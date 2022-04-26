«Чем больше путешествуешь, тем тебя сложнее обмануть». Кирилл Дементьев начал новую жизнь в Грузии

Вадим Кораблев поговорил с боссом Setanta Sports.

В июле 2021-го Кирилл Дементьев ушел из Okko, чтобы создать русскоязычную редакцию международного холдинга Setanta Sports. Он уже почти год руководит проектом, который вещает на 14 стран, живет в Тбилиси и не собирается возвращаться в Россию.

Вадим Кораблев узнал, как дела у одного из самых известных комментаторов России.

Дементьев давно хотел пожить в Грузии. Он думает продать квартиру в Москве и перевезти в Тбилиси маму

– Кирилл, я задумывал это интервью как разговор о вашей новой жизни. Вы, кстати, считаете ее новой?

– Конечно, отчасти новая. Я никогда раньше не жил в другой стране так долго.

– Помните день, когда вам предложили возглавить русскоязычную редакцию Setanta?

– Мне предложили не столько ее возглавить, сколько создать, потому что на тот момент никакой русскоязычной редакции не было. Это довольно забавная история, потому что где-то в конце 2020-го мы с коллегами прочитали новость, что грузинская компания Adjara Group купила Setanta Eurasia – это была громкая сделка. Начали обсуждать, что, может, будет интересно с ними посотрудничать, я даже начал искать контакты. Но в итоге в феврале 2021-го руководители Adjara Group сами на меня вышли. Сказали, что есть идея создать в Тбилиси общую редакцию, которая бы вещала на все страны, на которые куплены права. По-моему, стран тогда было 13.

Встал вопрос: реально ли вообще сделать такой проект и перевезти людей, потому что начинать работать надо было уже с августа. До меня, насколько я понимаю, подобный проект предлагали Васе Уткину, правда, в интервью он немного ошибся в сроках. Сказал, что ему предлагали за год до меня, но тогда этого проекта еще просто не существовало. Наверное, ему предлагали за месяц-полтора до того, как предложили мне.

С середины апреля до июля мне удалось создать ту редакцию, которая есть сейчас.

– Вас скорее обрадовала или смутила перспектива переезда?

– Меня это обрадовало, потому что я давно планировал переезд в Грузию – просто не думал, что это произойдет так рано. Я неоднократно бывал в этой стране на протяжении 10 последних лет, плюс у меня в Грузии есть бизнес – я совладелец трех баров в разных частях страны. В общем, идея временами тут жить у меня была и раньше.

В Москве у меня уже не было работы, которая меня интересовала в полной мере. Я работал на Okko, мне, в принципе, нравилось комментировать АПЛ, но это была некоторая стагнация. Я уже не очень понимал, в какую сторону мне развиваться. Okko делал ставку на то, чтобы стать большой силой за пределами «Матч ТВ», но все-таки мне уже хотелось попробовать себя не то чтобы в другой сфере, но, может быть, в другом качестве. В этом смысле Setanta стала интересным челленджем.

Ну и только в плюс сработал тот факт, что это была Грузия.

– У вас есть недвижимость в Грузии?

– У нас в собственности есть пара объектов коммерческой недвижимости. А жилья пока нет. Но компания помогает с арендой тем, кто переезжает.

С арендой жилья в Грузии сейчас значительно сложнее, чем год назад, когда я переезжал. Тогда отличную однокомнатную квартиру в более-менее центральном районе Тбилиси можно было снять даже за 300 долларов. Сейчас, после массовой миграции белорусов, русских, украинцев, цены поднялись если не до московского уровня, то весьма близкого к нему. Ну и поскольку рынок жилья в Тбилиси был не такой большой, сейчас очень сложно найти квартиру за вменяемые деньги.

– Вас какие-то вещи еще держат в России? Квартира, семья.

– У меня мама в России, я все-таки надеюсь рано или поздно перевезти ее сюда. Ну и недвижимость – у меня есть квартира в Москве, у мамы есть квартира. Сейчас я, возможно, попытаюсь продать свою квартиру, но пока сложно сказать, насколько это реально. Буду изучать вопрос.

Я просто не очень верю, что теперь меня какие-то профессиональные обстоятельства могут держать в Москве.

– Сколько раз после переезда в Грузию вы возвращались в Россию?

– Один раз я был в Москве в отпуске, в октябре 2021-го. Я не думал… Да никто не думал, что произойдут события 24 февраля. А так я планировал возвращаться почти регулярно, чтобы видеться с мамой и друзьями. Собирался прилететь в марте, но пришлось этот визит отменить. Билеты отменились. Да и ситуация уже была не та, не очень хотелось возвращаться.

– Как изменились ваши отношения с Россией после 24 февраля?

– Особых иллюзий относительно курса движения страны у меня не было и до этого. Мысли о переезде периодически возникали. Но, конечно, ожидать такой эскалации… У меня на это воображения не хватало.

Сейчас ситуация, когда соблюдать нейтралитет, пожалуй, стало невозможно. С людьми, которые ставят на аватарку Z, я не хочу иметь ничего общего. Хорошо, что у меня в окружении практически не оставалось людей, с которыми можно было бы поссориться на этой почве.

– В Грузии сейчас много людей из России. Это заметно на улицах?

– Да, очень сильно заметно, особенно в туристическо-тусовочных местах. Много русской речи. Но в более отдаленных районах русскоязычных гораздо меньше.

– Кто эти люди?

– На самом деле разные категории. Есть политэмигранты – условно говоря, люди, которые раньше работали у Навального, в «Медиазоне» (признана в России иноагентом), в других СМИ, которые сейчас закрыты и признаны иностранными агентами. Сотрудники телеканала «Дождь» (признан в России иноагентом), бывшие ведущие «Эха Москвы». Кого здесь только нет.

Многие люди уехали спонтанно, со страха. Может быть, они раньше были не настолько вовлечены в политику, и эта ситуация их так испугала, что они уехали от греха подальше.

Кстати, многие сейчас стали возвращаться. Дело в том, что многие из приехавших не имели представления, что такое Грузия – потому что не надо путать туризм с эмиграцией. Одно дело – приехать в Грузию на недельку попить вина, поесть хинкали и насладиться климатом, и совсем другое – когда ты начинаешь здесь жить. Огромное количество подводных камней. Выясняется, что а) сложности с недвижимостью, б) довольно сложно найти работу, если ты не айтишник, работающий удаленно, в) хорошо бы учить язык, если хочешь жить не только в экспатской среде.

В этом плане здесь жизнь медом-то не намазана. Но для тех, кто может работать удаленно, это вполне хороший вариант. Здесь по-прежнему дешевле, и жизнь достаточно качественная для тех, у кого есть деньги.

– Как местные относятся к русским?

– Не бывает такого общего отношения. В Грузии ведь совершенно разные течения, здесь достаточно жесткая политическая ситуация – страна довольно сильно расколота. Есть сторонники правящей партии «Грузинская мечта» (ее главный идеологический оппонент – Михаил Саакашвили – Sports.ru), есть люди, которые поддерживают оппозицию. Сильная политическая борьба, постоянно проходят разные митинги, акции, протесты.

Конечно, определенная настороженность среди местного населения есть. Люди в принципе не были готовы к такому наплыву. Есть опасения, что русские притащат свои порядки, но говорить о каком-то открыто враждебном отношении не приходится.

Я лично не сталкивался с негативом. За исключением того, что по всему городу огромное количество граффити с оскорблениями в адрес Путина, а также с посылами русского корабля по известному адресу. Везде украинские флаги.

– Вы писали, что некоторые арендодатели принципиально не сдают русским жилье.

– Я слышал про такие истории, особенно в разгар действий, когда постоянно приходили сообщения о бомбежках и столкновениях. Как я понимаю, эта тема сейчас практически сошла на нет. То же самое касается, например, оформления банковских счетов – в какой-то момент это было сделать сложно, а сейчас можно достаточно спокойно.

– Это миф, что на русскую речь могут агрессивно отреагировать?

– В тех районах Тбилиси, где я чаще всего бываю, русскую речь слышно уже не реже, чем грузинскую. Не слышал ни о каких столкновениях на этой почве. Понятно, что где-нибудь в баре в пьяной компании произойти может любая история, но это вопрос исключительно того, что пьяные люди не всегда себя контролируют.

– При каких обстоятельствах вы были бы готовы вернуться в Россию?

– В нынешней политической обстановке – ни в каких. Для этого должно многое измениться. Боюсь, что в ближайшее время этого точно не случится.

Подробнее о жизни Дементьева в Тбилиси: ходит в один зал с Кахой Каладзе, открывает бары, учит язык и наслаждается видами

– Почему вам уютно в Грузии?

– А я всегда себя хорошо чувствовал в Грузии. Впервые побывал здесь еще в 2003-м на переигровке знаменитого матча Грузия – Россия, когда погас свет. Поэтому для меня переезд не стал каким-то шоком, тем более мне как-то приходилось здесь жить полтора месяца. Я примерно представлял быт, какие есть проблемы, особенности.

– Опишите место, где вы живете. Какой у вас дом, вид из окна.

– Тбилиси – это город, который не имеет ярко выраженного географического центра. Есть старый город, больше туристический, есть несколько районов, которые можно назвать центром, потому что там происходит основная жизнь: Вера, Ваке, Сабуртало. Я живу более-менее в центральной части. Вид из окна хороший: с одной стороны – горы, с другой – просматривается исторический центр.

Здесь все близко. Хожу до работы пешком 15 минут. В Москве, с ее размерами, я за 15 минут не мог выйти из своего района. Единственное, надо привыкать, что Тбилиси – неровный, много подъемов.

– Как проводите свободное время?

– Не могу сказать, что все сильно отличается от московского времяпрепровождения. Помимо работы у меня есть дополнительная загрузка по бизнесу. По возможности стараюсь куда-то ездить, путешествия – мой любимый способ проводить свободное время. Правда, здесь гораздо меньше прямых рейсов – чтобы улететь из Тбилиси, надо чаще всего сначала долететь до Стамбула, это такой пересадочный пункт.

Играю в русскоязычное спортивное «Что? Где? Когда?». У нас есть устоявшаяся покерная компания.

– Вы писали, что ходите в спортзал. В Москве тоже ходили?

– Да, обязательно. Чтобы вести тот образ жизни, который мне нравится, приходится заниматься спортом. Здесь я хожу в спортзал World Class, в который ходил и в Москве. Он очень удобно расположен – по дороге на работу. Могу после спортзала сразу пойти в офис.

– Какие у вас цели в зале?

– Не могу сказать, что я очень серьезно занимаюсь. В основном – на беговой дорожке и на эллипсе (кардиотренажер – Sports.ru). Просто поддерживаю тонус. Три-четыре раза в неделю.

– У вас в телеграме была шикарная история, как в спортзале вы встретили мэра Тбилиси Каху Каладзе.

– Да, он ходит в тот же спортзал. У него есть специальная раздевалка, но занимается в тех же залах. В тот день пропала вода, что здесь периодически случается, и Каладзе не смог помыться.

– Это нормальная история, что мэр города ходит с вами в один спортзал?

– Вы знаете, Грузия – настолько маленькая страна, где все всех знают, что здесь совершенно невозможно представить себе, что какой-то чиновник оторван от людей, ездит с охраной и так далее. Все намного проще.

Например, у нас в покерной компании было три депутата и даже вице-спикер парламента Грузии. Это абсолютно простые люди, никак не похожие на типичного депутата Госдумы России. Ну и, конечно, зарабатывают они совершенно не сравнимые деньги.

В этом смысле Грузия похожа на какую-нибудь небольшую европейскую страну, где власть не так сильно оторвана от простого народа.

– Вы недавно сравнили Грузию с Италией. Из-за темперамента людей?

– В какой-то степени люди и правда похожи. Итальянцы очень хорошо себя чувствуют в Грузии. Тоже любят пить, петь и наслаждаться жизнью. И не очень любят работать 😃 В принципе, это характерно для многих южных стран, можно вспомнить и Грецию, и Испанию, и какие-то балканские страны.

– Каладзе любят в Тбилиси?

– К любому политику в Грузии полярное отношение. Здесь не может быть так, что кого-то только сильно любят, а кого-то не любят. С Каладзе ровно то же самое.

– Цитата из вашего телеграм-канала: «Грузия – страна маленькая и отнюдь не богатая». А в чем ощущается ее небогатство?

– В Грузии нет природных ресурсов, как в России или Казахстане, которые позволяли бы существовать на эту ренту. Главная отрасль грузинской экономики – это туризм. Красивая природа, вкусная еда, морское побережье. Есть горные курорты – в частности, довольно новый Гудаури.

Легких больших денег здесь нет. Проявляется это во всем. Средние зарплаты в Грузии не очень высокие. Грузии довольно сложно реализовывать масштабные проекты, даже те, что касаются инфраструктуры.

Хотя после революции 2003 года благодаря иностранным инвестициям и грамотному экономическому развитию удалось сделать большой шаг вперед. Это две совершенно разные страны. В 2003-м страны, считай, не было, а в 2013-м она уже динамично развивалась: построили дороги, жилищное строительство совершенно иное.

Но достаточно вспомнить бюджет Москвы, где на строительство дорог тратят как на три-четыре Грузии.

– Для вас есть разница в ощущениях и атмосфере, когда вы гуляете по улицам Москвы и Тбилиси?

– Атмосфера очень сильно определяется климатом. К большому сожалению, в Москве редко светит солнце, 7-8 месяцев в году пасмурно и серо. Это само по себе накладывает отпечаток. Когда ты идешь, а под ногами слякоть, настроение портится. Здесь в январе может быть плюс 15, утром солнце, и настроение гораздо лучше.

– Вы сказали про бизнес. Сколько у вас баров?

– У нас есть зимний бар в Гудаури, он сейчас закрылся, потому что закончился сезон. Есть летний бар в Тбилиси, который вот-вот откроется, он будет круглогодичным. Недавно открыли винный бар – на работе у нас большой круг людей, которые любят вино. Есть еще пара проектов, которые планируем реализовать.

– Кирилл Дементьев и барный бизнес – как это получилось?

– Я всегда интересовался этой сферой. В Москве был, так сказать, вхож в гастрономические круги, общался с рестораторами, поварами. Я люблю вкусно поесть, плюс ресторанный бизнес мне всегда был интересен, хотел попробовать.

Зураб Читая (предприниматель и журналист, писал про баскетбол на Sports.ru) этим занимался еще в Москве, а после переезда в Грузию продолжил. И предложил мне войти партнером.

– Вы активно занимаетесь управлением?

– Нет, активного участия не принимаю. Когда открывали бар в Гудаури и разрабатывали концепт, участвовал активнее. Персоналом, например, я не занимаюсь. Только основные решения.

– Это какие, например?

– Расширение. Когда дело касается вложения денег и их распределения. А в основном я вполне доверяю партнерам. Они разбираются лучше.

– Это приносит вам доход?

– Пока нет, потому что мы выплачиваем кредит за два коммерческих помещения. Бары плюсовые, они приносят деньги, но пока эти деньги уходят либо на расширение, либо на выплату кредитов. Сильно, конечно, помешала пандемия, потому что полтора года были просто потеряны. Один год зимний бар вообще не работал. Понятно, что по кредиту была заморозка, не заставляли платить, но процент все равно накапливался. И, условно, 10-15 тысяч долларов пришлось заплатить дополнительно.

Надеюсь, года через полтора-два будет хороший стабильный доход. Все к этому идет.

– Вы учите грузинский?

– Да, мы с Мишей Мельниковым (Мельников тоже работает на Setanta – Sports.ru) занимаемся у одной учительницы. Хожу два раза в неделю. Это не так просто, совершенно другая структура, другой алфавит, другое звучание. Надеюсь, буду говорить. Уже могу объясниться в магазине, ресторане, с таксистом. Но в целом пока еще трудно.

Считаю, что, если ты переезжаешь жить в другую страну, нужно учить ее государственный язык. Хотя бы из уважения. Тем самым ты подчеркиваешь, что не просто приехал зарабатывать деньги, что тебя интересует происходящее в стране.

Я же вижу, что в тех же США или Германии многие русскоязычные живут в своем мирке и вообще не хотят учить местный язык. Даже английский. Мне кажется, это неэтично по отношению к стране.

– Три потрясающе красивых места в Грузии, куда вы всем посоветуете съездить?

– Очень красивые горы в месте Сванетия, но еще красивее – Тушетия. Это совсем отдаленное место. Хотя оно не столько далеко, сколько высоко, и туда очень трудно доехать. Это та самая горная часть, где снимали фильм «Мимино»: оттуда родом герой (летчик Валико Мизандари – Sports.ru), там горные деревни, там корова летала на вертолете. Безумно красивое место, такой затерянный мирок с невероятными цветами.

Ну и главное, что в Грузии есть – очень красивая и разнообразная природа. Куда ни поедешь – везде красиво.

Вероятно, Дементьев пропал из эфира «Первого» из-за звонка из администрации президента. «Матч ТВ» – антипример для его редакции Setanta

– Во время Евро-2020 вы как-то резко исчезли из эфира «Первого канала». Что случилось?

– В одной из моих любимых книг «Двадцать лет спустя» Александра Дюма есть персонаж аббат Скаррон, который отличался очень хорошим чувством юмора, все время острил. Государство платило ему пенсию, и в какой-то момент кардинал Мазарини его с этой пенсии отрезал. Все приехали ему выражать соболезнования, и он уже устал каждый раз искать новую остроту. Когда очередной человек сказал: «Вы теперь обеднели?», – он ответил: «Ну да, господин Мазарини был так добр, что вспомнил обо мне».

Вот кто-то в руководстве тоже был так добр, что вспомнил обо мне. Я даже не стал выяснять, кто именно, но явно был звонок. Даже непонятно, что стало катализатором. До этого я отработал на «Первом» весь чемпионат мира, а тут вдруг часа за три до матча Германия – Португалия выяснилось, что я не буду комментировать.

Руководство спортивной редакции «Первого» здесь абсолютно ни при чем. Более того, они мне даже выплатили деньги за те матчи, которые я должен был комментировать, но не успел. А у меня, по-моему, было шесть-семь игр запланировано, включая полуфинал.

– Есть версия, что это был указ из администрации президента. Верите?

– Да, вполне. У нас все определяется указами из администрации президента. Опять же, в одной из любимых моих книг, в воспоминаниях Геогрия Данелии, у которого тоже были проблемы с цензурой, он пишет, что в какой-то момент его не стали сильно наказывать, потому что решили: не та он фигура, чтобы из него делали Солженицына. Вот и в моем случае масштаб личности не тот, чтобы из меня делать показательную жертву.

Когда отстранили Василия Уткина, это было скандалом. Потому что, во-первых, масштаб его известности. Во-вторых, «Первый канал» очень массово анонсировал его участие на ЧМ-2018: рекламные ролики, «Вечерний Ургант», включения в программу «Время». И когда он после первого матча исчез, это было заметно. А моего отсутствия, полагаю, большинство людей не заметили.

– Как видите, заметили. Вы не пытались выяснить причину?

– А зачем? Мало ли какая блажь. Я отнесся к этому абсолютно философски. Меня в принципе удивлял сам факт того, что я комментирую на «Первом». В изменившихся обстоятельствах это выглядело достаточно странно, тем более после того, как меня по политическим мотивам вместе с Уткиным и Андроновым убрали с «Матч ТВ».

Понятно, что полоса нейтралитета все сужалась, и меня должны были убрать и с «Первого». Ну, вот и убрали.

– В России нельзя смотреть Setanta, поэтому давайте опишем ваш проект.

– Что такое Setanta изначально: ирландский канал, который продавал франшизу и вещал на самые разные страны. Когда-то была Setanta Казахстан/Латвия/Литва/Украина, более-менее все они управлялись из Киева. На Украину комментировали украинцы, на Казахстан – казахи. И вот в какой-то момент все эти структуры были объединены, и встал вопрос общей редакции, которая сейчас работает на 14 стран бывшего СССР, кроме России.

Что такое Setanta сейчас: в разных странах существуют каналы, которые распространяются кабелем, но главная часть – наша стриминговая платформа Setanta Sports. Это сайт, мобильное приложение, приложение для Smart TV. Если спортивному Okko ничего не нужно было создавать, только добавить страничку в общее приложение, то здесь приложение создавалось с нуля.

Там после оплаты подписки доступен весь наш контент. Если Okko в максимуме давал АПЛ, Ла Лигу, какой-то теннис, Bellator и «Евролигу», то у нас есть все пять ведущих чемпионатов, есть возможность показывать отдельные матчи Голландии, Бельгии, Шотландии, если это нужно. Есть кое-какие национальные Кубки. Есть НХЛ, НБА, теннис, UFC и Bellator, «Формула 1». Сложно сказать, чего у нас нет. Да, не во всех странах пока такое покрытие (например, в Украине две топ-лиги из пяти), но скоро должно быть везде.

Приложение позволяет выбрать звуковую дорожку. В Грузии, например, можно выбрать английского комментатора, русскоязычного и грузинского. Есть возможность просмотра до четырех матчей одновременно на одном экране.

– Собиралась ли Setanta в Россию?

– В России пока вообще сложно находиться из-за непонятной ситуации с телевизионными правами. Плюс бороться за права в России – гораздо дороже, они стоят больше, чем все остальные рынки вместе взятые. Достаточно вспомнить, сколько «Матч ТВ» заплатил за показ Премьер-лиги (по данным The Athletic, АПЛ получает от «Матч ТВ» более 8 млн евро в год – Sports.ru).

– Какие первые шаги вы сделали, создавая редакцию?

– Главный вопрос был – собрать комментаторов. Тот объем, который предусмотрен сейчас на Setanta, требовал как минимум 15-16 русскоязычных комментаторов. Понятно, что в Грузии готовых русскоязычных комментаторов практически не было. Надо было найти людей, готовых рискнуть переехать. При этом я понимал, что не могу никого переманить с «Матч ТВ». При том что у нас мощная контора, в Грузии все-таки иные порядки зарплат. Перебить зарплаты ведущих комментаторов «Матч ТВ» было невозможно.

Я сразу пригласил Мишу Мельникова, он популярен в Грузии. Дальше искал людей в разных странах. Сейчас у нас работают люди из Беларуси, Казахстана, Армении и России. Теперь еще из Украины, но украинская русскоязычная редакция – отдельная.

Как я понимаю, многие поехали под мои гарантии. Поехали работать со мной. И наши организаторы никого не обманули, выполнили все обещания, за что я им благодарен.

– Кого еще вы позвали из России, кроме Мельникова?

– Дениса Наливайко с «Телеспорта», он учился в школе Василия Уткина. Из России к нам переехал грузин по национальности Гиви Джаши, он был финалистом конкурса комментаторов на «Матч ТВ» и учеником школы Юрия Розанова.

Думаю, появятся и новые люди, потому что с нового сезона у нас в полном объеме будет АПЛ – понадобятся еще три комментатора. В этом сезоне мы показывали АПЛ только на Грузию и Казахстан (и только по пять матчей), а со следующего она будет на всех рынках, кроме стран Балтии.

Не буду скрывать, что в сложившихся обстоятельствах у меня достаточно много заявок от людей, которые раньше у нас бы вряд ли оказались. За последние месяцы к нам проявило интерес значительно больше людей, чем нам нужно.

Сейчас мы оцениваем экономическую ситуацию, потому что по нам это все тоже ударило. Мы ведь в первую очередь собирались существовать на подписках.

– Сколько стоит подписка?

– Скромные деньги: подписка на весь контент Setanta на месяц – около 4 долларов. Годовая подписка с небольшой скидкой – 40 долларов.

– Кого-то из тех, кто заинтересовался Setanta после 24 февраля, вы уже приняли?

– Пока нет, потому что бюджет под новый сезон еще не до конца сформирован. Надеюсь, в течение одного-двух месяцев будут новости по новым комментаторам. В том числе и из России.

– Есть ли среди них Роман Нагучев и Дмитрий Шнякин?

– Пока не могу называть фамилии, это внутренняя информация. Скажу так: у меня много заявок.

– Есть комментаторы, которых вы очень хотите видеть на Setanta, но пока они не с вами?

– Я бы очень хотел, чтобы мы сотрудничали с Нобелем, когда у нас появится полноценный ютуб. У него потрясающий контент.

– Чем вы занимаетесь как руководитель сейчас, когда редакция уже собрана?

– Составляю расписание на неделю, это сейчас основная моя задача. Решаю вопросы микроменеджмента, которые всегда существуют в редакции. Со следующего сезона у нас, скорее всего, будет не только трансляционный контент: будем развивать ютуб и другие соцсети, запустим аналитические программы. Работы прибавится.

– Вы впервые работаете на должности такого уровня?

– Да, впервые. Раньше никогда не работал в руководящей должности и, более того, даже и не хотел.

– Нравится?

– Сложно сказать. Какого-то дискомфорта не испытываю. У нас подобралась потрясающая команда с точки зрения дисциплины, обязательности. У меня еще не было ни одного дисциплинарного взыскания за все время работы. Никто не просыпал трансляции, никто не приходил неподготовленным. Мне пока не за что даже упрекнуть коллег. Я не ожидал, что будет такая ситуация. Коллектив оказался на редкость нетоксичным.

– Вы жесткий или мягкий руководитель?

– Совершенно точно не жесткий. Никогда не любил отчитывать. Стараюсь с юмором подходить.

– То есть не сможете, как Василий Уткин, сказать, что чей-то репортаж – говно?

– Нет, так точно не скажу.

Плюс у меня нет возможности отсматривать огромное количество репортажей, я сам работаю активно. Полагаюсь на профессионализм своих сотрудников.

– В Тбилиси вы зарабатываете больше, чем в России?

– В последнее время – да. Я же не работал постоянно. На Okko я формально даже был в штате, но понятно, что это была не слишком высокооплачиваемая работа.

– Это существенная разница? В несколько раз?

– В Москве у меня еще были дополнительные доходы, букмекерские контракты. Но если говорить конкретно про зарплату, сейчас она существенно больше.

– У вас есть какой-то ориентир для Setanta?

– Нет, меня от таких ориентиров отучил «Матч ТВ», где заявлялось о создании российского ESPN. А создали не пойми что. Лучше не придумывать себе кумиров, а развиваться по мере того, как все развивается. Мир стал настолько непредсказуемым, что загадывать невозможно.

– То есть «Матч ТВ» – антиориентир?

– Это яркий пример того, как пытались усидеть на трех или четырех стульях. Очевидно, что четкой концепции у канала так и не появилось. Большинство возможностей, которые были на тот момент, упустили из-за того, что не было единой команды, не было единомышленников. Если вспомнить, как «Матч ТВ» начинался, уже через полгода из команды топ-менеджеров осталось два человека: Тина [Канделаки] и Наташа Билан. Не было ни генерального директора Вронского, ни технического директора Колесникова, ни руководителя трансляционного департамента Володина, ни его заместителя Таша Саркисяна.

Если уж через полгода работы канала вся команда, которая его начинала, перестала существовать, очевидно, что с менеджментом что-то не в порядке. Я уж не говорю о количестве топовых людей, которых «Матч ТВ» за это время потерял. Когда канал начинался, у него были все ведущие комментаторы «НТВ-Плюс» и ВГТРК. Сейчас практически никого не осталось.

«Матч ТВ» не может быть ориентиром для спортивного медиа.

– Еще немного про топ-менеджеров. Из вашего телеграма: «Отпишусь, пожалуй, от коллеги Конова. Совсем в пропагандиста превратился». Что вас смутило?

– Появление Васи в руководящей должности «Матч ТВ» в данных условиях само по себе довольно говорящее. Мне кажется, он в какой-то момент все-таки выбрал спокойствие и плыть по течению нашего мейнстрима. Его выбор.

А что касается Тащина (ему Дементьев посвятил более жесткий пост – Sports.ru): человек, который оправдывает подобное выступление ведущего про поляков, для меня не может считаться рукопожатным.

– В ком-то из бывших коллег вы разочаровались?

– Мне было очень неприятно увидеть Диму Губерниева ведущим митинга в «Лужниках». Он и раньше этим занимался, но ситуация немножко изменилась. Я не удивился, но расстроился. Я все-таки надеялся, что он не настолько беспринципен.

Дементьев уверен: человека, который много путешествует, сложнее обмануть. Он мечтает пожить в разных странах

– Оказывается, вы по обмену учились в Англии. Какой это был год?

– Не совсем по обмену, но от школы. Я был в Англии всего две недели, жил в семье в пригороде Лондона. Это был, по-моему, 1994-й. Мне было 13 лет.

Очень интересно. Не могу сказать, что я фанат Англии, как, например, Тимур Журавель и Миша Моссаковский, но мне понравилось. Всегда интересно оказаться в другой среде.

– Это была первая поездка за границу?

– Нет, мне так повезло, что первый раз я был за границей аж в 1990 году во Франции.

– Путешествие, которое особенно мощно на вас повлияло?

– В Исландию. Это страна, которую можно объехать на машине за четыре дня. Невероятная красота. Постоянно меняющиеся пейзажи, несколько миров в одной стране. Самое большое впечатление.

Еще очень понравилось путешествовать по западному побережью США – от Сан-Франциско до Сиэтла. Америка – это вообще особый мир. Точнее, тоже несколько миров.

– Путешествия меняют людей?

– Не могут не менять. Чем больше ты видишь, тем больше у тебя материала в голове, тем шире кругозор, тем критичнее ты оцениваешь любую реальность. Тебя сложнее обмануть.

Я абсолютно уверен, что люди, которые не путешествуют и ничего не видят, кроме своего маленького пятачка, очень сильно от этого страдают. Понятно, что не у всех есть возможность. Я говорю о тех, у кого есть возможность, но они сознательно ей не пользуются.

– Вы говорили, что идеальный выходной для вас – прогулка по любимому городу, например, по Риму. Часто выбираетесь на выходные в другие страны?

– Часто привязываю такие поездки, например, к футбольному матчу. Вот недавно мы летали в Бергамо и Брешию – два города, где я раньше не был.

– Вы летаете один или в компании?

– Могу один, могу в компании. Я себя, кстати, совершенно прекрасно чувствую один.

– Самая красивая страна или город, где вы были, кроме Исландии.

– Для меня самый красивый город – Рим. Величественный и самый атмосферный.

– Лучшая страна или город, чтобы посмотреть футбол.

– Футбол я очень люблю смотреть в Германии – там, мне кажется, самая крутая атмосфера на трибунах. Дортмунд, Кельн, Дюссельдорф, Франкфурт.

– Лучшая страна или город для гастрономического путешествия.

– Все говорят, что Япония, но я пока там не был. Мне очень близки по кухне Италия и Испания.

– Страна или город, где классно побыть одному.

– В Италии прекрасно одному. Ничего больше не нужно. Если честно, мне в принципе одному хорошо во многих странах.

– А вы смогли бы жить в стране, откуда очень тяжело куда-то улететь?

– Мне было бы очень сложно. Для меня путешествия – то, ради чего я работаю и на что готов тратить деньги. Я очень равнодушен к бытовой роскоши, к автомобилям, к дорогой технике.

Я считаю, что деньги надо тратить на впечатления. А впечатления – это и есть путешествия.

***

– Москва или Тбилиси?

– Мне и в Москве было очень комфортно жить. Вообще, моя мечта – жить в разных местах. Месяц тут, месяц там. В Москве я бы тоже с удовольствием жил пару месяцев в году.

– В чем для вас счастье?

– Иметь душевный комфорт в первую очередь. Чтобы тебе было спокойно, приятно и не стыдно за самого себя.

– Сейчас вы счастливы?

– Да, вполне.

– Вы о чем-нибудь мечтаете?

– В глобальном смысле у меня нет сверхзадач. Мне нравится моя нынешняя жизнь. Поэтому я мечтаю о том, чтобы не стало хуже. В данной ситуации уже и этого достаточно.

– Можете представить, что через пять лет не будете комментировать футбол?

– Чтобы прямо совсем не комментировать – нет. А не комментировать в таком количестве, как сейчас – да, вполне. Кто знает, в какой-то момент может наступить пресыщение. А работать, когда тебе неинтересно, лучше не надо. Если работаешь через силу или из-за денег, как правило, получается плохо.

Это мое глубокое убеждение: только искренний интерес к предмету дает качество.

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Фото: instagram.com/kdementyev81East News/dinozzaver/easyfotostock; РИА Новости/Евгений Филиппов, Владимир Умикашвили; Gettyimages.ru/Jan Kruger