, сложен и любой иностранный язык. Вообще у европейских языков очень правильная логика – есть времена, они связаны. Человек, который овладеет структурой языка, добьется цели.

А в жизни язык дает возможность познавать другие культуры, других людей, общаться. Даже просто в путешествиях. Когда я начинал учить испанский и достиг уровня A2, мне было очень интересно общаться с людьми на Кубе и в Доминикане. Местные удивлялись: почему человек из России говорит на испанском? Это крутые чувства.

Языки – это еще и возможности в профессии, они расширяют твой потенциал. Можно нацеливаться на новые задачи. В мае департамент судейства РФС отобрал меня и двух коллег на курс УЕФА Centre of Refereeing Excellence («Центр судейского мастерства») в швейцарском Ньоне. Было очень приятно понимать, что язык дает возможность общаться с коллегами из других стран – из Сербии, Хорватии, Италии, Израиля и так далее. Нужно знать язык, чтобы быть ближе к людям, которые подальше от тебя.

Меняет ли изучение языка человека?

Точно дисциплинирует. У человека из России будильник может звенеть три раза – в 8:30, в 8:32 и 8:35, а встанешь ты все равно в 8:40. Но если сразу проснуться, за эти 10 минут можно многое успеть. Например, пока заваривается чай и готовится завтрак, повторить слова, которые пока плохо запомнил.

Почему в России мало людей говорят по-английски?

Мне кажется, дело в том, что Россия окружена не англоговорящими странами, а бывшими союзными республиками. В основном ведь к нам приезжают не французы, немцы или итальянцы, а русскоговорящие. Нам нужно постоянно путешествовать в Европу или куда-то еще, чтобы языковой барьер ломался. В России нужно быть сильно мотивированным и уделять много времени, чтобы поддерживать уровень языка.

Три вещи, без которых не выучить иностранный язык

1. Заинтересованность. Без этого просто ничего не выйдет.

2. Постоянство. Если заниматься не каждый день, то хотя бы через день. Выполнять все добросовестно. Садиться за домашние задания и закреплять успехи.

3. Правильная методическая база. Из, условно, двух тысяч студентов, которые прошли курсы в языковой школе супруги, только один человек, изучавший английский самостоятельно – по приложениям, книгам, – достиг среднего уровня. Девушке было очень сложно говорить, но грамматику она освоила хорошо.

Поэтому стоит довериться грамотному преподавателю.

Какие у Петросяна цели – карьерные и языковые?

Карьера. Наверное, говорить о мечтах неправильно, потому что они не сбудутся, но плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Я надеюсь стать арбитром ФИФА международной категории и в каждой игре принимать как можно больше правильных решений.

Язык. Улучшать английский, освоить испанский и итальянский. А еще хочу вспомнить армянский язык.

Фото: pfcks.ru; premierliga.ruarsenaltula.rugloballookpress.com/Helena Larsson / Ibl Bildbyr; kinopoisk.ru