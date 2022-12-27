Что не так с Кубком Первого канала? Наши три идеи вернут интерес – как во времена Медведевой и Загитовой
Пожалуй, главное событие на фигурном Кубке Первого канала – увы, серьезное падение Зининой и последствия. Оно не позволило Насте самостоятельно уйти со льда, а команде – продолжить турнир без вмешательства организаторов.
Обнуление худшего результата у женщин «Красной машины», чтобы уравнять шансы с «Нас не догонят» (за них как раз выступала Зинина) перед вторым днем – логичный вариант, который задел многих болельщиков. Возможно, потому что с ним «чуть-чуть не согласна» Алина Загитова, защитившая красных.
На самом деле к Загитовой как к капитану – минимум вопросов. Она общалась с болельщиками в перерывах, заводила команду во время прокатов, дарила залу атрибутику и, как сумела, вступилась за Яметову. Другое дело, что поддержка Веронике, вероятно, была нужна чуть меньше, чем травмированной Зининой.
Но падение Насти и последующая растерянность организаторов подсветили более глобальную проблему – турниру нужен регламент. Причем написанный и опубликованный заранее, а не сочиняемый за кулисами, пока ведущие тянут время, задавая фигуристам неловкие вопросы о том, какое решение стало бы справедливым.
Исключив результат Яметовой, организаторы спасли интригу, но это временное решение – Кубку Первого канала нужны четкие правила
Вариантов у организаторов, кроме озвученного, было не так много:
1. Оставить все как есть, фактически заранее отдав победу «Красной машине». Естественно, на любых официальных соревнованиях все так и было бы – но это шоу-турнир сборной России. Странно подходить к нему с мерками Олимпийских игр.
2. Приплюсовать к баллам «Нас не догонят» средний результат Зининой в короткой программе по сезону. Такую схему тоже вряд ли назвали бы справедливой, учитывая то, что Настя, сумей она продолжить прокат, в любом случае оставалась без каскада.
3. Удвоить худший результат участницы из команды Валиевой (это были бы 66,04 Самоделкиной). Вариант мог сработать на этом турнире, но в целом оставляет ощущение некрасивой заплатки в правилах – откатай Соня короткую на 74 балла, ее результат остался бы худшим в команде, но при этом дал необоснованное преимущество «Нас не догонят».
4. Не вычесть баллы Яметовой у «Красной машины», а прибавить их команде Валиевой. Вариант из области альтернативной позитивно окрашенной математики, когда результат не меняется, но выглядит, как модно говорить, экологично.
После жесткого падения Зинину со льда увели врачи. Из-за этого изменен регламент Кубка Первого канала – Загитова против
Самая нежизнеспособная версия, разумеется, первая. Такой подсчет убивает интригу, настроение у фигуристов и фанатов «Нас не догонят», а значит, и рейтинги, потому что результат турнира становится очевиден уже после первого дня.
Второй и третий варианты – слишком сложные для шоу и несвойственные механике фигурного катания. Четвертый дал бы тот же итог, что и решение организаторов.
В этом цейтноте команда федерации и Первого канала действительно выбрала самый безопасный расклад. Сочувствовать Яметовой можно, но, кажется, причин для этого нет: никто не вырезал прокат Вероники из трансляции, не снимал ее с произвольной и не лишал призовых.
Травма Зининой – исключение, но, кажется, организаторам действительно стоит подстраховаться на следующий год.
Одна из возможных опций – сажать запасных в командные боксы и приглашать на разминку вместе со всеми. Например, в случае травмы Зининой условная Гущина (она и заменила Настю в произвольной) выходит на короткую программу последней и катает за ее команду.
У этого варианта, впрочем, есть сразу несколько минусов: сбитый тайминг трансляции; неравноценность замен (травмироваться может сильнейший участник команды, а выступать вместо него будет тот, кто не отобрался в основу) и перегруженность сборных, так как замена теоретически может понадобиться в любом из видов.
Более простой вариант – считать не баллы, а занятые места в каждом разряде. Снятие Зининой автоматически опустило бы ее на последнюю позицию в женском зачете, но отставание команды Валиевой не стало таким фатальным, каким его делают упущенные 60-70 баллов.
Такая методика решает еще одну важную задачу – сбалансировать вклад одиночников в результат соревнований. Мужчины, даже если учесть баллы Яметовой, принесли «Красной машине» короткими программами на 45,75 балла больше, чем женщины – произвольные увеличат разрыв еще сильнее.
Да, прокаты парней обычно менее предсказуемы (сложно было предугадать три падения Алиева и срыв Семененко на каскаде), но математически их прокаты практически всегда окажутся дороже – особенно, когда в соперницах нет Валиевой, Щербаковой и Трусовой в их лучшей форме.
Фигурному кубку нужны не только четкие правила, но и драйв: дебютный турнир – все еще лучший по накалу и атмосфере
Еще одна давняя проблема Кубка Первого канала – скрытые протоколы. Международный командный чемпионат мира тоже всегда был турниром с заметным шоу-оттенком, но никто не лишал зрителей ни онлайн-таблицы с баллами участников, ни оперативно опубликованных итоговых оценок.
Дебютный Кубок-2021 задал настолько высокую планку во всем – от неподдельной искры соперничества между капитанами Медведевой и Загитовой до острой борьбы и разрывных прокатов в духе произвольной Кондратюка – что соответствовать с каждым годом труднее. Контраст заметен даже между прыжковым и классическим командником – если первый в декабре смотрелся действительно свежо и захватывающе, то второй как будто остановился в развитии.
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Организаторы перемудрили с командами – против традиционной «Красной машины» теперь «Нас не догонят» с загадочной цветовой принадлежностью: Траньков и сайт федерации привычно называют их «синими», но с толку сбивают белые куртки.
Танцоры по загадочным причинам отлучены от соревнований, хотя разделены по командам, выступили с показательными номерами (а Кагановская и Ангелопол – даже с произвольной) и болеют в боксах наравне со всеми.
Между Загитовой и Валиевой нет никакого противостояния: одна не соревнуется уже три года, другая – действующая спортсменка. Обе тренируются у одного тренера, но никогда не выступали друг против друга – им просто нечего делить.
Разумеется, никто не требует от Камилы и Алины конфликта в реальной жизни, но драматургия турнира предполагает хотя бы минимальное противостояние. На командном чемпионате мира это борьба сборных, на недавних прыжковых соревнованиях – битва тренеров. Даже в прошлогоднем противопоставлении свежих олимпийских чемпионов Кондратюка и Щербаковой было больше смысла, чем в формуле «Валиева против Загитовой».
Возможно, более логичной была бы битва команд Семененко и Гуменника – как спортсменов, месяц назад деливших титул чемпиона России с одинаковыми баллами. Или Козловского и Галлямова – харизматиков, постоянно борющихся за лидерство в сборной и в своей группе.
В конце концов, даже соперничество капитанов-ветеранов (пусть не избитое Плющенко – Ягудин, но хотя бы Ягудин – Траньков) смотрелось бы более драйвово – взрослые и давно закончившие карьеру спортсмены могут дать больше шоу, чем находящаяся под круглосуточным наблюдением фанатов и хейтеров Валиева. Если турнир Первого канала действительно больше развлечение, чем соревнования.
Командный кубок – все еще отличный вариант поддержать фигуристов призовыми в приятной атмосфере и без свойственного чемпионату России напряжения. Но это не тот случай, когда формат настолько самодостаточен, что может долго существовать без развития – есть риск, что каждый следующий год будет слабее предыдущего.
А это не та судьба, которой хочется пожелать турниру.
Фигурный Кубок Первого канала – соревнования или шоу? Кажется, не разобрались даже капитаны – Загитова и Валиева
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Команды для шоу нужно делить не по итогам ЧР, а по выкатываемому контенту в течение всего сезона. И не запихивать всех девочек-квадисток в одну команду - это было заведомо несправедливое решение.
Единственное не понятно, почему Алина все время капитан красной команды и выигрывает всегда красная команда. Как бы складывается впечатление, что синие все время проигрывают, только потому что они в синей команде. Ну это праздник для фигуристов, главное чтобы им нравиться.
Думаю, нет. После турнира у такого действа уже не было особого смысла. Думаю, она решила, что шоу заскриптовано, т.е. предопределено сильнее, чем ей об этом сообщили. Поэтому же, думаю, Медведева больше не участвует в этом шоу.
Другой вопрос, есть ли в концепции победа какой-то команды? Тут пусть каждый решает сам. Но я приведу несколько фактов: символика и название одной команды неизменны. Другая с изменяемым названием и символикой. У одних название – это прозвище сборной СССР по хоккею. У других в этот раз – цитата из песни поп-группы с двумя загадочными девчонками.
Конечно, если бы была цель потроллить среднего ТВ-зрителя первого канала, то и победа, которых «не догонят» была бы очень вероятна. Но, видимо, организаторы не рискнули так пошутить.