Что не так с Кубком Первого канала? Наши три идеи вернут интерес – как во времена Медведевой и Загитовой

Пожалуй, главное событие на фигурном Кубке Первого канала – увы, серьезное падение Зининой и последствия. Оно не позволило Насте самостоятельно уйти со льда, а команде – продолжить турнир без вмешательства организаторов.

Обнуление худшего результата у женщин «Красной машины», чтобы уравнять шансы с «Нас не догонят» (за них как раз выступала Зинина) перед вторым днем – логичный вариант, который задел многих болельщиков. Возможно, потому что с ним «чуть-чуть не согласна» Алина Загитова, защитившая красных.

На самом деле к Загитовой как к капитану – минимум вопросов. Она общалась с болельщиками в перерывах, заводила команду во время прокатов, дарила залу атрибутику и, как сумела, вступилась за Яметову. Другое дело, что поддержка Веронике, вероятно, была нужна чуть меньше, чем травмированной Зининой.

Но падение Насти и последующая растерянность организаторов подсветили более глобальную проблему – турниру нужен регламент. Причем написанный и опубликованный заранее, а не сочиняемый за кулисами, пока ведущие тянут время, задавая фигуристам неловкие вопросы о том, какое решение стало бы справедливым.

Исключив результат Яметовой, организаторы спасли интригу, но это временное решение – Кубку Первого канала нужны четкие правила

Вариантов у организаторов, кроме озвученного, было не так много:

1. Оставить все как есть, фактически заранее отдав победу «Красной машине». Естественно, на любых официальных соревнованиях все так и было бы – но это шоу-турнир сборной России. Странно подходить к нему с мерками Олимпийских игр.

2. Приплюсовать к баллам «Нас не догонят» средний результат Зининой в короткой программе по сезону. Такую схему тоже вряд ли назвали бы справедливой, учитывая то, что Настя, сумей она продолжить прокат, в любом случае оставалась без каскада.

3. Удвоить худший результат участницы из команды Валиевой (это были бы 66,04 Самоделкиной). Вариант мог сработать на этом турнире, но в целом оставляет ощущение некрасивой заплатки в правилах – откатай Соня короткую на 74 балла, ее результат остался бы худшим в команде, но при этом дал необоснованное преимущество «Нас не догонят».

4. Не вычесть баллы Яметовой у «Красной машины», а прибавить их команде Валиевой. Вариант из области альтернативной позитивно окрашенной математики, когда результат не меняется, но выглядит, как модно говорить, экологично.

Самая нежизнеспособная версия, разумеется, первая. Такой подсчет убивает интригу, настроение у фигуристов и фанатов «Нас не догонят», а значит, и рейтинги, потому что результат турнира становится очевиден уже после первого дня.

Второй и третий варианты – слишком сложные для шоу и несвойственные механике фигурного катания. Четвертый дал бы тот же итог, что и решение организаторов.

В этом цейтноте команда федерации и Первого канала действительно выбрала самый безопасный расклад. Сочувствовать Яметовой можно, но, кажется, причин для этого нет: никто не вырезал прокат Вероники из трансляции, не снимал ее с произвольной и не лишал призовых.

Травма Зининой – исключение, но, кажется, организаторам действительно стоит подстраховаться на следующий год.

Одна из возможных опций – сажать запасных в командные боксы и приглашать на разминку вместе со всеми. Например, в случае травмы Зининой условная Гущина (она и заменила Настю в произвольной) выходит на короткую программу последней и катает за ее команду.

У этого варианта, впрочем, есть сразу несколько минусов: сбитый тайминг трансляции; неравноценность замен (травмироваться может сильнейший участник команды, а выступать вместо него будет тот, кто не отобрался в основу) и перегруженность сборных, так как замена теоретически может понадобиться в любом из видов.

Более простой вариант – считать не баллы, а занятые места в каждом разряде. Снятие Зининой автоматически опустило бы ее на последнюю позицию в женском зачете, но отставание команды Валиевой не стало таким фатальным, каким его делают упущенные 60-70 баллов.

Такая методика решает еще одну важную задачу – сбалансировать вклад одиночников в результат соревнований. Мужчины, даже если учесть баллы Яметовой, принесли «Красной машине» короткими программами на 45,75 балла больше, чем женщины – произвольные увеличат разрыв еще сильнее.

Да, прокаты парней обычно менее предсказуемы (сложно было предугадать три падения Алиева и срыв Семененко на каскаде), но математически их прокаты практически всегда окажутся дороже – особенно, когда в соперницах нет Валиевой, Щербаковой и Трусовой в их лучшей форме.

Фигурному кубку нужны не только четкие правила, но и драйв: дебютный турнир – все еще лучший по накалу и атмосфере

Еще одна давняя проблема Кубка Первого канала – скрытые протоколы. Международный командный чемпионат мира тоже всегда был турниром с заметным шоу-оттенком, но никто не лишал зрителей ни онлайн-таблицы с баллами участников, ни оперативно опубликованных итоговых оценок.

Дебютный Кубок-2021 задал настолько высокую планку во всем – от неподдельной искры соперничества между капитанами Медведевой и Загитовой до острой борьбы и разрывных прокатов в духе произвольной Кондратюка – что соответствовать с каждым годом труднее . Контраст заметен даже между прыжковым и классическим командником – если первый в декабре смотрелся действительно свежо и захватывающе, то второй как будто остановился в развитии.

Организаторы перемудрили с командами – против традиционной «Красной машины» теперь «Нас не догонят» с загадочной цветовой принадлежностью: Траньков и сайт федерации привычно называют их «синими», но с толку сбивают белые куртки.

Танцоры по загадочным причинам отлучены от соревнований, хотя разделены по командам, выступили с показательными номерами (а Кагановская и Ангелопол – даже с произвольной) и болеют в боксах наравне со всеми.

Между Загитовой и Валиевой нет никакого противостояния: одна не соревнуется уже три года, другая – действующая спортсменка. Обе тренируются у одного тренера, но никогда не выступали друг против друга – им просто нечего делить.

Разумеется, никто не требует от Камилы и Алины конфликта в реальной жизни, но драматургия турнира предполагает хотя бы минимальное противостояние. На командном чемпионате мира это борьба сборных, на недавних прыжковых соревнованиях – битва тренеров. Даже в прошлогоднем противопоставлении свежих олимпийских чемпионов Кондратюка и Щербаковой было больше смысла, чем в формуле «Валиева против Загитовой».

Возможно, более логичной была бы битва команд Семененко и Гуменника – как спортсменов, месяц назад деливших титул чемпиона России с одинаковыми баллами. Или Козловского и Галлямова – харизматиков, постоянно борющихся за лидерство в сборной и в своей группе.

В конце концов, даже соперничество капитанов-ветеранов (пусть не избитое Плющенко – Ягудин, но хотя бы Ягудин – Траньков) смотрелось бы более драйвово – взрослые и давно закончившие карьеру спортсмены могут дать больше шоу, чем находящаяся под круглосуточным наблюдением фанатов и хейтеров Валиева. Если турнир Первого канала действительно больше развлечение, чем соревнования.

Командный кубок – все еще отличный вариант поддержать фигуристов призовыми в приятной атмосфере и без свойственного чемпионату России напряжения. Но это не тот случай, когда формат настолько самодостаточен, что может долго существовать без развития – есть риск, что каждый следующий год будет слабее предыдущего.

А это не та судьба, которой хочется пожелать турниру.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф