Главные впечатления мне всегда дарил футбол, но теперь я покорен катанием Анны Щербаковой

Эмоции Вадима Кораблева.

Это просто волшебство.

Простите за отсылку к футболу, но ее выступления напомнили «Барселону» эпохи тренера Пепа Гвардиолы. Это была команда, которая держала игру под контролем все 90 минут, почти не отдавала мяч сопернику, изящно его контролировала и в нужный момент взрывалась, чтобы прошить защиту и забить. В ней все было как будто идеально.

Так и с Щербаковой. Она настолько воздушно выполняет элементы, будто совсем не прикладывает усилий и не волнуется. Летает по льду, грамотно выполняя инструкции, но делает это так непринужденно, словно вышла на городской каток. Я никогда не видел такого владения телом. Я не понимаю, как сохранять такое хладнокровие, когда ты на главном турнире жизни.

Кажется, весь секрет этой легкости – железная уверенность. Знаю, что в мире фигурного катания машиной называют Сашу Трусову, но разве Щербакова – не машина? Я ни разу не подумал, что Аня может упасть после прыжков. Они выглядят такими правильными во всех стадиях, что возможен всего один сценарий – ровное приземление. Тот самый взрыв, когда ты делаешь разницу.

Щербакова не катается под музыку, она растворяется в ней и становится важной деталью, а мимика Ани – это вообще не про спортивное выступление, а про настоящий театр. Как «Барселона» превращала свой стадион в место, где наслаждались даже посторонние, так и Щербакова показывает на льду, что фигурное катание – это не просто развлечение для своих. Здесь может быть уютно каждому.

Главные впечатления в жизни мне всегда дарил футбол, но на Олимпиаде-2022 я увидел прокаты Анны Щербаковой.

Во время выступления я думал о местах и вещах, которые когда-то очень полюбил. Все они проявились в тех 4 минутах 10 секундах, когда на льду была Щербакова.

Щербакова – это музыка Arcade Fire.

Щербакова – это соборы Флоренции.

Щербакова – это фильмы Джима Джармуша.

Щербакова – это приятное волнение перед путешествием.

А о чем или о ком Аня напомнила вам?

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman; REUTERS/Evgenia Novozhenina