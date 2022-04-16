В РПЛ – сплошные оскорбления. Она превращается в лигу подворотни   

Вадим Кораблев против тех, для кого «дерьмо» и «козлы» – норма.

14 марта, Леонид Слуцкий после матча «Рубин» – «Ростов»: «Он или профнепригоден, и его надо нахрен вообще дисквалифицировать ##### [блин]. Или тогда ##### ##### [черт возьми] предвзят, что то же самое».

3 апреля, Григорий Иванов после матча ЦСКА – «Урал»: «Да козел этот судья потому что! У нас судят козлы потому что! Я не знаю, как решать этот вопрос. Я, что ли, этими козлами руковожу?»

10 апреля, Кингс Кангва после матча «Арсенал» – «Спартак»: «Ты сам видел, рефери – дерьмо».

10 апреля, Гурам Аджоев после слов Кангва: «Правильно сказал, поддерживаю».

11 апреля, бывший арбитр РПЛ Игорь Егоров: «Его откуда-то бумерангом сбили, я не знаю, откуда он взялся, этот Кангва. Но человек вообще древолаз и не понимает, что ему сказал Безбородов».

К сожалению, это не репортаж из курилки. Так последний месяц в РПЛ обсуждают судейство.

Мы вроде привыкли к бедности языка в нашем футболе, но сейчас мат, «козлы» и «дерьмо» звучат почти каждую неделю. Это происходит в момент, когда российский спорт переживает самое мрачное время в истории и никто не понимает, сколько еще мы пробудем в изоляции. Хочется видеть, что даже в стрессовой ситуации лига (не только чиновники, но и тренеры, игроки, руководители клубов, арбитры) не деградирует, а пытается жить, находит проблемы и их обсуждает.

У нас далеко не идеальное судейство, и бойкие реакции на ошибки (тем более такие грубые и массовые, как сейчас) – это нормально. Но почему руководители клубов главной лиги страны общаются на языке дворовых разборок? Почему одобряют оскорбления? Хорошо, пусть они не могут объясняться изящнее через несколько минут после матча, когда разумом управляют эмоции, но что происходит после паузы?

А ничего не происходит. Молчание. Никто не выпускает взвешенных заявлений и не обращается к лиге и болельщикам с примерами ошибок и четкой позицией по ним. Вся аргументация ограничивается «козлами» и «дерьмом», диалог скатывается в пропасть. Подозреваю, что и кулуарно никто не разбирает проблемы культурнее и фактурнее.

У всех есть соблазн упрощать любой процесс, но если «козлы» и «дерьмо» не смущают в любительском турнире, то на уровне РПЛ – даже пугают. Люди, в чьих интересах думать о развитии чемпионата, чтобы их команды окружала справедливость, при столкновении с проблемами могут только кричать и обзываться, но не разбираться с ремонтом. Кажется, это что-то говорит об уровне их профессионализма.

Грустно не только из-за сути высказываний. Плохо, что оскорбления становятся допустимой нормой (Слуцкий не в счет – его ругают за то, что он бесконечно недоволен судейством на фоне ужасной игры). За судей вступился только бывший коллега Игорь Егоров, но его стилистика ничем не лучше: расистская речь про «древолаза» и «сбитого бумерангами» Кангва лишь окончательно растоптала возможный диалог.

Кангва, кстати, протокольно дисквалифицировали на два матча, но намного важнее одна деталь из выступления босса КДК Артура Григорьянца:

«Кангва вместе с переводчиком участвовали по конференц-связи, был и начальник команды. Прослушали запись с переводом на русский язык, послушали игрока. Он принес извинения, сказав, что он говорил такие слова. Все было сказано на эмоциях. Но перед судьей Кангва не извинялся ».

Действительно: зачем извиняться за публичное оскорблением перед человеком, с которым ты делаешь одно дело и еще можешь встретиться на поле? Это же нормально.

Однажды я добавил в заметки фрагмент из статьи Льва Толстого «Неделание», которая должна напоминать нам кое-что важное:

«Все великие перемены в жизни одного человека или всего человечества начинаются и совершаются только в мысли. Какие бы ни происходили внешние перемены в жизни людей, как ни проповедовали бы люди необходимость изменения чувств и поступков, жизнь людей не изменится до тех пор, пока не произойдет перемены в мысли».

Так вот пока у людей в РПЛ не произойдет этой перемены, они так и останутся в чемпионате «дерьма» и «козлов». А поменять образ мысли никогда не поздно.

Фото: premierliga.ru; globallookpress.com/Nataliya Kondratenko/Russian Look; РИА Новости/Евгений Одиноков