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Что не так с Кубком Первого канала? Наши три идеи вернут интерес – как во времена Медведевой и Загитовой

Камила Валиева Камила Валиева
Анастасия Зинина Анастасия Зинина
Алина Загитова Алина Загитова
Вероника Яметова
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Фигурное катание Фигурное катание

Пожалуй, главное событие на фигурном Кубке Первого канала – увы, серьезное падение Зининой и последствия. Оно не позволило Насте самостоятельно уйти со льда, а команде – продолжить турнир без вмешательства организаторов.

Обнуление худшего результата у женщин «Красной машины», чтобы уравнять шансы с «Нас не догонят» (за них как раз выступала Зинина) перед вторым днем – логичный вариант, который задел многих болельщиков. Возможно, потому что с ним «чуть-чуть не согласна» Алина Загитова, защитившая красных.

На самом деле к Загитовой как к капитану – минимум вопросов. Она общалась с болельщиками в перерывах, заводила команду во время прокатов, дарила залу атрибутику и, как сумела, вступилась за Яметову. Другое дело, что поддержка Веронике, вероятно, была нужна чуть меньше, чем травмированной Зининой.

Но падение Насти и последующая растерянность организаторов подсветили более глобальную проблему – турниру нужен регламент. Причем написанный и опубликованный заранее, а не сочиняемый за кулисами, пока ведущие тянут время, задавая фигуристам неловкие вопросы о том, какое решение стало бы справедливым.

Исключив результат Яметовой, организаторы спасли интригу, но это временное решение – Кубку Первого канала нужны четкие правила

Вариантов у организаторов, кроме озвученного, было не так много:

1. Оставить все как есть, фактически заранее отдав победу «Красной машине». Естественно, на любых официальных соревнованиях все так и было бы – но это шоу-турнир сборной России. Странно подходить к нему с мерками Олимпийских игр.

2. Приплюсовать к баллам «Нас не догонят» средний результат Зининой в короткой программе по сезону. Такую схему тоже вряд ли назвали бы справедливой, учитывая то, что Настя, сумей она продолжить прокат, в любом случае оставалась без каскада.

3. Удвоить худший результат участницы из команды Валиевой (это были бы 66,04 Самоделкиной). Вариант мог сработать на этом турнире, но в целом оставляет ощущение некрасивой заплатки в правилах – откатай Соня короткую на 74 балла, ее результат остался бы худшим в команде, но при этом дал необоснованное преимущество «Нас не догонят».

4. Не вычесть баллы Яметовой у «Красной машины», а прибавить их команде Валиевой. Вариант из области альтернативной позитивно окрашенной математики, когда результат не меняется, но выглядит, как модно говорить, экологично.

После жесткого падения Зинину со льда увели врачи. Из-за этого изменен регламент Кубка Первого канала – Загитова против

Самая нежизнеспособная версия, разумеется, первая. Такой подсчет убивает интригу, настроение у фигуристов и фанатов «Нас не догонят», а значит, и рейтинги, потому что результат турнира становится очевиден уже после первого дня.

Второй и третий варианты – слишком сложные для шоу и несвойственные механике фигурного катания. Четвертый дал бы тот же итог, что и решение организаторов.

В этом цейтноте команда федерации и Первого канала действительно выбрала самый безопасный расклад. Сочувствовать Яметовой можно, но, кажется, причин для этого нет: никто не вырезал прокат Вероники из трансляции, не снимал ее с произвольной и не лишал призовых.

Травма Зининой – исключение, но, кажется, организаторам действительно стоит подстраховаться на следующий год.

Одна из возможных опций – сажать запасных в командные боксы и приглашать на разминку вместе со всеми. Например, в случае травмы Зининой условная Гущина (она и заменила Настю в произвольной) выходит на короткую программу последней и катает за ее команду.

У этого варианта, впрочем, есть сразу несколько минусов: сбитый тайминг трансляции; неравноценность замен (травмироваться может сильнейший участник команды, а выступать вместо него будет тот, кто не отобрался в основу) и перегруженность сборных, так как замена теоретически может понадобиться в любом из видов.

Более простой вариант – считать не баллы, а занятые места в каждом разряде. Снятие Зининой автоматически опустило бы ее на последнюю позицию в женском зачете, но отставание команды Валиевой не стало таким фатальным, каким его делают упущенные 60-70 баллов.

Такая методика решает еще одну важную задачу – сбалансировать вклад одиночников в результат соревнований. Мужчины, даже если учесть баллы Яметовой, принесли «Красной машине» короткими программами на 45,75 балла больше, чем женщины – произвольные увеличат разрыв еще сильнее.

Да, прокаты парней обычно менее предсказуемы (сложно было предугадать три падения Алиева и срыв Семененко на каскаде), но математически их прокаты практически всегда окажутся дороже  – особенно, когда в соперницах нет Валиевой, Щербаковой и Трусовой в их лучшей форме.

Фигурному кубку нужны не только четкие правила, но и драйв: дебютный турнир – все еще лучший по накалу и атмосфере

Еще одна давняя проблема Кубка Первого канала – скрытые протоколы. Международный командный чемпионат мира тоже всегда был турниром с заметным шоу-оттенком, но никто не лишал зрителей ни онлайн-таблицы с баллами участников, ни оперативно опубликованных итоговых оценок.

Дебютный Кубок-2021 задал настолько высокую планку во всем – от неподдельной искры соперничества между капитанами Медведевой и Загитовой до острой борьбы и разрывных прокатов в духе произвольной Кондратюка – что соответствовать с каждым годом труднее. Контраст заметен даже между прыжковым и классическим командником – если первый в декабре смотрелся действительно свежо и захватывающе, то второй как будто остановился в развитии.

Чемпионат по прыжкам – находка фигурного сезона! Неловкий конферанс и пробел в регламенте не испортили супертурнир

Организаторы перемудрили с командами – против традиционной «Красной машины» теперь «Нас не догонят» с загадочной цветовой принадлежностью: Траньков и сайт федерации привычно называют их «синими», но с толку сбивают белые куртки.

Танцоры по загадочным причинам отлучены от соревнований, хотя разделены по командам, выступили с показательными номерами (а Кагановская и Ангелопол – даже с произвольной) и болеют в боксах наравне со всеми.

Между Загитовой и Валиевой нет никакого противостояния: одна не соревнуется уже три года, другая – действующая спортсменка. Обе тренируются у одного тренера, но никогда не выступали друг против друга – им просто нечего делить.

Разумеется, никто не требует от Камилы и Алины конфликта в реальной жизни, но драматургия турнира предполагает хотя бы минимальное противостояние. На командном чемпионате мира это борьба сборных, на недавних прыжковых соревнованиях – битва тренеров. Даже в прошлогоднем противопоставлении свежих олимпийских чемпионов Кондратюка и Щербаковой было больше смысла, чем в формуле «Валиева против Загитовой».

Возможно, более логичной была бы битва команд Семененко и Гуменника – как спортсменов, месяц назад деливших титул чемпиона России с одинаковыми баллами. Или Козловского и Галлямова – харизматиков, постоянно борющихся за лидерство в сборной и в своей группе.

В конце концов, даже соперничество капитанов-ветеранов (пусть не избитое Плющенко – Ягудин, но хотя бы Ягудин – Траньков) смотрелось бы более драйвово – взрослые и давно закончившие карьеру спортсмены могут дать больше шоу, чем находящаяся под круглосуточным наблюдением фанатов и хейтеров Валиева. Если турнир Первого канала действительно больше развлечение, чем соревнования.

Командный кубок – все еще отличный вариант поддержать фигуристов призовыми в приятной атмосфере и без свойственного чемпионату России напряжения. Но это не тот случай, когда формат настолько самодостаточен, что может долго существовать без развития – есть риск, что каждый следующий год будет слабее предыдущего.

А это не та судьба, которой хочется пожелать турниру.

Фигурный Кубок Первого канала – соревнования или шоу? Кажется, не разобрались даже капитаны – Загитова и Валиева

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

226 комментариев

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Valery McCane
Ответ Леди Брэкнелл
Значит будут участвовать 1 раз. Скучно, очень скучно. Дальше будет ещё скучней.
Великолепный был турнир, уступающий только первому кубку и то, будь тут трусова и Щербакова, да в разных командах, он бы и вовсе стал лучшим подобным соревнованием в истории.
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Андрей Красин
Ответ Людмила Васильева
Спортсмены рады оказаться в команде Загитовой потому , что им заранее обеспечена победа . А не из-за мифических праздника и атмосферы . Это шоу , где всё заранее было распределено .
Это были соревнования, где спортсмены рисковали и показывали программы высшей сложности. Шоу, это где люди по кругу смешно ездят, например Медведева у Авербуха. А про все "заранее известно", это к другим обиженным, может они поверят. Синие всего тремя прокатами отдали 80 баллов по сравнению с ЧР, проиграв в общей сумме 70 баллов. Значит, не захотели биться за команду.
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Tresk2
Если выгнать Алину, телезрителей прибавится.
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kolb4sinae
Хорошо работать крутихиными и селенковыми на спортсру. Начитался комментариев и выдал чужие мысли за свои.
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огоньвода
Ответ Я
А почему нет? Еще можно было бы сомневаться, если бы Загитова ПЕРВАЯ брала шар. И этот шар был бы "помечен". Но ВЫБОР был у Камиллы. Вот она и выбрала. И еще, судя по тому, как Камиллу превозносят где надо и где не надо, навряд ли организаторы специально допустили этот перекос в отношении к ней. Вы посмотрите разницу отношений к ним. Камилла постоянно восхваляется во всех мероприятиях, а об Алине гробовое молчание, одна критика. А ведь похвалить Алину тоже есть за что - и прекрасные прокаты в шоу, и участие в благотворительных мероприятиях и лр. К примеру - участие ее в многочасовом марафоне сбербанка - кто нибудь написал о ней, или участие в гала -турнире по хоккею в Казани. Молчок. Спасибо болельщикам, что не забывают и поддерживают. Так что, напрасно вы, и ваши сотоварищи разносят по инету эту чушь, что Загитовой специально дали в команду более сильных. Скорее. они предназначались Камилле, но она взяла то, что взяла. Как то так на мой взгляд. По логике.
Все верно расписали. Алина настоящий капитан, сплотила команду,переживала по настоящему,а не камеру, потому что все делает искренне. Если бы достались ей другие участники, она так же за них билась.
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Татьяна Моисеева
Ответ Ева Винер
Что касается пар, то в принципе сейчас нет ещё одной пары по уровню МГ, ТМ, БК. Поэтому в любом случае где-то был бы перевес. Девочки были поделены 1, 5, 7, 9 и 3, 4, 6(10), 11,так что по итогам ЧР +- равномерно Ну а парни это всегда русская рулетка 😏
Причём здесь ЧР, если КПК это шоу?
Команды для шоу нужно делить не по итогам ЧР, а по выкатываемому контенту в течение всего сезона. И не запихивать всех девочек-квадисток в одну команду - это было заведомо несправедливое решение.
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Татьяна Моисеева
Ответ Mari777
Видимо по сценарию так задумано было! Какой бы шар Камила не выбрала - досталась бы слабая команда
Естественно! В вазе Камилы просто все шары были именно с этим составом, это стало понятно сразу.
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Татьяна Моисеева
Ответ Радик Рахимов
Шар своей команды Валиева выбрала сама, а Загитовой команда которая осталась! Спросите Камиллу, почему другой шар не выбрала
Какая наивность! Потому что в "другом шаре" был тот же состав, что и в первом. Ротенберг не даст соврать...
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Татьяна Моисеева
Ответ Александр Шульгин
Пока Загитову не уберут нечего в лучшую не изменится. Она уже просто всех достала, никогда не думал что такое скажу но уже Медведева больше уважение вызывает.
Наконец-то вижу объективные слова в этой ветке!
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Татьяна Моисеева
Ответ Tanzoli*
А как она заранее спланирована? У Камилы не было выбора на жеребтевке, ей сказали, какой шарик вытягивать?
Элементарно! В вазу Камилы достаточно было просто кинуть шарики с одним и тем же составом...
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Виктория Петрова
Знайте, а кубок первого канала смотреть было куда интереснее, чем финал гран-при. Конечно можно поболеть за Илью на мире, вот только его задвигают под японцев.
Единственное не понятно, почему Алина все время капитан красной команды и выигрывает всегда красная команда. Как бы складывается впечатление, что синие все время проигрывают, только потому что они в синей команде. Ну это праздник для фигуристов, главное чтобы им нравиться.
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Toradora
Ответ Андрей Лоел
Уберите Транькова это очередное телеубожество!
Да, лепит шоу на хайпе и провокациях изо всех сил, а выглядит это натужно у него, нет лёгкости...
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Toradora
Ответ Ekaterina Ivanushkina
Слушайте, да отличный турнир и организация. На первом КПК наоборот раздражало это выдуманное «противостояние» Загитовой и Медведевой, там спортсмены во всю выкладывались, а кто-то обсуждал только то, как одна капитанша посмотрела на другую. А этот турнир лично для меня был самый лучший, потому что комментировала ТАТ. Давно ее не было на соревнованиях, а сейчас она очень даже бодро весь турнир вещала.
Тоже поняла, что ТАТ не хватало. Хоть она и сдала немного. Но ей по настоящему интересны спортсмены. Да, она предвзята может быть, но политики партии она явно не придерживается, только её собственные предпочтения. Остальных потому и неинтересно слушать, у них отсутствует собственное мнение...
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Я
Ответ Людмила Васильева
Вы правда в это верите ?
А почему нет? Еще можно было бы сомневаться, если бы Загитова ПЕРВАЯ брала шар. И этот шар был бы "помечен". Но ВЫБОР был у Камиллы. Вот она и выбрала. И еще, судя по тому, как Камиллу превозносят где надо и где не надо, навряд ли организаторы специально допустили этот перекос в отношении к ней. Вы посмотрите разницу отношений к ним. Камилла постоянно восхваляется во всех мероприятиях, а об Алине гробовое молчание, одна критика. А ведь похвалить Алину тоже есть за что - и прекрасные прокаты в шоу, и участие в благотворительных мероприятиях и лр. К примеру - участие ее в многочасовом марафоне сбербанка - кто нибудь написал о ней, или участие в гала -турнире по хоккею в Казани. Молчок. Спасибо болельщикам, что не забывают и поддерживают. Так что, напрасно вы, и ваши сотоварищи разносят по инету эту чушь, что Загитовой специально дали в команду более сильных. Скорее. они предназначались Камилле, но она взяла то, что взяла. Как то так на мой взгляд. По логике.
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vylysypydystychky
Ответ kenguru 7777777
Первый турнир сделала Медведева. Есть у человека огонь, большая редкость. Конечно, сам конфликт на пресс-конференции 100% инсценировка, но это ведь шоу, сценарий вполне уместен.
"сам конфликт на пресс-конференции 100% инсценировка"

Думаю, нет. После турнира у такого действа уже не было особого смысла. Думаю, она решила, что шоу заскриптовано, т.е. предопределено сильнее, чем ей об этом сообщили. Поэтому же, думаю, Медведева больше не участвует в этом шоу.
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Toradora
Ответ Туц
сам турнир в целом интересный. Но дорабтывать его конечно еще надо. В правилах разобраться до конца надо, танцы как вид выкидывать тоже не стоило.
Один большой недостаток- слишком много ведущих! Всем надо дать заработать?
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vylysypydystychky
Сами же пишете о «шоу-турнире». У шоу главное не регламент, а сценарий, или даже концепция. Если по концепции победа уготована конкретной команде, то какая разница кому и сколько баллов поставили за какой-то акт шоу?
Другой вопрос, есть ли в концепции победа какой-то команды? Тут пусть каждый решает сам. Но я приведу несколько фактов: символика и название одной команды неизменны. Другая с изменяемым названием и символикой. У одних название – это прозвище сборной СССР по хоккею. У других в этот раз – цитата из песни поп-группы с двумя загадочными девчонками.
Конечно, если бы была цель потроллить среднего ТВ-зрителя первого канала, то и победа, которых «не догонят» была бы очень вероятна. Но, видимо, организаторы не рискнули так пошутить.
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Toradora
Ответ Мария С
Просто в этом году капитан у синих был никакой. Не было того драйва, как с Медведевой (хоть и не люблю я её, но со своей ролью она справилась, искры летели, к тому же это вечное противостояние З-М). Если не Медведеву даже ставить, то кого то поопытнее, подрайвовее, а то бедная Ками устала изображать эмоции.
Точно. Первый кубок был лучший, второй вообще не запомнился, нынешний точно лучше прошлогоднего, и драйв был, и боление команд за своих! Камила, правда, просила, чтобы её команде благородно подарили 69 баллов, на что Алина не согласилась, но её, конечно, не послушали и баллы подарили, Самое чудесное, что в результате КМ обыграла синих (белых) именно на эти же 69 баллов. Вот что командный дух, животворящий делает! Кто сказал, что было скучно и неинтересно? Тот болел за сине- белых...
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Toradora
Ответ Клопс
Алина спортивную карьеру закончила на последнем месте, вы о чем? 😂
И? Алина- это Алина, звезда ФК, чемпионка всего...
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Toradora
Ответ Denkaaaa
почему все так захейтили Алину?блин ,ну вы кончено извините, мне очень жаль Зинину,но мне также еще обидно за Яметову.по факту труд и прокат Яметовой просто обесценили.и естественно Алина может иметь сове мнение,тем более она капитан команды в которой была Вероничка,она это мнение и высказала, она пыталась защитить Яметову. в целом я считаю что перед тем как создать какой то старт нужно пояснить что он будет создан в целях развлечения или же как полноценное соревнования. естественно нужны правила!
Хейт Загитовой- это то, что неизменно уже 5 лет в нашем фк сообществе. Повод найдётся даже при отсутствии повода. Ты виноват уж тем...😉
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Toradora
Ответ Я
А если бы Загитовой досталась команда Валиевой то же бы возмущались? Или тогда бы было в порядке вещей? Какой шар Камила взяла, такой состав и получила. Это Алине остатки достались. Уже прямо не знаете к чему придраться. Везде Загитова виновата и плохая. Камила вытащила шар, а у Алины "блат" СМЕШНО!
Почему то кажется и тогда бы команда Алины выиграла. Умеет она настроить, мотивировать и болеть за своих, как никто😀
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Toradora
Ответ Радик Рахимов
Вы тоже слепой, не видели что ли, что команду себе первой выбрала Валиева, у Загитовой то выбора уже не было
Дайте им погоревать, та то все равно не убедите, даже если бы другая команда была у Загитовой....
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Toradora
Ответ Галина Михель
Заведомо более сильный Геменник? Да ладно? А чего ж медалька чемпиона России тогда не у Петра?
Был бы у КМ другой состав, там тоже все бы стали заведомо сильными...
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Toradora
Ответ greatskater
В заголовке прослеживается недовольство...)) им все не так да не этак, если выигрывает команда Алины Загитовой. Почему прявилась статья с вопросом "что не так?" А потому что не та команда выигрывает, вот выигрывала бы команда, где капитан обласканная и восхваляемая фк бомондом спортсменка, то мы бы увидели совершенно другие заголовки. А тут Алина Загитова и ее команда победители. Алина, не только не обласканная фк бомондом, но и получившая от него столько ядовитых слов сколько ни одна спортсменка не удостаивалась. Что не так (вопрошаем мы у фк бомонда и их подконтрольных спортсми)? Алина выиграла Олимпиаду. Опято что-то не так? Алина поехала на ЧМ, хотя советовали ей отдохнуть. Теперь-то что не так? Алина выиграла ЧМ и стала абсолютной чемпионкой. А сейчас что не так? Команда Алина второй раз одеожала победу в кубке первого канала. Не слепые мы, видим как отзеркаливает этот сайт и наши спортсми линию фк бомонда и отношение фк бомонда к фигуристкам. Ух, какие были бы тут заголовки, если бы команда Алины проиграла. Все было бы совершенно так как нужно.
Тоже кажется, что вся грусть вселенская в "независимых"сми именно по этому поводу - не та команда выиграла...
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Toradora
Ответ Дмитрий Агалаков
Главное, что "не так с кубком Первого канала" - это то, что вместо трансляций по телевидению показывают осточертевшие однотипные новости - программу "Время", да ещё и растянутую бессмысленной говорильней до неприличия. И мало того, что после этой 1,5 -2 - часовой пурги, вместо показа произвольной у женщин, ставят сериал какой-то. Эрнст и все его ироды, вы не только зрителей не уважаете, вы и себя пpидурками выставляете.
Выглядит так, что 1 му стало неинтересно в один прекрасный момент, когда стало ясно, что выиграет Красная машина.😁 Ну правда так выглядело...
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